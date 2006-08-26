Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Что вас ожидает

Гагра. Вы погуляете по знаменитой колоннаде и увидите культовый ресторан Гагрипш, привезенный с парижской выставки и собранный без единого гвоздя.

Голубое озеро. Мы расскажем, почему оно никогда не замерзает и не темнеет даже в самую ненастную погоду.

Юпшарский каньон. Вы рассмотрите величественные 400-метровые скалы и оцените красоту местной природы.

Озеро Рица — «визитная карточка» Абхазии. Мы побываем на двух его самых живописных смотровых площадках.

Водопады Мужские и Девичьи слезы. Вас очаруют сотни хрустальных ручейков, стекающих по могучим скалам.

Новый Афон. Мы посетим Новоафонский монастырь, состоящий из шести храмов. Остановимся у рукотворного водопада и покормим лебедей на озере Псырцха.

Пицунда. Вы искупаетесь в самом чистом море 🌊 на побережье и позагораете на песчаном пляже.

Организационные детали