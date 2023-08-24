ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30

Зеленые вершины гор, приятный морской бриз и купание в открытом море - эта прогулка под парусом запомнится вам надолго! В группе до 10 человек вы проплывете по волнам Черного моря,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Прогулка на парусной яхте
- 🏊 Купание в открытом море
- 📸 Атмосферные фотографии
- 🌅 Вечерний закат
- 🐬 Утренние дельфины
- 🛥️ Комфорт на борту
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки в Адлере - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время море наиболее тёплое, и погодные условия позволяют наслаждаться купанием и морскими видами. Май и сентябрь также подходят для прогулок, но температура воды может быть прохладнее. В остальные месяцы прогулка возможна, но купание не всегда комфортно из-за более низкой температуры воды и возможных штормов.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Закат
- Дельфины
Описание экскурсии
Прогулка на яхте. В море мы выйдем на парусной яхте, где с комфортом может разместиться до 10 пассажиров. На борт вы сможете взять еду и напитки, на случай прохладной погоды мы припасли пледы и подушки. А желающие смогут сделать на палубе атмосферные фото.
Купание в открытом море. В теплое время года мы сделаем остановку, чтобы вы смогли окунуться в прохладное Черное море — не забудьте захватить купальники.
Утро или вечер. В зависимости от выбранного вами времени прогулки, вы сможете застать на яхте морской закат и полюбоваться последними лучами солнца на парусах. А в первой половине дня велика вероятность встретить дельфинов, которые с утра добывают рыбку.
Организационные детали
- Прогулка проводится в любое время года, но может быть отменена или перенесена из-за плохой погоды и/или шторма в море
- На борт можно взять еду и напитки. Также на яхте имеются: спасательные жилеты, пледы и мягкие подушки, таблетки от укачивания.
- Для входа на борт яхты у вас должен быть документ, подтверждающий вашу личность (можно ксерокопию или фотографию), для детей — свидетельство о рождении
- Также возможно отправление из порта Сочи: такая прогулка стоит на 300 ₽ больше и длится 45-60 минут. Выход в море каждый час с 10:00 до 19:00.
ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный билет
|2700 ₽
|Дети до 12 лет
|2600 ₽
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Имеретинском или Сочинском морском порту
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Никита — Организатор в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 40 минут
Провёл экскурсии для 447 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Никита. Наша команда гидов с радостью покажет вам самые красивые места Сочи, расскажет о них много нового и сделает все, чтобы вы провели время интересно и комфортно.
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
прогулка прошла отлично)
отплыли вовремя, успели искупаться в открытом море, капитан подробно объяснял, как и куда на судне удобнее забраться)
с нами было много детей - их он успокаивал, чтобы никто не
отплыли вовремя, успели искупаться в открытом море, капитан подробно объяснял, как и куда на судне удобнее забраться)
с нами было много детей - их он успокаивал, чтобы никто не
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