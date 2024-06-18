Приватный отдых на скоростной яхте Bruno Abbate Primatist - это возможность провести незабываемое время на Чёрном море.
На борту есть всë необходимое для комфортного отдыха: кухня с холодильником, электроплитой и грилем, две каюты, два душа и туалета.
Опытный капитан возьмёт на себя управление яхтой, а вам останется только наслаждаться морской прогулкой. Можно взять еду и напитки, кроме красного вина, или заказать кейтеринг
На борту есть всë необходимое для комфортного отдыха: кухня с холодильником, электроплитой и грилем, две каюты, два душа и туалета.
Опытный капитан возьмёт на себя управление яхтой, а вам останется только наслаждаться морской прогулкой. Можно взять еду и напитки, кроме красного вина, или заказать кейтеринг
5 причин купить эту экскурсию
- 🚤 Комфортабельная яхта
- 🌊 Приватный отдых
- 👨✈️ Опытный капитан
- 🍽️ Возможность кейтеринга
- 🎉 Идеально для праздников
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки в Адлере - июль и август. В это время море тёплое, а погода солнечная и стабильная, что делает отдых на яхте максимально комфортным. В мае, июне и сентябре также можно насладиться морем, хотя вода может быть прохладнее, а погода менее предсказуемой. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать, что температура воздуха и воды будет ниже, а вероятность дождей выше.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Чёрное море
Описание экскурсии
На яхте есть всë необходимое для комфортного отдыха: прекрасно оборудованная кухня (холодильник, электроплита, гриль, раковина, посуда). Две удобные каюты, два душа и туалета. Длина яхты — 14,7 м, ширина — 5,02 м.
Управление яхтой возьмёт на себя опытный капитан. Вам останется только наслаждаться прогулкой.
Организационные детали
На борт можно взять еду и напитки (кроме красного вина). По запросу можем организовать кейтеринг.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 221 туриста
Мы работаем в туристической сфере с 2017 года. У нас есть разные варианты комфортабельных экскурсий по Краснодарскому краю, Санкт-Петербургу, Ленинградской области и другим регионам. Исторические и необычные — на комфортабельных
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Восхитительная яхта, я в полном восторге) бронировали вдвоём с молодым человеком, на закате. Нам очень понравилось, потрясающе красивый вид, куча фоток и впечатлений) особенно хочется отметить капитана, очень весёлый и вежливый, всем рекомендую)
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