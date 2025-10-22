За один день участники экскурсии посетят три ключевых курорта: "Красная Поляна", "Газпром Поляна" и "Роза Хутор".
Участники узнают историю их создания, смогут прокатиться по канатной дороге или прогуляться по атмосферным улочкам.
Путешествие включает живописные виды ущелья Ахцу и посещение Олимпийского парка с его грандиозными объектами. Завершает день шоу фонтанов, оставляя незабываемые впечатления
Участники узнают историю их создания, смогут прокатиться по канатной дороге или прогуляться по атмосферным улочкам.
Путешествие включает живописные виды ущелья Ахцу и посещение Олимпийского парка с его грандиозными объектами. Завершает день шоу фонтанов, оставляя незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию
- 🏔️ Три горных курорта за один день
- 🚡 Канатные дороги и прогулки
- 🌟 Шоу фонтанов в Олимпийском парке
- 🏞️ Виды ущелья Ахцу
- 🎿 Объекты Зимних Олимпийских игр
Что можно увидеть
- Роза Хутор
- Газпром Поляна
- Красная Поляна
- Олимпийский парк
- Чаша олимпийского огня
- Стадион Фишт
Описание экскурсии
Живописная дорога
- Проедем по самому современному скоростному горному шоссе России
- По пути вы полюбуетесь величественным ущельем Ахцу и подвесным пешеходным мостом Скайпарка в Ахштырском ущелье
- Заглянем на обед в аутентичный Кавказский дворик в Красной Поляне
Горнолыжные курорты
- Вы побываете на всех трёх современных курортах — «Роза Хутор», «Газпром Поляна», «Красная Поляна»
- Познакомитесь с знаковыми объектами Зимних Олимпийских игр
- Прокатитесь по канатной дороге или погуляете по улочкам курортов
Олимпийский парк
- Вы увидите масштабные спортивные олимпийские объекты
- Посмотрите на чашу олимпийского огня и главный стадион олимпиады — Фишт
- А в конце вас ждёт яркое шоу поющих фонтанов
А ещё вы узнаете:
- каким тернистым путём шёл Сочи к XXII Зимним Олимпийским играм
- где закончилась Кавказская война и каким образом в горах Кавказа появились греки и эстонцы
- об особенностях климатических поясов Сочи и Красной Поляны
- что такое эксплодер, шелтер и как работают противолавинные службы курортов
- какой самый необычный объект находится на территории Олимпийского парка и почему
И о многом-многом другом!
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельных автобусах до 50 чел. или микроавтобусах до 20 чел.
- Допускается наличие детских колясок и маленьких домашних животных в переноске
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Обратите внимание
- Поющие фонтаны в последние числа месяца бывают закрыты на профилактику (3–4 дня). Актуальное расписание на сайте Олимпийского парка
- Надевайте удобную обувь и одежду по сезону. С собой нужно взять дождевики, солнцезащитный крем, головные уборы, воду
- Уборные на курортах и в кафе бесплатные, платный туалет только на смотровой площадке ущелья Ахцу
Дополнительные расходы (обязательные, оплачиваются в автобусе наличными):
- Экскурсия без подъёма по канатной дороге (в том числе дети до 6 лет с местом в автобусе) — 700 ₽
или
- С подъёмом по канатной дороге на одном из курортов (на выбор) от 2150 ₽. На все канатные дороги действует система скидок от 20% до 100% для льготных категорий граждан. Уточнить информацию о ценах и скидках можно в переписке с гидом или непосредственно в автобусе
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед — около 700 ₽ за чел.
- Индивидуальное сопровождение гида в горах либо на курорте — 500 ₽ за чел. (от 2 до 10 чел.)
ежедневно в 11:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|350 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Остановки общественного транспорта Адлера и Сириуса
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 163 туристов
Я приехал в Сочи после Олимпийских игр. С 2017 года проживаю постоянно. Гидом горах Красной Поляны работаю с 2021 года. До Сочи я бывал в горах только зимой на горнолыжныхЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
22 окт 2025
Была на данной экскурсии 06.10.2025. Очень повезло с погодой, был теплый солнечный день. Дмитрий провёл всё отлично, много рассказывал. Водитель автобуса мастер своего дела, передвижение для пассажиров было очень комфортно.
Н
Нина
6 окт 2025
Не рекомендую данную экскурсию, всё очень сомнительно. Во-первых,"Ожидаемое" - не соответствует действительности на 50%; во- вторых, за канатную дорогу заплатили 2750р. + 1400 р. за родельбан с человека. В итоге
Дмитрий
Ответ организатора:
Уважаемая Нина!
Сожалею, что моя экскурсия не оправдала ваши ожидания. К сожалению, экскурсия групповая и отклоняться от заявленного маршрута я не
Сожалею, что моя экскурсия не оправдала ваши ожидания. К сожалению, экскурсия групповая и отклоняться от заявленного маршрута я не
Игорь
4 окт 2025
Дмитрий - организатор и экскурсовод поездки нашей группы в горы (Красная поляна, Роза хутор, подъёмники, Родельбан) оставил очень приятное впечатление. Организовано всё превосходно, все ожидания сбылись - было здорово. Особое
М
Мамодалиева
4 авг 2025
Доброго времени суток! Замечательная команда, поездка прошла замечательно, без казусов,было интересно слушать Андрея и приятно любоваться величественными видами 😍 обязательно вернемся снова! Гала тур спасибо вам большое 🫶
Е
Евгения
30 июл 2025
Гид красавчик! Водитель профи! Экскурсия шикарная! Горы бесподобны!
А
Анастасия
19 июл 2025
Спасибо большое за экскурсию. Очень понравилась поездка на Красную Поляну, Розу Хутор. Поднимались на Розу Пик, прокатились на рондэльбане, сходили на ферму к Альпакам(очень милые животные),погуляли по площади Розы Хутор). Есть что посмотреть, обязательно посетите эти места.
Лада
6 июл 2025
Всё очень понравилось 👍
Прекрасный маршрут, отличная содержательная экскурсия!
Спасибо огромное организатору
- Дмитрию, экскурсоводу Полине и водителю Артуру за прекрасный день, проведённый в горах🙏
Просто нереальные впечатления! Куча новых эмоций! Необыкновенные живописные виды вокруг!
Прекрасный маршрут, отличная содержательная экскурсия!
Спасибо огромное организатору
- Дмитрию, экскурсоводу Полине и водителю Артуру за прекрасный день, проведённый в горах🙏
Просто нереальные впечатления! Куча новых эмоций! Необыкновенные живописные виды вокруг!
Е
Елена
4 июл 2025
Только вернулись после экскурсии и сразу пишу отзыв. С нами была Полина, экскурсовод. Очаровательная девушка и отличный экскурсовод. Так интересно рассказывала, столько фактов сообщила, что 8-летний ребёнок ее слышал безотрывно)))
В
Владислава
2 июн 2025
Посещали Розу Хутор 30 мая.
Огромная благодарность экскурсоводу Дмитрию, который за несколько дней до экскурсии помог определиться с выбором канатной дороги. Также посоветовал очень классный аттракцион в горах.
Организация экскурсии великолепная. Все очень понравилось. Рекомендую
Огромная благодарность экскурсоводу Дмитрию, который за несколько дней до экскурсии помог определиться с выбором канатной дороги. Также посоветовал очень классный аттракцион в горах.
Организация экскурсии великолепная. Все очень понравилось. Рекомендую
Веста
29 мая 2025
Все четко организовано, по дороге рассказывали про достопримечательности! Было интересно! отлично провели день! благодарю
И
Ирина
13 мая 2025
Ездили с семьёй на экскурсию в горы. Лейла очень классный экскурсовод, очень интересно рассказывала. Замечательно провели время. Все понравилось)
Входит в следующие категории Адлера
Похожие экскурсии из Адлера
Групповая
Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов
Погрузитесь в атмосферу горных курортов Красной Поляны и завершите день шоу фонтанов в Олимпийском парке. Комфортный трансфер и гид в вашем распоряжении
Начало: У вашего отеля или на остановке в центре
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 10:15
349 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая новая Красная Поляна из Адлера
Путешествие по живописной долине Красной Поляны, окруженной величественными горами. Узнайте историю, посетите дольмены и современные курорты
Начало: Из вашего отеля
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Русская Швейцария: к горам Красной поляны
Путешествие от побережья до горных вершин Красной Поляны подарит незабываемые впечатления. Исследуйте ущелья, целебные источники и олимпийские объекты
Начало: От вашего отеля или ближайшей автобусной остановки
Расписание: в четверг и пятницу в 09:00
20 ноя в 09:00
21 ноя в 09:00
2500 ₽ за человека