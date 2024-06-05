1 чел.
По популярности
скидка
50%
Групповая
9 часов
Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере
Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 09:15
900450₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
На кабриолете по живописным местам Сочи и Абхазии из Адлера
Откройте великолепие Сочи, выбрав экскурсию на кабриолете. Личный водитель, фото сессии и незабываемые впечатления
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
1490013 410₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна: история, природа и архитектура
Исследуйте духовное наследие и природные чудеса Красной Поляны в увлекательной индивидуальной экскурсии
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Сочи за 8 часов: от Красной Поляны до Олимпийского парка
Откройте для себя весь Сочи за один день: от захватывающих высот Красной Поляны до исторического центра и Олимпийского парка
Начало: Адлер
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 930₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор
Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка
Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна и Роза Хутор: экскурсия с личным гидом
Познайте контрасты Сочи: от древней истории до горнолыжных курортов Красная Поляна и Роза Хутор в увлекательной экскурсии
Начало: Адлер
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
7 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
8 часов
Курорты Красной Поляны: путешествие из Адлера
Откройте красоту горных вершин и курортов Красной Поляны, насладитесь дегустациями местных деликатесов
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 000₽ за человека
Индивидуальная
5.5 часов
Старая новая Красная Поляна из Адлера
История, современность, природа и колорит популярного курорта
Начало: Из вашего отеля
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Групповая
9 часов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
800640₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: от Вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
В горы! Поездка к красотам Красной поляны из Адлера
Откройте для себя великолепие Красной поляны: горные вершины, бурные реки и исторические сокровища ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мотопрогулка в горы Адлера: Роза Плато - приключение жизни
Почувствуйте ветер свободы во время мотопрогулки к Роза Плато. Комфорт, безопасность и красоты Кавказа ждут вас
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500₽ за человека
скидка
10%
Фотопрогулка
4 часа
Фотопутешествие в Красную поляну из Адлера
Посетить красивейшие курорты в окрестностях города и устроить фотосессию среди горных вершин
Начало: Жд вокзал Адлер
21 июня в 14:00
22 июня в 14:00
1333312 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
7 часов
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro (из Адлера)
Собрать коллекцию ярких воспоминаний в фототуре по популярным локациям горного курорта
Начало: Жд вокзал Адлер
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
1444413 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
7 часов
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
Посетить самые красивые локации Красной Поляны и Сириуса и получить фото в подарок
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
50%
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия: Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром - Олимпийское наследие Адлера
Исследуйте великолепие Красной Поляны, Розы Хутор и ГТЦ Газпром, погрузитесь в атмосферу Олимпиады-2014
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 10:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 1000500₽ за человека
Групповая
9 часов
Горнолыжный тур: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром
Исследуйте зимние курорты Сочи, наслаждаясь дегустацией вина и панорамными видами с канатной дороги
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 10:30-11.00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Адлера)
Прокатиться по горным окрестностям Сочи, полюбоваться шикарной природой и прикоснуться к истории
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Поехала на мотоцикле первый раз. Экскурсию заказывала на 18-00, на закат. Сначала было страшно. Потом поняла, что не нужно следить
- ВВиталий4 июня 2024🔥
- ВВиктория3 июня 2024Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и не только! Спасибо организаторам
- ВВаря2 июня 2024Замечательная экскурсия, очень понравилось. Первый раз была на Красной поляне и сразу все курорты посмотрела, очень красиво, канатная дорога захватывает дух. Вечером ещё и на фонтаны посмотрели, илюминацию шикарную в Олимпийском парке, спасибо за такую возможность организаторам)
- ММария27 мая 2024Однозначно рекомендую 👍🏻 хороший гид Яков, водитель Роберт хорошие ребята)
- ППарвина27 мая 2024Экскурсия очень понравилась, все было очень интересно красиво. Гид была очень классной, все подробно рассказывала, объясняла!
- ННаталья20 мая 2024Очень интересная, колоритная экскурсия. Время пролетело просто. В пути Даша экскурсовод постоянно рассказывала много интересного. Удобно что билеты на Роза Хутор без очереди в кассу выдает Дарья. Нам очень понравилось. За одну большую экскурсию увидели много нового и интересного.
- ААнатолий25 апреля 2024Прекрасная экскурсия, хорошо организована, гид рассказывал интересную информацию, получили удовольствие!
- ННаталия21 апреля 2024Екатерина, благодарю Вас за душевную поездку 19 апреля. Это было здорово! Вы очень интересно рассказываете! До сих пор эмоции не отпускают!
- ЗЗоя11 апреля 2024Очень интересная и насыщенная экскурсия по знаковым местам Красной поляны! Знающий и приятный экскурсовод и рассказчик! Особенно понравилось, что маршрут
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Роза Хутор»
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