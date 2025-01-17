Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица

Погрузитесь в атмосферу Абхазии: живописные пейзажи, водопады и озеро Рица ждут вас в этом незабываемом путешествии
Эта экскурсия по Абхазии подарит множество ярких впечатлений. В Старой Гагре вы увидите знаменитую Колоннаду и ресторан «Гагрипш». Водопады Девичьи и Мужские Слёзы, река Бзыбь и Юпшарский каньон завораживают своей красотой. Голубое озеро и величественное озеро Рица - настоящие природные сокровища.

Поездка на комфортабельном автомобиле, дегустация местных напитков и продуктов добавят путешествию особый колорит. Не упустите шанс насладиться великолепием Кавказа
5
8 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Живописные пейзажи Абхазии
  • 🚗 Комфортабельное путешествие
  • 🍷 Дегустация местных продуктов
  • 🏞️ Величественное озеро Рица
  • 📸 Уникальные фотомоменты
Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица
Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица
Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Колоннада
  • Ресторан «Гагрипш»
  • Зимний театр
  • Девичьи Слёзы
  • Мужские Слёзы
  • Голубое озеро
  • Юпшарский каньон
  • Гегский водопад
  • Озеро Рица

Описание экскурсии

Ресторан «Гагрипш» — одна из визитных карточек Абхазии. Легендарное заведение, где когда-то состоялось открытие курорта Гагра.

Колоннада — изящная арка в мавританском стиле на берегу моря, многократно «засветившаяся» в советских фильмах.

Зимний театр — величественное здание в классическом стиле. Заброшенное, но не потерявшее своей красоты.

Девичьи Слёзы — трогательный небольшой водопад, окутанный древними легендами.

Мужские Слёзы — ещё один колоритный водопад, с которым также связана таинственная история.

Голубое озеро — небольшое, но очень глубокое, что объясняет насыщенный цвет воды. А ещё здесь живут павлины.

Река Бзыбь — одна из самых красивых рек Абхазии. Можно полюбоваться её бурными водами, а по желанию — прокатиться на тарзанке.

Юпшарский каньон или «Каменный мешок». В самом узком месте расстояние между верхушками скал составляет всего 20 метров.

Гегский водопад, ставший местом схватки Холмса и Мориарти. Бурные серебристые потоки воды падают на землю с высоты 50 метров.

Озеро Рица — настоящая жемчужина Кавказа. Прекрасный высокогорный водоём окружен живописными лесами и овеян тайнами.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле UAZ Patriot
  • В поездке возможна дегустация абхазских спиртных напитков, мёда и сыра (по желанию, входит в стоимость)
  • Мы останавливаемся у всех достопримечательностей, свободное время для прогулки на озере Рица — около 1,5 часов
  • Берите с собой наличные рубли
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Правила пересечения границы

Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявить один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности.

Дополнительные расходы

  • Въезд в Рицинский национальный парк — 700 ₽ с человека
  • Вход на дачу Сталина (по желанию) — от 300 до 450 ₽ (в зависимости от сезона)
  • Зиплайн (по желанию) — 700 ₽
  • Обед — по меню

ежедневно в 08:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1800 ₽
Дети до 10 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На КПП Псоу
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
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1
O
17 янв 2025
Абхазией любовались
Поездкой наслаждались
Водителем восхищались

Горным воздухом надышались
Звонко весело смеялись

Про выборе экскурсии- не сомневались
Прекрасных отзывов начитались
Настя
20 ноя 2024
Мы были в середине ноября, было пасмурно, лил дождь. Но даже не смотря на это Абхазия как всегда залетела в самое сердечко 🧡
Наш водитель был Батал, он очень хорошо водит
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авто, хотя я боюсь как ездят местные, я даже уснула в конце экскурсии в машине по пути домой.
Очень хорошо продуман план мест: эмоционально заряженные или физически затрачиваемые места смешаны с легкими, простыми (например, дегустации).
Батал честный человек и даже при моей уверенности в том что мы должны заплатить полную стоимость - вернул нам сдачу с учетом предоплаты с сайта (я думала это стоимость комиссии сайта).
Благодарю ещё раз Батала и Рината за прекрасную экскурсию!

Мы были в середине ноября, было пасмурно, лил дождь. Но даже не смотря на это Абхазия как всегда залетела в самое сердечко 🧡Мы были в середине ноября, было пасмурно, лил дождь. Но даже не смотря на это Абхазия как всегда залетела в самое сердечко 🧡Мы были в середине ноября, было пасмурно, лил дождь. Но даже не смотря на это Абхазия как всегда залетела в самое сердечко 🧡Мы были в середине ноября, было пасмурно, лил дождь. Но даже не смотря на это Абхазия как всегда залетела в самое сердечко 🧡
Марина
19 ноя 2024
Благодарим за нашу незабываемую поездку в Абхазию! Все было просто замечательно!

Каждый момент путешествия оставил только положительные эмоции. Программа была продумана до мелочей: мы успели посетить самые красивые места, насладиться великолепными
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пейзажами и узнать много интересного.

Отдельно хотим отметить доброжелательность нашего водителя - Батала. Он сделал нашу поездку очень увлекательной.

Все было на высшем уровне!

Спасибо вам! Мы обязательно вернемся и будем рекомендовать вас всем своим друзьям.

Елена
11 ноя 2024
Прекрасная поездка 😻 Виды впечатляют, Абхазия, одно из красивейших мест на земле! Водопад заслуживает особого внимания🔥 озеро Рица, умиротворяющее потрясающее место💗 Гагра, любовь с первого взгляда! 😍💫Наш гид Батал очень интересно о многом рассказал! Ребята спасибо вам большое, мы обязательно вернемся😘 И будем друзьям вас рекомендовать 👍🏻
Прекрасная поездка 😻 Виды впечатляют, Абхазия, одно из красивейших мест на земле! Водопад заслуживает особого внимания🔥Прекрасная поездка 😻 Виды впечатляют, Абхазия, одно из красивейших мест на земле! Водопад заслуживает особого внимания🔥Прекрасная поездка 😻 Виды впечатляют, Абхазия, одно из красивейших мест на земле! Водопад заслуживает особого внимания🔥Прекрасная поездка 😻 Виды впечатляют, Абхазия, одно из красивейших мест на земле! Водопад заслуживает особого внимания🔥Прекрасная поездка 😻 Виды впечатляют, Абхазия, одно из красивейших мест на земле! Водопад заслуживает особого внимания🔥Прекрасная поездка 😻 Виды впечатляют, Абхазия, одно из красивейших мест на земле! Водопад заслуживает особого внимания🔥Прекрасная поездка 😻 Виды впечатляют, Абхазия, одно из красивейших мест на земле! Водопад заслуживает особого внимания🔥Прекрасная поездка 😻 Виды впечатляют, Абхазия, одно из красивейших мест на земле! Водопад заслуживает особого внимания🔥Прекрасная поездка 😻 Виды впечатляют, Абхазия, одно из красивейших мест на земле! Водопад заслуживает особого внимания🔥Прекрасная поездка 😻 Виды впечатляют, Абхазия, одно из красивейших мест на земле! Водопад заслуживает особого внимания🔥
Н
10 ноя 2024
Большое спасибо за насыщенный и интересный день, все прошло отлично, экскурсия превзошла все ожидания, все детали поездки продуманы до мелочей. С выбором экскурсии однозначно не прогадали, наш гид и водитель Баттал учитывали путь и время остановок по желаниям и потребностям всех пассажиров, обязательно вернемся к Вам снова! ❤️
Л
2 ноя 2024
Все очень понравилось! Спасибо большое за прекрасную экскурсию и классные кадры для моих фоток! Водитель Батал оказался очень вежливым и интересным гидом! Обязательно обращусь к вам еще раз❤️
В
1 ноя 2024
Хочется выразить искреннюю благодарность за незабываемую экскурсию по живописным уголкам Абхазии. Это сказочное путешествие оставило в моем сердце теплые воспоминания😍
Каждый миг, проведенный в сопровождении Батала напоминал о том, насколько разнообразна
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и многогранна история этой земли. Мы посетили невероятные места: от величественных водопадов до спокойных пляжей. Увиденные пейзажи поражали своей красотой, а богатство флоры и фауны завораживало🤩

Я прошу передать мою признательность всему персоналу, подготовившему и осуществившему эту экскурсию. Такой опыт обогатил меня и навсегда останется в моей памяти. Надеюсь на новые встречи и новые путешествия в эту удивительную страну! ❤️

Хочется выразить искреннюю благодарность за незабываемую экскурсию по живописным уголкам Абхазии. Это сказочное путешествие оставило вХочется выразить искреннюю благодарность за незабываемую экскурсию по живописным уголкам Абхазии. Это сказочное путешествие оставило вХочется выразить искреннюю благодарность за незабываемую экскурсию по живописным уголкам Абхазии. Это сказочное путешествие оставило вХочется выразить искреннюю благодарность за незабываемую экскурсию по живописным уголкам Абхазии. Это сказочное путешествие оставило вХочется выразить искреннюю благодарность за незабываемую экскурсию по живописным уголкам Абхазии. Это сказочное путешествие оставило вХочется выразить искреннюю благодарность за незабываемую экскурсию по живописным уголкам Абхазии. Это сказочное путешествие оставило в
Регина
18 окт 2024
Безумно все понравилось. Интересная экскурсия по достопримечательностям, все было четко и познавательно) и конечно же очень весело, позитивно все, скучать точно водитель Баттал не дал. Просто самый лучший 😊👍и кстати очень комфортный автомобиль. Обязательно вернусь еще❤️
Безумно все понравилось. Интересная экскурсия по достопримечательностям, все было четко и познавательно) и конечно же оченьБезумно все понравилось. Интересная экскурсия по достопримечательностям, все было четко и познавательно) и конечно же оченьБезумно все понравилось. Интересная экскурсия по достопримечательностям, все было четко и познавательно) и конечно же оченьБезумно все понравилось. Интересная экскурсия по достопримечательностям, все было четко и познавательно) и конечно же оченьБезумно все понравилось. Интересная экскурсия по достопримечательностям, все было четко и познавательно) и конечно же оченьБезумно все понравилось. Интересная экскурсия по достопримечательностям, все было четко и познавательно) и конечно же оченьБезумно все понравилось. Интересная экскурсия по достопримечательностям, все было четко и познавательно) и конечно же оченьБезумно все понравилось. Интересная экскурсия по достопримечательностям, все было четко и познавательно) и конечно же оченьБезумно все понравилось. Интересная экскурсия по достопримечательностям, все было четко и познавательно) и конечно же оченьБезумно все понравилось. Интересная экскурсия по достопримечательностям, все было четко и познавательно) и конечно же очень

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