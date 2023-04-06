Что вас ожидает

Курорты Красной Поляны. Мы посетим три горнолыжных курорта: Горки Город, Роза Хутор и Газпром Галактика. Вы раскроете, как они создавались, чем отличаются друг от друга, как выглядят в разные сезоны и кто здесь любит отдыхать.

Смотровые площадки. Вы увидите с высоты Ахштырский каньон, ущелье Ахцу и Скайпарк.

Дегустации. Вы попробуете местный мед и вино, а также воду прямо из минерального источника.

Олимпийский парк. Мы приедем в него вечером, в конце экскурсии. Специально, чтобы посмотреть шоу поющих фонтанов.

Организационные детали