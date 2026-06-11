ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30

Летние месяцы с июня по август идеально подходят для морской прогулки на яхте под парусом. В это время года можно насладиться тёплым морем, ясным небом и ярким солнцем, что делает прогулку максимально комфортной и запоминающейся. В июне, июле и августе вероятность увидеть дельфинов особенно высока, а возможность искупаться в открытом море добавляет особую атмосферу свободы и приключения. Май и сентябрь также хороши для яхтинга. В это время на море меньше туристов, что позволяет насладиться более спокойной обстановкой. Хотя вода может быть чуть прохладнее, всё же прогулка остаётся приятной и увлекательной.

Приглашаем вас на незабываемую прогулку под парусом, где вы сможете погрузиться в мир морского путешествия вместе с опытным капитаном.Вас ждет не только восхитительный вид на Кавказские горы и береговую линию

Адлера, но и возможность узнать основы управления яхтой. Во время плавания вы сможете устроить пикник на борту, а летом - освежиться в прохладных водах Черного моря. Наша команда заботится о каждом госте, предоставляя теплые пледы и подушки для комфорта, а также делимся знаниями и любовью к яхтингу. Присоединяйтесь к нам, чтобы создать незабываемые воспоминания о вашем отдыхе в Адлере

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Почему стоит идти в море с нами?

Мы небольшая компания профессионалов-энтузиастов, которые всей душой любят яхтинг и хотят приобщить как можно больше людей к морским путешествиям! Мы против конвейерного подхода и хотим, чтобы путешественники не только насладились видами, но и ощутили ту самую атмосферу свободы, которую может подарить морской ветер в парусах.

Что вас ожидает

Мы выйдем в море из Имеретинского порта и отдалимся от суши на 3-5 км, с воды посмотрим на Олимпийский парк, Кавказские горы и берег Адлера. В море мы пробудем около 1,5 часов, за это время мы успеем понаблюдать за дельфинами в естественной среде обитания, летом немного позагораем и даже искупаемся в открытом Чёрном море.

Основной акцент наша команда делает именно на парусах — и духе морской жизни! Капитан с удовольствием проведёт для вас небольшой мастер-класс по управлению яхтой и, если захотите, расскажет основное об устройстве, установке и работе парусов.

Организационные детали