Экскурсии с дельфинами в Адлере

Найдено 13 экскурсий в категории «Дельфины» в Адлере, цены от 1 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская прогулка «По следам дельфинов»
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
11 отзывов
Популярное предложение
Морская прогулка «По следам дельфинов» в Адлере
Отправляйтесь на яхте вдоль побережья Сочи, наслаждаясь видами Кавказского хребта и Олимпийского парка
Начало: У вашего отеля или на ближашей остановке
«в утренние часы мы чаще всего отправляемся на поиск дельфинов и при желании купаемся,»
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30 и 16:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1 800 за человека
Прогулка на белоснежной яхте в мини-группе
🛥 На яхте
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
11 отзывов
Групповая прогулка на яхте в Адлере с видом на горы
Исследуйте величие Черного моря и Кавказских гор, наслаждаясь комфортом и уютом белоснежной парусной яхты
Начало: Морской порт Сириус
«В теплое время года во время прогулки часто можно встретить черноморских дельфинов: они резвятся в море, а иногда даже подплывают к яхте»
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
21501 720 за человека
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
1 отзыв
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
Покорить Черное море на уютной яхте, искупаться в чистейшей воде и понаблюдать за дельфинами
Начало: В Имеретинском или Сочинском морском порту
«А в первой половине дня велика вероятность встретить дельфинов, которые с утра добывают рыбку»
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2 100 за человека
Морская прогулка на яхте под парусом
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
534 отзыва
Морская прогулка на парусной яхте в Адлере: романтика и приключения
Почувствуйте вкус приключений в морской прогулке на яхте в Адлере. Панорамные виды, купание в море и встреча с дельфинами ждут вас
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«В открытое море на встречу с природой под шелест ветра и плеск волны, где велика вероятность появления дельфинов»
Расписание: Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 600 за человека
Аренда яхты в Адлере
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Аренда яхты в Адлере: незабываемые морские прогулки и туры
Проведите день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морским бризом и великолепными видами Адлера
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
«Вы увидите невероятную панораму Олимпийского парка, горные вершины Кавказского хребта, Абхазию и, возможно, даже приветливых дельфинов, которые любят подплывать близко к борту»
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 8 чел.
Прогулка по вечернему морю на яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
18 отзывов
Прогулка по вечернему морю на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«Умеренный ветер, парус, освещенный алыми лучами заходящего солнца… Мы вместе проводим день в компании веселящихся дельфинов, которых можно часто встретить в открытом море»
Расписание: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
1 875 за человека
Романтическая морская прогулка
Мини-группа
1.5 часа
22 отзыва
Романтическая морская прогулка
Начало: Имеретинский морской порт Адлера
«Вы полюбуетесь бескрайними просторами Черного моря, искупаетесь, позагораете и, если повезет, встретите дельфинов»
Расписание: Ежедневно, круглогодично, при отсутствии шторма
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 1 900 за человека
Морская прогулка и встреча с дельфинами
Мини-группа
1.5 часа
2 отзыва
Морская прогулка и встреча с дельфинами
Начало: Пгт Сириус
«Где-то вдалеке мелькнул дельфин — и все побежали смотреть»
Расписание: 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 2 000 за человека
Морская прогулка на парусной яхте из Адлера
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
31 отзыв
Морская прогулка на парусной яхте из Адлера
Начало: Морской бульвар 1
«Мы находимся в Адлере, у нас здесь очень много разных дельфинов»
Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 1 900 за человека
Аренда яхт в Адлере
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
10 отзывов
Аренда яхт в Адлере
Начало: Порт Адлер
«Каждый день мы даем нашим туристам незабываемые эмоции, дельфины у борта, 3-4 км»
Расписание: См. календарь: предварительно уточнять свободно ли время!!!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 000 за всё до 11 чел.
От заката до рассвета: морская прогулка на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
От заката до рассвета: морская прогулка на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
«А также — мириады звезд, свежесть ночного бриза, легкий плеск волн, звуки дельфинов… и впечатляющая подсветка олимпийских объектов, которая не даст забыть о том, что цивилизация рядом»
Расписание: Ежедневно в период от заката до рассвета (в зависимости от погоды)
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 42 000 за всё до 6 чел.
Морская прогулка на белой парусной яхте! (мини группа)
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
Морская прогулка на белой парусной яхте! (мини группа)
Начало: По договоренности
«А еще наше путешествие — отличная возможность встретиться с дельфинами, покормить чаек и искупаться в открытом море в кристально чистой воде»
Расписание: Ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
1 600 за человека
Аренда белоснежной яхты экстра-класса в центральном Сочи
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда белоснежной яхты экстра-класса в центральном Сочи
Начало: Центральный порт Сочи
«К вашим услугам морская прогулка и встреча с дельфинами, рыбалка с борта яхты, обзорная экскурсия с видом на Сочи с моря»
Расписание: Ежедневно: предварительно уточнять свободно ли необходимое время!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 11 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Морская прогулка на яхте под парусом
    Отличная прогулка. Замечательный капитан Олег с классным плей листом! Все понравилось)
  • Д
    Дарья
    29 мая 2024
    Морская прогулка на яхте под парусом
    Это было б о г и ч н о! Открытое море, бирюзовые волны, дельфины и свинцово-туманные тучи. Несмотря на прохладную погоду и отсутствие купания, было хорошо до слез. Обязательно повторим, но уже в индивидуальном порядке.
  • Т
    Татьяна
    26 мая 2024
    Морская прогулка на яхте под парусом
    Чудесная, спокойная прогулка в море!!! капитан очень приятный и общительный!!!! ребенок не отходил от капитана и штурвала, очень понравилось!!!!!
  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Аренда яхты в Адлере
    Мы брали индивидуальную яхту, видели дельфинов, хотелось сказать огромное спасибо капитану Климу!!!!! Все было интересно и впечатляюще
  • И
    Инна
    17 мая 2024
    Аренда яхты в Адлере
    Экскурсия впечатлила!!! Притом, что мы избалованные путешественники. Капитан был очень коммуникабелен, выполнял все просьбы, провел инструктаж, как вести себя на
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    парусной яхте. Самое главное, мы увидели дельфинов в открытом море, изначально они плавали далеко, затем подплыли к яхте близко. Мы успели все заснять. . дети были в восторге. Брали индивидуальную яхту арабелла.

  • В
    Владислав
    15 мая 2024
    Аренда яхт в Адлере
    Добрый день! Все понравилось, спасибо!
  • А
    Анастасия
    10 мая 2024
    Романтическая морская прогулка
    Очень красиво 😻
  • А
    Айнура
    8 мая 2024
    Аренда яхты в Адлере
    Спасибо организаторам и нашему капитану Климу! Была отличная прогулка, нам очень понравилось, дочь вообще в восторге! Отдельное спасибо за предоставление
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    яхты премиум без доплаты, а также за дополнительные 30 минут без доплаты! Будем рекомендовать и обязательно сами снова воспользуемся услугами в следующий наш приезд в Адлер)

  • М
    Мария
    3 мая 2024
    Морская прогулка «По следам дельфинов»
    Самые невероятные впечатления и эмоции. Дельфины сопровождали все путешествие. Заявленную в описании воду не предоставляют, не забудьте взять с собой.
  • Е
    Елена
    3 мая 2024
    Морская прогулка и встреча с дельфинами
    Увидели дельфинов! Потрясающие эмоции, спасибо капитану Даниилу и дельфинам!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Дельфины»

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  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
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