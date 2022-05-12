ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30

Что вас ожидает

Прогулка на яхте. В море мы выйдет на парусной яхте, где с комфортом может разместиться до 10 пассажиров. На борт вы сможете взять еду и напитки, на случай прохладной погоды мы припасли пледы и подушки. А желающие смогут сделать на палубе атмосферные фото.

Купание в открытом море. В теплое время года мы сделаем остановку, чтобы вы смогли окунуться в прохладное Черное море — не забудьте захватить купальники.

Утро или вечер. В зависимости от выбранного вами времени прогулки, вы сможете застать на яхте морской закат и полюбоваться последними лучами солнца на парусах. А в первой половине дня велика вероятность встретить дельфинов, которые с утра добывают рыбку.

Организационные детали