Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье»

Посетить Джегошские водопады, проехать через реку на военном грузовике и оценить местные танцы

Юлия
Юлия – экскурсионное агентство из Адлера
В группе до 35 человек вы отправитесь в живописное и веселое приключение.

Полюбуетесь реками и горами, отыщете загадочный Волконский дольмен и переправитесь через реку Шахе на ГАЗ-66.

Также продегустируете местные сыры, мед и вино 🍷, а в завершение посмотрите шоу-программу с кавказскими танцами и песнями.
Задать вопросОбычно отвечает за 8 мин.
Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье»
Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье»

Что вас ожидает

  • Джегошские водопады. Вы увидите каскад из тридцати трех водопадов, живописно стекающий с гор ⛰️ в реку Шахе.
  • Волконский дольмен. Мы покажем высеченный в скале монолитный дольмен и раскроем версии его происхождения.
  • Дегустация местных продуктов. Вы оцените на вкус адыгейский сыр, мед и вино 🍷.
  • Переправа на грузовике. Мы проедем через реку на большом военном ГАЗ-66!
  • Кавказское застолье — веселое завершение экскурсии 🧭 с зажигательными танцами, песнями и конкурсами.

Организационные детали

  • Экскурсия ⛳ проходит на большом комфортабельном автобусе 🚌 в группе до 35 человек
  • Дополнительные расходы: входные билеты 🎫 в национальный парк 🌳 (200 рублей с человека) и обед
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье»
Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье»
Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье»
Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье»

Экскурсия проводится в среду, субботу и воскресенье в 09:45

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Юлия
Юлия
Всем привет! Меня зовут Юлия, мы с командой гидов с радостью познакомим вас с Сочи и окрестностями, расскажем невероятные истории и легенды и покажем удивительную природу. Каждый маршрут мы продумываем тщательно и скрупулезно, так как очень хотим, чтобы ваш отдых прошел идеально.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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Юлия проводит ещё 2 экскурсии

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