Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Что вас ожидает Джегошские водопады. Вы увидите каскад из тридцати трех водопадов, живописно стекающий с гор ⛰️ в реку Шахе. Волконский дольмен. Мы покажем высеченный в скале монолитный дольмен и раскроем версии его происхождения. Дегустация местных продуктов. Вы оцените на вкус адыгейский сыр, мед и вино 🍷. Переправа на грузовике. Мы проедем через реку на большом военном ГАЗ-66! Кавказское застолье — веселое завершение экскурсии 🧭 с зажигательными танцами, песнями и конкурсами. Организационные детали Экскурсия ⛳ проходит на большом комфортабельном автобусе 🚌 в группе до 35 человек Дополнительные расходы: входные билеты 🎫 в национальный парк 🌳 (200 рублей с человека) и обед
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Экскурсия проводится в среду, субботу и воскресенье в 09:45 Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 35 человек. Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования. Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Юлия
Всем привет! Меня зовут Юлия, мы с командой гидов с радостью познакомим вас с Сочи и окрестностями, расскажем невероятные истории и легенды и покажем удивительную природу. Каждый маршрут мы продумываем тщательно и скрупулезно, так как очень хотим, чтобы ваш отдых прошел идеально.
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