Евгений проводит ещё 2 экскурсии

Насладиться фантастической горной природой и услышать о местных традициях и обычаях
Вы полюбуетесь изумрудным озером Рица, отыщете артефакты советского времени в Гагре и раскроете секрет абхазского долголетия.
А также погрузитесь в прошлое страны и узнаете, почему Абхазия является непризнанной республикой и что об этом думают местные жители. Я сделаю всё, чтобы наше путешествие прошло познавательно, весело и комфортно!
В живописной приморской Гагре вы словно совершите путешествие во времени и увидите старинные советские санатории, дома отдыха и вокзалы. Оцените знаменитую колоннаду и средневековую крепость Абаата, рассмотрите ресторан Гагрипш, в котором бывали Николай II, Чехов, Шаляпин и Максим Горький. Но главное достоинство Гагры — её невероятная природа. Вы пройдёте по кипарисовым и эвкалиптовым аллеям и полюбуетесь цветущим олеандром и магнолиями.
Озеро Рица
«Жемчужина Апсны», «Абхазская Швейцария» — как только ни называют горное озеро Рица местные жители. Вы услышите историю его происхождения и названия и раскроете, чем объясняется изумрудный цвет его воды. По пути к Рице я покажу ещё несколько важных природных достопримечательностей: Голубое озеро, Юпшарский каньон и Чабгарский карниз. А также по желанию сделаю остановку в сыроварне, где вы сможете попробовать дикий мёд и сыры местного производства.
Организационные детали
Входной билет в Рицинский реликтовый национальный парк не включен в стоимость — 700 рублей взрослые, 250 рублей дети
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
Детям до 14 лет — загранпаспорт
Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 1182 туристов
Меня зовут Евгений. Я родился, крестился и женился в Сочи. Всегда любил показывать друзьям свой город и много и красиво о нем рассказывать!) В итоге решил выучиться на гида — и сейчас с большим удовольствием провожу авторские экскурсии по Большому Сочи и Абхазии.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Сергей
Спасибо Евгению за проведенную экскурсию. Заранее договорились о времени, гид встретил, по пути к границе с Абхазией кратко рассказал о курорт Сочи. После границы Евгений полностью посвятил рассказу про Абхазию, читать дальшеуменьшить
ее культуру, быт, устои, показал красивые и интересные места. Не смотря на то, что экскурсия длилась порядка 9 часов, время пролетело быстро т. к. было много остановок. Плюсы: Посетили много красивых мест, корректировка маршрута по нашему желанию, интересный рассказчик, экскурсия без напряга, предусмотрительность во всем, чистая машина. аккуратное вождение. Минусы: Не обнаружил. Рекомендую.
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А
Анна
Очень понравилась экскурсия! Были в Адлере первый раз, ничего толком не знали. Евгений очень интересно рассказывал о истории, жизненных случаях. По маршруту было больше остановок, чем указано в описании Очень читать дальшеуменьшить
понравилась манера вождения, ездили с дочерью 3,5 года. Ребенка не укачало, все было хорошо На будущее будем всем советовать Евгения, намного удобнее индивидуальным туром. Не нужно никого ждать, маршрут и время остановок подстраивается под вас. Плюс столько интересной информации от местного жителя. Евгений много посоветовал по магазинам, кафе, местной кухне В следующий приезд обязательно закажем уже другую экскурсию у Евгения))
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Иван
Спасибо Евгению за интересную поездку по Абхазии. Очень переживал, что посетить только Гагры и озеро Рица за одну поездку, - это мало. Однако даже такая поездка показалась слишком быстрой - 8 читать дальшеуменьшить
с лишним часов пролетели незаметно, поэтому не завидую тем туристам, которые в однодневную поездку пытаются включить все достопримечательности Абхазии. Минусом стала очередь на границе в обратную сторону. Ну, что делать - новогодние праздники…
Много дат, легенд, названий, которые просто не успевали отложиться в памяти, но было интересно. Легенды мы любим. Отдельное спасибо за подсказку мест съёмок, которые мы бы проискали дольше, а то бы и вообще не нашли. Теперь хочется в Абхазию на несколько дней, чтоб изучить её ближе.
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С
Светлана
Выбирала экскурсию и гида по отзывам и очень рада выбору!!! Сегодня Евгений провёл для нас замечательную экскурсию по Абхазии. Очень интересно, интеллигентно, адаптивно. Евгений замечательный гид, прекрасный водитель и душевный человек. читать дальшеуменьшить
Весь день на одном дыхании. Все предложенные нам места оказались не банальны, очень красивы. Узнали много нового. Вернулись домой с яркими впечатлениями, вкусными-полезными и натуральными гостинцами. Евгению СПАСИБО! Когда поедем в Абхазию в следующий раз - только с ним! Рекомендую!
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М
Марина
Подготовтесь к насыщенному, познавательному рассказу о прекрасном абхазском крае, который не даст вам заскучать на протяжении всего маршрута. Опьяняющие своей красотой виды. Вкусный традиционный обед в кафе у озера Рица читать дальшеуменьшить
(по нормальной цене). Горные реки и Голубое озеро. Живописный серпантин и глубокие ущелья. Яркая дорога вдоль побережья и призрачный в своей увядающей красоте город Гагра. Всё это не оставляет равнодушным. Спасибо Евгению, замечательному экскурсоводу, проводнику и водителю в одном лице.
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Н
Наталья
Ездили с Евгением на экскурсию в Абхазию (Гагры, оз. Рица) 14.07.2021г. Очень понравилась экскурсия: главное, что поездка была безопасная (Евгений отлично водит автомобиль, бояться нам не пришлось). Маршрут корректировали вместе с Евгением, на все наши вопросы были получены ответы, очень интересно и с юмором Евгенией рассказывал исторические факты. В целом поездка очень понравилась, Евгения рекомендуем! Отличный гид и водитель!
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