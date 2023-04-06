Курорты Красной Поляны на микроавтобусе

Посетить горнолыжные курорты Краснодарского края и полюбоваться сказочными пейзажами

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Ответы на вопросы
Краснодарский край — это не только Чёрное море и пляжи, но и мекка современного горнолыжного отдыха.

На комфортабельном микроавтобусе Мерседес, в группе до 18 человек, вы отправитесь на курорты Красной Поляны: Горки Город, Роза Хутор и Газпром Галактика.

А также посмотрите на шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке, увидите Ахштырский каньон, продегустируете мед и вино.
Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Курорты Красной Поляны. Мы посетим три горнолыжных курорта: Горки Город, Роза Хутор и Газпром Галактика. Вы раскроете, как они создавались, чем отличаются друг от друга, как выглядят в разные сезоны и кто здесь любит отдыхать.
Смотровые площадки. Вы увидите с высоты Ахштырский каньон, ущелье Ахцу и Скайпарк.
Дегустации. Вы попробуете местный мед и вино, а также воду прямо из минерального источника.
Олимпийский парк. Мы приедем в него вечером, в конце экскурсии. Специально, чтобы посмотреть шоу поющих фонтанов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды.
  • Транспорт и дегустации включены в стоимость.
  • По желанию, вы сможете прокатиться на канатной дороге. Цена зависит от сезона и высоты.

ежедневно в 11:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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