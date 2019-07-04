2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Новый Афон — история и легенды

Я открою детали судьбы города и покажу его самые значимые достопримечательности:

Новоафонский мужской монастырь — архитектурный памятник 19 века. Вы поймёте, почему обитель построили именно здесь и как сюда пришёл апостол Симон Кананит. Увидите келью ученика Христа, а я поделюсь фактами и преданиями о его жизни.

— архитектурный памятник 19 века. Вы поймёте, почему обитель построили именно здесь и как сюда пришёл апостол Симон Кананит. Увидите келью ученика Христа, а я поделюсь фактами и преданиями о его жизни. Иверская гора — ещё одна святыня этого края. Вы узнаете, какие удивительные события происходили на горе, при желании подниметесь на неё и насладитесь панорамами абхазских просторов с вершины.

— ещё одна святыня этого края. Вы узнаете, какие удивительные события происходили на горе, при желании подниметесь на неё и насладитесь панорамами абхазских просторов с вершины. Новоафонская пещера — одна из крупнейших в Абхазии. Вы сможете исследовать её огромные залы изнутри.

— одна из крупнейших в Абхазии. Вы сможете исследовать её огромные залы изнутри. Рукотворный водопад — часть первой электростанции города. Я расскажу, как на её открытие приезжал последний русский император и его семья.

— часть первой электростанции города. Я расскажу, как на её открытие приезжал последний русский император и его семья. Система прудов — у водоёмов, созданных монахами в 19 столетии, вы отдохнёте и полюбуетесь лебедями, живущими на прудах.

Гагра — знакомство с наследием принца Ольденбургского

В курортном городке мы остановимся у колоннады, построенной представителем герцогского рода. Вы услышите о её роли и рассмотрите павильон, который принц Ольденбургский привёз из Голландии. Мы обсудим, как европейские умельцы собрали его без единого гвоздя. Кроме того, гуляя по живописным местам, мы поговорим о переплетении истории России и Абхазии.

Дополнительная опция

При желании, мы заедем в форелевое хозяйство в селе Отхара, старейшее в республике. Здесь я поясню некоторые нюансы разведения форелей, а потом приведу вас к скальным монашьим кельям и раскрою их тайны. Вы прогуляетесь у истока реки Чёрная и подышите свежим воздухом в умиротворённом природном уголке.