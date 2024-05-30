А Анастасия Морская прогулка на яхте под парусом Отличная прогулка. Замечательный капитан Олег с классным плей листом! Все понравилось)

Д Дарья Морская прогулка на яхте под парусом Это было б о г и ч н о! Открытое море, бирюзовые волны, дельфины и свинцово-туманные тучи. Несмотря на прохладную погоду и отсутствие купания, было хорошо до слез. Обязательно повторим, но уже в индивидуальном порядке.

Т Татьяна Морская прогулка на яхте под парусом Чудесная, спокойная прогулка в море!!! капитан очень приятный и общительный!!!! ребенок не отходил от капитана и штурвала, очень понравилось!!!!!

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А Анастасия Романтическая морская прогулка Очень красиво 😻

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