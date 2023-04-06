Посетить горнолыжные курорты Краснодарского края и полюбоваться сказочными пейзажами
Краснодарский край — это не только Чёрное море и пляжи, но и мекка современного горнолыжного отдыха.
На комфортабельном микроавтобусе Мерседес, в группе до 18 человек, вы отправитесь на курорты Красной Поляны: Горки Город, Роза Хутор и Газпром Галактика.
А также посмотрите на шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке, увидите Ахштырский каньон, продегустируете мед и вино.
На комфортабельном микроавтобусе Мерседес, в группе до 18 человек, вы отправитесь на курорты Красной Поляны: Горки Город, Роза Хутор и Газпром Галактика.
А также посмотрите на шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке, увидите Ахштырский каньон, продегустируете мед и вино.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Курорты Красной Поляны. Мы посетим три горнолыжных курорта: Горки Город, Роза Хутор и Газпром Галактика. Вы раскроете, как они создавались, чем отличаются друг от друга, как выглядят в разные сезоны и кто здесь любит отдыхать.
Смотровые площадки. Вы увидите с высоты Ахштырский каньон, ущелье Ахцу и Скайпарк.
Дегустации. Вы попробуете местный мед и вино, а также воду прямо из минерального источника.
Олимпийский парк. Мы приедем в него вечером, в конце экскурсии. Специально, чтобы посмотреть шоу поющих фонтанов.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из профессиональных гидов нашей команды.
- Транспорт и дегустации включены в стоимость.
- По желанию, вы сможете прокатиться на канатной дороге. Цена зависит от сезона и высоты.
ежедневно в 11:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Адлере
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:30Экскурсия длится около 8 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — Организатор в Адлере
Наша компания работает в туристической сфере с 2017 года. Мы предлагаем множество вариантов экскурсий по Краснодарскому краю. Исторические — на комфортабельных минивэнах и микроавтобусах, экстремальные и спортивные — на квадроциклах, морские — на яхтах и катерах. Ждём вас!
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