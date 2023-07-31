Поймать рыбу в открытом море и насладиться горячим обедом на катере
Предлагаем вам отправиться рыбачить на комфортабельном катере в группе до 10 человек. Вы увидите панорамы Адлера с нового ракурса и сделаете атмосферные фото.
Под руководством капитана поймаете ставриду или барабулю и отведаете вкусный обед из своего же улова. А ещё сможете искупаться. Организуем удобный трансфер до катера и обратно.
Под руководством капитана поймаете ставриду или барабулю и отведаете вкусный обед из своего же улова. А ещё сможете искупаться. Организуем удобный трансфер до катера и обратно.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Рыбалка в открытом море. Мы отправимся на 3-часовую рыбалку в открытом море на комфортабельном катере. На судне есть всё необходимое для хорошей ловли и приятного отдыха — спиннинги и снасти, тёплые пледы, питьевая вода. Капитан расскажет, где самые рыбные места, и поделится лайфхаками удачной ловли.
Горячий обед из улова. В Адлере водятся ставрида, барабуля, хек, голяк и селёдка. Капитан приготовит свежепойманную рыбу прямо на катере.
Красивые виды и купание. По пути следования катера открывается панорамный вид на Олимпийские объекты и Кавказский хребет. При желании можно искупаться в море.
Организационные детали
- Катер — тримаран комфорт-класса на 12 мест. На борту есть зона для отдыха и обеда, холодильник, навес от солнца, туалет, спасательные жилеты.
- Трансфер — на микроавтобусе Mercedes Sprinter 2018 года. Если вы едете с ребёнком, пожалуйста, позаботьтесь о детском кресле/бустере для него. Путь до катера и обратно занимает 10–15 минут в зависимости от расположения отеля/дома и загруженности дорог.
Что входит в стоимость
- Трансфер от вашего места проживания (забираем из сектора Олимпийского парка) до катера и обратно. Трансфер из других локаций по согласованию.
- Рыболовные снасти
- Питьевая вода
- Одноразовая посуда
- Обед из свежего улова на катере
Прочитайте до бронирования
- Рыбалка не предполагает сопровождения гида. С вами на катере будет капитан из нашей команды.
- Один ребёнок до 5 лет может присоединиться бесплатно. Если детей больше, нужно оплатить полную стоимость за каждого следующего ребёнка.
- На катер можно брать небольших животных, но обязательно в специальных боксах
- Если погодные условия не позволят отправиться на рыбалку, мы предложим вам перенести её или вернём деньги
ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- ваше место проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 85 туристов
Я Сергей, в Сочи приехал в 2015 году. Это был первый раз, когда я увидел море. На тот период времени я и представить не мог, что открою тут свой первый бизнес и заработаю свой первый миллион. Когда я приехал в горы зимой и увидел шикарные курорты Красной Поляны, то влюбился окончательно! Получил новое образование и стал горнолыжным инструктором, а еще гидом и проводником. По сей день я живу в Сочи, и мне есть что рассказать и показать. Думаю, мы найдём общий язык и с тобой, мой читатель. Бронируй ски-сафари, будем катать и общаться.
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