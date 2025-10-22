Мои заказы

Едем в горы! Из Адлера - на курорты Красной Поляны

Путешествие по горным курортам Красной Поляны с посещением Роза Хутор и Газпром Поляна. Захватывающие виды и яркое шоу фонтанов ждут вас
За один день участники экскурсии посетят три ключевых курорта: "Красная Поляна", "Газпром Поляна" и "Роза Хутор".

Участники узнают историю их создания, смогут прокатиться по канатной дороге или прогуляться по атмосферным улочкам.

Путешествие включает живописные виды ущелья Ахцу и посещение Олимпийского парка с его грандиозными объектами. Завершает день шоу фонтанов, оставляя незабываемые впечатления
5 причин купить эту экскурсию

  • 🏔️ Три горных курорта за один день
  • 🚡 Канатные дороги и прогулки
  • 🌟 Шоу фонтанов в Олимпийском парке
  • 🏞️ Виды ущелья Ахцу
  • 🎿 Объекты Зимних Олимпийских игр
Едем в горы! Из Адлера - на курорты Красной Поляны© Дмитрий
Едем в горы! Из Адлера - на курорты Красной Поляны© Дмитрий
Едем в горы! Из Адлера - на курорты Красной Поляны© Дмитрий
Время начала: 11:00

Что можно увидеть

  • Роза Хутор
  • Газпром Поляна
  • Красная Поляна
  • Олимпийский парк
  • Чаша олимпийского огня
  • Стадион Фишт

Описание экскурсии

Живописная дорога

  • Проедем по самому современному скоростному горному шоссе России
  • По пути вы полюбуетесь величественным ущельем Ахцу и подвесным пешеходным мостом Скайпарка в Ахштырском ущелье
  • Заглянем на обед в аутентичный Кавказский дворик в Красной Поляне

Горнолыжные курорты

  • Вы побываете на всех трёх современных курортах — «Роза Хутор», «Газпром Поляна», «Красная Поляна»
  • Познакомитесь с знаковыми объектами Зимних Олимпийских игр
  • Прокатитесь по канатной дороге или погуляете по улочкам курортов

Олимпийский парк

  • Вы увидите масштабные спортивные олимпийские объекты
  • Посмотрите на чашу олимпийского огня и главный стадион олимпиады — Фишт
  • А в конце вас ждёт яркое шоу поющих фонтанов

А ещё вы узнаете:

  • каким тернистым путём шёл Сочи к XXII Зимним Олимпийским играм
  • где закончилась Кавказская война и каким образом в горах Кавказа появились греки и эстонцы
  • об особенностях климатических поясов Сочи и Красной Поляны
  • что такое эксплодер, шелтер и как работают противолавинные службы курортов
  • какой самый необычный объект находится на территории Олимпийского парка и почему

И о многом-многом другом!

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельных автобусах до 50 чел. или микроавтобусах до 20 чел.
  • Допускается наличие детских колясок и маленьких домашних животных в переноске
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Обратите внимание

  • Поющие фонтаны в последние числа месяца бывают закрыты на профилактику (3–4 дня). Актуальное расписание на сайте Олимпийского парка
  • Надевайте удобную обувь и одежду по сезону. С собой нужно взять дождевики, солнцезащитный крем, головные уборы, воду
  • Уборные на курортах и в кафе бесплатные, платный туалет только на смотровой площадке ущелья Ахцу

Дополнительные расходы (обязательные, оплачиваются в автобусе наличными):

  • Экскурсия без подъёма по канатной дороге (в том числе дети до 6 лет с местом в автобусе) — 700 ₽
    или
  • С подъёмом по канатной дороге на одном из курортов (на выбор) от 2150 ₽. На все канатные дороги действует система скидок от 20% до 100% для льготных категорий граждан. Уточнить информацию о ценах и скидках можно в переписке с гидом или непосредственно в автобусе

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед — около 700 ₽ за чел.
  • Индивидуальное сопровождение гида в горах либо на курорте — 500 ₽ за чел. (от 2 до 10 чел.)

Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 163 туристов
Я приехал в Сочи после Олимпийских игр. С 2017 года проживаю постоянно. Гидом горах Красной Поляны работаю с 2021 года. До Сочи я бывал в горах только зимой на горнолыжных
читать дальше

спусках, в основном это были Альпы, Северный Кавказ, Грузия, Южный Урал. Но когда я побывал в Красной Поляне после Олимпийских игр, понял, что хочу здесь остаться навсегда. Красота и величие гор радуют меня каждый день. Я хочу, чтобы те, кто поедет со мной в горы, влюбились в них так же, как когда-то это посчастливилось мне. И на своих экскурсия я все делаю для этого.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

И
Ирина
22 окт 2025
Была на данной экскурсии 06.10.2025. Очень повезло с погодой, был теплый солнечный день. Дмитрий провёл всё отлично, много рассказывал. Водитель автобуса мастер своего дела, передвижение для пассажиров было очень комфортно.
читать дальше

Была остановка на смотровой площадке у д. Монастырь, далее направились в поселок Красная Поляна в кафе Дворик в Поляне на обед. Красивый интерьер и виды. После предварительного заказа по меню, в период приготовления еды проводится дегустация мёда с рассказом об этом продукте. Я заказывала харчо и хачапури, вкусно, но дороговато. Ну, никто и не заставляет насильно там питаться, можно просто посидеть во дворе, полюбоваться видами. Далее отправились непосредственно на подъёмники, было на выбор: или на Красную Поляну, или на Роза Хутор. Все туристы данного автобуса пожелали на Роза Хутор. Проехали через курорты, послушав рассказ гида об их истории и направились к канатной дороге. Получив билеты, самостоятельно направились в путь к Роза Пик. Очень красивая природа, обалденные виды. Разочаровало состояние стёкол в кабинах: мутные и поцарапанные. Нагулявшись и насладившись видами, направились в обратный путь. По экскурсии были заявлены ещё поющие фонтаны в Олимпийском парке, но именно с данной даты они закрылись на профилактический ремонт на месяц. Данный момент от организаторов экскурсии не зависит. В целом, рекомендую данную экскурсию

Н
Нина
6 окт 2025
Не рекомендую данную экскурсию, всё очень сомнительно. Во-первых,"Ожидаемое" - не соответствует действительности на 50%; во- вторых, за канатную дорогу заплатили 2750р. + 1400 р. за родельбан с человека. В итоге
читать дальше

на родельбан не попали, НО пока деньги не вернули, сказали в течении недели. Деньги за мероприятия отдавали наличкой. ИТОГО: то время, которое забронировано на посещение всех локаций, озвученных в данном предложении, по факту не хватает. Много времени потратили на на кафе, которое оставляет не очень приятные воспоминания, протухший салат и цены, не соответствуют качеству блюд.

Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Уважаемая Нина!
Сожалею, что моя экскурсия не оправдала ваши ожидания. К сожалению, экскурсия групповая и отклоняться от заявленного маршрута я не
читать дальше

имею права.
Суммы, которые вы озвучили соответствуют тарификации курорта Роза Хутор, а наличный расчет предусмотрен условиями проведения экскурсии.
Не совсем понятно из вашего отзыва, какие конкретно локации вы не успели посетить. Уверен, что главную локацию Роза Пик вы посетили. Жалоб от путешественников нашей группы в данном контексте во время экскурсии мне не поступало.
Что касается аттракциона Родельбан, на который вы не успели, то он действительно был закрыт администрацией курорта раньше установленного срока по техническим причинам. Так как об этом проблеме вы сообщили мне в конце экскурсии, когда кассы были уже закрыты, то возврат денежных средств за неполученные услуги я оформить в этот день я уже не мог. Заявление на возврат денежных средств я оформил на следующий день. У курорта есть определенные регламенты и денежные средства они возвращают в установленные сроки от 5 до 10 дней.
Посещение кафе (обед) и дегустация заявлены в описании экскурсии. По вопросу качества блюд и ценообразования я уже передал вашу претензию руководству кафе. Они обязательно сделают выводы и улучшат обслуживание гостей.
Хочу пожелать вам прекрасного отдыха, солнечных дней и чтобы недоразумения связанные с моей экскурсией, были единственными неприятностями вашего отдыха в Сочи!

Игорь
Игорь
4 окт 2025
Дмитрий - организатор и экскурсовод поездки нашей группы в горы (Красная поляна, Роза хутор, подъёмники, Родельбан) оставил очень приятное впечатление. Организовано всё превосходно, все ожидания сбылись - было здорово. Особое
читать дальше

внимание хочется обратить на знания по данному маршруту и красивую, грамотную речь Дмитрия. Я сам - артист разговорного жанра, поэтому в состоянии оценить тот, или иной уровень разговорного мастерства. В общем и целом, я очень доволен экскурсией в горы - спасибо, спасибо, спасибо

Дмитрий - организатор и экскурсовод поездки нашей группы в горы (Красная поляна, Роза хутор, подъёмники, Родельбан)Дмитрий - организатор и экскурсовод поездки нашей группы в горы (Красная поляна, Роза хутор, подъёмники, Родельбан)Дмитрий - организатор и экскурсовод поездки нашей группы в горы (Красная поляна, Роза хутор, подъёмники, Родельбан)
М
Мамодалиева
4 авг 2025
Доброго времени суток! Замечательная команда, поездка прошла замечательно, без казусов,было интересно слушать Андрея и приятно любоваться величественными видами 😍 обязательно вернемся снова! Гала тур спасибо вам большое 🫶
Доброго времени суток! Замечательная команда, поездка прошла замечательно, без казусов,было интересно слушать Андрея и приятно любоватьсяДоброго времени суток! Замечательная команда, поездка прошла замечательно, без казусов,было интересно слушать Андрея и приятно любоватьсяДоброго времени суток! Замечательная команда, поездка прошла замечательно, без казусов,было интересно слушать Андрея и приятно любоватьсяДоброго времени суток! Замечательная команда, поездка прошла замечательно, без казусов,было интересно слушать Андрея и приятно любоватьсяДоброго времени суток! Замечательная команда, поездка прошла замечательно, без казусов,было интересно слушать Андрея и приятно любоватьсяДоброго времени суток! Замечательная команда, поездка прошла замечательно, без казусов,было интересно слушать Андрея и приятно любоватьсяДоброго времени суток! Замечательная команда, поездка прошла замечательно, без казусов,было интересно слушать Андрея и приятно любоваться
Е
Евгения
30 июл 2025
Гид красавчик! Водитель профи! Экскурсия шикарная! Горы бесподобны!
А
Анастасия
19 июл 2025
Спасибо большое за экскурсию. Очень понравилась поездка на Красную Поляну, Розу Хутор. Поднимались на Розу Пик, прокатились на рондэльбане, сходили на ферму к Альпакам(очень милые животные),погуляли по площади Розы Хутор). Есть что посмотреть, обязательно посетите эти места.
Лада
Лада
6 июл 2025
Всё очень понравилось 👍
Прекрасный маршрут, отличная содержательная экскурсия!
Спасибо огромное организатору
- Дмитрию, экскурсоводу Полине и водителю Артуру за прекрасный день, проведённый в горах🙏
Просто нереальные впечатления! Куча новых эмоций! Необыкновенные живописные виды вокруг!
Всё очень понравилось 👍Всё очень понравилось 👍Всё очень понравилось 👍Всё очень понравилось 👍Всё очень понравилось 👍
Е
Елена
4 июл 2025
Только вернулись после экскурсии и сразу пишу отзыв. С нами была Полина, экскурсовод. Очаровательная девушка и отличный экскурсовод. Так интересно рассказывала, столько фактов сообщила, что 8-летний ребёнок ее слышал безотрывно)))
читать дальше

отличная организация, Дмитрий сразу сообщил детали, как забронировала тур, диспетчер Галина подвезла до места сбора, ну а про Полину уже написала)) еще был водитель, имя подзабыла, но вел очень аккуратно и даже нежно)) автобус очень комфортно, чистый. Экскурсия прошла на одном дыхании, куча впечатлений и только положительные эмоции! Спасибо большое!

В
Владислава
2 июн 2025
Посещали Розу Хутор 30 мая.
Огромная благодарность экскурсоводу Дмитрию, который за несколько дней до экскурсии помог определиться с выбором канатной дороги. Также посоветовал очень классный аттракцион в горах.
Организация экскурсии великолепная. Все очень понравилось. Рекомендую
Веста
Веста
29 мая 2025
Все четко организовано, по дороге рассказывали про достопримечательности! Было интересно! отлично провели день! благодарю
Все четко организовано, по дороге рассказывали про достопримечательности! Было интересно! отлично провели день! благодарюВсе четко организовано, по дороге рассказывали про достопримечательности! Было интересно! отлично провели день! благодарюВсе четко организовано, по дороге рассказывали про достопримечательности! Было интересно! отлично провели день! благодарю
И
Ирина
13 мая 2025
Ездили с семьёй на экскурсию в горы. Лейла очень классный экскурсовод, очень интересно рассказывала. Замечательно провели время. Все понравилось)

