ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30

Будем счастливы посвятить вас в «искусство обуздания ветра»! В компании до 10 человек вы выйдете в море на парусной яхте, насладитесь видами Кавказских гор, сможете устроить небольшой пикник на борту, встретить дельфинов (если повезёт), летом — искупаться в открытом море. А наш капитан расскажет о работе парусов и даже научит вас управлять яхтой.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Почему стоит идти в море с нами?

Мы небольшая компания профессионалов-энтузиастов, которые всей душой любят яхтинг и хотят приобщить как можно больше людей к морским путешествиям! Мы против конвеерного подхода и хотим, чтобы путешественники не только насладились видами, но и ощутили ту самую атмосферу свободы, которую может подарить морской ветер в парусах.

Что вас ожидает

Мы выйдем в море из Имеретинского порта и отдалимся от суши на 3-5 км, с воды посмотрим на Олимпийский парк, Кавказские горы и берег Адлера. В море мы пробудем около 1,5 часов, за это время мы успеем понаблюдать за дельфинами в естественной среде обитания, летом немного позагораем и даже искупаемся в открытом Чёрном море.

Основной акцент наша команда делает именно на парусах — и духе морской жизни! Капитан с удовольствием проведёт для вас небольшой мастер-класс по управлению яхтой и, если захотите, расскажет основное об устройстве, установке и работе парусов.

Организационные детали