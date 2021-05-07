Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Что вас ожидает

Морская рыбалка 🐟 с видом на горы ⛰️

Из порта Адлеры мы выйдем в море 🌊 на понтонных катерах, самых устойчивых на воде. Капитан подберет наиболее удачное место для рыбалки в 3 — 4 км от берега: роскошные панорамы Олимпийской набережной и Кавказскогой хребта прилагаются! Вам предоставят жилеты и необходимые снасти, при необходимости научат и подскажут, как правильно рыбачить. Обычно на крючок в этих местах попадаются ставрида и барабуля. После азартной рыбалки перейдем к вкусной части приключения — приготовим пойманную рыбку и устроим пикник в открытом море 🌊.

А приятным бонусом может стать встреча с дельфинами: из-за большого количества рыбы они нередко заглядывают в эти места!

Организационные детали