Приватный отдых на скоростной яхте Bruno Abbate Primatist - это возможность провести незабываемое время на Чёрном море.



На борту есть всë необходимое для комфортного отдыха: кухня с холодильником, электроплитой и грилем, две каюты, два душа и туалета.



Опытный капитан возьмёт на себя управление яхтой, а вам останется только наслаждаться морской прогулкой. Можно взять еду и напитки, кроме красного вина, или заказать кейтеринг

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки в Адлере - июль и август. В это время море тёплое, а погода солнечная и стабильная, что делает отдых на яхте максимально комфортным. В мае, июне и сентябре также можно насладиться морем, хотя вода может быть прохладнее, а погода менее предсказуемой. В остальные месяцы прогулка возможна, но стоит учитывать, что температура воздуха и воды будет ниже, а вероятность дождей выше.

Сейчас август — это идеальное время.