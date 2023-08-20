Приглашаю вас познакомится с Абхазией в дружеском формате: лёгком, радостном и позитивном! Вы покачаетесь в гамаке с видом на озеро Рица, зайдёте в гости к местным жителям, сорвёте фрукты прямо с дерева и посетите смотровые с шикарными видами. А я познакомлю вас с бытом и культурой этой удивительной страны.