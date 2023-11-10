ежедневно в 10:00

За 9 часов вы получите представление об истории Олимпиады-2014 и ее объектах, узнаете о судьбе края и полюбуетесь горными панорамами. В программе курорты «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна», возможность покататься по канатной дороге и посетить Олимпийский парк. Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе с гидом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

В программе:

Ахштырское ущелье-каньон, где вы сфотографируетесь у «корабельных» скал и увидите подвесной мост «Скайпарка» на высоте 207 метров

Смотровая площадка с видом на ущелье Ахцу

Горное кафе, где вас угостят краснополянским мёдом и согревающими напитками. Вам расскажут какие бывают виды мёда, как его выбирать и хранить. Здесь вы сможете пообедать: в меню — блюда национальной кавказской кухни.

Также вы посетите три курорта Большого Сочи. В каждом у вас будет свободное время для прогулок.

«Красная Поляна» в предгорье Главного Кавказского хребта

«Роза Хутор» — целый курортный комплекс, гуляя по которому, вы почувствуете, что оказались в европейском городке

«Газпром Поляна» — старейший курорт Красной Поляны, который круглый год принимает не только спортсменов и любителей гор, но и деловые мероприятия

Чтобы в полной мере насладиться лучшими пейзажами, мы рекомендуем подняться по канатной дороге на вершину «Роза Пик» (2320 метров).

В завершение вы отправитесь в сердце олимпийского Сочи — прибрежный кластер. Полюбуетесь освещением спортивных объектов, узнаете об их назначении и посмотрите шоу «Поющих фонтанов» в Олимпийском парке (уточняйте график работы).

Организационные детали

Мы являемся официальными представителями курортов Роза Хутор и Красная Поляна.

Как проходит экскурсия

В зависимости от сезона, ситуаций на дорогах и расположения вашего отеля программа может занять до 12 часов. Из них 4 часа — ваше свободное время на курортах

Основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды

Поездка проходит на комфортабельном автобусе на 20, 35 или 50 мест, в зависимости от размера группы

Транспортные расходы, дегустации и страховка входят в стоимость

Оплата за экскурсию и дополнительные расходы — наличными

Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по погоде и взять с собой тёплые вещи, бутылку воды

Путешественникам, которые не планируют кататься на подъёмнике, или приобретает билеты онлайн и в кассе курорта, необходимо выбрать билет «Экскурсия без подъёма на канатной дороге». Маршрут и программа экскурсии не меняется

Дополнительные расходы обязательные:

Во время экскурсии наш экскурсовод поможет определиться с выбором курорта и высотой подъёма. Билеты на канатную дорогу вы можете приобрести у экскурсовода, оплата без длинных очередей в кассах по кассовой цене

Актуальную информацию о канатных дорогах и дополнительных активностях уточняйте заранее — режиме их работы и цены могут меняться

Если вы относитесь к одной из льготных категорий (возраст 60+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, многодетные семьи), обязательно возьмите с собой подтверждающие документы ( оригиналы ) для оформления скидки на канатную дорогу

) для оформления скидки на канатную дорогу КПП Сочинский национальный парк (при подъёме на канатной дороге) — 300 ₽ за чел., дети до 18 лет и льготные категории — бесплатно (возьмите оригиналы документов)

Канатная дорога

— Роза Пик, высота 2320 метров н. у. м. (3 гондольные канатные дороги + одна кресельная + «Моя Россия»): 2850 ₽/взр., 1700 ₽/дет., 2300₽/льгот.

— Роза Пик + родельбан, высота 2320 метров н. у. м. (3 гондольные канатные дороги + одна кресельная + родельбан + «Моя Россия»): 4150 ₽/взр., 2250 ₽/дет.

— Олимпийская деревня (Роза Хутор), высота 1170 метров н. у. м. (одна гондольная): 1850 ₽/взр., 1100 ₽/дет., 1500 ₽/льгот.

— Парк альпак + Олимпийская деревня (Роза Хутор), высота 1170 метров н. у. м. (одна гондольная дорога + посещение парка альпак с экскурсией): 3050 ₽/взр., 2000 ₽/дет. (7-14 лет), 900 ₽/дет. (4-6 лет), 2700 ₽/льгот.

— SunShine Park + Олимпийская деревня (Роза Хутор), высота 1170 метров н. у. м. (одна гондольная дорога + двухчасовое посещение термального комплекса с открытым бассейном с подогревом и сауной): 4350 ₽/взр., 3000 ₽/дет. (7-14 лет), 1900 ₽/дет. (4-6лет), 4000 ₽/льгот.

— Панорама «Красной Поляны», высота 2200 метров н. у. м. (3 гондольные канатные дороги + 2 кресельные): 2850 ₽/взр., 1700 ₽/дет., 2300 ₽/льгот.

— 3 часа в аквапарке Mountain Beach (Красная Поляна): 2800 ₽/взр. (старше 9 лет), 1800 ₽/дет (4-8 лет), 700 ₽/малыши до 3 лет

— Роза Пик, высота 2320 метров н. у. м. (3 гондольные канатные дороги + одна кресельная + «Моя Россия»): 2850 ₽/взр., 1700 ₽/дет., 2300₽/льгот. — Роза Пик + родельбан, высота 2320 метров н. у. м. (3 гондольные канатные дороги + одна кресельная + родельбан + «Моя Россия»): 4150 ₽/взр., 2250 ₽/дет. — Олимпийская деревня (Роза Хутор), высота 1170 метров н. у. м. (одна гондольная): 1850 ₽/взр., 1100 ₽/дет., 1500 ₽/льгот. — Парк альпак + Олимпийская деревня (Роза Хутор), высота 1170 метров н. у. м. (одна гондольная дорога + посещение парка альпак с экскурсией): 3050 ₽/взр., 2000 ₽/дет. (7-14 лет), 900 ₽/дет. (4-6 лет), 2700 ₽/льгот. — SunShine Park + Олимпийская деревня (Роза Хутор), высота 1170 метров н. у. м. (одна гондольная дорога + двухчасовое посещение термального комплекса с открытым бассейном с подогревом и сауной): 4350 ₽/взр., 3000 ₽/дет. (7-14 лет), 1900 ₽/дет. (4-6лет), 4000 ₽/льгот. — Панорама «Красной Поляны», высота 2200 метров н. у. м. (3 гондольные канатные дороги + 2 кресельные): 2850 ₽/взр., 1700 ₽/дет., 2300 ₽/льгот. — 3 часа в аквапарке Mountain Beach (Красная Поляна): 2800 ₽/взр. (старше 9 лет), 1800 ₽/дет (4-8 лет), 700 ₽/малыши до 3 лет Обед

По запросу мы можем организовать экскурсию в индивидуальном формате, подробности уточняйте в переписке с гидом.