Евгений проводит ещё 2 экскурсии

Что вас ожидает

Идиллическая Гагра

В живописной приморской Гагре вы словно совершите путешествие во времени и увидите старинные советские санатории, дома отдыха и вокзалы. Оцените знаменитую колоннаду и средневековую крепость Абаата, рассмотрите ресторан Гагрипш, в котором бывали Николай II, Чехов, Шаляпин и Максим Горький. Но главное достоинство Гагры — ее невероятная природа. Вы пройдете по кипарисовым и эвкалиптовым аллеям и полюбуетесь цветущим олеандром и магнолиями.

Озеро Рица

«Жемчужина Апсны», «Абхазская Швейцария» — как только ни называют горное озеро Рица местные жители. Вы услышите историю 📖 его происхождения и названия и раскроете, чем объясняется изумрудный цвет его воды. По пути к Рице я покажу еще несколько важных природных достопримечательностей: Голубое озеро, Юпшарский каньон и Чабгарский карниз. А также по желанию сделаю остановку в сыроварне, где вы сможете попробовать дикий мед и сыры местного производства.

Организационные детали