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Душевное путешествие по Абхазии (из Адлера)

Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады, Гагра и другие символы страны на автопешеходной экскурсии
Абхазия — фантастически живописный и очень самобытный уголок Земли. Вы услышите её краткую историю и узнаете, как живут местные. Раскроете, какие мировые рекорды здесь были побиты и как появилось легендарное озеро Рица. Кроме того, мы расскажем много интересного о культуре, традициях и быте Страны Души.
5
128 отзывов
Душевное путешествие по Абхазии (из Адлера)
Душевное путешествие по Абхазии (из Адлера)
Душевное путешествие по Абхазии (из Адлера)

Описание экскурсии

Старинная Гагра

В Гагре вы увидите знаменитый ресторан Гагрипш и подниметесь на смотровую площадку с живописными видами. Остановитесь у белоснежной колоннады и узнаете, как с историей курорта связан принц Ольденбургский. А ещё продегустируете местные гастрономические специалитеты: копчёные сыры и мясо, мед и вино. Мы расскажем, как их производят и чем они полезны.

Озеро Рица и не только

Главное сокровище Абхазии — природа. Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, водопады Мужские и Женские Слёзы. Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина» и увидите место, где сливаются две реки.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается на границе с Абхазией (КПП Псоу). За доплату возможен трансфер из Адлера (+ 3500 ₽ оттуда и обратно), из Сочи (+ 5500 ₽ оттуда и обратно), из Красной Поляны (+ 5500 ₽ оттуда и обратно) по договорённости с гидом
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

— экосбор в Рицинском национальном парке (1000 ₽/взрослые, 500 ₽/дети 8–12 лет)
— обед по желанию
— тарзанка по желанию (1000 ₽ с чел.)

  • Экскурсию можно увеличить: съездить к водопаду Молочный, посетить дачу Сталина. В этом случае доплата 2000 ₽ с группы + входные билеты на дачу Сталина (300 ₽ с чел.).
  • Аренда детского кресла — 500 ₽

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
  • Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
  • Детям до 14 лет — загранпаспорт
  • Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вова
Вова — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 10218 туристов
Здравствуйте! Мы — команда из пяти гидов. Проводим экскурсии по Абхазии более семи лет. С радостью покажем любимую страну и сделаем все, чтобы путешествие вам запомнилось.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 128 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Д
Экскурсию проводил Батал, очень знающий и добрый гид. Все объяснил и показал, а также давал ценные советы по путешествию по Абхазии. Рекомендую!
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Евгения
Великолепная экскурсия. Отдельное спасибо за оперативность - решили ехать накануне, тут же подтвердили экскурсию, рассказали все детали. Нас сопровождал замечательный гид Инал. Очень аккуратно вождение, максимально подробный и интересный рассказ
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- все на высшем уровне. До сих пор удивляемся, как можно помнить столько информации, да ещё и так интересно её преподносить! (очень советуем данного гида) Останавливались, где хотели; гуляли, сколько хотели; даже заехали в места не по программе. Экскурсией и отдельно гидом довольны безумно.

Великолепная экскурсия. Отдельное спасибо за оперативность - решили ехать накануне, тут же подтвердили экскурсию, рассказали все
Великолепная экскурсия. Отдельное спасибо за оперативность - решили ехать накануне, тут же подтвердили экскурсию, рассказали все
Великолепная экскурсия. Отдельное спасибо за оперативность - решили ехать накануне, тут же подтвердили экскурсию, рассказали все
Великолепная экскурсия. Отдельное спасибо за оперативность - решили ехать накануне, тут же подтвердили экскурсию, рассказали все
Великолепная экскурсия. Отдельное спасибо за оперативность - решили ехать накануне, тут же подтвердили экскурсию, рассказали все
Великолепная экскурсия. Отдельное спасибо за оперативность - решили ехать накануне, тут же подтвердили экскурсию, рассказали все
Великолепная экскурсия. Отдельное спасибо за оперативность - решили ехать накануне, тут же подтвердили экскурсию, рассказали все
Великолепная экскурсия. Отдельное спасибо за оперативность - решили ехать накануне, тут же подтвердили экскурсию, рассказали все+2
Великолепная экскурсия. Отдельное спасибо за оперативность - решили ехать накануне, тут же подтвердили экскурсию, рассказали все
Великолепная экскурсия. Отдельное спасибо за оперативность - решили ехать накануне, тут же подтвердили экскурсию, рассказали все
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Н
Приветствую, друзья! Спасибо вашему коллективу за проделанную работу. Мы брали индивидуальную экскурсию в Гагру и на оз. Рица. Всё очень понравилось. Хочу поблагодарить нашего гида Алана. Сразу видно, что человек
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занимается своим делом. Первым делом проинструктировал об особенностях нахождения в республике. Предлагал остановки в живописных местах, рассказал где лучше пообедать. Узнав, что у меня день рождения сказал об этом администратору ресторана и нам принесли пирожное со свечкой. Алан один из лучших гидов с которыми мне довелось общаться. Вежливый, тактичный, компетентный, любит свою страну. Предоставил максимум информации за проведённое время. Рекомендую однозначно.

Приветствую, друзья! Спасибо вашему коллективу за проделанную работу. Мы брали индивидуальную экскурсию в Гагру и на
Приветствую, друзья! Спасибо вашему коллективу за проделанную работу. Мы брали индивидуальную экскурсию в Гагру и на
Приветствую, друзья! Спасибо вашему коллективу за проделанную работу. Мы брали индивидуальную экскурсию в Гагру и на
Приветствую, друзья! Спасибо вашему коллективу за проделанную работу. Мы брали индивидуальную экскурсию в Гагру и на
Приветствую, друзья! Спасибо вашему коллективу за проделанную работу. Мы брали индивидуальную экскурсию в Гагру и на
Приветствую, друзья! Спасибо вашему коллективу за проделанную работу. Мы брали индивидуальную экскурсию в Гагру и на
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К
Когда название экскурсии на все 100% отражает ее внутреннюю суть! Это было действительно ДУШЕВНОЕ путешествие по Абхазии:) По пунктам:
1. Владимир - шикарный гид, добрый и отзывчивый мужчина, искусный водитель и
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просто волшебный человек;)
Уверены, что остальные гиды его команды ни чуть не хуже смогут рассказать об этой удивительной стране.
2. Нас было 4-ро, трое из нас первый раз и один человек нет. Но интересно было без исключения всем! Все почерпнули просто тонны новой информации! Если вы не в первый раз - можете тоже не сомневаться в выборе!
3. Маршрут идеально подходит для первого ознакомления со страной, очень не напряжный, постепенное погружение. И подходит под любую погоду и время года. Много маленьких мест, индивидуальных и с историей.
4. Обед по желанию - мы конечно пожелали)) опирались на рекомендации Владимира и ни о чем не пожалели, все очень вкусно, быстро, красиво и доступно по цене.
5. Дорога - не стоит бояться серпантина, горных дорог или в целом специфики вождения в стране. С Владимиром было не страшно, очень комфортно, машина удобная и маневренная. И при выборе лучше опираться на забор от границы - это сэкономит вам время и улучшит настроение)
6. Индивидуальность - это действительно свобода с передвижении и мыслях. Владимир подстраивался под наши интересы, планы и желания. Здесь вы не найдете поминутный быстрый маршрут «галопом по Европе», а только комфорт, размеренность и хорошее настроение.

По итогу, хотим посоветовать всем взять хотя бы одну экскурсию у Владимира, а лучше по всей Абхазии;) что мы и сделаем в будущем. Обязательно вернемся)
За винодельню отдельный лайк! Будем дома пить вино и вспоминать эту поездку)
Владимиру и его команде, хотим пожелать преданных, отзывчивых, доброжелательных и таких же влюбленных в Апсны, как он, гостей! ☺️

С большой благодарностью, четверо «волшебных» людей 😁

Когда название экскурсии на все 100% отражает ее внутреннюю суть! Это было действительно ДУШЕВНОЕ путешествие по Абхазии:) По пунктам:
Когда название экскурсии на все 100% отражает ее внутреннюю суть! Это было действительно ДУШЕВНОЕ путешествие по Абхазии:) По пунктам:
Когда название экскурсии на все 100% отражает ее внутреннюю суть! Это было действительно ДУШЕВНОЕ путешествие по Абхазии:) По пунктам:
Когда название экскурсии на все 100% отражает ее внутреннюю суть! Это было действительно ДУШЕВНОЕ путешествие по Абхазии:) По пунктам:
Когда название экскурсии на все 100% отражает ее внутреннюю суть! Это было действительно ДУШЕВНОЕ путешествие по Абхазии:) По пунктам:
Когда название экскурсии на все 100% отражает ее внутреннюю суть! Это было действительно ДУШЕВНОЕ путешествие по Абхазии:) По пунктам:
Когда название экскурсии на все 100% отражает ее внутреннюю суть! Это было действительно ДУШЕВНОЕ путешествие по Абхазии:) По пунктам:
Когда название экскурсии на все 100% отражает ее внутреннюю суть! Это было действительно ДУШЕВНОЕ путешествие по Абхазии:) По пунктам:
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Олеся
Нашим гидом в этом увлекательном путешествии был Даниэль.
Единственным минусом, который нас поджидал, стало то,что у меня затекла шея😅 от осмотра абхазских красот 🔥 и это при том, что половину жизни
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я прожила у подножия южного склона Главного Кавказского хребта, думала, что меня уже мало,чем можно удивить 🤷😎 Величественная природа и мастерство Даниэля, выражающееся в непринуждённости, эрудиции, терпении (ждать, пока мы со всех сторон сфотографируем мандарин - это не так просто😅)и желанием поделиться с нами традициями и волшебными легендами абхазцев, заставили нас (приверед) забыть про городскую суету и привычный быт с вагоном дел и забот😉 в качестве бонуса от Даниэля: теперь мы умеем по-абхазски есть мамалыгу 😅 😅 благодарю за отменную организацию экскурсии и прекрасный день! 👍👍👍 РЕКОМЕНДУЮ! 🔥👌

Нашим гидом в этом увлекательном путешествии был Даниэль.
Нашим гидом в этом увлекательном путешествии был Даниэль.
Нашим гидом в этом увлекательном путешествии был Даниэль.
Нашим гидом в этом увлекательном путешествии был Даниэль.
Нашим гидом в этом увлекательном путешествии был Даниэль.
Нашим гидом в этом увлекательном путешествии был Даниэль.
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Линара
Нашим экскурсоводом был Батал - местный житель Абхазии, который абсолютно владел всеми тонкостями местности, где нам и проводилась экскурсия. В составе нашей семьи были дети 9 и 11 лет, поэтому
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Батал учел все наши пожелания, все остановки были комфортными и мы сами имели возможность выбирать продолжительность пребывания на том или ином месте. Поездка была у нас индивидуальная на комфортной семи местной машине. Для обеда нам было предложено несколько мест и мы остановили свой выбор на прекрасном ресторане «Абхазский Двор», который находится в очень живописном месте, где накормили нас очень вкусно и объемно. Если я буду описывать все свои положительные эмоции, то мое сообщение будет очень длинным), поэтому просто от души рекомендую вам данного организатора экскурсии. Ну, а если вам повезет сотрудничать с Баталом, то обещаю, что вы останетесь довольны на все 1000%.
С уважением и теплотой, Линара.

Нашим экскурсоводом был Батал - местный житель Абхазии, который абсолютно владел всеми тонкостями местности, где нам
Нашим экскурсоводом был Батал - местный житель Абхазии, который абсолютно владел всеми тонкостями местности, где нам
Нашим экскурсоводом был Батал - местный житель Абхазии, который абсолютно владел всеми тонкостями местности, где нам
Нашим экскурсоводом был Батал - местный житель Абхазии, который абсолютно владел всеми тонкостями местности, где нам
Нашим экскурсоводом был Батал - местный житель Абхазии, который абсолютно владел всеми тонкостями местности, где нам
Нашим экскурсоводом был Батал - местный житель Абхазии, который абсолютно владел всеми тонкостями местности, где нам
Нашим экскурсоводом был Батал - местный житель Абхазии, который абсолютно владел всеми тонкостями местности, где нам
Нашим экскурсоводом был Батал - местный житель Абхазии, который абсолютно владел всеми тонкостями местности, где нам+2
Нашим экскурсоводом был Батал - местный житель Абхазии, который абсолютно владел всеми тонкостями местности, где нам
Нашим экскурсоводом был Батал - местный житель Абхазии, который абсолютно владел всеми тонкостями местности, где нам
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Входит в следующие категории Адлера

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