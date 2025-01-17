Эта экскурсия по Абхазии подарит множество ярких впечатлений. В Старой Гагре вы увидите знаменитую Колоннаду и ресторан «Гагрипш». Водопады Девичьи и Мужские Слёзы, река Бзыбь и Юпшарский каньон завораживают своей красотой. Голубое озеро и величественное озеро Рица - настоящие природные сокровища. Поездка на комфортабельном автомобиле, дегустация местных напитков и продуктов добавят путешествию особый колорит. Не упустите шанс насладиться великолепием Кавказа

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Время начала: 08:00

Описание экскурсии

Ресторан «Гагрипш» — одна из визитных карточек Абхазии. Легендарное заведение, где когда-то состоялось открытие курорта Гагра.

Колоннада — изящная арка в мавританском стиле на берегу моря, многократно «засветившаяся» в советских фильмах.

Зимний театр — величественное здание в классическом стиле. Заброшенное, но не потерявшее своей красоты.

Девичьи Слёзы — трогательный небольшой водопад, окутанный древними легендами.

Мужские Слёзы — ещё один колоритный водопад, с которым также связана таинственная история.

Голубое озеро — небольшое, но очень глубокое, что объясняет насыщенный цвет воды. А ещё здесь живут павлины.

Река Бзыбь — одна из самых красивых рек Абхазии. Можно полюбоваться её бурными водами, а по желанию — прокатиться на тарзанке.

Юпшарский каньон или «Каменный мешок». В самом узком месте расстояние между верхушками скал составляет всего 20 метров.

Гегский водопад, ставший местом схватки Холмса и Мориарти. Бурные серебристые потоки воды падают на землю с высоты 50 метров.

Озеро Рица — настоящая жемчужина Кавказа. Прекрасный высокогорный водоём окружен живописными лесами и овеян тайнами.

Организационные детали

Поездка проходит на комфортабельном автомобиле UAZ Patriot

В поездке возможна дегустация абхазских спиртных напитков, мёда и сыра (по желанию, входит в стоимость)

Мы останавливаемся у всех достопримечательностей, свободное время для прогулки на озере Рица — около 1,5 часов

Берите с собой наличные рубли

Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Правила пересечения границы

Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявить один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.

Дополнительные расходы