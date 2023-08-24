ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30

Лучшее время для водной прогулки в Адлере - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время море наиболее тёплое, и погодные условия позволяют наслаждаться купанием и морскими видами. Май и сентябрь также подходят для прогулок, но температура воды может быть прохладнее. В остальные месяцы прогулка возможна, но купание не всегда комфортно из-за более низкой температуры воды и возможных штормов.

Зеленые вершины гор, приятный морской бриз и купание в открытом море - эта прогулка под парусом запомнится вам надолго! В группе до 10 человек вы проплывете по волнам Черного моря,

сделаете дивные фотографии на борту, поплаваете в теплой воде. Вечером полюбуетесь закатом, а утром, если повезет, встретите дельфинов. На яхте есть все необходимое для комфортного отдыха: пледы, подушки, спасательные жилеты и таблетки от укачивания. Прогулка проводится в любое время года, но может быть отменена или перенесена из-за плохой погоды

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Прогулка на яхте. В море мы выйдем на парусной яхте, где с комфортом может разместиться до 10 пассажиров. На борт вы сможете взять еду и напитки, на случай прохладной погоды мы припасли пледы и подушки. А желающие смогут сделать на палубе атмосферные фото.

Купание в открытом море. В теплое время года мы сделаем остановку, чтобы вы смогли окунуться в прохладное Черное море — не забудьте захватить купальники.

Утро или вечер. В зависимости от выбранного вами времени прогулки, вы сможете застать на яхте морской закат и полюбоваться последними лучами солнца на парусах. А в первой половине дня велика вероятность встретить дельфинов, которые с утра добывают рыбку.

Организационные детали