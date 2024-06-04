1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
День в Абхазии: от Адлера до озера Рица
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, открыв для себя сокровища природы и духовные святыни, путешествуя из Адлера
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общ. транспо...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 450₽ за человека
скидка
50%
Групповая
9 часов
Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере
Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 09:15
900450₽ за человека
скидка
55%
Групповая
9 часов
Красная Поляна и Олимпийский парк: групповая экскурсия
Откройте для себя величие гор, историю Олимпиады и кавказское гостеприимство в одной познавательной поездке
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000450₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
10 часов
Незабываемая автобусная экскурсия по Абхазии: горы, каньоны и монастыри
Групповая поездка по Абхазии: каньоны, ущелья, водопады, Новый Афон, озеро Рица. Дегустация меда, сыра и вина. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки общественно...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1 500₽ за человека
Групповая
5 часов
Обзорная экскурсия по Сочи: от Адлера до морского порта
Получите полное представление о Сочи, путешествуя в комфорте с экспертным гидом и новыми друзьями
Начало: В Адлере или пгт. Сириус
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000₽ за человека
скидка
15%
Групповая
12 часов
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
Расписание: ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
14501 233₽ за человека
Групповая
6 часов
Обзорная экскурсия по Сочи: из Адлера на автобусе
Познакомьтесь с живописным Сочи: гора Ахун, дача Сталина, Морской вокзал и дегустация местных деликатесов. Гид расскажет о традициях и истории города
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000₽ за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор
Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка
Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800₽ за человека
Групповая
12 часов
Незабываемая групповая экскурсия из Адлера в Абхазию
На групповой экскурсии из Адлера в Абхазию вы увидите Гагры, Новый Афон, озеро Рица и другие достопримечательности. Узнайте легенды и насладитесь пейзажами
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Адлере. В...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 400₽ за человека
Групповая
13 часов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
Путешествие по Абхазии на микроавтобусе Mercedes. Посетите озеро Рица, водопады, каньоны и Новоафонский монастырь. Оцените красоту природы и богатую историю
Начало: У вашего отеля в Олимпийском или у ближайшей к вам...
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
1 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые» из Адлера
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии. Посетите Гагру, озеро Рица, Новый Афон и другие живописные места
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Курорты Красной Поляны: путешествие из Адлера
Откройте красоту горных вершин и курортов Красной Поляны, насладитесь дегустациями местных деликатесов
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 000₽ за человека
скидка
20%
Групповая
9 часов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
800640₽ за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
Полюбоваться звездой-Рицей, поймать брызги водопадов, посетить Гагру и увидеть святыни Нового Афона
Начало: У места вашего проживания или ближайшей остановки
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 700₽ за человека
Групповая
9 часов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
800₽ за человека
Групповая
9 часов
Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье» в Адлере
Отправляйтесь в живописное приключение по Адлеру! Водопады, дольмены, переправа на ГАЗ-66 и кавказское застолье с танцами и песнями ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 200₽ за человека
Групповая
10 часов
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Проехать по классическому маршруту «Золотое кольцо Абхазии» с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 700₽ за человека
Групповая
12 часов
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 250₽ за человека
Групповая
10 часов
Групповое путешествие по Абхазии
Озеро Рица, форелевое хозяйство, мандариновый сад и дегустация вина, мёда и сыра
Начало: в Адлере
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1 200₽ за человека
Групповая
8 часов
В Новый Афон (от границы): святые места и природа
Экскурсия к монастырю, субтропическому парку, водопаду и пещере
Начало: На границе Абхазия-Россия (или в Абхазии у места в...
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
1 200₽ за человека
Групповая
12 часов
Популярное предложение
Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 6:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 1 400₽ за человека
скидка
50%
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия: Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром - Олимпийское наследие Адлера
Исследуйте великолепие Красной Поляны, Розы Хутор и ГТЦ Газпром, погрузитесь в атмосферу Олимпиады-2014
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 10:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 1000500₽ за человека
Групповая
10 часов
Покоряя вершины Розы Хутор: групповая экскурсия с канатной дорогой
Откройте великолепие горного кластера Сочи: Роза Хутор, Газпром, Красная Поляна за один день
Начало: Сочи, Адлер, Жд вокзалы, остановки, крупные отели
Расписание: Ежедневно в 10.30-11.00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 200₽ за человека
Групповая
12 часов
Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
Начало: Олимпийский парк, Адлер центр, Курортный городок
Расписание: По четным числам
Сегодня в 06:45
10 июня в 06:45
1 900₽ за человека
Групповая
9 часов
Горнолыжный тур: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром
Исследуйте зимние курорты Сочи, наслаждаясь дегустацией вина и панорамными видами с канатной дороги
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 10:30-11.00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия по Красной Поляне: Горки Город, Роза Хутор, Газпром
Погрузитесь в атмосферу зимнего отдыха и красот природы Красной Поляны с уникальной экскурсией в мини-группе
Начало: Забираем от отеля
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 12:45
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1 900₽ за человека
скидка
50%
Групповая
9 часов
«День в горах»: Путешествие по курортам Адлера и вечернее шоу фонтанов
Откройте для себя волшебство Адлера с экскурсией, включающей посещение курортов и шоу фонтанов. Погрузитесь в мир природы и развлечений
Начало: Адлер/Сириус ближайшая остановка, кпп отелей
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1000500₽ за человека
Групповая
12 часов
Золотое кольцо Абхазии: путешествие из Адлера по Гагре, Рице и Афону
Познайте культурное наследие и природные чудеса Абхазии в увлекательной экскурсии из Адлера
Начало: Точки сбора расположенные рядом с Вашим отелем
Расписание: Ежедневно 5-00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от 1 400₽ за человека
скидка
10%
Групповая
14 часов
Тур в восточную Абхазию: Сухум, Черниговка, термальный источник Кындыг
Начало: От автобусных остановок согласно логистике
Расписание: По четным числам
10 июня в 06:30
12 июня в 06:30
21001 890₽ за человека
Групповая
12 часов
«Золотая Абхазия» на люксовом микроавтобусе
Начало: Забираем от гостиницы
Расписание: Ежедневно в 6:00 - 6:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 300₽ за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в Воронцовские пещеры: треккинг, чай и природа
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Воронцовским пещерам, где вас ждет вкуснейший чай и удивительные пейзажи
Начало: Сириус-Адлер-Хоста, по договоренности
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
800₽ за человека
Групповая
6 часов
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун» из Адлера
Начало: КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 12:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000₽ за человека
Групповая
8 часов
Национальный парк «33 водопада»: дегустации и приключения в Адлере
Погрузитесь в мир природных чудес и культурных открытий во время посещения Национального парка «33 водопада» в Адлере
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
«Жемчужина солнечной республики»: экскурсия на озеро Рица из Адлера
Отправляйтесь в путешествие по Абхазии, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Озеро Рица ждет вас
Начало: От месторасположения туристов
Расписание: Ежедневно утром
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
от 14 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
6 часов
По Сочи с гидом: Гора Большой Ахун+Дача Сталина+Резиденция Деда Мороза
Начало: Сбор по Адлеру, Сириусу, жд или морпорт Сочи
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
от 1 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум
Начало: Адлер, удобная для вас остановка
Расписание: По четным числам
Сегодня в 06:00
10 июня в 06:00
1 900₽ за человека
Мини-группа
10 часов
«Золотая Абхазия» в мини-группе
Начало: Ваш отель в Адлере
Расписание: Ежедневно с 6:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 300₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Долина Легенд и 33 Водопада
Начало: Сириус-Адлер-Хоста-Центральный район
Расписание: каждый день с 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
650₽ за человека
Групповая
12 часов
Сокровище Апсны: Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Начало: Адлер, Кпп отеля или ближайшие остановки
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1 350₽ за человека
Групповая
11 часов
Золотое кольцо Абхазии в мини-группе с гидом
Начало: От остановок центральных улиц Сочи, Адлера, ЖД
Расписание: ежедневно
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 1 450₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Путешествия по солнечной Абхазии
Начало: По месту проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
10 часов
Золотое кольцо Абхазии на автобусе за один день (из Адлера)
Начало: Граница или остановки ул. Ленина, Олимпийский парк
Расписание: Ежедневно с 06:00-07:00 утра.
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
1 500₽ за человека
Групповая
10 часов
От озера Рица до скальных монастырей
Начало: Мы забираем наших гостей из Адлера и Сочи
Расписание: По нечетным датам
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200₽ за человека
Групповая
9 часов
Красная Поляна + аквапарк «Галактика»
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий4 июня 2024🔥
- ЮЮлия3 июня 2024Были на экскурсии 02 июня с экскурсоводом Мадиной и водителем Аликом. Экскурсия очень понравилась, познавательная, интересная, много узнали о стране
- ВВиктория3 июня 2024Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и не только! Спасибо организаторам
- ННаталия3 июня 2024Гид замечательный Катерина,все понравилось,ещё приеду.
- ВВаря2 июня 2024Замечательная экскурсия, очень понравилось. Первый раз была на Красной поляне и сразу все курорты посмотрела, очень красиво, канатная дорога захватывает дух. Вечером ещё и на фонтаны посмотрели, илюминацию шикарную в Олимпийском парке, спасибо за такую возможность организаторам)
- ННаталия31 мая 2024Супер,очень интересно и познавательно, гид суперский,большое ему спасибо.
- ЕЕлена31 мая 2024В целом экскурсию рекомендую, но есть несколько но! Организатор Абхазтур. К тому что будем заезжать на дегустации была готова, было 2 шт,
- ММария27 мая 2024Однозначно рекомендую 👍🏻 хороший гид Яков, водитель Роберт хорошие ребята)
- ППарвина27 мая 2024Экскурсия очень понравилась, все было очень интересно красиво. Гид была очень классной, все подробно рассказывала, объясняла!
- ЮЮлия26 мая 2024Все очень понравилось, экскурсовод Оксана все очень интересно рассказывала. Достаточно давали времени погулять на главных достопримечательностях. Еще удивило и порадовала
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «На автобусе»
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