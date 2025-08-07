Фотопрогулка по Абрау-Дюрсо - это уникальная возможность запечатлеть себя на фоне живописных мест. Площадь Александра II, набережная озера Абрау и Арт-парк станут отличными локациями для фото.
Визит в уютные заведения, такие
Визит в уютные заведения, такие
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📸 Индивидуальный подход
- 🌿 Живописные локации
- 🏞 Природные красоты
- 🏛 Исторические факты
- 📷 Профессиональная съёмка
- 🎨 Обработка фото
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30
Что можно увидеть
- Площадь Александра II
- Набережная озера Абрау
- Арт-парк
- Petit Cafe
- Ресторан Вилла Роз
- Отель Крылья Абрау
Описание фото-прогулки
Мы заберём вас в Абрау-Дюрсо и начнём наше путешествие. Если необходимо, заранее проконсультируем по одежде, которую стоит выбрать для фотосессии.
- Остановимся в симпатичных локациях: площадь Александра II, набережная озера Абрау и Арт-парк
- Душевные снимки получаются рядом с «Petit Cafe» и рестораном «Вилла Роз», а также в отеле «Крылья Абрау», куда мы тоже обязательно заглянем
- Немного прогуляемся по экотропе, где вы насладитесь природой, а мы запечатлеем эти моменты на камеру
Обязательно сообщите нам о своих предпочтениях: желаете только природу — сделаем фокус на природных локациях. Привлекают малые архитектурные формы, арт-объекты? Сосредоточимся на них, ведь у нас индивидуальный подход.
По ходу прогулки мы поделимся с вами штрихами из прошлого Абрау-Дюрсо: легендой об озере, историями об удельном имении, Викторе Дравиньи, советском периоде и писателях, которые знали, любили и упоминали шампанское Абрау-Дюрсо в своих работах, и т. д.
Организационные детали
- Мы заберём вас из удобного вам места в Абрау-Дюрсо и по окончании отвезём обратно
- Фотосессию для вас проведу я или другой гид-фотограф из нашей команды
- Снимаем на Canon EOS 6D
- Мы пришлём вам ссылку на весь отснятый материал в цветокоррекции в течение 3 дней
- Если вас будет больше 3 человек, оплата за каждого следующего участника — 2000 ₽
- Ретушь понравившихся кадров — 200 ₽/шт.
- Еда и напитки в кафе оплачиваются дополнительно и по желанию
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Абрау-Дюрсо
Провели экскурсии для 447 туристов
Всем привет! Мы — Екатерина и Елена, команда профессионалов: победитель конкурса «Лучший гид России 2025» и фотограф, а также просто душевные люди. Живём в Новороссийске. С нами вы почувствуете себя комфортно вЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
7 авг 2025
Фотоэкскурсия превзошла все ожидания!
С гидом Катериной, мы побывали в самых живописных и увлекательных местах Абрау-Дюрсо, сделали потрясающие фотографии, зарядились позитивом и получили море незабываемых эмоций. От всей души благодарим Катерину за этот чудесный опыт!
С гидом Катериной, мы побывали в самых живописных и увлекательных местах Абрау-Дюрсо, сделали потрясающие фотографии, зарядились позитивом и получили море незабываемых эмоций. От всей души благодарим Катерину за этот чудесный опыт!
Входит в следующие категории Абрау-Дюрсо
Похожие экскурсии из Абрау-Дюрсо
-
20%
Индивидуальная
до 8 чел.
Знакомьтесь, Абрау-Дюрсо! Не только шампанское
Погрузитесь в историю Абрау-Дюрсо, откройте для себя древние легенды и насладитесь уникальными пейзажами озера и виноградников
Начало: На смотровой площадке у храма св. Ксении Петербург...
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
5600 ₽
7000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Ах, Абрау! Игристая прогулка-знакомство с Абрау-Дюрсо
Лёгкая прогулка по красивейшим местам Абрау-Дюрсо. Узнайте историю озера, легенды и попробуйте лучшие вина. Идеально для всех
Начало: Недалеко от храма Ксении Петербургской
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
4200 ₽ за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Абрау-Дюрсо - экскурсия в колыбель российского шампанского
Уникальная водная прогулка по озеру Абрау: виноделие, дегустация и живописные виды Кавказа
Начало: У памятника Ленину
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9500 ₽ за всё до 5 чел.