В этой экскурсии — тишина древнего леса, журчание горных рек, скальные фактуры каньонов и брызги водопадов. Вы попадёте под чары сочинских пейзажей, попьёте настоящий нарзан и полюбуетесь видами с горы Ахун. А попутно услышите необычные сюжеты о прошлом этого края, откроете его флору и фауну.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Сплетение природы и историй
Я отвезу вас к самым живописным каньонам и водопадам в Сочинском регионе. По пути мы будем останавливаться на смотровых площадках — для прогулок, купания в тёплую погоду и фото-пауз. Любуясь пейзажами из окна машины, вы узнаете о том, какие растения здесь растут, какие животные обитают, как появились названия природных памятников. Любители истории услышат подробности о прошлом этих мест: Кавказская война, влияние Османской империи, работорговля и кладоискатели — я учту ваши интересы и поделюсь самыми яркими сюжетами!
А на маршруте вас ждут следующие локации:
- Белые скалы — нам предстоит опустится в древний разлом земной коры, где протекает живописная река
- Навалищенское ущелье — над руслом реки, на самом живописном участке каньона вы увидите невероятно высокие скалы известняка
- Минеральный источник — вы испьёте лечебного нарзана и пополните запасы воды
- Реликтовый лес — на прогулке вас впечатлит обилие зеленого мха, а я расскажу, что такое самшит и что ему угрожает
- Ореховский водопад, самый высокий в окрестностях Сочи — при желании вы сможете искупаться в его купелях
Мы также поднимемся на гору Ахун: со сторожевой башни открывается замечательный вид на море и окрестности города.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле одной из марок: Mercedes-Benz, Lexus, Toyota, Nissan, для больших компаний Hyundai H-1. Я заберу вас у отеля в Сочи или Адлере. Трансфер из других районов Большого Сочи обсуждается отдельно
- Дополнительные расходы: питание и экологические сборы (100 руб. за каньоны, ущелья и водопады; 300 руб. за пещеры), а также билет на Ахунскую башню — 200 руб. (по желанию)
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Адлере
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Коля — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 643 туристов
Моё имя Николай, уже больше 10 лет живу в Сочи. Постоянно ищу и открываю новые необычные места и изучаю их историю. Вместе с командой единомышленников провожу экскурсии по окрестностям городаЗадать вопрос
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