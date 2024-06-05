Экскурсии на Роза Хутор из Адлера

Найдено 21 экскурсия в категории «Роза Хутор» в Адлере, цены от 450 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
251 отзыв
Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере
Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 09:15
900450 за человека
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
На кабриолете по Сочи и окрестностям (из Адлера)
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
32 отзыва
На кабриолете по живописным местам Сочи и Абхазии из Адлера
Откройте великолепие Сочи, выбрав экскурсию на кабриолете. Личный водитель, фото сессии и незабываемые впечатления
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
1490013 410 за всё до 3 чел.
Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
74 отзыва
Красная Поляна: история, природа и архитектура
Исследуйте духовное наследие и природные чудеса Красной Поляны в увлекательной индивидуальной экскурсии
8 000 за всё до 4 чел.
Весь Сочи за 8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Весь Сочи за 8 часов: от Красной Поляны до Олимпийского парка
Откройте для себя весь Сочи за один день: от захватывающих высот Красной Поляны до исторического центра и Олимпийского парка
Начало: Адлер
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
2 отзыва
Красная Поляна «под ключ» на премиум-авто из Адлера
Составить личный список must-see мест курорта и с комфортом по ним прокатиться
Начало: От вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
13 930 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор
Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка
Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800 за человека
Красная поляна и Роза Хутор
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Красная Поляна и Роза Хутор: экскурсия с личным гидом
Познайте контрасты Сочи: от древней истории до горнолыжных курортов Красная Поляна и Роза Хутор в увлекательной экскурсии
Начало: Адлер
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
7 000 за всё до 7 чел.
Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Курорты Красной Поляны: путешествие из Адлера
Откройте красоту горных вершин и курортов Красной Поляны, насладитесь дегустациями местных деликатесов
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 000 за человека
Старая новая Красная Поляна из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
4 отзыва
Старая новая Красная Поляна из Адлера
История, современность, природа и колорит популярного курорта
Начало: Из вашего отеля
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
9 500 за всё до 4 чел.
Курорты Сочи: большое путешествие
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
9 часов
8 отзывов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
800640 за человека
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
Красная Поляна. История и современность (из Адлера)
Разнообразие и красота знаменитого курорта в обрамлении величественных Кавказских гор
Начало: от Вашего отеля в Адлере или Сириусе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 3 чел.
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
10 отзывов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
800 за человека
В горы! Поездка к красотам Красной поляны
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
2 отзыва
В горы! Поездка к красотам Красной поляны из Адлера
Откройте для себя великолепие Красной поляны: горные вершины, бурные реки и исторические сокровища ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
13 000 за всё до 6 чел.
Мотопрогулка в горы! Роза Плато
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Мотопрогулка в горы Адлера: Роза Плато - приключение жизни
Почувствуйте ветер свободы во время мотопрогулки к Роза Плато. Комфорт, безопасность и красоты Кавказа ждут вас
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500 за человека
Фотопутешествие в Красную поляну из Адлера
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
4 часа
2 отзыва
Фотопутешествие в Красную поляну из Адлера
Посетить красивейшие курорты в окрестностях города и устроить фотосессию среди горных вершин
Начало: Жд вокзал Адлер
21 июня в 14:00
22 июня в 14:00
1333312 000 за всё до 4 чел.
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro (из Адлера)
🚗 На машине
скидка
10%
Фотопрогулка
7 часов
1 отзыв
Красная Поляна: топ-места с фотосетом на 14 iPhone Pro (из Адлера)
Собрать коллекцию ярких воспоминаний в фототуре по популярным локациям горного курорта
Начало: Жд вокзал Адлер
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
1444413 000 за всё до 4 чел.
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
🚗 На машине
Фотопрогулка
7 часов
2 отзыва
Горы и море за 1 день: экскурсия с фотосессией
Посетить самые красивые локации Красной Поляны и Сириуса и получить фото в подарок
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
3 в 1 - Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
677 отзывов
Групповая экскурсия: Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром - Олимпийское наследие Адлера
Исследуйте великолепие Красной Поляны, Розы Хутор и ГТЦ Газпром, погрузитесь в атмосферу Олимпиады-2014
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 10:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 1000500 за человека
Авторская экскурсия: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром + Шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
161 отзыв
Горнолыжный тур: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром
Исследуйте зимние курорты Сочи, наслаждаясь дегустацией вина и панорамными видами с канатной дороги
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 10:30-11.00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 000 за человека
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Живописные ущелья, дольмены и горные курорты за 1 день (из Адлера)
Прокатиться по горным окрестностям Сочи, полюбоваться шикарной природой и прикоснуться к истории
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Мотопрогулка в горы! Роза Плато
    Поехала на мотоцикле первый раз. Экскурсию заказывала на 18-00, на закат. Сначала было страшно. Потом поняла, что не нужно следить
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    за дорожным движением, нужно смотреть на красоту вокруг, водитель ведь профессионал. Накричалась, выпустила эмоции! Спасибо водителю Александру, поддержал 😀!!!! Эмоций от красот гор море, от езды на мотоцикле ещё больше!!! СПАСИБО!!!!

  • В
    Виталий
    4 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    🔥
  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и не только! Спасибо организаторам
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    данного тура! Мы не очень не беспокоились, всё было организовано на высшем уровне! Гид с прекрасным чувством юмора, рассказывала очень интересно и информативно! Воспользуйтесь услугами этой компании и не пожалеете! 🔥🔥 Спасибо большое 🙏

    Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и
  • В
    Варя
    2 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Замечательная экскурсия, очень понравилось. Первый раз была на Красной поляне и сразу все курорты посмотрела, очень красиво, канатная дорога захватывает дух. Вечером ещё и на фонтаны посмотрели, илюминацию шикарную в Олимпийском парке, спасибо за такую возможность организаторам)
  • М
    Мария
    27 мая 2024
    3 в 1 - Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
    Однозначно рекомендую 👍🏻 хороший гид Яков, водитель Роберт хорошие ребята)
  • П
    Парвина
    27 мая 2024
    3 в 1 - Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
    Экскурсия очень понравилась, все было очень интересно красиво. Гид была очень классной, все подробно рассказывала, объясняла!
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    Авторская экскурсия: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром + Шоу фонтанов
    Очень интересная, колоритная экскурсия. Время пролетело просто. В пути Даша экскурсовод постоянно рассказывала много интересного. Удобно что билеты на Роза Хутор без очереди в кассу выдает Дарья. Нам очень понравилось. За одну большую экскурсию увидели много нового и интересного.
  • А
    Анатолий
    25 апреля 2024
    Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
    Прекрасная экскурсия, хорошо организована, гид рассказывал интересную информацию, получили удовольствие!
  • Н
    Наталия
    21 апреля 2024
    Старая новая Красная Поляна из Адлера
    Екатерина, благодарю Вас за душевную поездку 19 апреля. Это было здорово! Вы очень интересно рассказываете! До сих пор эмоции не отпускают!
  • З
    Зоя
    11 апреля 2024
    Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
    Очень интересная и насыщенная экскурсия по знаковым местам Красной поляны! Знающий и приятный экскурсовод и рассказчик! Особенно понравилось, что маршрут
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    меняли с учетом специфики нашей компании - у нас было двое маленьких детей. А под конец Евгений отвез нас во вкуснейший домашний ресторанчик. Большое спасибо! Всем очень рекомендуем)

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Роза Хутор»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
  2. Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
  3. На кабриолете по Сочи и окрестностям (из Адлера)
  4. Красная Поляна и окрестности - объехать и впечатлиться
  5. Весь Сочи за 8 часов
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Роза Хутор" можно забронировать 21 экскурсию от 450 до 13 930 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 1337 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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