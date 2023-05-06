Красная Поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за 1 день
Свежий воздух, живописные виды, изысканная архитектура и современная инфраструктура — то, что ждет вас в путешествии по местным горнолыжным курортам.
В группе до 50 человек вы посетите самые интересные места Красной Поляны, Розы Хутор и туристического центра «Газпром». А также осмотрите олимпийские объекты в свете вечерних огней.
В группе до 50 человек вы посетите самые интересные места Красной Поляны, Розы Хутор и туристического центра «Газпром». А также осмотрите олимпийские объекты в свете вечерних огней.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Красная Поляна. Мы покажем первое казино Сочи, расскажем историю модного курорта и устроим дегустацию меда и вина.
- Роза Хутор. Вы прогуляетесь по площади Ратуши, увидите знаменитую башню с часами и по желанию прокатитесь по канатной дороге.
- Горный курорт «Газпром», где вы посетите развлекательный центр Галактика в космическом стиле.
- Олимпийский парк. Здесь вас ждут известные спортивные достопримечательности и вечернее шоу поющих фонтанов.
Кроме того, вы подниметесь на смотровую площадку, откуда виден знаменитый мост Скайпарка, заедете в ущелье Ахцу и наберете минеральной воды в источнике Чвижепсе.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автобусе в группе до 50 человек. Каждая остановка длится от 20 минут
- Экскурсию проведет один из гидов нашей команды
Что входит в стоимость, а что — нет
- Дегустация и страховка включены в стоимость
- Трансфер с Адлера и Сириуса входит в стоимость
- Мы можем забрать вас из из центрального Сочи за доплату — 400 рублей/чел.
- Дополнительные расходы (по желанию): обед в кафе — 300-400 рублей, источник Чвижепсе — 100 рублей, канатная дорога — цена зависит от высоты и сезона
в понедельник, вторник и среду в 10:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у КПП вашего отеля или ближайшей остановки общественного транспорта
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник, вторник и среду в 10:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00Экскурсия длится около 9 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — Организатор в Адлере
Провёл экскурсии для 257 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Никита. Наша команда гидов с радостью покажет вам самые красивые места Сочи, расскажет о них много нового и сделает все, чтобы вы провели время интересно и комфортно.
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На автобусе
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Летние
Выездные
На весь день
Роза Хутор
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