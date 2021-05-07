Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Адлера

Рыбалка на Чёрном море в мини-группе

Разведать лучшие рыбные места в Адлере и устроить морской пикник на борту

5
4 отзыва
Руслан
Руслан – экскурсионное агентство из Адлера
Это приключение придется по душе и опытным рыболовам, и любителям морских прогулок.

В группе до 10 человек вы проведете день в акватории Черного моря 🌊, вооружившись снастями для рыбалки и любуясь с воды вершинами Кавказского хребта.

А после подкрепитесь горячим обедом из свежего улова.

Добро пожаловать на борт!
Задать вопросОбычно отвечает за 22 мин.

Экскурсия

1 600 ₽ за человека

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Рыбалка на Чёрном море в мини-группе
Рыбалка на Чёрном море в мини-группе

Что вас ожидает

Морская рыбалка 🐟 с видом на горы ⛰️
Из порта Адлеры мы выйдем в море 🌊 на понтонных катерах, самых устойчивых на воде. Капитан подберет наиболее удачное место для рыбалки в 3 — 4 км от берега: роскошные панорамы Олимпийской набережной и Кавказскогой хребта прилагаются! Вам предоставят жилеты и необходимые снасти, при необходимости научат и подскажут, как правильно рыбачить. Обычно на крючок в этих местах попадаются ставрида и барабуля. После азартной рыбалки перейдем к вкусной части приключения — приготовим пойманную рыбку и устроим пикник в открытом море 🌊.

А приятным бонусом может стать встреча с дельфинами: из-за большого количества рыбы они нередко заглядывают в эти места!

Организационные детали

  • Обратите внимание: рыбалка 🐟 не предполагает сопровождения гида, с вами будет капитан из нашей команды
  • Аренда снастей и обед из улова входит в стоимость
  • Возможен трансфер от района Олимпийского парка за 200 рублей
  • Рыбалка 🐟 может отмениться из-за погодных условий (шторм, ветер, осадки)
Начало и место завершения
🚩 в морском порту «Имеретинский» в Адлере
Рыбалка на Чёрном море в мини-группе
Рыбалка на Чёрном море в мини-группе
Рыбалка на Чёрном море в мини-группе
Рыбалка на Чёрном море в мини-группе
Рыбалка на Чёрном море в мини-группе

Экскурсия проводится ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Руслан
Руслан
Мы с командой в туризме с 2018 года — организуем экскурсии-поездки и активно развиваем морские прогулки. Уверены, что 80% успеха — это гид, поэтому всегда тщательно отбираем харизматичных специалистов. На морских прогулках мы стремимся помочь вам прочувствовать пульс Моря, встретить дельфинов и просто отлично отдохнуть. Наша команда всегда с радостью ждёт вас!
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4 настоящих отзыва от туристов

7 мая 2021
Всё шикарно! Прокатились с ветерком под музыку по морю. Капитан Иван очень понравился, такой позитивный парень. Понятно объяснил, как с удочкой обращаться, что можно делать на борту, что нельзя. Рыба клевала на ура. Рыба мелкая, но вкусная. В общем, у нас никаких нареканий нет, мы остались в полном восторге. Единственное, если у вас плохой вестибулярный аппарат, может укачать. Трезво оцените свои возможности.
7 мая 2021
Отличная рыбалка, все соответствует заявленному! Хорошо организован трансфер до причала, быстрая посадка. Судно небольшое, но удобное. Ловили недалеко от берега, на голые крючки. Все постоянно вытягивали 2-5 небольших ставридок за раз. По всему маршруту постоянно видели дельфинов. Дети были довольны! Рыбёшку поджарили и угостили прямо на кораблике. Спасибо всей команде за доставленное удовольствие!
30 апр 2021
Классная морская прогулка, все хорошо организовано. Прогулка была комфортной. На палубе есть пледы, навес сверху. Мы меняли несколько локаций, в итоге поймали мелкую рыбку. Но получили больше удовольствие от самого плавания) У нас был капитан Иван. Очень приятный и весёлый парень.
Лариса
27 апр 2021
Сегодня 27 апреля из морт-порта Имеретинский мы отправились на рыбалку в Чёрном море. Все, начиная от звонка Руслана после заказа экскурсии, встречи у места сбора группы и, конечно самой рыбалки, было здорово! Чистый катамаран под именем "Сибирь" под управлением капитана Игоря, вынес нас на просторы моря. Нас сопровождали дельфины! Рыбалка с видом на Олимпийский парк прошла на ура! Рыба клевала бодро! По 4-5 ставридок вытаскивали за раз! Это вдохновляло! Даже свежий морской ветер не помешал. Тем более, что перед отплытием желающим выдали пледы. Спасательные жилеты были для каждого. Улов был поджарен капитаном тут же на судне и с аппетитом нами сьеден. Ребята, спасибо вам большое, порадовали! Желаем вам удачи! Впереди туристическое лето!

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