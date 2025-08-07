Мои заказы

Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо

Погрузитесь в атмосферу Абрау-Дюрсо с индивидуальной фотопрогулкой. Уникальные локации и душевные снимки ждут вас! Забронируйте своё путешествие
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - это уникальная возможность запечатлеть себя на фоне живописных мест. Площадь Александра II, набережная озера Абрау и Арт-парк станут отличными локациями для фото.

Визит в уютные заведения, такие
как "Petit Cafe" и ресторан "Вилла Роз", добавит атмосферности снимкам. Прогулка по экотропе позволит насладиться природой и узнать интересные факты о прошлом региона. Индивидуальный подход и профессиональная съёмка на Canon EOS 6D гарантируют отличные результаты. Получите обработанные фото в течение 3 дней

5
1 отзыв

6 причин купить эту прогулку с фотографом

  • 📸 Индивидуальный подход
  • 🌿 Живописные локации
  • 🏞 Природные красоты
  • 🏛 Исторические факты
  • 📷 Профессиональная съёмка
  • 🎨 Обработка фото
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо© Екатерина
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо© Екатерина
Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо© Екатерина
Ближайшие даты:
13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя19
ноя
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30

Что можно увидеть

  • Площадь Александра II
  • Набережная озера Абрау
  • Арт-парк
  • Petit Cafe
  • Ресторан Вилла Роз
  • Отель Крылья Абрау

Описание фото-прогулки

Мы заберём вас в Абрау-Дюрсо и начнём наше путешествие. Если необходимо, заранее проконсультируем по одежде, которую стоит выбрать для фотосессии.

  • Остановимся в симпатичных локациях: площадь Александра II, набережная озера Абрау и Арт-парк
  • Душевные снимки получаются рядом с «Petit Cafe» и рестораном «Вилла Роз», а также в отеле «Крылья Абрау», куда мы тоже обязательно заглянем
  • Немного прогуляемся по экотропе, где вы насладитесь природой, а мы запечатлеем эти моменты на камеру

Обязательно сообщите нам о своих предпочтениях: желаете только природу — сделаем фокус на природных локациях. Привлекают малые архитектурные формы, арт-объекты? Сосредоточимся на них, ведь у нас индивидуальный подход.

По ходу прогулки мы поделимся с вами штрихами из прошлого Абрау-Дюрсо: легендой об озере, историями об удельном имении, Викторе Дравиньи, советском периоде и писателях, которые знали, любили и упоминали шампанское Абрау-Дюрсо в своих работах, и т. д.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из удобного вам места в Абрау-Дюрсо и по окончании отвезём обратно
  • Фотосессию для вас проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды
  • Снимаем на Canon EOS 6D
  • Мы пришлём вам ссылку на весь отснятый материал в цветокоррекции в течение 3 дней
  • Если вас будет больше 3 человек, оплата за каждого следующего участника — 2000 ₽
  • Ретушь понравившихся кадров — 200 ₽/шт.
  • Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно и по желанию

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Абрау-Дюрсо
Провели экскурсии для 447 туристов
Всем привет! Мы — Екатерина и Елена, команда профессионалов: победитель конкурса «Лучший гид России 2025» и фотограф, а также просто душевные люди. Живём в Новороссийске. С нами вы почувствуете себя комфортно в
любом месте. В дружеской атмосфере не только покажем интересные места в нашем любимом городе, но и с удовольствием познакомим со всеми достопримечательностями Черноморского побережья. После любой нашей экскурсии у вас останутся тёплые воспоминания и красивые фотографии. Наши программы разнообразны и подходят людям разных возрастов и с любым опытом путешествий. С нетерпением ждём встречи! Теперь вы знаете, что на Юге вас ждут свои люди.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
М
Мария
7 авг 2025
Фотоэкскурсия превзошла все ожидания!
С гидом Катериной, мы побывали в самых живописных и увлекательных местах Абрау-Дюрсо, сделали потрясающие фотографии, зарядились позитивом и получили море незабываемых эмоций. От всей души благодарим Катерину за этот чудесный опыт!

Входит в следующие категории Абрау-Дюрсо

