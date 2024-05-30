1 чел.
По популярности
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Морская прогулка «По следам дельфинов» в Адлере
Отправляйтесь на яхте вдоль побережья Сочи, наслаждаясь видами Кавказского хребта и Олимпийского парка
Начало: У вашего отеля или на ближашей остановке
«в утренние часы мы чаще всего отправляемся на поиск дельфинов и при желании купаемся,»
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30 и 16:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1 800₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
Групповая прогулка на яхте в Адлере с видом на горы
Исследуйте величие Черного моря и Кавказских гор, наслаждаясь комфортом и уютом белоснежной парусной яхты
Начало: Морской порт Сириус
«В теплое время года во время прогулки часто можно встретить черноморских дельфинов: они резвятся в море, а иногда даже подплывают к яхте»
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
21501 720₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
Покорить Черное море на уютной яхте, искупаться в чистейшей воде и понаблюдать за дельфинами
Начало: В Имеретинском или Сочинском морском порту
«А в первой половине дня велика вероятность встретить дельфинов, которые с утра добывают рыбку»
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2 100₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Морская прогулка на парусной яхте в Адлере: романтика и приключения
Почувствуйте вкус приключений в морской прогулке на яхте в Адлере. Панорамные виды, купание в море и встреча с дельфинами ждут вас
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«В открытое море на встречу с природой под шелест ветра и плеск волны, где велика вероятность появления дельфинов»
Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 600₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты в Адлере: незабываемые морские прогулки и туры
Проведите день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морским бризом и великолепными видами Адлера
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
«Вы увидите невероятную панораму Олимпийского парка, горные вершины Кавказского хребта, Абхазию и, возможно, даже приветливых дельфинов, которые любят подплывать близко к борту»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Прогулка по вечернему морю на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Умеренный ветер, парус, освещенный алыми лучами заходящего солнца… Мы вместе проводим день в компании веселящихся дельфинов, которых можно часто встретить в открытом море»
Расписание: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
1 875₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Романтическая морская прогулка
Начало: Имеретинский морской порт Адлера
«Вы полюбуетесь бескрайними просторами Черного моря, искупаетесь, позагораете и, если повезет, встретите дельфинов»
Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 1 900₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Морская прогулка и встреча с дельфинами
Начало: Пгт Сириус
«Где-то вдалеке мелькнул дельфин — и все побежали смотреть»
Расписание: 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 2 000₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Морская прогулка на парусной яхте из Адлера
Начало: Морской бульвар 1
«Мы находимся в Адлере, у нас здесь очень много разных дельфинов»
Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 900₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда яхт в Адлере
Начало: Порт Адлер
«Каждый день мы даем нашим туристам незабываемые эмоции, дельфины у борта, 3-4 км»
Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
3 часа
От заката до рассвета: морская прогулка на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«А также — мириады звезд, свежесть ночного бриза, легкий плеск волн, звуки дельфинов… и впечатляющая подсветка олимпийских объектов, которая не даст забыть о том, что цивилизация рядом»
Расписание: Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 42 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Морская прогулка на белой парусной яхте! (мини группа)
Начало: По договоренности
«А еще наше путешествие — отличная возможность встретиться с дельфинами, покормить чаек и искупаться в открытом море в кристально чистой воде»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 600₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда белоснежной яхты экстра-класса в центральном Сочи
Начало: Центральный порт Сочи
«К вашим услугам морская прогулка и встреча с дельфинами, рыбалка с борта яхты, обзорная экскурсия с видом на Сочи с моря»
Расписание: Ежедневно: предварительно уточнять свободно ли необходимое время!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 11 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия30 мая 2024Отличная прогулка. Замечательный капитан Олег с классным плей листом! Все понравилось)
- ДДарья29 мая 2024Это было б о г и ч н о! Открытое море, бирюзовые волны, дельфины и свинцово-туманные тучи. Несмотря на прохладную погоду и отсутствие купания, было хорошо до слез. Обязательно повторим, но уже в индивидуальном порядке.
- ТТатьяна26 мая 2024Чудесная, спокойная прогулка в море!!! капитан очень приятный и общительный!!!! ребенок не отходил от капитана и штурвала, очень понравилось!!!!!
- ИИрина18 мая 2024Мы брали индивидуальную яхту, видели дельфинов, хотелось сказать огромное спасибо капитану Климу!!!!! Все было интересно и впечатляюще
- ИИнна17 мая 2024Экскурсия впечатлила!!! Притом, что мы избалованные путешественники. Капитан был очень коммуникабелен, выполнял все просьбы, провел инструктаж, как вести себя на
- ВВладислав15 мая 2024Добрый день! Все понравилось, спасибо!
- ААнастасия10 мая 2024Очень красиво 😻
- ААйнура8 мая 2024Спасибо организаторам и нашему капитану Климу! Была отличная прогулка, нам очень понравилось, дочь вообще в восторге! Отдельное спасибо за предоставление
- ММария3 мая 2024Самые невероятные впечатления и эмоции. Дельфины сопровождали все путешествие. Заявленную в описании воду не предоставляют, не забудьте взять с собой.
- ЕЕлена3 мая 2024Увидели дельфинов! Потрясающие эмоции, спасибо капитану Даниилу и дельфинам!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Дельфины»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Дельфины" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 1 600 до 42 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 662 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 13 экскурсий в Адлере на 2024 год по теме «Дельфины», 662 ⭐ отзыва, цены от 1600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август