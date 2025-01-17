Поездка на комфортабельном автомобиле, дегустация местных напитков и продуктов добавят путешествию особый колорит. Не упустите шанс насладиться великолепием Кавказа
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Живописные пейзажи Абхазии
- 🚗 Комфортабельное путешествие
- 🍷 Дегустация местных продуктов
- 🏞️ Величественное озеро Рица
- 📸 Уникальные фотомоменты
Что можно увидеть
- Колоннада
- Ресторан «Гагрипш»
- Зимний театр
- Девичьи Слёзы
- Мужские Слёзы
- Голубое озеро
- Юпшарский каньон
- Гегский водопад
- Озеро Рица
Описание экскурсии
Ресторан «Гагрипш» — одна из визитных карточек Абхазии. Легендарное заведение, где когда-то состоялось открытие курорта Гагра.
Колоннада — изящная арка в мавританском стиле на берегу моря, многократно «засветившаяся» в советских фильмах.
Зимний театр — величественное здание в классическом стиле. Заброшенное, но не потерявшее своей красоты.
Девичьи Слёзы — трогательный небольшой водопад, окутанный древними легендами.
Мужские Слёзы — ещё один колоритный водопад, с которым также связана таинственная история.
Голубое озеро — небольшое, но очень глубокое, что объясняет насыщенный цвет воды. А ещё здесь живут павлины.
Река Бзыбь — одна из самых красивых рек Абхазии. Можно полюбоваться её бурными водами, а по желанию — прокатиться на тарзанке.
Юпшарский каньон или «Каменный мешок». В самом узком месте расстояние между верхушками скал составляет всего 20 метров.
Гегский водопад, ставший местом схватки Холмса и Мориарти. Бурные серебристые потоки воды падают на землю с высоты 50 метров.
Озеро Рица — настоящая жемчужина Кавказа. Прекрасный высокогорный водоём окружен живописными лесами и овеян тайнами.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле UAZ Patriot
- В поездке возможна дегустация абхазских спиртных напитков, мёда и сыра (по желанию, входит в стоимость)
- Мы останавливаемся у всех достопримечательностей, свободное время для прогулки на озере Рица — около 1,5 часов
- Берите с собой наличные рубли
- Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Правила пересечения границы
Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявить один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.
Дополнительные расходы
- Въезд в Рицинский национальный парк — 700 ₽ с человека
- Вход на дачу Сталина (по желанию) — от 300 до 450 ₽ (в зависимости от сезона)
- Зиплайн (по желанию) — 700 ₽
- Обед — по меню
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1800 ₽
|Дети до 10 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Поездкой наслаждались
Водителем восхищались
Горным воздухом надышались
Звонко весело смеялись
Про выборе экскурсии- не сомневались
Прекрасных отзывов начитались
Наш водитель был Батал, он очень хорошо водит
Каждый момент путешествия оставил только положительные эмоции. Программа была продумана до мелочей: мы успели посетить самые красивые места, насладиться великолепными
Каждый миг, проведенный в сопровождении Батала напоминал о том, насколько разнообразна