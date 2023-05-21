К вашим услугам:

Естественный ландшафт Черного моря, изобилие и разнообразие черномюрских рыб, безобидных мебуз. Специально для Вас, мы создали интересный маршрут погружения, на котором Вы повстречаете: доисторических рептилий, безобидную акулу "Машу", прошлогоднего туриста "Гогу

Питерского", откроете секретный сундук "Дейви Джонса", поразитесь красотой затонувшего судна, проплывете через минное поле, встретите последнее пристанище пирата, а так же ужасного Черноморского стража.