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Что вас ожидает:
- Дельфин «флиппер»
- Сундук Дейви Джонса
- Акула «Маша»
- Минные поля
- Черноморский страж
- Доисторическая рептилия
- Прошлогодний турист
- Последнее пристанище пирата
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
К вашим услугам:
Естественный ландшафт Черного моря, изобилие и разнообразие черномюрских рыб, безобидных мебуз. Специально для Вас, мы создали интересный маршрут погружения, на котором Вы повстречаете: доисторических рептилий, безобидную акулу "Машу", прошлогоднего туриста "Гогу
Питерского", откроете секретный сундук "Дейви Джонса", поразитесь красотой затонувшего судна, проплывете через минное поле, встретите последнее пристанище пирата, а так же ужасного Черноморского стража.
11:00, 13:00, 15:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Инструктаж
- Страховка
- Погружение
- Что не входит
- Погружение в полнолицевой маске 550р
- Цифровое фото (10-15 кадров) 400р 1 чел.
- Видео ролик 1 мин 100р
- Сопровождение 250р (за трансфер)
- Сопровождение на катере 1000р
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Адлерский район. КПП отеля, ближайшая остановкаЗавершение: КПП отеля, ближайшая остановка
- Когда и сколько длится?
- Когда: 11:00, 13:00, 15:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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