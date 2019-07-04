2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра

Живописная природа и увлекательные факты о Стране души

Анна
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Анна – ваш гид
Поездка в Абхазию — это обязательный пункт путешествия в Сочи! Во время нашего автотура вы увидите главные места республики: курортная Гагра, древний Новый Афон, водопады, пещеры и изумительные пейзажи Страны души.

Я расскажу всё об этих местах и вы проникнетесь колоритом Абхазии.
От 7200 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 2 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 3 человек
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У этой экскурсии2 отзыва
5
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра

Что вас ожидает

Новый Афон — история и легенды
Я открою детали судьбы города и покажу его самые значимые достопримечательности:

  • Новоафонский мужской монастырь — архитектурный памятник 19 века. Вы поймёте, почему обитель построили именно здесь и как сюда пришёл апостол Симон Кананит. Увидите келью ученика Христа, а я поделюсь фактами и преданиями о его жизни.
  • Иверская гора — ещё одна святыня этого края. Вы узнаете, какие удивительные события происходили на горе, при желании подниметесь на неё и насладитесь панорамами абхазских просторов с вершины.
  • Новоафонская пещера — одна из крупнейших в Абхазии. Вы сможете исследовать её огромные залы изнутри.
  • Рукотворный водопад — часть первой электростанции города. Я расскажу, как на её открытие приезжал последний русский император и его семья.
  • Система прудов — у водоёмов, созданных монахами в 19 столетии, вы отдохнёте и полюбуетесь лебедями, живущими на прудах.

Гагра — знакомство с наследием принца Ольденбургского
В курортном городке мы остановимся у колоннады, построенной представителем герцогского рода. Вы услышите о её роли и рассмотрите павильон, который принц Ольденбургский привёз из Голландии. Мы обсудим, как европейские умельцы собрали его без единого гвоздя. Кроме того, гуляя по живописным местам, мы поговорим о переплетении истории России и Абхазии.

Дополнительная опция
При желании, мы заедем в форелевое хозяйство в селе Отхара, старейшее в республике. Здесь я поясню некоторые нюансы разведения форелей, а потом приведу вас к скальным монашьим кельям и раскрою их тайны. Вы прогуляетесь у истока реки Чёрная и подышите свежим воздухом в умиротворённом природном уголке.

Организационные детали

  • Для прохождения российско-абхазской границы необходим общегражданский паспорт.
  • Транспортные расходы включены в стоимость экскурсии.
  • Дополнительные расходы (по желанию): входные билеты: форелевое хозяйство — 100 рублей с человека, келья Симона Кананита — 100 рублей, Новоафонская пещера — 500 рублей, Иверская башня на горе — 200 рублей; обед в кафе с видом на море ~ 300 рублей с человека.
  • Заберу вас из гостиницы в Адлере или Сочи (кроме Лазаревского) и привезу обратно.
  • Экскурсия автомобильно-пешеходная. Пожалуйста, возьмите тёплую одежду для посещения пещеры и выбирайте удобную обувь.
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Анна
Анна
Я родилась в этом городе, с детства облазила прилегающие горы. Очень его люблю и хочу, чтобы его красоту оценили и наши гости. И, конечно, гостям показываю всё лучшее, что у нас есть!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

4 июля 2019
Осень хорошая экскурсия! Великолепный гид. Все вовремя. Отличный автомобиль. Посетили все основные достопримечательности. Всем рекомендую Анну и экскурсию
18 июня 2019
Спасибо Анне за прекрасную , увлекательную и просто удивительную поездку в Абхазию! Экскурсия продумана до мелочей, а сама Анна прекрасный рассказчик. Скучать в этой поездке точно не придётся ! Особенно запомнился Новый Афон! Теперь он в наших сердцах❤️. Обязательно туда вернёмся!

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