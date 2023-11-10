ежедневно в 10:00

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3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк

Автобусное путешествие-знакомство с природой Сочи и наследием Олимпиады 2014
За 9 часов вы получите представление об истории Олимпиады-2014 и ее объектах, узнаете о судьбе края и полюбуетесь горными панорамами.

В программе курорты «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна», возможность покататься по канатной дороге и посетить Олимпийский парк. Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе с гидом.
4.6
71 отзыв
3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк

Описание экскурсии

В программе:

  • Ахштырское ущелье-каньон, где вы сфотографируетесь у «корабельных» скал и увидите подвесной мост «Скайпарка» на высоте 207 метров
  • Смотровая площадка с видом на ущелье Ахцу
  • Горное кафе, где вас угостят краснополянским мёдом и согревающими напитками. Вам расскажут какие бывают виды мёда, как его выбирать и хранить. Здесь вы сможете пообедать: в меню — блюда национальной кавказской кухни.

Также вы посетите три курорта Большого Сочи. В каждом у вас будет свободное время для прогулок.

  • «Красная Поляна» в предгорье Главного Кавказского хребта
  • «Роза Хутор» — целый курортный комплекс, гуляя по которому, вы почувствуете, что оказались в европейском городке
  • «Газпром Поляна» — старейший курорт Красной Поляны, который круглый год принимает не только спортсменов и любителей гор, но и деловые мероприятия

Чтобы в полной мере насладиться лучшими пейзажами, мы рекомендуем подняться по канатной дороге на вершину «Роза Пик» (2320 метров).

В завершение вы отправитесь в сердце олимпийского Сочи — прибрежный кластер. Полюбуетесь освещением спортивных объектов, узнаете об их назначении и посмотрите шоу «Поющих фонтанов» в Олимпийском парке (уточняйте график работы).

Организационные детали

Мы являемся официальными представителями курортов Роза Хутор и Красная Поляна.

Как проходит экскурсия

  • В зависимости от сезона, ситуаций на дорогах и расположения вашего отеля программа может занять до 12 часов. Из них 4 часа — ваше свободное время на курортах
  • Основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время
  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе на 20, 35 или 50 мест, в зависимости от размера группы
  • Транспортные расходы, дегустации и страховка входят в стоимость
  • Оплата за экскурсию и дополнительные расходы — наличными
  • Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по погоде и взять с собой тёплые вещи, бутылку воды
  • Путешественникам, которые не планируют кататься на подъёмнике, или приобретает билеты онлайн и в кассе курорта, необходимо выбрать билет «Экскурсия без подъёма на канатной дороге». Маршрут и программа экскурсии не меняется

Дополнительные расходы обязательные:

  • Во время экскурсии наш экскурсовод поможет определиться с выбором курорта и высотой подъёма. Билеты на канатную дорогу вы можете приобрести у экскурсовода, оплата без длинных очередей в кассах по кассовой цене
  • Актуальную информацию о канатных дорогах и дополнительных активностях уточняйте заранее — режиме их работы и цены могут меняться
  • Если вы относитесь к одной из льготных категорий (возраст 60+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, многодетные семьи), обязательно возьмите с собой подтверждающие документы (оригиналы) для оформления скидки на канатную дорогу
  • КПП Сочинский национальный парк (при подъёме на канатной дороге) — 300 ₽ за чел., дети до 18 лет и льготные категории — бесплатно (возьмите оригиналы документов)
  • Канатная дорога
    — Роза Пик, высота 2320 метров н. у. м. (3 гондольные канатные дороги + одна кресельная + «Моя Россия»): 2850 ₽/взр., 1700 ₽/дет., 2300₽/льгот.
    — Роза Пик + родельбан, высота 2320 метров н. у. м. (3 гондольные канатные дороги + одна кресельная + родельбан + «Моя Россия»): 4150 ₽/взр., 2250 ₽/дет.
    — Олимпийская деревня (Роза Хутор), высота 1170 метров н. у. м. (одна гондольная): 1850 ₽/взр., 1100 ₽/дет., 1500 ₽/льгот.
    — Парк альпак + Олимпийская деревня (Роза Хутор), высота 1170 метров н. у. м. (одна гондольная дорога + посещение парка альпак с экскурсией): 3050 ₽/взр., 2000 ₽/дет. (7-14 лет), 900 ₽/дет. (4-6 лет), 2700 ₽/льгот.
    — SunShine Park + Олимпийская деревня (Роза Хутор), высота 1170 метров н. у. м. (одна гондольная дорога + двухчасовое посещение термального комплекса с открытым бассейном с подогревом и сауной): 4350 ₽/взр., 3000 ₽/дет. (7-14 лет), 1900 ₽/дет. (4-6лет), 4000 ₽/льгот.
    — Панорама «Красной Поляны», высота 2200 метров н. у. м. (3 гондольные канатные дороги + 2 кресельные): 2850 ₽/взр., 1700 ₽/дет., 2300 ₽/льгот.
    — 3 часа в аквапарке Mountain Beach (Красная Поляна): 2800 ₽/взр. (старше 9 лет), 1800 ₽/дет (4-8 лет), 700 ₽/малыши до 3 лет
  • Обед

По запросу мы можем организовать экскурсию в индивидуальном формате, подробности уточняйте в переписке с гидом.

ежедневно в 10:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет для взрослого и ребенка из Сочи, Адлера и Сириуса500 ₽
Детский до 6 лет (без места в автобусе)Бесплатно
Экскурсия без подъема на канатной дороге1000 ₽
Пенсионный от 70 лет (канатная дорога бесплатно, оплата только за экскурсию)1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральном Сочи, Адлере и Сириусе. Время отправления на сайте указано ориентировочное и может меняться в зависимости от вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава
Владислава — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 22484 туристов
Наша цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Наша команда отобрала только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество, чтобы вы не тратили
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время на выяснения, с какой компанией и на какую экскурсию лучше поехать, а потратили это время на отдых. С нами вы побываете в самых красивых местах Сочи, познакомитесь с историей, культурой, природой и традициями этого уникального уголка страны.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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СветланаСтепанова
Великолепный тур! Безумно Всё понравилось, с учётом того, что я дико боюсь высоты и не брала канатку, и 3 часа была предоставлена себе, я сходила на выставку "моя Россия" оооочень
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интересно, оооочень атмосферно! Обошла всю Розу Хутор ножками)) Всё остальное было с группой. А какая экскурсовод 😍заботливая, корректная, а как рассказывает… клянусь всю дорогу мурашки по коже, так красиво все рассказывать. Ну а вишенка на торте-танцующие фонтаны в олимпийском парке, в живую это все не так как в интернете видео, это ошеломляющие эмоции от такой красоты, я даже расплакалась, так эмоционально! В общем оооочень советую

Великолепный тур! Безумно Всё понравилось, с учётом того, что я дико боюсь высоты и не брала
Великолепный тур! Безумно Всё понравилось, с учётом того, что я дико боюсь высоты и не брала
Великолепный тур! Безумно Всё понравилось, с учётом того, что я дико боюсь высоты и не брала
Великолепный тур! Безумно Всё понравилось, с учётом того, что я дико боюсь высоты и не брала
Великолепный тур! Безумно Всё понравилось, с учётом того, что я дико боюсь высоты и не брала
Великолепный тур! Безумно Всё понравилось, с учётом того, что я дико боюсь высоты и не брала
Великолепный тур! Безумно Всё понравилось, с учётом того, что я дико боюсь высоты и не брала
Великолепный тур! Безумно Всё понравилось, с учётом того, что я дико боюсь высоты и не брала+2
Великолепный тур! Безумно Всё понравилось, с учётом того, что я дико боюсь высоты и не брала
Великолепный тур! Безумно Всё понравилось, с учётом того, что я дико боюсь высоты и не брала
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Анастасия
Спасибо Дарье, нашему гиду, за эмоциональный, красочный и интересный рассказ про достопримечательности. Очень отзывчивая, приятная и располагающая к себе девушка. Слушать очень и очень приятно ❤️

Маршрут прекрасно организован: большое количество
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остановок не дает устать от сидения в автобусе или слишком длительных прогулок.

Но обилие свободного времени для прогулок в горах - просто сказка! Очень здорово, что можно не спеша насладиться красотами, красками и воздухом Красной поляны и Розы Пик ❤️

Спасибо Дарье, нашему гиду, за эмоциональный, красочный и интересный рассказ про достопримечательности. Очень отзывчивая, приятная и
Спасибо Дарье, нашему гиду, за эмоциональный, красочный и интересный рассказ про достопримечательности. Очень отзывчивая, приятная и
Спасибо Дарье, нашему гиду, за эмоциональный, красочный и интересный рассказ про достопримечательности. Очень отзывчивая, приятная и
Спасибо Дарье, нашему гиду, за эмоциональный, красочный и интересный рассказ про достопримечательности. Очень отзывчивая, приятная и
Спасибо Дарье, нашему гиду, за эмоциональный, красочный и интересный рассказ про достопримечательности. Очень отзывчивая, приятная и
Спасибо Дарье, нашему гиду, за эмоциональный, красочный и интересный рассказ про достопримечательности. Очень отзывчивая, приятная и
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А
Добрый день) я нечасто пишу отзывы, но здесь не могу удержаться. Это одна из лучших экскурсий, на которых я была! Прекрасная насыщенная программа, интересный рассказ о местности. Столько прекрасных мест
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за один день редко можно увидеть. Отдельное спасибо потрясающему экскурсоводу Светлане и водителю Тотосу. Я однозначно буду рекомендовать эту экскурсию всем своим знакомым. Спасибо Вам огромное, я до сих пор под впечатлением ♥️♥️♥️

Добрый день) я нечасто пишу отзывы, но здесь не могу удержаться. Это одна из лучших экскурсий,
Добрый день) я нечасто пишу отзывы, но здесь не могу удержаться. Это одна из лучших экскурсий,
Добрый день) я нечасто пишу отзывы, но здесь не могу удержаться. Это одна из лучших экскурсий,
Добрый день) я нечасто пишу отзывы, но здесь не могу удержаться. Это одна из лучших экскурсий,
Добрый день) я нечасто пишу отзывы, но здесь не могу удержаться. Это одна из лучших экскурсий,
Добрый день) я нечасто пишу отзывы, но здесь не могу удержаться. Это одна из лучших экскурсий,
Добрый день) я нечасто пишу отзывы, но здесь не могу удержаться. Это одна из лучших экскурсий,
Добрый день) я нечасто пишу отзывы, но здесь не могу удержаться. Это одна из лучших экскурсий,+2
Добрый день) я нечасто пишу отзывы, но здесь не могу удержаться. Это одна из лучших экскурсий,
Добрый день) я нечасто пишу отзывы, но здесь не могу удержаться. Это одна из лучших экскурсий,
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А
Начитавшись отзывов было страшно ехать, но все оправдало себя! Для знакомство с курортами - хороший выбор. Теперь есть понятие что это такое и в будущем уже поеду сама, но буду
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знать что хочу! Отдельно благодарность экскурсоводу Якову, все позитивно, честно, доносит всю информацию. Советует, а не навязывает.
Единственное грустное это остановка в кафе с очень большими ценами( Ну а природа Сочи выше всех похвал

Начитавшись отзывов было страшно ехать, но все оправдало себя! Для знакомство с курортами - хороший выбор.
Начитавшись отзывов было страшно ехать, но все оправдало себя! Для знакомство с курортами - хороший выбор.
Начитавшись отзывов было страшно ехать, но все оправдало себя! Для знакомство с курортами - хороший выбор.
Начитавшись отзывов было страшно ехать, но все оправдало себя! Для знакомство с курортами - хороший выбор.
Начитавшись отзывов было страшно ехать, но все оправдало себя! Для знакомство с курортами - хороший выбор.
Начитавшись отзывов было страшно ехать, но все оправдало себя! Для знакомство с курортами - хороший выбор.
Начитавшись отзывов было страшно ехать, но все оправдало себя! Для знакомство с курортами - хороший выбор.
Начитавшись отзывов было страшно ехать, но все оправдало себя! Для знакомство с курортами - хороший выбор.+2
Начитавшись отзывов было страшно ехать, но все оправдало себя! Для знакомство с курортами - хороший выбор.
Начитавшись отзывов было страшно ехать, но все оправдало себя! Для знакомство с курортами - хороший выбор.
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Алла
Тур очень понравился. Погода немного подвела, но сама экскурсия впечатлила. НЕ советую в феврале брать канатку- это очень холодно и ничего не видно. По пути завези в очень уютную кафешечку и очень вкусно покормили. Экскурсовод Кристина просто умничка!!!!
Тур очень понравился. Погода немного подвела, но сама экскурсия впечатлила. НЕ советую в феврале брать канатку-
Тур очень понравился. Погода немного подвела, но сама экскурсия впечатлила. НЕ советую в феврале брать канатку-
Тур очень понравился. Погода немного подвела, но сама экскурсия впечатлила. НЕ советую в феврале брать канатку-
Тур очень понравился. Погода немного подвела, но сама экскурсия впечатлила. НЕ советую в феврале брать канатку-
Тур очень понравился. Погода немного подвела, но сама экскурсия впечатлила. НЕ советую в феврале брать канатку-
Тур очень понравился. Погода немного подвела, но сама экскурсия впечатлила. НЕ советую в феврале брать канатку-
Тур очень понравился. Погода немного подвела, но сама экскурсия впечатлила. НЕ советую в феврале брать канатку-
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Г
Все очень понравиллсь, организация отличная, всё во время, интересный экскурсовод Яков, очень эрудированный, много знает, отвечает на всё вопросы, легко воспринимается материал, историю Сочи рассказал понятно и доступно, большое спасибо Якову, 5+ за его рассказ на экскурсии. Всём рекомендую, не пожалеете!!
Все очень понравиллсь, организация отличная, всё во время, интересный экскурсовод Яков, очень эрудированный, много знает, отвечает
Все очень понравиллсь, организация отличная, всё во время, интересный экскурсовод Яков, очень эрудированный, много знает, отвечает
Все очень понравиллсь, организация отличная, всё во время, интересный экскурсовод Яков, очень эрудированный, много знает, отвечает
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