Аренда парусной яхты

Морская прогулка на прекрасной шведской парусной яхте под парусом станет для Васнезабываемым собитием

Индивидуально
для 11 чел.
Морская прогулка на прекрасной шведской парусной яхте под парусом станет для Васнезабываемым собитием! Яхта оборудована всем необходимым: холодильник, посуда, три каюты, 2 душа, 2 туалета.

Аудиосистема, Wi-Fi.

В задней части судна расположены мягкие сиденья и стол.

На случай непогоды или ветра есть теплые пледы.

При необходимости мы можем организовать рыбалку, есть удочки.
Аренда парусной яхты
Аренда парусной яхты
Аренда парусной яхты
Аренда парусной яхты
Аренда парусной яхты
Аренда парусной яхты
Аренда парусной яхты
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Шведская парусная яхта

Морская прогулка на прекрасной шведской парусной яхте под парусом станет для Вас незабываемым событием!
Яхта оборудована всем необходимым: холодильник, посуда, три каюты, 2 душа, 2 туалета. Аудиосистема, Wi-Fi. В задней части судна расположены мягкие сиденья и стол. На случай непогоды или ветра есть теплые пледы. При необходимости мы можем организовать рыбалку, есть необходимые снасти и удочки.
Характеристики
Длина 11 метров.

Ширина 3м.

За счет киля 2т качка на нашей яхте значительно меньше, чем на других парусных судах.
На борту с комфортом может разместиться 11 человек!
Время выхода согласовывается по запросу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда яхты.
  • Работа капитана.
Что не входит
  • Еда и напитки.
Место начала и завершения?
Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А.
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, время по запросу
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, время по запросу

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