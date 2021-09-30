ежедневно в 10:00

Что вас ожидает
В программе:
- Ахштырское ущелье-каньон, где вы сфотографируетесь у «корабельных» скал и увидите подвесной мост «Скайпарка» на высоте 207 метров
- Смотровая площадка с видом на ущелье Ахцу
- Нарзанный источник Чвижепсе в местечке под названием Медвежий угол
- Горное кафе, где вас угостят краснополянским мёдом и согревающими напитками. Вам расскажут какие бывают виды мёда, как его выбирать и хранить. Здесь вы сможете пообедать: в меню — блюда национальной кавказской кухни.
Также вы посетите три курорта Большого Сочи. В каждом у вас будет свободное время для прогулок.
- «Красная Поляна» в предгорье Главного Кавказского хребта
- «Роза Хутор» — целый курортный комплекс, гуляя по которому, вы почувствуете, что оказались в европейском городке
- «Газпром» — старейший курорт Красной Поляны, который круглый год принимает не только спортсменов и любителей гор, но и деловые мероприятия
Чтобы в полной мере насладиться пейзажами, мы рекомендуем подняться по канатной дороге на вершину «Роза Пик» (2320 метров) или станцию «Поляна 1450».
Дополнительно вы можете отправиться в сердце олимпийского Сочи — прибрежный кластер. Полюбуетесь освещением спортивных объектов и узнаете об их назначении. После можно будет остаться, чтобы посмотреть шоу «Поющих фонтанов», либо мы отвезем вас обратно к отелю.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время
- Экскурсию для вас проведет один гидов нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе
- Транспортные расходы, дегустации и страховка входят в стоимость
Дополнительные расходы (по желанию):
Обратите внимание: цены на канатные дороги часто меняются, поэтому окончательная сумма будет известна на месте.
- Канатная дорога Роза Хутор:
— Роза Пик, 2320 метров: взрослые — 1950р. /чел., дети (7-14 лет) — 1200р. /чел., дети до 7 лет и взрослые старше 70 лет — бесплатно
— Роза Плато (Олимпийская деревня), 1170 метров: взрослые — 850р. /чел., дети (7-14 лет) — 500р. /чел., дети до 7 лет и взрослые старше 70 лет — бесплатно
- Канатная дорога Красная Поляна:
— Поляна 960 метров: взрослые — 990р. /чел., дети (7-14 лет) — 600р. /чел., детям до 7 лет и взрослым старше 70 лет бесплатно
— Поляна 2200 метров: взрослые — 1450р. /чел., дети (7-14 лет) — 850р. /чел., детям до 7 лет и взрослым старше 70 лет бесплатно
- Обед
- Вход на минеральный источник Чвижепсе (100р. )