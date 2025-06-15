Путешествие по Абхазии с посещением Нового Афона, озера Рица и Гагры. Узнайте о культуре и природе этой удивительной страны за 7 часов
Путешествие по Абхазии подарит незабываемые впечатления. Тур охватывает Новый Афон, озеро Рица и Гагру.
Туристы смогут насладиться живописными видами, узнать о местной культуре и попробовать национальные блюда.
Путешествие будет комфортным и познавательным, с возможностью посетить Новоафонскую пещеру и приобрести натуральный мёд. Подходит для всех, кто хочет открыть для себя красоту Абхазии в любое время года
4.89
63 отзыва
6 причин купить эту экскурсию
🌄 Живописные виды
🏞️ Посещение озера Рица
🏰 История Нового Афона
🍯 Покупка натурального мёда
🍽️ Национальная кухня
🚗 Комфортное путешествие
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для экскурсии - с июня по сентябрь, когда погода в Абхазии наиболее комфортная для прогулок и купания в озере Рица. В это время можно насладиться всеми прелестями природы и достопримечательностями без ограничений. Весной и осенью, в апреле, мае и октябре, также приятно путешествовать, но возможны дожди и прохлада. Зимой, с ноября по март, экскурсия сохраняет свою привлекательность благодаря спокойствию и зимним пейзажам, но некоторые активности могут быть ограничены.
Когда вы ни отправились в путешествие по Стране Души, приготовьтесь к чарующим пейзажам и разнообразным открытиям. Летом день украсят приятная прохлада реликтового леса, купание в озере Рица и шум водопадов. Зимняя Абхазия — это спокойная красота тропического побережья и заснеженных гор, ароматные мандарины, горячий очаг в апацхе, молодое вино и огненная чача.
Все символы Абхазии
Наш маршрут охватит главные точки на карте этого края.
Новый Афон: вы узнаете о первом поселении на этой земле и о судьбе апостола Симона Кананита, посетите знаменитый монастырь, увидите лебединое озеро и по желанию исследуете Новоафонскую пещеру.
Озеро Рица, чьи бирюзовые воды охраняют горы. Это место притягивает всех путешественников, но и дорога к нему сказочная: горные реки, мшистые камни и деревья в Бзыбском ущелье, романтичные водопады Девичьи и Мужские слёзы, смотровая площадка под названием «Прощай, Родина» и яркое Голубое озеро.
Гагра — абхазский город-курорт. Я расскажу об основании города принцем Ольденбургским, покажу легендарный ресторан Гагрипш и древнюю крепость Абаата.
Кроме того, мы заедем на пасеку, где можно купить натуральный мёд и продукты пчеловодства.
Абхазия — какая она?
Я расскажу о местных обычаях и национальных блюдах, покажу типичные поселения, помогу прочувствовать абхазский колорит. А ещё вы, конечно, узнаете о заповедной природе: о растениях-эндемиках, фауне, геоморфологии гор и хрониках Рицинского национального парка.
Организационные детали
Дополнительные расходы:* — экологический сбор национального парка (700 руб. /взрослый и 200 руб. /детский) — билеты в Новоафонскую пещеру (700 руб. с человека; посещение по желанию) — обед по желанию (в среднем 500-600 руб. на человека)
По умолчанию экскурсия проводится на стандартном транспорте (Toyota Prius), но за доплату можно выбрать автомобиль повышенной комфортности: внедорожник Lexus GX + 2500 руб. к стоимости экскурсии. Индивидуальные группы до 20 человек могут выбрать комфортабельный микроавтобус (от 20 000 руб.)
Прохождение границы
Для пересечения границы взрослым потребуется паспорт РФ, детям до 14 лет необходимо будет предъявлять один из документов: загранпаспорт; свидетельство о рождении с отметкой о гражданстве РФ (печать) или свидетельство о приобретении гражданства; паспорт родителя — гражданина РФ, с указанием информации о детях. Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности
Перед выездом в Абхазию стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 4810 туристов
Бывший преподаватель географии и аттестованный экскурсовод с 16-летним стажем. У меня небольшая фирма, команда гидов-единомышленников. Будем рады познакомить вас с красотой, историей и традициями удивительной Абхазии!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников
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Анна
15 июн 2025
Очень понравилась поездка и наш гид Андрей. Захотелось вернуться ещё) места/природа потрясающие. Большое спасибо.
А
Александра
10 авг 2024
Ездили в Абхазию втроем с подругами. Нашим экскурсоводом был Алхаз, мы остались в восторге — он рассказал множество фактов о своей родине, показал самые стоящие места, при этом построив маршрут читать дальше
так, чтобы мы миновали толпы туристов и очереди. Мы, также, сообщили что в маршруте нас не сильно интересует и что хотели бы посетить, поэтому удалось скорректировать поездку под наши хотелки. Алхаз был вежливым и внимательным.
А
Антон
17 мая 2024
Брал эту экскурсию для своих родителей 16.05.2024. Родители остались под большим впечатлением, понравилось абсолютно все, и машина, и маршрут, и информация от гида. Парни большие молодцы! Сергей, организация отличная! отдельное спасибо нашему гиду Адгуру, за настроение, за его тактичность, доброжелательность, гостеприимство, знания в истории, местности, культуре. Экскурсия была крайне интересная и насыщенная👍🏽 Рекомендую!
Е
Евгений
14 мар 2024
Спасибо Алхазу за прекрасную экскурсию!
А
Анна
24 апр 2023
Сергей, большое спасибо за экскурсию! Отдельная благодарность нашему замечательному гиду Станиславу! День прошел замечательно, было очень интересно узнать больше о такой красивой и гостеприимной стране. Уезжать не хотелось:) И мы обязательно приедем еще!!! Спасибо вам!
И
Ирина
9 апр 2023
Всё прошло отлично!
О
Оксана
27 дек 2022
Отличная экскурсия для первого знакомства с Абхазией! Очень понравился нац. парк о Рица, природная красота невероятная! У Сергея комфортный автомобиль. Словесной части в меру, без погружения в традиции и ценности. Рекомендую
Е
Екатерина
29 мая 2022
Хороший, адекватный, вежливый гид. Учёл все пожелания касаемо маршрута, посоветовал вкусную местную еду, отель. По ходу варьировал куда ещё можно заехать, рассказал много интересного из истории Абхазии. Пересекая границу важно найти человека, которому можно доверять и в данном случае доверие оказалось полным - маршрут продлился на целый дополнительный день благодаря гиду. Спасибо, Саид.
Елена
28 мая 2022
Алхас благодарим за отличную поездку. Гид прекрасный, разговор был интересный и неторопливый, речь Гида лилась, как спокойная чистая река))) Посмотрели всё основательно, не торопились (что важно), где-то наоборот побыстрее, всё зависело от наших предпочтений. Спасибо!
Н
Наталья
22 апр 2022
Вот и закончился наш небольшой отпуск. Осталось приятное послевкусие от увиденного в Абхазии) Ездили 18.04.2022 на экскурсию в Гагры, Новый Афон, ущелье и оз. Рица. Нашим гидом был Алхас. Чудесная читать дальше
поездка и размеренное, спокойное, дружелюбное и интересное повествование Алхаса! Во время поездки Алхас, помимо проведения экскурсии, предоставлял нам время и самим побродить, погулять, посмотреть и пофоткаться. И что немаловажно - как только мы заканчивали либо просмотр, либо свою трапезу, Алхас тут же появлялся рядом с нами и нам не приходилось его искать! Сопровождение со стороны Алхаса было отличное! Особенно хочется отметить один момент: когда мы приехали в монастырь в Новом Афоне, он оказался закрыт на санитарный день. Видя наше разочарование, Алхас сумел договориться чтобы нас впустили пройти во внутрь на территорию монастыря. Непередаваемое ощущение, когда вокруг ни одного туриста и только мы одни на внутренней территории монастыря и только для тебя проводят просмотр и рассказ! От поездки у нас остались самые теплые воспоминания! Экскурсии с Алхасом рекомендуем и хотим отметить не только его интересное повествование, но и его еще профессиональное вождение!
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Ирина
11 апр 2022
Мы провели прекрасный день в Абхазии вместе с гидом Алхазом. Чудесная природа, насыщенное и очень комфортное путешествие. Рекомендую!
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Natalia
21 янв 2022
Ездили втроем с гидом Сергеем! Нам очень понравилась эта экскурсия. Насыщенная! Было только 3 дня в Сочи и хотелось посмотреть максимум. Очень комфортное общение с гидом, пунктуальность, интересный рассказ, индивидуальная читать дальше
экскурсия. Заехали в самые популярные места в Абхазии, целый день ушел на экскурсию, вернулись поздно вечером, но зато воспоминаний и эмоций - море! Гид очень аккуратно водит машину, не навязчив, рассказывает много про свой край и шутит:) Останавливались на обед в очень вкусном ресторане на реке в горах Абхазии - колоритно, пофоткались в инстаграмных местах, также гид останавливал там, где просили для фоточек, договорился на экскурсию в пещерах и получилось так, что по пути успели посмотреть и монастырь и большой водопад.
Однозначно мой личный рекомендасьон!
Дмитрий
29 дек 2021
Брали индивидуальную экскурсию. С погодой повезло природа очень красивая особенно озеро Рица. Детей с собой не рекомендую брать - всё изноются. Сами то утомились.
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olga
6 дек 2021
Все было очень достойно. Заказали одну экскурсию на один день, но провели с Сергеем в Абхазии два дня. За два дня посмотрели почти все самые туристические объекты Абхазии. В неформальных беседах получили много интересной информации. Еще раз убедились в преимуществе индивидуальных экскурсий. Большое спасибо Сергею за два насыщенных и увлекательных дня. Рекомендуем путешественникам.
Оксана
29 ноя 2021
Мы очень благодарны Анатолию за такую тёплую атмосферу. Это была не просто экскурсия, это было обретение нового друга. . Столько любви к своей стране, гордость и теплота в каждой истории. Очень честный и порядочный человек! Рекомендуем к посещению пещеру, озеро Рица и ресторанчик по рекомендации Анатолия (небывалая скорость обслуживания и вкусный ужин).