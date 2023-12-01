С ветерком прокатиться по Чёрному морю
Приватный отдых в Чёрном море на комфортабельной скоростной яхте — что может быть лучше? Предлагаем вам в аренду эксклюзивную моторную яхту известной итальянской верфи Bruno Abbate Primatist.
Вы можете оригинально отпраздновать важное событие или просто совершить чудесную морскую прогулку в компании до 10 человек.
Вы можете оригинально отпраздновать важное событие или просто совершить чудесную морскую прогулку в компании до 10 человек.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
На яхте есть все необходимое для комфортного отдыха: прекрасно оборудованная кухня (холодильник, электроплита, гриль, раковина, посуда). Две удобные каюты, два душа и туалета. Длина яхты — 14,7 м, ширина — 5,02 м.
Организационные детали
На борт можно взять еду и напитки (кроме красного вина). По запросу можем организовать кейтеринг.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в порту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Адлере
Наша компания работает в туристической сфере с 2017 года. Мы предлагаем множество вариантов экскурсий по Краснодарскому краю. Исторические — на комфортабельных минивэнах и микроавтобусах, экстремальные и спортивные — на квадроциклах, морские — на яхтах и катерах. Ждём вас!
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