читать дальше

имею права.

Суммы, которые вы озвучили соответствуют тарификации курорта Роза Хутор, а наличный расчет предусмотрен условиями проведения экскурсии.

Не совсем понятно из вашего отзыва, какие конкретно локации вы не успели посетить. Уверен, что главную локацию Роза Пик вы посетили. Жалоб от путешественников нашей группы в данном контексте во время экскурсии мне не поступало.

Что касается аттракциона Родельбан, на который вы не успели, то он действительно был закрыт администрацией курорта раньше установленного срока по техническим причинам. Так как об этом проблеме вы сообщили мне в конце экскурсии, когда кассы были уже закрыты, то возврат денежных средств за неполученные услуги я оформить в этот день я уже не мог. Заявление на возврат денежных средств я оформил на следующий день. У курорта есть определенные регламенты и денежные средства они возвращают в установленные сроки от 5 до 10 дней.

Посещение кафе (обед) и дегустация заявлены в описании экскурсии. По вопросу качества блюд и ценообразования я уже передал вашу претензию руководству кафе. Они обязательно сделают выводы и улучшат обслуживание гостей.

Хочу пожелать вам прекрасного отдыха, солнечных дней и чтобы недоразумения связанные с моей экскурсией, были единственными неприятностями вашего отдыха в Сочи!