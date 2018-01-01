Еще несколько необычных экскурсий в Адлерском районе

Свидание с морем Из Имеретинского порта вы отправитесь на морскую яхтенную прогулку 👣 в компании опытного капитана. Отплывете на 3-4 км от набережной — и вам откроются захватывающие панорамы, которые не увидеть с других точек. Плывя по Черному морю, вы полюбуетесь заснеженными вершинами Кавказского хребта и объектами Олимпийского парка. А наш капитан сможет ответить на вопросы о яхте 🛥️ и морской жизни Сочи.
Формат этой прогулки также отлично подойдет для проведения фотосессии, корпоратива и романтического ужина.
Организационные детали
Это морская прогулка 👣 без гида (вас сопровождает только капитан)
По желанию мы организуем для вас трансфер из Олимпийского парка (стоимость 200 руб. с человека)
Прогулка 👣 зависит от погоды и непредвиденных ситуаций: в случае отмены прогулки возможен ее перенос или возврат предоплаты
Начало и место завершения
🚩 в Имеретинском порту Адлера
Экскурсия проводится ежедневно в 09:30, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30 и 17:00
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Мы с командой в туризме с 2018 года — организуем экскурсии-поездки и активно развиваем морские прогулки. Уверены, что 80% успеха — это гид, поэтому всегда тщательно отбираем харизматичных специалистов. На морских прогулках мы стремимся помочь вам прочувствовать пульс Моря, встретить дельфинов и просто отлично отдохнуть. Наша команда всегда с радостью ждёт вас!