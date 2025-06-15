Сейчас июнь — это идеальное время.

Лучшее время для экскурсии - с июня по сентябрь, когда погода в Абхазии наиболее комфортная для прогулок и купания в озере Рица. В это время можно насладиться всеми прелестями природы и достопримечательностями без ограничений. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также приятно путешествовать, но возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, экскурсия сохраняет свою привлекательность благодаря спокойствию и зимним пейзажам, но некоторые активности могут быть ограничены.

Путешествие по Абхазии подарит незабываемые впечатления. Тур охватывает Новый Афон, озеро Рица и Гагру. Туристы смогут насладиться живописными видами, узнать о местной культуре и попробовать национальные блюда. Путешествие будет комфортным и познавательным, с возможностью посетить Новоафонскую пещеру и приобрести натуральный мёд. Подходит для всех, кто хочет открыть для себя красоту Абхазии в любое время года

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Абхазия летом или зимой

Когда вы ни отправились в путешествие по Стране Души, приготовьтесь к чарующим пейзажам и разнообразным открытиям. Летом день украсят приятная прохлада реликтового леса, купание в озере Рица и шум водопадов. Зимняя Абхазия — это спокойная красота тропического побережья и заснеженных гор, ароматные мандарины, горячий очаг в апацхе, молодое вино и огненная чача.

Все символы Абхазии

Наш маршрут охватит главные точки на карте этого края.

Новый Афон : вы узнаете о первом поселении на этой земле и о судьбе апостола Симона Кананита, посетите знаменитый монастырь, увидите лебединое озеро и по желанию исследуете Новоафонскую пещеру.

: вы узнаете о первом поселении на этой земле и о судьбе апостола Симона Кананита, посетите знаменитый монастырь, увидите лебединое озеро и по желанию исследуете Новоафонскую пещеру. Озеро Рица , чьи бирюзовые воды охраняют горы. Это место притягивает всех путешественников, но и дорога к нему сказочная: горные реки, мшистые камни и деревья в Бзыбском ущелье, романтичные водопады Девичьи и Мужские слёзы, смотровая площадка под названием «Прощай, Родина» и яркое Голубое озеро.

, чьи бирюзовые воды охраняют горы. Это место притягивает всех путешественников, но и дорога к нему сказочная: горные реки, мшистые камни и деревья в Бзыбском ущелье, романтичные водопады Девичьи и Мужские слёзы, смотровая площадка под названием «Прощай, Родина» и яркое Голубое озеро. Гагра — абхазский город-курорт. Я расскажу об основании города принцем Ольденбургским, покажу легендарный ресторан Гагрипш и древнюю крепость Абаата.

Кроме того, мы заедем на пасеку, где можно купить натуральный мёд и продукты пчеловодства.

Абхазия — какая она?

Я расскажу о местных обычаях и национальных блюдах, покажу типичные поселения, помогу прочувствовать абхазский колорит. А ещё вы, конечно, узнаете о заповедной природе: о растениях-эндемиках, фауне, геоморфологии гор и хрониках Рицинского национального парка.

Организационные детали

Дополнительные расходы:*

— экологический сбор национального парка (700 руб. /взрослый и 200 руб. /детский)

— билеты в Новоафонскую пещеру (700 руб. с человека; посещение по желанию)

— обед по желанию (в среднем 500-600 руб. на человека)

— экологический сбор национального парка (700 руб. /взрослый и 200 руб. /детский) — билеты в Новоафонскую пещеру (700 руб. с человека; посещение по желанию) — обед по желанию (в среднем 500-600 руб. на человека) По умолчанию экскурсия проводится на стандартном транспорте (Toyota Prius), но за доплату можно выбрать автомобиль повышенной комфортности: внедорожник Lexus GX + 2500 руб. к стоимости экскурсии. Индивидуальные группы до 20 человек могут выбрать комфортабельный микроавтобус (от 20 000 руб.)

Прохождение границы