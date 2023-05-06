Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»

Красная Поляна, Роза Хутор, Олимпийский парк и шоу поющих фонтанов за 1 день

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Свежий воздух, живописные виды, изысканная архитектура и современная инфраструктура — то, что ждет вас в путешествии по местным горнолыжным курортам.

В группе до 50 человек вы посетите самые интересные места Красной Поляны, Розы Хутор и туристического центра «Газпром». А также осмотрите олимпийские объекты в свете вечерних огней.
Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Красная Поляна. Мы покажем первое казино Сочи, расскажем историю модного курорта и устроим дегустацию меда и вина.
  • Роза Хутор. Вы прогуляетесь по площади Ратуши, увидите знаменитую башню с часами и по желанию прокатитесь по канатной дороге.
  • Горный курорт «Газпром», где вы посетите развлекательный центр Галактика в космическом стиле.
  • Олимпийский парк. Здесь вас ждут известные спортивные достопримечательности и вечернее шоу поющих фонтанов.

Кроме того, вы подниметесь на смотровую площадку, откуда виден знаменитый мост Скайпарка, заедете в ущелье Ахцу и наберете минеральной воды в источнике Чвижепсе.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе в группе до 50 человек. Каждая остановка длится от 20 минут
  • Экскурсию проведет один из гидов нашей команды

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Дегустация и страховка включены в стоимость
  • Трансфер с Адлера и Сириуса входит в стоимость
  • Мы можем забрать вас из из центрального Сочи за доплату — 400 рублей/чел.
  • Дополнительные расходы (по желанию): обед в кафе — 300-400 рублей, источник Чвижепсе — 100 рублей, канатная дорога — цена зависит от высоты и сезона

в понедельник, вторник и среду в 10:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у КПП вашего отеля или ближайшей остановки общественного транспорта
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и среду в 10:00, в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На весь день
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