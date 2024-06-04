Экскурсии на автобусе в Адлере

Найдено 63 экскурсии в категории «На автобусе» в Адлере, цены от 450 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Адлера)
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
103 отзыва
День в Абхазии: от Адлера до озера Рица
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, открыв для себя сокровища природы и духовные святыни, путешествуя из Адлера
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общ. транспо...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 450 за человека
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
251 отзыв
Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере
Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 09:15
900450 за человека
3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
45 отзывов
Красная Поляна и Олимпийский парк: групповая экскурсия
Откройте для себя величие гор, историю Олимпиады и кавказское гостеприимство в одной познавательной поездке
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000450 за человека
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
21 отзыв
Незабываемая автобусная экскурсия по Абхазии: горы, каньоны и монастыри
Групповая поездка по Абхазии: каньоны, ущелья, водопады, Новый Афон, озеро Рица. Дегустация меда, сыра и вина. Погружение в историю и культуру региона
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки общественно...
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1 500 за человека
Групповая обзорная экскурсия по Сочи из Адлера
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5 часов
27 отзывов
Обзорная экскурсия по Сочи: от Адлера до морского порта
Получите полное представление о Сочи, путешествуя в комфорте с экспертным гидом и новыми друзьями
Начало: В Адлере или пгт. Сириус
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000 за человека
VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
12 часов
146 отзывов
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
Расписание: ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
14501 233 за человека
Обзорная экскурсия по Сочи: из Адлера на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
5 отзывов
Обзорная экскурсия по Сочи: из Адлера на автобусе
Познакомьтесь с живописным Сочи: гора Ахун, дача Сталина, Морской вокзал и дегустация местных деликатесов. Гид расскажет о традициях и истории города
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000 за человека
Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор
Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка
Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800 за человека
Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
41 отзыв
Незабываемая групповая экскурсия из Адлера в Абхазию
На групповой экскурсии из Адлера в Абхазию вы увидите Гагры, Новый Афон, озеро Рица и другие достопримечательности. Узнайте легенды и насладитесь пейзажами
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Адлере. В...
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 400 за человека
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
11 отзывов
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
Путешествие по Абхазии на микроавтобусе Mercedes. Посетите озеро Рица, водопады, каньоны и Новоафонский монастырь. Оцените красоту природы и богатую историю
Начало: У вашего отеля в Олимпийском или у ближайшей к вам...
Расписание: ежедневно в 06:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
1 500 за человека
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
11 отзывов
Автобусная экскурсия «Абхазия впервые» из Адлера
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Абхазии. Посетите Гагру, озеро Рица, Новый Афон и другие живописные места
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 500 за человека
Курорты Красной Поляны на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Курорты Красной Поляны: путешествие из Адлера
Откройте красоту горных вершин и курортов Красной Поляны, насладитесь дегустациями местных деликатесов
Начало: У вашего отеля в Адлере
Расписание: ежедневно в 11:30
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 000 за человека
Курорты Сочи: большое путешествие
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
9 часов
8 отзывов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
800640 за человека
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
12 отзывов
Групповая экскурсия «Сокровища Абхазии»
Полюбоваться звездой-Рицей, поймать брызги водопадов, посетить Гагру и увидеть святыни Нового Афона
Начало: У места вашего проживания или ближайшей остановки
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 700 за человека
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
10 отзывов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
800 за человека
Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье»
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
7 отзывов
Автобусная экскурсия «Водопады, дольмены и кавказское застолье» в Адлере
Отправляйтесь в живописное приключение по Адлеру! Водопады, дольмены, переправа на ГАЗ-66 и кавказское застолье с танцами и песнями ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 200 за человека
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Гагра, озеро Рица и Новый Афон на микроавтобусе
Проехать по классическому маршруту «Золотое кольцо Абхазии» с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
2 700 за человека
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
14 отзывов
Из Адлера в Абхазию - по республике с душой
Насыщенная экскурсия на комфортном микроавтобусе по системе «всё включено»
Начало: В Адлере или Олимпийском парке
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 250 за человека
Групповое путешествие по Абхазии
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
Групповое путешествие по Абхазии
Озеро Рица, форелевое хозяйство, мандариновый сад и дегустация вина, мёда и сыра
Начало: в Адлере
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1 200 за человека
В Новый Афон (от границы): святые места и природа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
5 отзывов
В Новый Афон (от границы): святые места и природа
Экскурсия к монастырю, субтропическому парку, водопаду и пещере
Начало: На границе Абхазия-Россия (или в Абхазии у места в...
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
1 200 за человека
Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
453 отзыва
Популярное предложение
Абхазия - страна души: тур на минивэне | Гагры, Рица и Новый Афон
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 6:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 1 400 за человека
3 в 1 - Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
677 отзывов
Групповая экскурсия: Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром - Олимпийское наследие Адлера
Исследуйте великолепие Красной Поляны, Розы Хутор и ГТЦ Газпром, погрузитесь в атмосферу Олимпиады-2014
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 10:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 1000500 за человека
К вершинам Розы Хутор (включены билеты на канатную дорогу + шоу фонтанов)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
42 отзыва
Покоряя вершины Розы Хутор: групповая экскурсия с канатной дорогой
Откройте великолепие горного кластера Сочи: Роза Хутор, Газпром, Красная Поляна за один день
Начало: Сочи, Адлер, Жд вокзалы, остановки, крупные отели
Расписание: Ежедневно в 10.30-11.00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 200 за человека
Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
30 отзывов
Сухум, Черниговка и термальный источник Кындыг
Начало: Олимпийский парк, Адлер центр, Курортный городок
Расписание: По четным числам
Сегодня в 06:45
10 июня в 06:45
1 900 за человека
Авторская экскурсия: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром + Шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
161 отзыв
Горнолыжный тур: Роза Хутор, Красная Поляна, Газпром
Исследуйте зимние курорты Сочи, наслаждаясь дегустацией вина и панорамными видами с канатной дороги
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 10:30-11.00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 000 за человека
Красная Поляна - «Три курорта» в мини-группе
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
70 отзывов
Групповая экскурсия по Красной Поляне: Горки Город, Роза Хутор, Газпром
Погрузитесь в атмосферу зимнего отдыха и красот природы Красной Поляны с уникальной экскурсией в мини-группе
Начало: Забираем от отеля
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 12:45
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1 900 за человека
«День в горах» - Три главных курорта и шоу фонтанов| авторская экскурсия
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
129 отзывов
«День в горах»: Путешествие по курортам Адлера и вечернее шоу фонтанов
Откройте для себя волшебство Адлера с экскурсией, включающей посещение курортов и шоу фонтанов. Погрузитесь в мир природы и развлечений
Начало: Адлер/Сириус ближайшая остановка, кпп отелей
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1000500 за человека
Золотое кольцо Абхазии с купанием в Пицунде: Гагра, Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
282 отзыва
Золотое кольцо Абхазии: путешествие из Адлера по Гагре, Рице и Афону
Познайте культурное наследие и природные чудеса Абхазии в увлекательной экскурсии из Адлера
Начало: Точки сбора расположенные рядом с Вашим отелем
Расписание: Ежедневно 5-00
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от 1 400 за человека
Тур в восточную Абхазию: Сухум, Черниговка, термальный источник Кындыг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
14 часов
33 отзыва
Тур в восточную Абхазию: Сухум, Черниговка, термальный источник Кындыг
Начало: От автобусных остановок согласно логистике
Расписание: По четным числам
10 июня в 06:30
12 июня в 06:30
21001 890 за человека
«Золотая Абхазия» на люксовом микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
22 отзыва
«Золотая Абхазия» на люксовом микроавтобусе
Начало: Забираем от гостиницы
Расписание: Ежедневно в 6:00 - 6:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 300 за человека
Таинственные Воронцовские пещеры
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
49 отзывов
Групповая экскурсия в Воронцовские пещеры: треккинг, чай и природа
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Воронцовским пещерам, где вас ждет вкуснейший чай и удивительные пейзажи
Начало: Сириус-Адлер-Хоста, по договоренности
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
800 за человека
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун» из Адлера
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
21 отзыв
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун» из Адлера
Начало: КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 12:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000 за человека
Национальный парк «33 водопада» и шоу-программа с дегустациями
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
14 отзывов
Национальный парк «33 водопада»: дегустации и приключения в Адлере
Погрузитесь в мир природных чудес и культурных открытий во время посещения Национального парка «33 водопада» в Адлере
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000 за человека
«Жемчужина солнечной республики» - экскурсия на озеро Рица
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
«Жемчужина солнечной республики»: экскурсия на озеро Рица из Адлера
Отправляйтесь в путешествие по Абхазии, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды. Озеро Рица ждет вас
Начало: От месторасположения туристов
Расписание: Ежедневно утром
Сегодня в 07:00
10 июня в 07:00
от 14 000 за всё до 6 чел.
По Сочи с гидом: Гора Большой Ахун+Дача Сталина+Резиденция Деда Мороза
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
38 отзывов
По Сочи с гидом: Гора Большой Ахун+Дача Сталина+Резиденция Деда Мороза
Начало: Сбор по Адлеру, Сириусу, жд или морпорт Сочи
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
от 1 000 за человека
Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
66 отзывов
Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум
Начало: Адлер, удобная для вас остановка
Расписание: По четным числам
Сегодня в 06:00
10 июня в 06:00
1 900 за человека
«Золотая Абхазия» в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
29 отзывов
«Золотая Абхазия» в мини-группе
Начало: Ваш отель в Адлере
Расписание: Ежедневно с 6:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 300 за человека
Долина Легенд и 33 Водопада
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
14 отзывов
Долина Легенд и 33 Водопада
Начало: Сириус-Адлер-Хоста-Центральный район
Расписание: каждый день с 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
650 за человека
Сокровище Апсны: Золотое кольцо Абхазии из Адлера
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
57 отзывов
Сокровище Апсны: Золотое кольцо Абхазии из Адлера
Начало: Адлер, Кпп отеля или ближайшие остановки
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
1 350 за человека
Золотое кольцо Абхазии в мини-группе с гидом
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
131 отзыв
Золотое кольцо Абхазии в мини-группе с гидом
Начало: От остановок центральных улиц Сочи, Адлера, ЖД
Расписание: ежедневно
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 1 450 за человека
Путешествия по солнечной Абхазии
🚌 На автобусе
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Путешествия по солнечной Абхазии
Начало: По месту проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
13 000 за всё до 5 чел.
Золотое кольцо Абхазии на автобусе за один день (из Адлера)
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
4 отзыва
Золотое кольцо Абхазии на автобусе за один день (из Адлера)
Начало: Граница или остановки ул. Ленина, Олимпийский парк
Расписание: Ежедневно с 06:00-07:00 утра.
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
1 500 за человека
От озера Рица до скальных монастырей
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
1 отзыв
От озера Рица до скальных монастырей
Начало: Мы забираем наших гостей из Адлера и Сочи
Расписание: По нечетным датам
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 200 за человека
Красная Поляна + аквапарк «Галактика»
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
4 отзыва
Красная Поляна + аквапарк «Галактика»
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    4 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    🔥
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
    Были на экскурсии 02 июня с экскурсоводом Мадиной и водителем Аликом. Экскурсия очень понравилась, познавательная, интересная, много узнали о стране
    читать дальше

    Абхазии. Что не понравилось: водитель лихачил, выезжал на встречку, нас сильно укачало в дороге, хотя не страдаем такой проблемой. Спасибо, все остальное прошло удачно.

  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и не только! Спасибо организаторам
    читать дальше

    данного тура! Мы не очень не беспокоились, всё было организовано на высшем уровне! Гид с прекрасным чувством юмора, рассказывала очень интересно и информативно! Воспользуйтесь услугами этой компании и не пожалеете! 🔥🔥 Спасибо большое 🙏

    Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и
  • Н
    Наталия
    3 июня 2024
    3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
    Гид замечательный Катерина,все понравилось,ещё приеду.
  • В
    Варя
    2 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Замечательная экскурсия, очень понравилось. Первый раз была на Красной поляне и сразу все курорты посмотрела, очень красиво, канатная дорога захватывает дух. Вечером ещё и на фонтаны посмотрели, илюминацию шикарную в Олимпийском парке, спасибо за такую возможность организаторам)
  • Н
    Наталия
    31 мая 2024
    Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
    Супер,очень интересно и познавательно, гид суперский,большое ему спасибо.
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
    В целом экскурсию рекомендую, но есть несколько но! Организатор Абхазтур. К тому что будем заезжать на дегустации была готова, было 2 шт,
    читать дальше

    вино/сыр и мед (потратили прилично времени), у меня не первые экскурсии, я уже всего накупила, наслаждалась расказами самелье и повторила, то что знала о меде. Но как следствие, на основные экскурсии было меньше времени. По экскурсиям претензий нет. Дополнительно оплачивали экологический сбор на озеро Рица (700 руб) и 2 экскурсии по дороге Молочный водопад и село Лыхны (500 руб) Обед на озере Рица (в среднем 500 - 700 руб) По поводу экскурсовода, молодой парень, зовут Айнар, видно, как старается, но надо поработать с речью, много вводных повторяющиеся оборотов и все время отвлекался на телефон, поэтому терял мысль и все время переспрашивал, на чем я остановился. Видно, как экскурсоводы устают, в перерывах спал в машине. Оплачивала я экскурсию наличкой, сдачу так и не сдал. Не в деньгах дело, претензий нет, сумма не большая, но впечатление подпорчено.

  • М
    Мария
    27 мая 2024
    3 в 1 - Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
    Однозначно рекомендую 👍🏻 хороший гид Яков, водитель Роберт хорошие ребята)
  • П
    Парвина
    27 мая 2024
    3 в 1 - Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
    Экскурсия очень понравилась, все было очень интересно красиво. Гид была очень классной, все подробно рассказывала, объясняла!
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Адлера)
    Все очень понравилось, экскурсовод Оксана все очень интересно рассказывала. Достаточно давали времени погулять на главных достопримечательностях. Еще удивило и порадовала
    читать дальше

    что завтрак для всех организовали, бесплатно. Ни в одной экскурсии такого не встречала. Все организовано, забирают с гостиницы и отвозят, вообще можно расслабиться и не о чем не переживать. Большое спасибо компании за экскурсию. В общем рекомендую, не пожалеете.

    Все очень понравилось, экскурсовод Оксана все очень интересно рассказывала. Достаточно давали времени погулять на главных достопримечательностяхВсе очень понравилось, экскурсовод Оксана все очень интересно рассказывала. Достаточно давали времени погулять на главных достопримечательностяхВсе очень понравилось, экскурсовод Оксана все очень интересно рассказывала. Достаточно давали времени погулять на главных достопримечательностяхВсе очень понравилось, экскурсовод Оксана все очень интересно рассказывала. Достаточно давали времени погулять на главных достопримечательностяхВсе очень понравилось, экскурсовод Оксана все очень интересно рассказывала. Достаточно давали времени погулять на главных достопримечательностях

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Адлера)
  2. Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
  3. 3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
  4. Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
  5. Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "На автобусе" можно забронировать 63 экскурсии от 450 до 20 000 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 3257 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 63 экскурсий в Адлере на 2024 год на автобусе, 3257 ⭐ отзывов, цены от 450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам