ежедневно в 10:00

3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк

Автобусное путешествие-знакомство с природой Сочи и наследием Олимпиады 2014

5
2 отзыва
За 9 часов вы получите представление об истории Олимпиады-2014 и ее объектах, узнаете о судьбе края и полюбуетесь горными панорамами.

В программе курорты Красная Поляна, Роза Хутор и Газпром, возможность покататься по канатной дороге и посетить по желанию Олимпийский парк.

Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе с гидом в группе до 50 человек.
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк

Что вас ожидает

В программе:

  • Ахштырское ущелье-каньон, где вы сфотографируетесь у «корабельных» скал и увидите подвесной мост «Скайпарка» на высоте 207 метров
  • Смотровая площадка с видом на ущелье Ахцу
  • Нарзанный источник Чвижепсе в местечке под названием Медвежий угол
  • Горное кафе, где вас угостят краснополянским мёдом и согревающими напитками. Вам расскажут какие бывают виды мёда, как его выбирать и хранить. Здесь вы сможете пообедать: в меню — блюда национальной кавказской кухни.

Также вы посетите три курорта Большого Сочи. В каждом у вас будет свободное время для прогулок.

  • «Красная Поляна» в предгорье Главного Кавказского хребта
  • «Роза Хутор» — целый курортный комплекс, гуляя по которому, вы почувствуете, что оказались в европейском городке
  • «Газпром» — старейший курорт Красной Поляны, который круглый год принимает не только спортсменов и любителей гор, но и деловые мероприятия

Чтобы в полной мере насладиться пейзажами, мы рекомендуем подняться по канатной дороге на вершину «Роза Пик» (2320 метров) или станцию «Поляна 1450».

Дополнительно вы можете отправиться в сердце олимпийского Сочи — прибрежный кластер. Полюбуетесь освещением спортивных объектов и узнаете об их назначении. После можно будет остаться, чтобы посмотреть шоу «Поющих фонтанов», либо мы отвезем вас обратно к отелю.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время
  • Экскурсию для вас проведет один гидов нашей команды
  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе
  • Транспортные расходы, дегустации и страховка входят в стоимость

Дополнительные расходы (по желанию):

Обратите внимание: цены на канатные дороги часто меняются, поэтому окончательная сумма будет известна на месте.

  • Канатная дорога Роза Хутор:
    — Роза Пик, 2320 метров: взрослые — 1950р. /чел., дети (7-14 лет) — 1200р. /чел., дети до 7 лет и взрослые старше 70 лет — бесплатно
    — Роза Плато (Олимпийская деревня), 1170 метров: взрослые — 850р. /чел., дети (7-14 лет) — 500р. /чел., дети до 7 лет и взрослые старше 70 лет — бесплатно
  • Канатная дорога Красная Поляна:
    — Поляна 960 метров: взрослые — 990р. /чел., дети (7-14 лет) — 600р. /чел., детям до 7 лет и взрослым старше 70 лет бесплатно
    — Поляна 2200 метров: взрослые — 1450р. /чел., дети (7-14 лет) — 850р. /чел., детям до 7 лет и взрослым старше 70 лет бесплатно
  • Обед
  • Вход на минеральный источник Чвижепсе (100р. )

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля или ближайшей остановки в Сочи и Адлере. Время отправления на сайте указано ориентировочное и может меняться в зависимости от вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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ежедневно в 10:00

Владислава
Владислава
Привет! Меня зовут Влада. Моя цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Наша команда отобрала только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество, чтобы вы не тратили время на выяснения, с какой компанией и на какую экскурсию лучше поехать, а потратили это время на отдых. С нами вы побываете в самых красивых местах Сочи, познакомитесь с историей, культурой, природой и традициями этого уникального уголка страны.
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2 настоящих отзыва от туристов

Н
30 сен 2021
Жалко что не попали в Олимпийский парк, но впечатлений и так много, спасибо
И
19 июня 2021
Очень крутая экскурсия

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Владислава проводит ещё 1 экскурсию

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