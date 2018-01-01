Еще несколько необычных экскурсий в Адлерском районе

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Морская прогулка под парусом

Отдохнуть на комфортной яхте и полюбоваться Большим Сочи с моря — отплываем в Адлере!

Руслан
Руслан – экскурсионное агентство из Адлерского района
Наша парусная яхта 🛥️, наш капитан и виды гор ⛰️ — всё, чтобы вы насладились морем и ощутили, как оно дарит медитативное состояние.

Вас ждет 1, 5-часовая прогулка 👣 за 3-4 км от набережной Адлера, новый взгляд на Олимпийский парк 🌳 и отличные фото-воспоминания.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🏆Активный отдых
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 1 200 ₽ за человека

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Морская прогулка под парусом
Морская прогулка под парусом

Что вас ожидает

Свидание с морем
Из Имеретинского порта вы отправитесь на морскую яхтенную прогулку 👣 в компании опытного капитана. Отплывете на 3-4 км от набережной — и вам откроются захватывающие панорамы, которые не увидеть с других точек. Плывя по Черному морю, вы полюбуетесь заснеженными вершинами Кавказского хребта и объектами Олимпийского парка. А наш капитан сможет ответить на вопросы о яхте 🛥️ и морской жизни Сочи.

Формат этой прогулки также отлично подойдет для проведения фотосессии, корпоратива и романтического ужина.

Организационные детали

  • Это морская прогулка 👣 без гида (вас сопровождает только капитан)
  • По желанию мы организуем для вас трансфер из Олимпийского парка (стоимость 200 руб. с человека)
  • Прогулка 👣 зависит от погоды и непредвиденных ситуаций: в случае отмены прогулки возможен ее перенос или возврат предоплаты
Начало и место завершения
🚩 в Имеретинском порту Адлера
Морская прогулка под парусом
Морская прогулка под парусом
Морская прогулка под парусом

Экскурсия проводится ежедневно в 09:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30 и 17:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Руслан
Руслан
Мы с командой в туризме с 2018 года — организуем экскурсии-поездки и активно развиваем морские прогулки. Уверены, что 80% успеха — это гид, поэтому всегда тщательно отбираем харизматичных специалистов. На морских прогулках мы стремимся помочь вам прочувствовать пульс Моря, встретить дельфинов и просто отлично отдохнуть. Наша команда всегда с радостью ждёт вас!
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