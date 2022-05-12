ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30

Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера

Покорить Черное море на уютной яхте, искупаться в чистейшей воде и понаблюдать за дельфинами

Мини-группа
Зеленые вершины гор, приятный морской бриз и купание в открытом море — эта прогулка под парусом запомнится вам надолго! В группе до 10 человек вы проплывете по волнам Черного моря, сделаете дивные фотографии на борту, поплаваете в теплой воде.

Вечером полюбуетесь закатом, а утром, если повезет, встретите дельфинов.
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Прогулка на яхте. В море мы выйдет на парусной яхте, где с комфортом может разместиться до 10 пассажиров. На борт вы сможете взять еду и напитки, на случай прохладной погоды мы припасли пледы и подушки. А желающие смогут сделать на палубе атмосферные фото.

Купание в открытом море. В теплое время года мы сделаем остановку, чтобы вы смогли окунуться в прохладное Черное море — не забудьте захватить купальники.

Утро или вечер. В зависимости от выбранного вами времени прогулки, вы сможете застать на яхте морской закат и полюбоваться последними лучами солнца на парусах. А в первой половине дня велика вероятность встретить дельфинов, которые с утра добывают рыбку.

Организационные детали

  • Прогулка проводится в любое время года, но может быть отменена или перенесена из-за плохой погоды и/или шторма в море
  • На борт можно взять еду и напитки. Также на яхте имеются: спасательные жилеты; пледы и мягкие подушки, таблетки от укачивания.
  • Для входа на борт яхты у вас должен быть документ, подтверждающий вашу личность (можно ксерокопию или фотографию), для детей — свидетельство о рождении
  • Также возможно отправление из порта Сочи: такая прогулка стоит на 100 руб. больше и длится 45-60 минут. Выход в море каждый час с 10:00 до 19:00.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Имеретинском или Сочинском морском порту
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30

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