1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
Рыбалка на Чёрном море в мини-группе до 10 человек
Проведите день на Чёрном море, наслаждаясь рыбалкой и видами Кавказского хребта. В мини-группе до 10 человек, с обедом из свежего улова
Начало: В морском порту «Имеретинский» в Адлере
«Морская рыбалка с видом на горы»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия: рыбалка в Адлере с купанием и угощением ухой
Проведите три часа на морской рыбалке в Адлере! Наслаждайтесь панорамами, купанием и вкуснейшей ухой, приготовленной на борту профессиональным капитаном
Начало: В порту Кудепста
«Приглашаем вас на рыбалку в окрестностях Адлера»
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 400₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в Адлере: групповой тур
Вас ждет захватывающая рыбалка на Черном море с угощением свежей рыбой и возможностью увидеть дельфинов
Начало: На ближайшей остановке общественного транспорта ил...
«Наш двухэтажный катер снабжён эхолотом для поиска рыбы, уборной и музыкальными колонками»
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Рыбалка в открытом море с приготовлением улова на борту (порт Адлер)
Начало: По договорённости
«На три часа мы отправляемся в открытое море на рыбалку»
Расписание: Ежедневно 08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 1 900₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в Адлере
Начало: Морской бульвар 1
«Морская рыбалка на маломерных судах до 11 человек на борту»
Расписание: Ежедневно и круглый год, уточнять свободное время перед бронированием
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Трёхчасовая рыбалка на яхте
Начало: Морской порт Сочи, Адлер, Имеретинский или Хосты
«Об экскурсии Вы увидите горные вершины Кавказского хребта и панораму Адлерского района Сочи, научитесь ловить рыбу на голые крючки, искупаетесь в чистой воде и подышите морским воздухом»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 950₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Индивидуальная морская рыбалка в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Что вас ожидает: Вам выдадут необходимые снасти: спиннинг со ставками на ставриду, после чего выискивается рыбное место, где обеспечивается близкий к 100% результат улова»
Расписание: Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 500₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
3 часа
Рыбалка на яхте
Начало: Морпорт центрального ра-на Сочи, Адлера, Кудепсты
«Рыбалка на тримаране или парусной яхте Экскурсию и инструктаж по правилам лова проводит капитан»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка с группой
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«Предлагаем Вам получить массу удовольствия, став настоящим рыбаком»
Расписание: Ежедневно, время по запросу.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Черноморская рыбалка (порт Имеретинский)
Начало: Морской бульвар, 1
«Рыбалка осуществляется с дрейфующего судна»
Расписание: 06:00, 09:00, 12:00, 15:00, 18:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 300₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Рыбалка с пикником в черном море
Начало: По договоренности
«Всё банально, казалось бы, традиционная рыбалка с последующим поеданием пойманного»
Расписание: Ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 900₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская прогулка и рыбалка
«Что вас ждет: Морская рыбалка, семейный пикник или умиротворяющий отдых в тишине вдали от курорта — у вас будет возможность выбрать то, что для вас приятнее всего»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 450₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда парусной яхты
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«При необходимости мы можем организовать рыбалку, есть необходимые снасти и удочки»
Расписание: Ежедневно, время по запросу
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«По вашему желанию, мы можем организовать рыбалку в открытом море»
Расписание: Ежедневно, время по согласованию
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда моторной яхты Evolution
Начало: Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
«По Вашему запросу мы можем организовать рыбалку на борту»
Расписание: Время по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда белоснежной яхты экстра-класса в центральном Сочи
Начало: Центральный порт Сочи
«обзорная экскурсия по морю с видом на Сочи, • рыбалка, удочки (по желанию)»
Расписание: Ежедневно: предварительно уточнять свободно ли необходимое время!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
8 часов
Форелевое хозяйство: знакомство и рыбалка
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
«Экскурсия по Форелевому хозяйству Это замечательная возможность узнать множество новых историй о самой вкусной рыбе, понять процесс ее разведения, насладиться видом чистых прудов»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в Адлере
Порыбачить в Чёрном море и полюбоваться живописными пейзажами
Начало: Порт Адлера
«Команда выдаст вам удочки — и рыбалка начнётся»
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 570₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Поймать рыбу в открытом море и насладиться горячим обедом на катере
Начало: ваше место проживания
«Мы отправимся на 3-часовую рыбалку в открытом море на комфортабельном катере»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 999₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Яхты, катера, катамараны в аренду из Адлера и Сочи
Начало: По договорённости
«идеально подходит для активного отдыха, водного спорта и рыбалки»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 8 000₽ за всё до 9 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна31 мая 2024Была на 3-х часовой морской рыбалке! 🐟 🦈 👍 Дельфины, чайки, виды на горы, на Олимпийские объекты. Да и просто море и
- ЛЛюбовь23 мая 2024Все супер, отличный улов, смогли покупаться, наловили много рыбы
- ЕЕлена13 мая 2024Не первый раз были на морской рыбалке, но только в эту поездку наловили много рыбы. Ребенок, да и взрослые были
- ССветлана11 мая 2024Сама рыбалка проходит на моторном двухпалобном плоту. Не из порта Адлера!! Из реки. Очень сильно укачивало. Нет туалета. Был сильный ветер, многие
- ВВиктор2 мая 2024Погода немного подвела…
- ССветлана25 марта 2024Рыбалка отличная тема. Единственное есть моменты с удочками (хотелось бы,чтобы были запасные на случай,если порвется леска или запутается, а не ждать по факту,когда отремонтируют). А так всё хорошо, рыбку поймали и поели. Ребенок остался довольный.
- ДДмитрий19 февраля 2024Отлично провели время! Поймали ставриду, капитан ее подарил, все попробовали и остались довольны! Спасибо организатору, Александру. Спасибо команде Сибирь!
- ЕЕлена19 февраля 2024Прогулка по морю была чудесная. Была рыбалка, песни, танцы, купания. Превосходно провели время. Спасибо! *завышена цена, напрямую купив билеты на пристани, можно было поехать в три раза дешевле
- ССветлана2 февраля 2024Спасибо организаторам и капитану Дмитрию. Всё успели:рыбу нашли,поймали и нам её зажарили. Куча эмоций. Рыбачили в море в первый раз. Да,нужно присноровиться,но ничего сложного) Всем рекомендую.
- ТТатьяна31 октября 2023Были второй раз на рыбалке в Сочи и на этот раз решили выбрать вариант из Имеритинского порта. Это намного удобнее,
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Рыбалка»
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Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Рыбалка" можно забронировать 20 экскурсий и билетов от 1 900 до 17 500. Туристы уже оставили гидам 139 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Хотите поехать половить рыбу в Адлере 🎣? Нет ничего проще, на наших экскурсиях можно отправиться на рыбалку с удочкой, во многих случаях так же включён обед или ужин на яхте или лодке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024