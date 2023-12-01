Приватный отдых в Чёрном море на комфортабельной скоростной яхте — что может быть лучше? Предлагаем вам в аренду эксклюзивную моторную яхту известной итальянской верфи Bruno Abbate Primatist. Вы можете оригинально отпраздновать важное событие или просто совершить чудесную морскую прогулку в компании до 10 человек.

Описание

Что вас ожидает

На яхте есть все необходимое для комфортного отдыха: прекрасно оборудованная кухня (холодильник, электроплита, гриль, раковина, посуда). Две удобные каюты, два душа и туалета. Длина яхты — 14,7 м, ширина — 5,02 м.

Организационные детали

На борт можно взять еду и напитки (кроме красного вина). По запросу можем организовать кейтеринг.