Душевное путешествие по Абхазии из Адлера

Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады, Гагра и другие символы страны на авто-пешеходной экскурсии

Абхазия — фантастически живописный и очень самобытный уголок Земли.

Вы услышите ее краткую историю и узнаете, как живут местные.

Раскроете, какие мировые рекорды здесь были побиты и как появилось легендарное озеро Рица.

Кроме того, мы расскажем много интересного о культуре, традициях и быте «страны души».
Душевное путешествие по Абхазии из Адлера
Душевное путешествие по Абхазии из Адлера
Душевное путешествие по Абхазии из Адлера
Душевное путешествие по Абхазии из Адлера
Душевное путешествие по Абхазии из Адлера
Душевное путешествие по Абхазии из Адлера
Душевное путешествие по Абхазии из Адлера
Душевное путешествие по Абхазии из Адлера

Что вас ожидает

Старинная Гагра

В Гагре вы увидите знаменитый ресторан Гагрипш и подниметесь на смотровую площадку с живописными видами. Остановитесь у белоснежной колоннады и узнаете, как с историей курорта связан принц Ольденбургский. А еще продегустируете местные гастрономические специалитеты: копченые сыры и мясо, мед и вино. Мы расскажем, как их производят и чем они полезны.

Озеро Рица и не только

Главное сокровище Абхазии — природа. Вас ждут Голубое озеро, Юпшарский каньон, красавица-Рица, Мужской и Женский водопады. И это еще не все! Мы покажем знаменитый мост из «Кавказской пленницы» и реку, по которой сплавлялась главная героиня фильма. Кроме того, вы побываете на смотровой площадке с необычным названием «Прощай, Родина», пройдете по висячему мосту и увидите место, где сливаются две реки.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы:
    — экосбор в Рицинском национальном парке (350 рублей взрослые, 100 рублей дети 8-12 лет)
    — обед по желанию
    — тарзанка по желанию (500 рублей с человека)
  • Экскурсию можно увеличить: съездить к водопадам Молочный и Птичий клюв, посетить дачу Сталина. В этом случае доплата 1000 руб. с группы + входные билеты на дачу Сталина (200 руб. с человека).
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • При себе нужно иметь паспорт РФ

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Вова
Вова
Здравствуйте! Мы — команда из пяти гидов. Проводим экскурсии по Абхазии более семи лет. С радостью покажем любимую страну и сделаем все, чтобы путешествие вам запомнилось.
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