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просто волшебный человек;)

Уверены, что остальные гиды его команды ни чуть не хуже смогут рассказать об этой удивительной стране.

2. Нас было 4-ро, трое из нас первый раз и один человек нет. Но интересно было без исключения всем! Все почерпнули просто тонны новой информации! Если вы не в первый раз - можете тоже не сомневаться в выборе!

3. Маршрут идеально подходит для первого ознакомления со страной, очень не напряжный, постепенное погружение. И подходит под любую погоду и время года. Много маленьких мест, индивидуальных и с историей.

4. Обед по желанию - мы конечно пожелали)) опирались на рекомендации Владимира и ни о чем не пожалели, все очень вкусно, быстро, красиво и доступно по цене.

5. Дорога - не стоит бояться серпантина, горных дорог или в целом специфики вождения в стране. С Владимиром было не страшно, очень комфортно, машина удобная и маневренная. И при выборе лучше опираться на забор от границы - это сэкономит вам время и улучшит настроение)

6. Индивидуальность - это действительно свобода с передвижении и мыслях. Владимир подстраивался под наши интересы, планы и желания. Здесь вы не найдете поминутный быстрый маршрут «галопом по Европе», а только комфорт, размеренность и хорошее настроение.



По итогу, хотим посоветовать всем взять хотя бы одну экскурсию у Владимира, а лучше по всей Абхазии;) что мы и сделаем в будущем. Обязательно вернемся)

За винодельню отдельный лайк! Будем дома пить вино и вспоминать эту поездку)

Владимиру и его команде, хотим пожелать преданных, отзывчивых, доброжелательных и таких же влюбленных в Апсны, как он, гостей! ☺️



С большой благодарностью, четверо «волшебных» людей 😁