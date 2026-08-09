Приглашаем вас отдохнуть на комфортной парусной яхте! Вы полюбуетесь бескрайними просторами Чёрного моря, искупаетесь, позагораете и, если повезёт, встретите дельфинов.
Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный капитан, который сделает всё возможное, чтобы прогулка прошла на высшем уровне.
Сопровождать вас будет дружелюбный профессиональный капитан, который сделает всё возможное, чтобы прогулка прошла на высшем уровне.
Описание экскурсии
По Черному морю с ветерком!
Вы отправитесь на прогулку из Имеретинского порта Адлера. Оцените с воды современные Олимпийские объекты, насладитесь приятным бризом и горными панорамами. А во время получасовой стоянки поплаваете в открытом море. Яхта оборудована всем необходимым для комфортного и безопасного отдыха: спасательными жилетами, пледами и каютой для переодевания.
Организационные детали
- Разрешено взять на борт взять лёгкие некрасящиеся алкогольные напитки
- По запросу мы можем организовать трансфер до порта. Детали уточняйте в личном сообщении
- На борту есть посуда, спасательный круг и жилеты
- Пожалуйста, перед бронированием уточните у организатора, есть ли свободные места на нужное время
- Обратите внимание: для рейсов после 18:00 действует отдельный тариф. При бронировании заката выберите соответствующую категорию билета:
— 18:30–20:00 — 2600 ₽ (взрослый/детский)
ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Любой рейс с 9.00 до 18.30
|1900 ₽
|Билет на закат 18.00-19.30
|2600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Имеретинском порту Адлера
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 11240 туристов
Здравствуйте, друзья. Я представляю команду гидов в Сочи. Мы организуем экскурсии, активные туры и морские прогулки. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 98 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась прогулка! Незабываемые виды, а поплавать в чистом море настоящий кайф. Увидели дельфинов и насладились закатом.
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увлекательная выдалась морская прогулка, встретили дельфинов.
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Хорошо провели время! ☺️Было немножко прохладно, но предоставляли плед, что обрадовало. Сидели на самых веселых местах😄Видели дельфинов! Хоть и издалека, но это была моя первая встреча с ними, жаль камеры стесняются хе-хе
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Е
Все понравилось. Дали самим порулить. Ребенок доволен очень. Видели дельфинов. Очень красивый закат. У на. был замечательный капитан. Спасибо большое за прогулку.
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замечательно, это было одно из лучших моментов, обязательно вернемся
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Нам очень повезло! Катались небольшой компанией, и прогулка получилась замечательной. Особенно порадовала остановка для купания. Море в начале июня, конечно, прохладное, но это ничуть не испортило впечатлений! Спасибо за отличное катание!
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