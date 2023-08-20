Нетривиальная экскурсия в «Страну души» с шампанским, фотосессией и тайными местами
Приглашаю вас познакомится с Абхазией в дружеском формате: лёгком, радостном и позитивном! Вы покачаетесь в гамаке с видом на озеро Рица, зайдёте в гости к местным жителям, сорвёте фрукты прямо с дерева и посетите смотровые с шикарными видами. А я познакомлю вас с бытом и культурой этой удивительной страны.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
За 1 насыщенный день вы:
- Прокатитесь через горы и ущелья, напоминающие декорации к фантастическому фильму
- Полюбуетесь реками цвета изумруда, скалами, лианами и сказочно-мохнатым лесом
- Оцените знаменитый каньон Каменный мешок
- Полежите в гамаке, наслаждаясь видами на озеро Рица
- Прокатитесь на качелях и пройдёте по стеклянному мосту
А ещё я сделаю для вас красивые фото, угощу игристым или травяным чаем!
Организационные детали
- Транспорт, шампанское/травяной чай и фотосессия включены в стоимость. Фото я отправлю вам в тот же день.
- Билеты в национальный парк Абхазии оплачиваются дополнительно — 700 руб. с человека
- На обратном пути мы можем заехать в ресторан на берегу горной реки
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульфия — ваш гид в Адлере
Меня зовут Гульфия. Мой девиз в жизни и работе — относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе. Путешественники называют меня душевным и милым гидом. Я люблю дарить эмоции, удивлять и радовать. Быстро нахожу общий язык с детьми. Всегда стараюсь, чтобы экскурсия по-настоящему запомнилась гостям.
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