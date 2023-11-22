Мы подготовили для вас развлечения на любой вкус. Паримся, купаемся, рыбачим, веселимся и наслаждаемся панорамным видом гор с моря. В вашем распоряжении — четыре часа прогулки на специально оборудованном судне.
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Описание
Морская баня в открытом море, шашлык и рыбалка на специальном судне до 10 пассажиров на борту. Что вас ждет Мы подготовили для вас развлечения на любой вкус. Паримся, купаемся, рыбачим, веселимся и наслаждаемся панорамным видом гор с моря. Берите снаряжение и начинайте рыбалку — весь улов забирается вами безвозмездно. Бывают дни, когда один человек может выловить 5 кг рыбы! Если есть настроение — громко включаем музыку и начинаем веселиться. Купаемся и наслаждаемся морем и солнцем. При желании можете отдохнуть в бане. В море мы проведем 4 часа — незабываемые эмоции гарантированы! Судно оснащено для комфортного отдыха: есть душ, туалет, простыни, полотенца. Важно знать • Ограничения по выходу судов в море могут быть наложены администрацией порта по метеоусловиям и службами по законодательным распоряжениям и требованиям.
- В случае отмены рейса приобретенный билет можно использовать в любое удобное время или воспользоваться возвратом стоимости заранее.
- При выходе в открытое море туристы обязаны иметь при себе удостоверение личности (дети — свидетельство о рождении).
- Оплата только после согласования прогулки с нашим менеджером!
Ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- 4 часа морской прогулки
- Морская баня + настоящая парная
- Мангал
- Рыбалка
- Прокат удочек и спиннингов
- Купание в море (специальная сетка сделана для зимнего периода)
- Трансфер по Адлеру
- Что не входит
- Трансфер из других районов
- Напитки и легкие закуски (можно взять с собой на борт)
- Веники и прочие атрибуты для бани (розжиг, мясо, угли)
- Еда и напитки (можно свои, любые)
- Место начала и завершения?
- Адлер, по договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- ВАЖНО! При выходе в открытое море туристы обязаны иметь при себе удостоверение личности (дети — свидетельство о рождении)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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