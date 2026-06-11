ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30

Исследуйте красоту Адлера с воды во время уникальной парусной прогулки. Под парусом встретьте дельфинов и Кавказ
Приглашаем вас на незабываемую прогулку под парусом, где вы сможете погрузиться в мир морского путешествия вместе с опытным капитаном.
Вас ждет не только восхитительный вид на Кавказские горы и береговую линию читать дальшеуменьшить
Адлера, но и возможность узнать основы управления яхтой.
Во время плавания вы сможете устроить пикник на борту, а летом - освежиться в прохладных водах Черного моря.
Наша команда заботится о каждом госте, предоставляя теплые пледы и подушки для комфорта, а также делимся знаниями и любовью к яхтингу. Присоединяйтесь к нам, чтобы создать незабываемые воспоминания о вашем отдыхе в Адлере
Летние месяцы с июня по август идеально подходят для морской прогулки на яхте под парусом. В это время года можно насладиться тёплым морем, ясным небом и ярким солнцем, что делает прогулку максимально комфортной и запоминающейся. В июне, июле и августе вероятность увидеть дельфинов особенно высока, а возможность искупаться в открытом море добавляет особую атмосферу свободы и приключения.
Май и сентябрь также хороши для яхтинга. В это время на море меньше туристов, что позволяет насладиться более спокойной обстановкой. Хотя вода может быть чуть прохладнее, всё же прогулка остаётся приятной и увлекательной.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Олимпийский парк
Кавказские горы
Берег Адлера
Описание экскурсии
Почему стоит идти в море с нами?
Мы небольшая компания профессионалов-энтузиастов, которые всей душой любят яхтинг и хотят приобщить как можно больше людей к морским путешествиям! Мы против конвейерного подхода и хотим, чтобы путешественники не только насладились видами, но и ощутили ту самую атмосферу свободы, которую может подарить морской ветер в парусах.
Что вас ожидает
Мы выйдем в море из Имеретинского порта и отдалимся от суши на 3-5 км, с воды посмотрим на Олимпийский парк, Кавказские горы и берег Адлера. В море мы пробудем около 1,5 часов, за это время мы успеем понаблюдать за дельфинами в естественной среде обитания, летом немного позагораем и даже искупаемся в открытом Чёрном море.
Основной акцент наша команда делает именно на парусах — и духе морской жизни! Капитан с удовольствием проведёт для вас небольшой мастер-класс по управлению яхтой и, если захотите, расскажет основное об устройстве, установке и работе парусов.
Организационные детали
На борт с собой можно взять закуски и напитки (в том числе лёгкие алкогольные), чтобы устроить пикник! Но красное вино и красящие фрукты к проносу запрещены
В летнее время на яхте находимся без обуви. В любой сезон для прогулки стоит одеться чуть теплее, чем на берегу
На борту вам предложат тёплые пледы и подушки для более комфортного размещения
По запросу мы организуем прогулку в индивидуальном формате
На яхте с вами буду я или другой капитан из нашей команды
Оплата оставшейся суммы за программу принимается наличными
ежедневно в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Сириусе порт Имеретинский возле отеля Альфа Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1920 туристов
Я ваш капитан! Яхты — наше семейное хобби, имея за плечами богатый опыт морских путешествий, мы решили открыть этот дивный мир парусов каждому из вас. На наших яхтах вы отправитесь в настоящее мини-путешествие, где каждый найдёт для себя что-то интересное.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 125 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
110
4
7
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6
2
2
1
–
Н
Наталья
Очень понравилась прогулка на парусной яхте. Она идет тихо и размеренно, не шатает. Капитан Константин великолепен👍. Погода была отличная, все сложилось. Виды открываются шикарны.
+2
Егор
Ответ организатора:
Наталья, спасибо, что провели время в нашей яхтенной атмосфере и вышли на морскую прогулку! Спасибо, что поделились своим опытом и впечатлениями это очень ценно! Всегда вам рады у нас на борту!
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Ю
Юлия
Вышли из марины с бюрюзовой водой, получили инструктаж, капитан Клим:-) отвечал на все вопросы, показывал дельфинов. Все сидели там где хотели, мы сзади, дамы на носу под парусом. Нужен был пледик? вот пледик. Единственное, я прослушала, что лучше снять носки ибо ток что помыли палубу:-) и пришлось в мокрых топать:-)) но эт же не вопрос к организаторам?:-) - совет туристам.
Егор
Ответ организатора:
Спасибо большое что поделились своими эмоциями!) Всегда вам рады на борту наших яхт
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Ю
Юлия
Как обычно - все отлично! Яхта Алисия и капитан Константин. Было довольно ветрено, в этот раз шли под парусом (не на моторе) - интересные ощущения. Не знаю, в какой раз уже совершаю эту прогулку, стараюсь при каждом приезде брать - это особый вид удовольствия в отпуске. Спасибо! И надеюсь, до новых встреч
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Елизавета
всем привет! были с подругой в конце марта на яхте, нам все очен понравилось. заранее с нами связались о небольшом переносе времени, так как было штормовое предупреждение. затем, за 10 читать дальшеуменьшить
минут +-, нам набрали по телефону и сказали куда конкретно подойти и кто нас встретит. с нами был Константин - очень приятный человек, рассказывал обо всём очень интересно и увлекательно. сразу видно, что это дело его жизни! Константин также с пониманием относился, если кому то становилось не очень хорошо из за морской болезни. всё было чётко и круто! могу смело рекомендовать. (на яхте были пледы, подушки, что очень порадовало)
Егор
Ответ организатора:
Елизавета, спасибо за ваш познавательный отзыв, мы рады, что вам понравилось! Всегда вам рады у нас на борту⛵️
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с
софья
хорошая организация, дружелюбный персонал, красивый парусник. поплавали в открытом море среди дельфинов 💙
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Ирина
Однозначно рекомендую как приятное и познавательное мероприятие прогулку на яхте. Как только вышли из порта к нам присоединилась стайка дельфинов и сопровождали нашу яхту всю прогулку. Интересные факты из истории Черного моря и жизни его обитателей рассказывает капитан Константин. Прекрасная прогулка и отличная яхта! Все понравилось.
Егор
Ответ организатора:
Ирина, спасибо вам, что провели это утро в нашей компании яхтсменов и любителей парусов) всегда вам рады 🙌🏾
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