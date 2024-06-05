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🚌 На автобусе 50% скидка Групповая 9 часов 251 отзыв Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге Начало: Адлер, Сириус Расписание: ежедневно в 10:15 900 450 ₽ за человека

🚌 На автобусе Индивидуальная 8 часов 59 отзывов Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края Начало: По договоренности 10 000 ₽ за всё до 6 чел.

🚗 На машине 🏎 На кабриолете 10% скидка Индивидуальная 3 часа 32 отзыва На кабриолете по живописным местам Сочи и Абхазии из Адлера Откройте великолепие Сочи, выбрав экскурсию на кабриолете. Личный водитель, фото сессии и незабываемые впечатления 14900 13 410 ₽ за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 74 отзыва Красная Поляна: история, природа и архитектура Исследуйте духовное наследие и природные чудеса Красной Поляны в увлекательной индивидуальной экскурсии 8 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 29 отзывов Весь Сочи за 8 часов: от Красной Поляны до Олимпийского парка Откройте для себя весь Сочи за один день: от захватывающих высот Красной Поляны до исторического центра и Олимпийского парка Начало: Адлер 12 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 6.5 часов 2 отзыва Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе 13 930 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 3 отзыва Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ... Расписание: ежедневно в 10:30 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 6 отзывов Красная Поляна и Роза Хутор: экскурсия с личным гидом Познайте контрасты Сочи: от древней истории до горнолыжных курортов Красная Поляна и Роза Хутор в увлекательной экскурсии Начало: Адлер 7 000 ₽ за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 8 часов 4 отзыва Курорты Красной Поляны: путешествие из Адлера Откройте красоту горных вершин и курортов Красной Поляны, насладитесь дегустациями местных деликатесов Начало: У вашего отеля в Адлере Расписание: ежедневно в 11:30 2 000 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 5.5 часов 4 отзыва Старая новая Красная Поляна из Адлера История, современность, природа и колорит популярного курорта Начало: Из вашего отеля 9 500 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 20% скидка Групповая 9 часов 8 отзывов Курорты Сочи: большое путешествие Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем... Расписание: ежедневно в 08:30 800 640 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 4 отзыва Красная Поляна. История и современность (из Адлера) Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор Начало: от Вашего отеля в Адлере или Сириусе 13 500 ₽ за всё до 3 чел.

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 10 отзывов Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 10:00 800 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов 2 отзыва В горы! Поездка к красотам Красной поляны из Адлера Откройте для себя великолепие Красной поляны: горные вершины, бурные реки и исторические сокровища ждут вас Начало: У вашего отеля 13 000 ₽ за всё до 6 чел.

🏍 На мотоцикле Индивидуальная 3 часа 6 отзывов Мотопрогулка в горы Адлера: Роза Плато - приключение жизни Почувствуйте ветер свободы во время мотопрогулки к Роза Плато. Комфорт, безопасность и красоты Кавказа ждут вас Начало: По договорённости 7 500 ₽ за человека

🚗 На машине 10% скидка Фотопрогулка 4 часа 2 отзыва Фотопутешествие в Красную поляну из Адлера Посетить красивейшие курорты в окрестностях города и устроить фотосессию среди горных вершин Начало: Жд вокзал Адлер 13333 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине 10% скидка Фотопрогулка 7 часов 1 отзыв Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro (из Адлера) Собрать коллекцию ярких воспоминаний в фототуре по популярным локациям горного курорта Начало: Жд вокзал Адлер 14444 13 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚗 На машине Фотопрогулка 7 часов 2 отзыва Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией Посетить самые красивые локации Красной Поляны и Сириуса и получить фото в подарок 12 000 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 50% скидка Групповая 9 часов 677 отзывов Групповая экскурсия: Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром - Олимпийское наследие Адлера Исследуйте великолепие Красной Поляны, Розы Хутор и ГТЦ Газпром, погрузитесь в атмосферу Олимпиады-2014 Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки Расписание: Ежедневно в 10:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса) от 1000 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 9 часов 161 отзыв Горнолыжный тур: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром Исследуйте зимние курорты Сочи, наслаждаясь дегустацией вина и панорамными видами с канатной дороги Начало: Ваш отель или ближайшая остановка Расписание: Ежедневно в 10:30-11.00 1 000 ₽ за человека