Евгений проводит ещё 2 экскурсии

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Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица

Насладиться фантастической горной природой и услышать о местных традициях и обычаях

Евгений
Евгений – Гид из Адлера
Вы полюбуетесь изумрудным озером Рица, отыщете артефакты советского времени в Гагре и раскроете секрет абхазского долголетия.

А также погрузитесь в прошлое страны и узнаете, почему Абхазия является непризнанной республикой и что об этом думают местные жители.

Я сделаю все, чтобы наше путешествие прошло познавательно, весело 🥳 и комфортно!
Задать вопросОбычно отвечает за 3 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 8 000 ₽ за экскурсию

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Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица

Что вас ожидает

Идиллическая Гагра
В живописной приморской Гагре вы словно совершите путешествие во времени и увидите старинные советские санатории, дома отдыха и вокзалы. Оцените знаменитую колоннаду и средневековую крепость Абаата, рассмотрите ресторан Гагрипш, в котором бывали Николай II, Чехов, Шаляпин и Максим Горький. Но главное достоинство Гагры — ее невероятная природа. Вы пройдете по кипарисовым и эвкалиптовым аллеям и полюбуетесь цветущим олеандром и магнолиями.

Озеро Рица
«Жемчужина Апсны», «Абхазская Швейцария» — как только ни называют горное озеро Рица местные жители. Вы услышите историю 📖 его происхождения и названия и раскроете, чем объясняется изумрудный цвет его воды. По пути к Рице я покажу еще несколько важных природных достопримечательностей: Голубое озеро, Юпшарский каньон и Чабгарский карниз. А также по желанию сделаю остановку в сыроварне, где вы сможете попробовать дикий мед и сыры местного производства.

Организационные детали

  • Входной билет 🎫 в Рицинский реликтовый национальный парк 🌳 не включен в стоимость — 350 рублей взрослые, 150 рублей дети
  • Для перехода границы нужно иметь общегражданский паспорт. Детям — свидетельство о рождении.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Евгений
Евгений
Меня зовут Евгений. Я родился, крестился и женился в Сочи. Всегда любил показывать друзьям свой город и много и красиво о нем рассказывать!) В итоге решил выучиться на гида — и сейчас с большим удовольствием провожу авторские экскурсии по Большому Сочи и Абхазии.
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Евгений проводит ещё 2 экскурсии

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