Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - это уникальная возможность запечатлеть себя на фоне живописных мест. Площадь Александра II, набережная озера Абрау и Арт-парк станут отличными локациями для фото.Визит в уютные заведения, такие

как "Petit Cafe" и ресторан "Вилла Роз", добавит атмосферности снимкам. Прогулка по экотропе позволит насладиться природой и узнать интересные факты о прошлом региона. Индивидуальный подход и профессиональная съёмка на Canon EOS 6D гарантируют отличные результаты. Получите обработанные фото в течение 3 дней

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание фото-прогулки

Мы заберём вас в Абрау-Дюрсо и начнём наше путешествие. Если необходимо, заранее проконсультируем по одежде, которую стоит выбрать для фотосессии.

Остановимся в симпатичных локациях: площадь Александра II, набережная озера Абрау и Арт-парк

Душевные снимки получаются рядом с «Petit Cafe» и рестораном «Вилла Роз», а также в отеле «Крылья Абрау», куда мы тоже обязательно заглянем

Немного прогуляемся по экотропе, где вы насладитесь природой, а мы запечатлеем эти моменты на камеру

Обязательно сообщите нам о своих предпочтениях: желаете только природу — сделаем фокус на природных локациях. Привлекают малые архитектурные формы, арт-объекты? Сосредоточимся на них, ведь у нас индивидуальный подход.

По ходу прогулки мы поделимся с вами штрихами из прошлого Абрау-Дюрсо: легендой об озере, историями об удельном имении, Викторе Дравиньи, советском периоде и писателях, которые знали, любили и упоминали шампанское Абрау-Дюрсо в своих работах, и т. д.

Организационные детали