ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30

Душевная прогулка под парусом в Адлере

Покорить волны на удобной яхте, узнать о работе парусов и пообщаться с морским волком

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Ответы на вопросы
Будем счастливы посвятить вас в «искусство обуздания ветра»! В компании до 10 человек вы выйдете в море на парусной яхте, насладитесь видами Кавказских гор, сможете устроить небольшой пикник на борту, встретить дельфинов (если повезёт), летом — искупаться в открытом море. А наш капитан расскажет о работе парусов и даже научит вас управлять яхтой.
Душевная прогулка под парусом в Адлере
Душевная прогулка под парусом в Адлере
Душевная прогулка под парусом в Адлере
Душевная прогулка под парусом в Адлере
Душевная прогулка под парусом в Адлере
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Почему стоит идти в море с нами?

Мы небольшая компания профессионалов-энтузиастов, которые всей душой любят яхтинг и хотят приобщить как можно больше людей к морским путешествиям! Мы против конвеерного подхода и хотим, чтобы путешественники не только насладились видами, но и ощутили ту самую атмосферу свободы, которую может подарить морской ветер в парусах.

Что вас ожидает

Мы выйдем в море из Имеретинского порта и отдалимся от суши на 3-5 км, с воды посмотрим на Олимпийский парк, Кавказские горы и берег Адлера. В море мы пробудем около 1,5 часов, за это время мы успеем понаблюдать за дельфинами в естественной среде обитания, летом немного позагораем и даже искупаемся в открытом Чёрном море.

Основной акцент наша команда делает именно на парусах — и духе морской жизни! Капитан с удовольствием проведёт для вас небольшой мастер-класс по управлению яхтой и, если захотите, расскажет основное об устройстве, установке и работе парусов.

Организационные детали

  • На борт с собой можно взять закуски и напитки (в том числе лёгкие алкогольные), чтобы устроить пикник! Но красное вино и красящие фрукты к проносу запрещены.
  • В летнее время на яхте находимся без обуви. В любой сезон для прогулки стоит одеться чуть теплее, чем на берегу.
  • На борту вам предложат тёплые пледы и подушки для более комфортного размещения
  • На яхте с вами буду я или другой капитан из нашей команды

ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Адлере напротив кафе «Голд Марина» на набережной
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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