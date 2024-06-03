Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Абхазии, где вас ждут величественные горы, чистейшие озера и богатая история

Начало: КПП Псоу, так же возможен выезд из Гагры, Пицунды,...

«Вы полюбуетесь горным озером Рица ледниково-тектонического происхождения и услышите связанные с ним легенды»