Предлагаем вам отправиться рыбачить на комфортабельном катере в группе до 10 человек. Вы увидите панорамы Адлера с нового ракурса и сделаете атмосферные фото. Под руководством капитана поймаете ставриду или барабулю и отведаете вкусный обед из своего же улова. А ещё сможете искупаться. Организуем удобный трансфер до катера и обратно.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Рыбалка в открытом море. Мы отправимся на 3-часовую рыбалку в открытом море на комфортабельном катере. На судне есть всё необходимое для хорошей ловли и приятного отдыха — спиннинги и снасти, тёплые пледы, питьевая вода. Капитан расскажет, где самые рыбные места, и поделится лайфхаками удачной ловли.

Горячий обед из улова. В Адлере водятся ставрида, барабуля, хек, голяк и селёдка. Капитан приготовит свежепойманную рыбу прямо на катере.

Красивые виды и купание. По пути следования катера открывается панорамный вид на Олимпийские объекты и Кавказский хребет. При желании можно искупаться в море.

Организационные детали

Катер — тримаран комфорт-класса на 12 мест. На борту есть зона для отдыха и обеда, холодильник, навес от солнца, туалет, спасательные жилеты.

Трансфер — на микроавтобусе Mercedes Sprinter 2018 года. Если вы едете с ребёнком, пожалуйста, позаботьтесь о детском кресле/бустере для него. Путь до катера и обратно занимает 10–15 минут в зависимости от расположения отеля/дома и загруженности дорог.

Что входит в стоимость

Трансфер от вашего места проживания (забираем из сектора Олимпийского парка) до катера и обратно. Трансфер из других локаций по согласованию.

Рыболовные снасти

Питьевая вода

Одноразовая посуда

Обед из свежего улова на катере

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