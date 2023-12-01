Аренда итальянской моторной яхты Bruno

Индивидуальная экскурсия в Адлере

С ветерком прокатиться по Чёрному морю

Приватный отдых в Чёрном море на комфортабельной скоростной яхте — что может быть лучше? Предлагаем вам в аренду эксклюзивную моторную яхту известной итальянской верфи Bruno Abbate Primatist.

Вы можете оригинально отпраздновать важное событие или просто совершить чудесную морскую прогулку в компании до 10 человек.
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

На яхте есть все необходимое для комфортного отдыха: прекрасно оборудованная кухня (холодильник, электроплита, гриль, раковина, посуда). Две удобные каюты, два душа и туалета. Длина яхты — 14,7 м, ширина — 5,02 м.

Организационные детали

На борт можно взять еду и напитки (кроме красного вина). По запросу можем организовать кейтеринг.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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