Евгений проводит ещё 2 экскурсии

Идиллическая Гагра В живописной приморской Гагре вы словно совершите путешествие во времени и увидите старинные советские санатории, дома отдыха и вокзалы. Оцените знаменитую колоннаду и средневековую крепость Абаата, рассмотрите ресторан Гагрипш, в котором бывали Николай II, Чехов, Шаляпин и Максим Горький. Но главное достоинство Гагры — ее невероятная природа. Вы пройдете по кипарисовым и эвкалиптовым аллеям и полюбуетесь цветущим олеандром и магнолиями.
Озеро Рица «Жемчужина Апсны», «Абхазская Швейцария» — как только ни называют горное озеро Рица местные жители. Вы услышите историю 📖 его происхождения и названия и раскроете, чем объясняется изумрудный цвет его воды. По пути к Рице я покажу еще несколько важных природных достопримечательностей: Голубое озеро, Юпшарский каньон и Чабгарский карниз. А также по желанию сделаю остановку в сыроварне, где вы сможете попробовать дикий мед и сыры местного производства.
Организационные детали
Входной билет 🎫 в Рицинский реликтовый национальный парк 🌳 не включен в стоимость — 350 рублей взрослые, 150 рублей дети
Для перехода границы нужно иметь общегражданский паспорт. Детям — свидетельство о рождении.
Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Евгений. Я родился, крестился и женился в Сочи. Всегда любил показывать друзьям свой город и много и красиво о нем рассказывать!) В итоге решил выучиться на гида — и сейчас с большим удовольствием провожу авторские экскурсии по Большому Сочи и Абхазии.