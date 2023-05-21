Дайвинг с берега или катера

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Дайвинг с берега или катера
Дайвинг с берега или катера
Дайвинг с берега или катера
Дайвинг с берега или катера
Дайвинг с берега или катера
Дайвинг с берега или катера
Дайвинг с берега или катера
Дайвинг с берега или катера
Дайвинг с берега или катера
Дайвинг с берега или катера
Дайвинг с берега или катера
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Дельфин «флиппер»
  • Сундук Дейви Джонса
  • Акула «Маша»
  • Минные поля
  • Черноморский страж
  • Доисторическая рептилия
  • Прошлогодний турист
  • Последнее пристанище пирата
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

К вашим услугам:

Естественный ландшафт Черного моря, изобилие и разнообразие черномюрских рыб, безобидных мебуз. Специально для Вас, мы создали интересный маршрут погружения, на котором Вы повстречаете: доисторических рептилий, безобидную акулу "Машу", прошлогоднего туриста "Гогу
Питерского", откроете секретный сундук "Дейви Джонса", поразитесь красотой затонувшего судна, проплывете через минное поле, встретите последнее пристанище пирата, а так же ужасного Черноморского стража.

11:00, 13:00, 15:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Инструктаж
  • Страховка
  • Погружение
Что не входит
  • Погружение в полнолицевой маске 550р
  • Цифровое фото (10-15 кадров) 400р 1 чел.
  • Видео ролик 1 мин 100р
  • Сопровождение 250р (за трансфер)
  • Сопровождение на катере 1000р
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлерский район. КПП отеля, ближайшая остановка
Завершение: КПП отеля, ближайшая остановка
Когда и сколько длится?
Когда: 11:00, 13:00, 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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