Шведская парусная яхта

Морская прогулка на прекрасной шведской парусной яхте под парусом станет для Вас незабываемым событием!

Яхта оборудована всем необходимым: холодильник, посуда, три каюты, 2 душа, 2 туалета. Аудиосистема, Wi-Fi. В задней части судна расположены мягкие сиденья и стол. На случай непогоды или ветра есть теплые пледы. При необходимости мы можем организовать рыбалку, есть необходимые снасти и удочки.

Характеристики

Длина 11 метров.

Ширина 3м.

За счет киля 2т качка на нашей яхте значительно меньше, чем на других парусных судах.

На борту с комфортом может разместиться 11 человек!

Время выхода согласовывается по запросу.