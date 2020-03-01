Выбирайте и другие экскурсии в Адлере

Доброго времени суток, дорогие друзья! Меня зовут Астамур. Мне 37 лет, я родился и вырос в Пицунде, по образованию — учитель географии. С 2004-го года я работаю экскурсоводом по Абхазии. О своей стране знаю много и очень люблю делиться своими знаниями с гостями прекрасной Абхазии. Экскурсии — это не просто моя работа... Экскурсии — это то, чем я по-настоящему люблю заниматься, и эту любовь к путешествиям я всегда стремлюсь передать своим экскурсантам. Я стараюсь не только показать гостям красоты нашей республики, но и как можно больше рассказать о моей прекрасной маленькой Абхазии!