Евгений проводит ещё 2 экскурсии

Вы полюбуетесь изумрудным озером Рица, отыщете артефакты советского времени в Гагре и раскроете секрет абхазского долголетия. А также погрузитесь в прошлое страны и узнаете, почему Абхазия является непризнанной республикой и что об этом думают местные жители. Я сделаю всё, чтобы наше путешествие прошло познавательно, весело и комфортно!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Идиллическая Гагра

В живописной приморской Гагре вы словно совершите путешествие во времени и увидите старинные советские санатории, дома отдыха и вокзалы. Оцените знаменитую колоннаду и средневековую крепость Абаата, рассмотрите ресторан Гагрипш, в котором бывали Николай II, Чехов, Шаляпин и Максим Горький. Но главное достоинство Гагры — её невероятная природа. Вы пройдёте по кипарисовым и эвкалиптовым аллеям и полюбуетесь цветущим олеандром и магнолиями.

Озеро Рица

«Жемчужина Апсны», «Абхазская Швейцария» — как только ни называют горное озеро Рица местные жители. Вы услышите историю его происхождения и названия и раскроете, чем объясняется изумрудный цвет его воды. По пути к Рице я покажу ещё несколько важных природных достопримечательностей: Голубое озеро, Юпшарский каньон и Чабгарский карниз. А также по желанию сделаю остановку в сыроварне, где вы сможете попробовать дикий мёд и сыры местного производства.

Организационные детали

Входной билет в Рицинский реликтовый национальный парк не включен в стоимость — 700 рублей взрослые, 250 рублей дети

Еда и напитки оплачиваются дополнительно

Пересечение границы