Абхазия — фантастически живописный и очень самобытный уголок Земли. Вы услышите её краткую историю и узнаете, как живут местные. Раскроете, какие мировые рекорды здесь были побиты и как появилось легендарное озеро Рица. Кроме того, мы расскажем много интересного о культуре, традициях и быте Страны Души.
Описание экскурсии
Старинная Гагра
В Гагре вы увидите знаменитый ресторан Гагрипш и подниметесь на смотровую площадку с живописными видами. Остановитесь у белоснежной колоннады и узнаете, как с историей курорта связан принц Ольденбургский. А ещё продегустируете местные гастрономические специалитеты: копчёные сыры и мясо, мед и вино. Мы расскажем, как их производят и чем они полезны.
Озеро Рица и не только
Главное сокровище Абхазии — природа. Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, водопады Мужские и Женские Слёзы. Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина» и увидите место, где сливаются две реки.
Организационные детали
- Экскурсия начинается на границе с Абхазией (КПП Псоу). За доплату возможен трансфер из Адлера (+ 3500 ₽ оттуда и обратно), из Сочи (+ 5500 ₽ оттуда и обратно), из Красной Поляны (+ 5500 ₽ оттуда и обратно) по договорённости с гидом
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
— экосбор в Рицинском национальном парке (1000 ₽/взрослые, 500 ₽/дети 8–12 лет)
— обед по желанию
— тарзанка по желанию (1000 ₽ с чел.)
- Экскурсию можно увеличить: съездить к водопаду Молочный, посетить дачу Сталина. В этом случае доплата 2000 ₽ с группы + входные билеты на дачу Сталина (300 ₽ с чел.).
- Аренда детского кресла — 500 ₽
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — загранпаспорт
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вова — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 10218 туристов
Здравствуйте! Мы — команда из пяти гидов. Проводим экскурсии по Абхазии более семи лет. С радостью покажем любимую страну и сделаем все, чтобы путешествие вам запомнилось.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 128 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Экскурсию проводил Батал, очень знающий и добрый гид. Все объяснил и показал, а также давал ценные советы по путешествию по Абхазии. Рекомендую!
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Великолепная экскурсия. Отдельное спасибо за оперативность - решили ехать накануне, тут же подтвердили экскурсию, рассказали все детали. Нас сопровождал замечательный гид Инал. Очень аккуратно вождение, максимально подробный и интересный рассказ
+2
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Н
Приветствую, друзья! Спасибо вашему коллективу за проделанную работу. Мы брали индивидуальную экскурсию в Гагру и на оз. Рица. Всё очень понравилось. Хочу поблагодарить нашего гида Алана. Сразу видно, что человек
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К
Когда название экскурсии на все 100% отражает ее внутреннюю суть! Это было действительно ДУШЕВНОЕ путешествие по Абхазии:) По пунктам:
1. Владимир - шикарный гид, добрый и отзывчивый мужчина, искусный водитель и
1. Владимир - шикарный гид, добрый и отзывчивый мужчина, искусный водитель и
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Нашим гидом в этом увлекательном путешествии был Даниэль.
Единственным минусом, который нас поджидал, стало то,что у меня затекла шея😅 от осмотра абхазских красот 🔥 и это при том, что половину жизни
Единственным минусом, который нас поджидал, стало то,что у меня затекла шея😅 от осмотра абхазских красот 🔥 и это при том, что половину жизни
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Нашим экскурсоводом был Батал - местный житель Абхазии, который абсолютно владел всеми тонкостями местности, где нам и проводилась экскурсия. В составе нашей семьи были дети 9 и 11 лет, поэтому
+2
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