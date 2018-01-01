Еще несколько необычных экскурсий в Адлерском районе

Что вас ожидает

Свидание с морем

Из Имеретинского порта вы отправитесь на морскую яхтенную прогулку 👣 в компании опытного капитана. Отплывете на 3-4 км от набережной — и вам откроются захватывающие панорамы, которые не увидеть с других точек. Плывя по Черному морю, вы полюбуетесь заснеженными вершинами Кавказского хребта и объектами Олимпийского парка. А наш капитан сможет ответить на вопросы о яхте 🛥️ и морской жизни Сочи.

Формат этой прогулки также отлично подойдет для проведения фотосессии, корпоратива и романтического ужина.

Организационные детали