ежедневно в 10:00

За 9 часов вы получите представление об истории Олимпиады-2014 и ее объектах, узнаете о судьбе края и полюбуетесь горными панорамами.
В программе курорты «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна», возможность покататься по канатной дороге и посетить Олимпийский парк. Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе с гидом.
В программе курорты «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна», возможность покататься по канатной дороге и посетить Олимпийский парк. Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе с гидом.
Описание экскурсии
В программе:
- Ахштырское ущелье-каньон, где вы сфотографируетесь у «корабельных» скал и увидите подвесной мост «Скайпарка» на высоте 207 метров
- Смотровая площадка с видом на ущелье Ахцу
- Горное кафе, где вас угостят краснополянским мёдом и согревающими напитками. Вам расскажут какие бывают виды мёда, как его выбирать и хранить. Здесь вы сможете пообедать: в меню — блюда национальной кавказской кухни.
Также вы посетите три курорта Большого Сочи. В каждом у вас будет свободное время для прогулок.
- «Красная Поляна» в предгорье Главного Кавказского хребта
- «Роза Хутор» — целый курортный комплекс, гуляя по которому, вы почувствуете, что оказались в европейском городке
- «Газпром Поляна» — старейший курорт Красной Поляны, который круглый год принимает не только спортсменов и любителей гор, но и деловые мероприятия
Чтобы в полной мере насладиться лучшими пейзажами, мы рекомендуем подняться по канатной дороге на вершину «Роза Пик» (2320 метров).
В завершение вы отправитесь в сердце олимпийского Сочи — прибрежный кластер. Полюбуетесь освещением спортивных объектов, узнаете об их назначении и посмотрите шоу «Поющих фонтанов» в Олимпийском парке (уточняйте график работы).
Организационные детали
Мы являемся официальными представителями курортов Роза Хутор и Красная Поляна.
Как проходит экскурсия
- В зависимости от сезона, ситуаций на дорогах и расположения вашего отеля программа может занять до 12 часов. Из них 4 часа — ваше свободное время на курортах
- Основную информацию гид дает по пути, но во время остановок он сориентирует вас и подскажет, как провести свободное время
- Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей команды
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе на 20, 35 или 50 мест, в зависимости от размера группы
- Транспортные расходы, дегустации и страховка входят в стоимость
- Оплата за экскурсию и дополнительные расходы — наличными
- Рекомендуем надеть удобную одежду и обувь по погоде и взять с собой тёплые вещи, бутылку воды
- Путешественникам, которые не планируют кататься на подъёмнике, или приобретает билеты онлайн и в кассе курорта, необходимо выбрать билет «Экскурсия без подъёма на канатной дороге». Маршрут и программа экскурсии не меняется
Дополнительные расходы обязательные:
- Во время экскурсии наш экскурсовод поможет определиться с выбором курорта и высотой подъёма. Билеты на канатную дорогу вы можете приобрести у экскурсовода, оплата без длинных очередей в кассах по кассовой цене
- Актуальную информацию о канатных дорогах и дополнительных активностях уточняйте заранее — режиме их работы и цены могут меняться
- Если вы относитесь к одной из льготных категорий (возраст 60+, наличие инвалидности, статус ветерана боевых действий, многодетные семьи), обязательно возьмите с собой подтверждающие документы (оригиналы) для оформления скидки на канатную дорогу
- КПП Сочинский национальный парк (при подъёме на канатной дороге) — 300 ₽ за чел., дети до 18 лет и льготные категории — бесплатно (возьмите оригиналы документов)
- Канатная дорога
— Роза Пик, высота 2320 метров н. у. м. (3 гондольные канатные дороги + одна кресельная + «Моя Россия»): 2850 ₽/взр., 1700 ₽/дет., 2300₽/льгот.
— Роза Пик + родельбан, высота 2320 метров н. у. м. (3 гондольные канатные дороги + одна кресельная + родельбан + «Моя Россия»): 4150 ₽/взр., 2250 ₽/дет.
— Олимпийская деревня (Роза Хутор), высота 1170 метров н. у. м. (одна гондольная): 1850 ₽/взр., 1100 ₽/дет., 1500 ₽/льгот.
— Парк альпак + Олимпийская деревня (Роза Хутор), высота 1170 метров н. у. м. (одна гондольная дорога + посещение парка альпак с экскурсией): 3050 ₽/взр., 2000 ₽/дет. (7-14 лет), 900 ₽/дет. (4-6 лет), 2700 ₽/льгот.
— SunShine Park + Олимпийская деревня (Роза Хутор), высота 1170 метров н. у. м. (одна гондольная дорога + двухчасовое посещение термального комплекса с открытым бассейном с подогревом и сауной): 4350 ₽/взр., 3000 ₽/дет. (7-14 лет), 1900 ₽/дет. (4-6лет), 4000 ₽/льгот.
— Панорама «Красной Поляны», высота 2200 метров н. у. м. (3 гондольные канатные дороги + 2 кресельные): 2850 ₽/взр., 1700 ₽/дет., 2300 ₽/льгот.
— 3 часа в аквапарке Mountain Beach (Красная Поляна): 2800 ₽/взр. (старше 9 лет), 1800 ₽/дет (4-8 лет), 700 ₽/малыши до 3 лет
- Обед
По запросу мы можем организовать экскурсию в индивидуальном формате, подробности уточняйте в переписке с гидом.
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет для взрослого и ребенка из Сочи, Адлера и Сириуса
|500 ₽
|Детский до 6 лет (без места в автобусе)
|Бесплатно
|Экскурсия без подъема на канатной дороге
|1000 ₽
|Пенсионный от 70 лет (канатная дорога бесплатно, оплата только за экскурсию)
|1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральном Сочи, Адлере и Сириусе. Время отправления на сайте указано ориентировочное и может меняться в зависимости от вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислава — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 22484 туристов
Наша цель — улучшить ваш отдых и погрузить в мир путешествий и развлечений. Наша команда отобрала только лучшие маршруты по различным критериям — цена, уникальность, качество, чтобы вы не тратили
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 71 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Великолепный тур! Безумно Всё понравилось, с учётом того, что я дико боюсь высоты и не брала канатку, и 3 часа была предоставлена себе, я сходила на выставку "моя Россия" оооочень
+2
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Спасибо Дарье, нашему гиду, за эмоциональный, красочный и интересный рассказ про достопримечательности. Очень отзывчивая, приятная и располагающая к себе девушка. Слушать очень и очень приятно ❤️
Маршрут прекрасно организован: большое количество
Маршрут прекрасно организован: большое количество
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А
Добрый день) я нечасто пишу отзывы, но здесь не могу удержаться. Это одна из лучших экскурсий, на которых я была! Прекрасная насыщенная программа, интересный рассказ о местности. Столько прекрасных мест
+2
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А
Начитавшись отзывов было страшно ехать, но все оправдало себя! Для знакомство с курортами - хороший выбор. Теперь есть понятие что это такое и в будущем уже поеду сама, но буду
+2
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Тур очень понравился. Погода немного подвела, но сама экскурсия впечатлила. НЕ советую в феврале брать канатку- это очень холодно и ничего не видно. По пути завези в очень уютную кафешечку и очень вкусно покормили. Экскурсовод Кристина просто умничка!!!!
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Г
Все очень понравиллсь, организация отличная, всё во время, интересный экскурсовод Яков, очень эрудированный, много знает, отвечает на всё вопросы, легко воспринимается материал, историю Сочи рассказал понятно и доступно, большое спасибо Якову, 5+ за его рассказ на экскурсии. Всём рекомендую, не пожалеете!!
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