Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Автобусная экскурсия «Абхазия впервые»

Гагра, Пицунда, Новый Афон, озеро Рица и другие знаковые места страны за один день

Юлия
Юлия – экскурсионное агентство из Адлера
В группе до 20 человек вы отправитесь в путешествие по таинственной Абхазии.

Погуляете по Гагре, отдохнете на пляже в Пицунде, посетите старинный монастырь в Новом Афоне и полюбуетесь высокогорным ⛰️ озером Рица.

Познакомитесь с историей 📖, природой, культурой, традициями этой прекрасной страны и продегустируете вкуснейшие местные продукты: сыры, мед и вино 🍷.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые»
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые»

Что вас ожидает

Гагра. Вы погуляете по знаменитой колоннаде и увидите культовый ресторан Гагрипш, привезенный с парижской выставки и собранный без единого гвоздя.

Голубое озеро. Мы расскажем, почему оно никогда не замерзает и не темнеет даже в самую ненастную погоду.

Юпшарский каньон. Вы рассмотрите величественные 400-метровые скалы и оцените красоту местной природы.

Озеро Рица — «визитная карточка» Абхазии. Мы побываем на двух его самых живописных смотровых площадках.

Водопады Мужские и Девичьи слезы. Вас очаруют сотни хрустальных ручейков, стекающих по могучим скалам.

Новый Афон. Мы посетим Новоафонский монастырь, состоящий из шести храмов. Остановимся у рукотворного водопада и покормим лебедей на озере Псырцха.

Пицунда. Вы искупаетесь в самом чистом море 🌊 на побережье и позагораете на песчаном пляже.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на комфортабельном микроавтобусе 🚌 Mercedes-Benz Sprinter, в группе до 20 человек
  • Завтрак в горном кафе и дегустации включены в стоимость, обед оплачивается дополнительно
  • По желанию вы можете посетить: дачу Сталина — 200 р. с человека, Новоафонскую пещеру — 500 р. с человека
  • Время отдыха на пляже в Пицунде — 1, 5 часа
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля в Адлере
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые»
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые»
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые»
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые»
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые»
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые»

Экскурсия проводится в понедельник и пятницу в 07:00, во вторник, среду, субботу и воскресенье в 07:15, в четверг в 07:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Юлия
Юлия
Всем привет! Меня зовут Юлия, мы с командой гидов с радостью познакомим вас с Сочи и окрестностями, расскажем невероятные истории и легенды и покажем удивительную природу. Каждый маршрут мы продумываем тщательно и скрупулезно, так как очень хотим, чтобы ваш отдых прошел идеально.
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