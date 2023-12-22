Морская прогулка на прекрасной шведской парусной яхте под парусом станет для Васнезабываемым собитием
Индивидуально
для 11 чел.
Морская прогулка на прекрасной шведской парусной яхте под парусом станет для Васнезабываемым собитием! Яхта оборудована всем необходимым: холодильник, посуда, три каюты, 2 душа, 2 туалета.
Аудиосистема, Wi-Fi.
В задней части судна расположены мягкие сиденья и стол.
На случай непогоды или ветра есть теплые пледы.
При необходимости мы можем организовать рыбалку, есть удочки.
Аудиосистема, Wi-Fi.
В задней части судна расположены мягкие сиденья и стол.
На случай непогоды или ветра есть теплые пледы.
При необходимости мы можем организовать рыбалку, есть удочки.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Шведская парусная яхта
Морская прогулка на прекрасной шведской парусной яхте под парусом станет для Вас незабываемым событием!
Яхта оборудована всем необходимым: холодильник, посуда, три каюты, 2 душа, 2 туалета. Аудиосистема, Wi-Fi. В задней части судна расположены мягкие сиденья и стол. На случай непогоды или ветра есть теплые пледы. При необходимости мы можем организовать рыбалку, есть необходимые снасти и удочки.
Характеристики
Длина 11 метров.
Ширина 3м.
За счет киля 2т качка на нашей яхте значительно меньше, чем на других парусных судах.
На борту с комфортом может разместиться 11 человек!
Время выхода согласовывается по запросу.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда яхты.
- Работа капитана.
- Что не входит
- Еда и напитки.
- Место начала и завершения?
- Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А.
- Когда и сколько длится
- Когда: Ежедневно, время по запросуЭкскурсия длится около 1 часа
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно, время по запросу
ГОСТур
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера
Еще несколько похожих предложений в Адлере
В группе
до 10 чел.
1ч 30м
1 300₽
за 1 чел.
Морская прогулка на яхте под парусом
⛴ Водные
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
Авторский тур на парусной яхте
19 дек
ещё...
Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
В группе
до 11 чел.
1ч 30м
1 500₽
за 1 чел.
Морская прогулка под парусом
⛴ Водные
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
Отдохнуть на комфортной яхте и полюбоваться Большим Сочи с моря — отплываем из Адлера!
21 дек
22 дек
23 дек
ещё...
ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Билет на борт
1ч 30м
13 000₽
за 1-10 чел.
Индивидуальная морская прогулка на парусной яхте в Сочи
⛴ Водные
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
Полтора часа в открытом море, ветер в волосах и яркие фото на память
19 дек
ещё...
Ежедневно с 9:00 до 18:00 часов каждые 1,5 часа.
Индивидуально
для 11 чел.
1ч
10 000₽
за 1-11 чел.
Аренда белоснежной яхты экстра-класса Rinker fiesta 342 в центральном Сочи
⛴ Водные
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
Морская прогулка на белоснежной яхте - возможность увидеть дельфинов
22 дек
23 дек
ещё...
ежедневно
Индивидуально
для 5 чел.
1ч 30м
5 000₽
за 1-5 чел.
Пешеходная экскурсия «Исторический Сочи» с морской прогулкой
👣 Пешеходная
⛴ Водные
⛴ На теплоходе
На экскурсии мы осмотрим самое сердце города Сочи и осуществим морскую прогулку по его акватории
Ежедневно с 12:30
В группе
до 10 чел.
1ч
1 400₽
за 1 чел.
Прогулки на яхте в Адлере
⛴ Водные
🛥 На яхте
Почувствуйте себя в настоящем раю: отдохните на борту белоснежной яхты с бокалом в руках
Ежедневно (в зависимости от погодных условий)
Индивидуально
для 10 чел.
1ч
9 500₽
за 1-10 чел.
Аренда парусной яхты для своей компании
⛴ Водные
🛥 На яхте
19 дек
20 дек
ещё...
Ежедневно с 9:00 до 19:00 (время начала по запросу)
Индивидуально
для 6 чел.
3ч
10 500₽
за 1-6 чел.
Морская прогулка на катере
⛴ Водные
⛴ На теплоходе
Хотите искупаться в открытом море
Ежедневно в любое время
Индивидуально
для 10 чел.
2ч
5 000₽
за 1-10 чел.
На яхте «Бриз» по Черному морю
🛥 На яхте
⛴ На теплоходе
Морская прогулка - обязательная часть полноценного отдыха в Сочи
Каждый день с 8:00-21:00
В группе
до 11 чел.
3ч
2 000₽
за 1 чел.
Морская рыбалка в Адлере в группе
⛴ Водные
⛴ На теплоходе
Во время морской прогулки вы порыбачите, искупаетесь в открытом море, а мы приготовим для вас пойманную рыбу
19 дек
20 дек
21 дек
ещё...
Ежедневно и круглый год
В группе
до 10 чел.
3ч
1 700₽
за 1 чел.
Морская рыбалка в Кудепсте
⛴ Водные
⛴ На теплоходе
Морская рыбалка в Сочи однозначно разнообразит ваш отдых
19 дек
20 дек
21 дек
ещё...
Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
В группе
до 10 чел.
3ч
2 000₽
за 1 чел.
Морская рыбалка в Адлере
⛴ Водные
⛴ На теплоходе
Заядлые рыбаки вряд ли обойдут стороной морскую рыбалку
19 дек
20 дек
21 дек
ещё...
Ежедневно в 09:00 и в 14:00
ГОСТур проводит ещё 11 экскурсий
В группе
до 8 чел.
10ч
2 300₽
за 1 чел.
«Золотая Абхазия» на комфортабельном минивэне
Наша экскурсия «Золотая Абхазия» для вас, если вы хотите насладиться основными достопримечательностями Абхазии за один
20 дек
21 дек
22 дек
ещё...
Индивидуально
для 10 чел.
2ч
80 000₽
за 1-10 чел.
Аренда итальянской моторной яхты «Sanlorenzo»
⛴ Водные
🛥 На яхте
Ежедневно. Время по согласованию.
Индивидуально
для 11 чел.
1ч
17 000₽
за 1-11 чел.
Аренда яхты кабриолета
⛴ Водные
🛥 На яхте
Ежедневно, время по запросу.
Индивидуально
для 11 чел.
1ч
10 000₽
за 1-11 чел.
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
⛴ Водные
🛥 На яхте
Ежедневно, время по согласованию
Круиз
1ч
11 000₽
за 1-11 чел.
Ежедневно, время по согласованию
В группе
до 11 чел.
1ч 30м
1 900₽
за 1 чел.
Морская прогулка с группой
⛴ Водные
⛴ На теплоходе
Ежедневно, с 8:30 до 19:30
В группе
до 11 чел.
3ч
2 500₽
за 1 чел.
Морская рыбалка с группой
⛴ Водные
⛴ На теплоходе
Ежедневно, время по запросу.
В группе
до 14 чел.
8ч
2 000₽
за 1 чел.
19 дек
20 дек
21 дек
ещё...
Ежедневно в 12:00
В группе
до 17 чел.
8ч
1 900₽
за 1 чел.
Красная Поляна - «Три курорта»
👣 Пешеходная
🚌 На автобусе
19 дек
20 дек
21 дек
ещё...
Ежедневно в 12:00
Индивидуально
для 8 чел.
1ч
14 000₽
за 1-8 чел.
Аренда моторной яхты Evolution
⛴ Водные
🛥 На яхте
Время по запросу
В группе
до 19 чел.
12ч
2 150₽
за 1 чел.
«Золотая Абхазия» на люксовом микроавтобусе
👣 Пешеходная
🚘 Трансфер
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Всего за один день вы посетите лучшие места этой замечательной страны! Уникальные природные объекты - водопады, озера
20 дек
21 дек
22 дек
ещё...
Ежедневно в 6:00