ежедневно в 10:00

Что вас ожидает

В программе:

Ахштырское ущелье-каньон, где вы сфотографируетесь у «корабельных» скал и увидите подвесной мост «Скайпарка» на высоте 207 метров

Смотровая площадка с видом на ущелье Ахцу

Нарзанный источник Чвижепсе в местечке под названием Медвежий угол

Горное кафе, где вас угостят краснополянским мёдом и согревающими напитками. Вам расскажут какие бывают виды мёда, как его выбирать и хранить. Здесь вы сможете пообедать: в меню — блюда национальной кавказской кухни.

Также вы посетите три курорта Большого Сочи. В каждом у вас будет свободное время для прогулок.

«Красная Поляна» в предгорье Главного Кавказского хребта

«Роза Хутор» — целый курортный комплекс, гуляя по которому, вы почувствуете, что оказались в европейском городке

«Газпром» — старейший курорт Красной Поляны, который круглый год принимает не только спортсменов и любителей гор, но и деловые мероприятия

Чтобы в полной мере насладиться пейзажами, мы рекомендуем подняться по канатной дороге на вершину «Роза Пик» (2320 метров) или станцию «Поляна 1450».

Дополнительно вы можете отправиться в сердце олимпийского Сочи — прибрежный кластер. Полюбуетесь освещением спортивных объектов и узнаете об их назначении. После можно будет остаться, чтобы посмотреть шоу «Поющих фонтанов», либо мы отвезем вас обратно к отелю.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время

Экскурсию для вас проведет один гидов нашей команды

Поездка проходит на комфортабельном автобусе

Транспортные расходы, дегустации и страховка входят в стоимость

Дополнительные расходы (по желанию):

Обратите внимание: цены на канатные дороги часто меняются, поэтому окончательная сумма будет известна на месте.