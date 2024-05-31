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были не подготовлены, отчаянно мёрзли. Организатор берет огромный сбор себе, но дойти до трансфера было сложно,менеджер никак не могла нас скоординировать с водителем трансфера. Бюро "Иван Сусанин". Мы заранее подготовились: взяли теплую одежду, куртки и шапки (хотя до экскурсии стояла жара). Поэтому наша экскурсия сопровождалась положительными эмоциями, не смотря на то, что и укачало и приходилось искать варианты туалета и тд. Экскурсии нет. Капитан позитивный привозит в море, показывает как ловить. Поймает рыбку каждый, даже ребенок. Мы хорошо повеселились, но у нас очень веселая компания, нам было очень было весело. Экскурсия была полна курьёзов, к которым мы отнеслись снисходительно. Если вы хотите тепла, комфорта- не сюда.