1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
День в Абхазии: от Адлера до озера Рица
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, открыв для себя сокровища природы и духовные святыни, путешествуя из Адлера
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общ. транспо...
«У вас будет целый час для отдыха на легендарном озере Рица»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 450₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Популярное предложение
Путешествие на джипах по Абхазии: водопады, озёра и каньоны
Готовы покорить горную Абхазию на джипах в мини-группе? Вас ждут водопады, озёра и каньоны, а также дегустация абхазских вин и мёда
Начало: Возле ближайшей к вам остановки общественного тран...
«А рядом — заповедное озеро Рица и ещё несколько водопадов»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Озеро Рица и живописные места Абхазии: экскурсия из Адлера
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, Гагра, Юпшарский каньон и водопады. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: Граница КПП Псоу пешеходный переход
«Вы насладитесь завораживающими панорамами озера Рица, посетите Юпшарский и Гегский каньоны и погуляете по самшитовому лесу»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Путешествие на озеро Рица: живописные виды Абхазии. Индивидуальный тур
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, водопады и каньоны ждут вас. Индивидуальная экскурсия с гидом и дегустацией местных продуктов
Начало: В Адлерском районе. Я заберу вас на машине прямо и...
«По желанию, в программу можно включить посещение дачи Сталина на Рице, а также расположенных неподалеку дач Хрущева и Брежнева — экскурсию для вас проведет опытный специалист»
11 июня в 04:30
12 июня в 04:30
1485013 365₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Индивидуальная экскурсия «Такая разная Абхазия»: озёра, каньоны, пещеры и храмы
Встретимся на границе и сразу начнём наше путешествие по Абхазии. Вас ждут озёра, каньоны, пещеры и храмы. Узнайте легенды и истории этих мест
Начало: Встречаемся у КПП ПСОУ
«горное озеро Рица, расположенное на высоте 950 метров»
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
14 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Душевное путешествие по Абхазии: от Гагры до озера Рица
Погрузитесь в мир древних монастырей, уникальной природы и исторических сокровищ Абхазии вместе с индивидуальной экскурсией из Адлера
Начало: У отеля
«Погуляете вокруг озера Рица и услышите как научные факты, так и красивые легенды о его происхождении»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600014 400₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
На кабриолете по живописным местам Сочи и Абхазии из Адлера
Откройте великолепие Сочи, выбрав экскурсию на кабриолете. Личный водитель, фото сессии и незабываемые впечатления
«Увидите знаменитые нерукотворные достопримечательности и посетите главное украшение региона — озеро Рица»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
1490013 410₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
9 часов
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии, где вас ждут озеро Рица, Гагры, Юпшарский каньон и водопады. Программа включает трансфер и дегустацию
Начало: В Адлере
«Озеро Рица — звезда и кульминация маршрута»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица - путешествие по истории и природе
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией по Гагре и озеру Рица. Исследуйте древние святыни и неповторимые пейзажи
Начало: На кпп Псоу
«Вы рассмотрите со всех доступных высот и выгодных ракурсов высокогорное озеро Рица, объехав его с другой стороны»
Завтра в 08:00
10 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
Приглашаем на увлекательное путешествие по Абхазии! Визитные карточки Гагры, пляжи Пицунды, озеро Рица, монастырь Нового Афона и набережная Сухума ждут вас
Начало: На КПП «Псоу» или от отеля по предварительной дого...
«Озеро Рица — главное место притяжения Абхазии»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Яркое путешествие по Абхазии (из Адлера)
Абхазия - фантастически живописный уголок Земли. Узнайте ее историю, культуру и традиции, посетите озеро Рица и другие природные сокровища
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1410012 690₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Абхазия из Адлера: культура, природа и история
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии, исследуя её исторические сокровища и природные чудеса в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: КПП Псоу, поселок Веселое
«Летом день украсят приятная прохлада реликтового леса, купание в озере Рица и шум водопадов»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Адлера
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по самым живописным уголкам Абхазии. Насладитесь природой, культурой и гастрономией
Начало: Из отеля в Адлере
«Сказочно красивое озеро Рица давно стало «визитной карточкой» Абхазии»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1800016 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по нетуристическим местам Абхазии из Адлера
Вас ждут древние храмы, крепости, живописные водопады и уникальные панорамы Абхазии. Путешествие вдали от туристических троп
Начало: От вашего отеля в Адлерском районе (Сочи и Кр Поля...
«Рица с новых ракурсов и великолепный водопад»
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Погружение в красоту и историю Абхазии: от Адлера до Пицунды
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Абхазии, где вас ждут величественные горы, чистейшие озера и богатая история
Начало: КПП Псоу, так же возможен выезд из Гагры, Пицунды,...
«Вы полюбуетесь горным озером Рица ледниково-тектонического происхождения и услышите связанные с ним легенды»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1600014 400₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Незабываемая автобусная экскурсия по Абхазии: горы, каньоны и монастыри
Групповая поездка по Абхазии: каньоны, ущелья, водопады, Новый Афон, озеро Рица. Дегустация меда, сыра и вина. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки общественно...
«Озеро Рица и другие природные сокровища»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1 500₽ за человека
скидка
15%
Групповая
12 часов
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
«Оплачивается отдельно: экологический сбор на озере Рица: взрослые — 700 рублей»
Расписание: ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
14501 233₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Живописная Абхазия: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
Отправляйтесь в душевное путешествие по Абхазии. Белые скалы, Гагра и озеро Рица ждут вас с удивительными пейзажами и интересными историями
Начало: Сочи (Адлер)
«По пути на озеро Рица можем посетить винный погреб и медовую пасеку»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 1400011 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Незабываемая групповая экскурсия из Адлера в Абхазию
На групповой экскурсии из Адлера в Абхазию вы увидите Гагры, Новый Афон, озеро Рица и другие достопримечательности. Узнайте легенды и насладитесь пейзажами
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Адлере. В...
«Рица — сказочное озеро, окруженное величественными горами»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: величие гор, бирюзовые озера и исторические здания. Индивидуальный маршрут и комфорт гарантированы
Начало: от вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
«Озеро Рица — вы посмотрите на этот бирюзовый водоём с самой высокой обзорной площадки, слушая историю его происхождения»
20 июня в 07:00
21 июня в 07:00
от 15 600₽ за всё до 7 чел.
Групповая
13 часов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
Путешествие по Абхазии на микроавтобусе Mercedes. Посетите озеро Рица, водопады, каньоны и Новоафонский монастырь. Оцените красоту природы и богатую историю
Начало: У вашего отеля в Олимпийском или у ближайшей к вам...
«Экосбор на озере Рица — взрослые и дети с 12 лет 700 руб»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
1 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые» из Адлера
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии. Посетите Гагру, озеро Рица, Новый Афон и другие живописные места
Начало: У вашего отеля в Адлере
«Озеро Рица — «визитная карточка» Абхазии»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Природа и история Абхазии - поездка из Адлера
Автомобильный тур по самым зрелищным местам региона с дегустациями и историко-культурными заметками
«В программе природные символы региона: водопады Мужские и Женские слезы, Юпшарский каньон, Голубое озеро и красавица Рица»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
18 700₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Познакомиться со столицей республики, навестить два курорта и побывать в Новоафонском монастыре
Начало: КПП Псоу-Абхазия. Возможен выезд из Гагры, Пицунды...
«Вы полюбуетесь горным озером Рица ледниково-тектонического происхождения и услышите связанные с ним легенды»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
1777015 993₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Рице и Гегскому водопаду из Адлера
Откройте для себя красоту Абхазии, посетив Гегский водопад и озеро Рица в комфортной групповой экскурсии
Начало: В Адлере/Сириусе
«1️⃣ Отправимся на высокогорное озеро Рица, а дорога к нему станет настоящим приключением с ноткой экстрима и остановками в живописных местах»
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
21001 890₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия из Адлера: здравствуй, Абхазия
Озеро Рица, Гагра и Новый Афон на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
Начало: Из отеля путешественника в Адлере. Посещение пещер...
«Вы полюбуетесь горным озером Рица ледниково-тектонического происхождения и услышите связанные с ним легенды»
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1777015 993₽ за всё до 6 чел.
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
Полюбоваться звездой-Рицей, поймать брызги водопадов, посетить Гагру и увидеть святыни Нового Афона
Начало: У места вашего проживания или ближайшей остановки
«Озеро Рица — гордость Абхазии и главная цель нашей поездки»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Насладиться фантастической горной природой и услышать о местных традициях и обычаях
««Жемчужина Апсны», «Абхазская Швейцария» — как только ни называют горное озеро Рица местные жители»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Волшебными дорогами к Рице из Адлера
Вдохновенное авто-путешествие по сказочной Абхазии
Начало: В вашем отеле в Адлере
«В какой бы сезон вы ни оказались на высокогорном озере Рица, атмосфера сердца Абхазии неизменно восхищает, а легенды о появлении Рицы усиливают энергетику этого места»
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Экскурсия «Малое кольцо Абхазии» из Адлера
Откройте для себя великолепие Абхазии: Гагрская колоннада и живописное озеро Рица ждут вас в этом путешествии
Начало: Из отеля в Адлере
«Сказочное озеро Рица является главной достопримечательностью Абхазии»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия «Абхазский драйв» из Адлера
Вас ждет погружение в культуру и природу Абхазии: от величественных водопадов до дегустации местных деликатесов
Начало: КПП ПСОУ - Граница, Адлер, Сириус
«Озеро Рица, покоряющее оттенками синего и гармонией с окружающими лесистыми горами»
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
20001 600₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Абхазия в мини-группе: путешествие из Адлера
Отправиться в «страну души» на комфортабельном авто и впечатлиться её невероятной природой
Начало: Ближайшая остановка, ж/д вокзалы, КПП крупного оте...
«Озеро Рица, водопады, ущелья и каньоны»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
2 100₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
На кабриолете из Адлера к озеру Рица
Прокатиться с ветерком по чарующей Абхазии, останавливаясь в самых живописных местах
Начало: На КПП Псоу
«Озеро Рица — горное озеро, расположенное на высоте 950 метров»
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
14 700₽ за всё до 3 чел.
Групповая
10 часов
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Проехать по классическому маршруту «Золотое кольцо Абхазии» с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
«Вы увидите все главные природные достопримечательности Абхазии: Голубое озеро, Юпшарское ущелье, каньон Каменный мешок, водопад Мужские слезы и озеро Рица»
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
«Подъём на смотровую площадку выше озера Рица»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 250₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Удивительная Абхазия
Озеро Рица, Новый Афон и Пицунда за один день на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Сбор из отеля в Адлере
«Сказочно красивое озеро Рица давно стало «визитной карточкой» Абхазии»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Большое путешествие по Абхазии (из Адлера)
Озеро Рица, Новый Афон и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии
«Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
2150019 350₽ за всё до 7 чел.
скидка
25%
Мини-группа
9 часов
Экскурсия в Абхазию: Гагра, Рица, водопады - из Адлера
Откройте для себя волшебство Абхазии: от уникальных природных красот до исторических сокровищ
Начало: в Сириусе, Адлере
«Отправимся к озеру Рица, где вы насладитесь умиротворением и величием абхазской природы, погуляете и пофотографируетесь»
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
20001 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Групповое путешествие по Абхазии
Озеро Рица, форелевое хозяйство, мандариновый сад и дегустация вина, мёда и сыра
Начало: в Адлере
«Озёра Рица и Голубое в Рицинском парке»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1 200₽ за человека
Индивидуальная
6.5 часов
По Абхазии на кабриолете
Заехать в Гагру, побывать на Рице и сделать лучшее фото в «Каменном мешке»
«Полюбуетесь пейзажами горного озера Рица и погуляете по окрестностям»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«Далее нас ожидает дорога на озеро Рица, которая проходит через высокогорное живописное ущелье, тянется вдоль бурной и красивой речки Бзыбь, вьется мимо сапфирного Голубого озера»
Расписание: Ежедневно в 6:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 1 400₽ за человека
Групповая
10 часов
Авторский джип-тур «Красавица Рица и Гегский водопад»
Начало: Ближайшая остановка, по договорённости
«Наша поездка пройдет по знаковым местам страны: Гагры, Голубое озеро и озеро Рица, Юпшарский каньон… Вы увидите ущелья, водопады и, конечно же, горы»
Расписание: Ежедневно 7-30 (точное время зависит от местоположения гостей)
Сегодня в 05:00
Завтра в 06:00
от 1 600₽ за человека
Групповая
10.5 часов
Путешествие в сердце Абхазии: озеро Рица и красоты Гагры на минивэне
Присоединяйтесь к нам в захватывающем путешествии по Абхазии, где вас ждут горные пейзажи, озера и парки
Начало: Ваш адрес или ближайшая остановка
«Этот тур приведет вас в самое сердце Абхазии — безумно красивому озеру Рица»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
от 1 800₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Золотое кольцо Абхазии: от Гагры до Нового Афона - незабываемое путешествие
Погрузитесь в мир древних городов и природных чудес Абхазии. Откройте для себя Гагру, озеро Рица и Новый Афон в одной поездке
Начало: Место вашего проживания
«Вы побываете в Риценском реликтовом заповеднике и насладитесь живописной дорогой к легендарному озеру Рица»
Расписание: Ежедневно с 6:00 или по договоренности
Сегодня в 06:00
10 июня в 06:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
11 часов
Джип-тур Абхазия: Гагра, Рица, Гегский водопад - незабываемые впечатления
Приглашаем в увлекательный Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад в компании гостеприимных хозяев
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
«Белые скалы, Озеро Рица, Гегский водопад, архитектура старой части города Гагра, Голубое озеро, дегустации, смотровая Прощай Родина»
Расписание: Ежедневно в 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 1 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр3 июня 2024Всё понравилось! Поедем ещё!
- ЮЮлия3 июня 2024Большое спасибо Астамуру за отличную экскурсию "Озеро Рица и окрестности". Очень грамотное сопровождение, культурная речь гида, подробные ответы на все
- ЮЮлия3 июня 2024Были на экскурсии 02 июня с экскурсоводом Мадиной и водителем Аликом. Экскурсия очень понравилась, познавательная, интересная, много узнали о стране
- ВВалентина2 июня 2024Спасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. Всё было с комфортом - хороший чистый автомобиль, интересный рассказ, не было навязывания различных дегустаций, всё по желанию.
- ННаталия31 мая 2024Супер,очень интересно и познавательно, гид суперский,большое ему спасибо.
- ЕЕлена31 мая 2024В целом экскурсию рекомендую, но есть несколько но! Организатор Абхазтур. К тому что будем заезжать на дегустации была готова, было 2 шт,
- ЮЮрий31 мая 2024Рекомендуем Станислава! Кто еще может интересно рассказывать о стране, как не коренной абхазец! Узнали много интересного! Мы были первый раз в Абхазии, поездкой довольны, вернемся еще! Юрий
- ЕЕлена31 мая 2024Огромное спасибо за прекрасную поездку по местам Абхазии! Нам очень повезло с водителем-гидом, а так же компанией путешествующих Все было интересно, познавательно и очень позитивно Прощаясь, мой пятилетний сын заявил «скоро увидимся»!) если не всей компанией, то с Абхазией точно!
- ААлла30 мая 2024Прекрасная экскурсия. Ездили с 2 детьми, все остались очень довольны поездкой. Экскурсовод Даниэль очень интересно излагал материал, учитывал наши пожелания, не торопил и сделал шикарные фотографии. Даниэль прекрасно водит машину, что не маловажно на местных дорогах. Спасибо большое!
- ЕЕкатерина30 мая 2024Сергей, умничка! Все доступно, легко и просто! Спасибо за экскурсию!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Озеро Рица»
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Сейчас в Адлере в категории "Озеро Рица" можно забронировать 83 экскурсии от 1 200 до 23 400 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 3634 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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