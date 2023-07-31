Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море

Поймать рыбу в открытом море и насладиться горячим обедом на катере

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Предлагаем вам отправиться рыбачить на комфортабельном катере в группе до 10 человек. Вы увидите панорамы Адлера с нового ракурса и сделаете атмосферные фото.

Под руководством капитана поймаете ставриду или барабулю и отведаете вкусный обед из своего же улова. А ещё сможете искупаться. Организуем удобный трансфер до катера и обратно.
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Ближайшие даты:
31
июл
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авг
2
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4
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Рыбалка в открытом море. Мы отправимся на 3-часовую рыбалку в открытом море на комфортабельном катере. На судне есть всё необходимое для хорошей ловли и приятного отдыха — спиннинги и снасти, тёплые пледы, питьевая вода. Капитан расскажет, где самые рыбные места, и поделится лайфхаками удачной ловли.

Горячий обед из улова. В Адлере водятся ставрида, барабуля, хек, голяк и селёдка. Капитан приготовит свежепойманную рыбу прямо на катере.

Красивые виды и купание. По пути следования катера открывается панорамный вид на Олимпийские объекты и Кавказский хребет. При желании можно искупаться в море.

Организационные детали

  • Катер — тримаран комфорт-класса на 12 мест. На борту есть зона для отдыха и обеда, холодильник, навес от солнца, туалет, спасательные жилеты.
  • Трансфер — на микроавтобусе Mercedes Sprinter 2018 года. Если вы едете с ребёнком, пожалуйста, позаботьтесь о детском кресле/бустере для него. Путь до катера и обратно занимает 10–15 минут в зависимости от расположения отеля/дома и загруженности дорог.

Что входит в стоимость

  • Трансфер от вашего места проживания (забираем из сектора Олимпийского парка) до катера и обратно. Трансфер из других локаций по согласованию.
  • Рыболовные снасти
  • Питьевая вода
  • Одноразовая посуда
  • Обед из свежего улова на катере

Прочитайте до бронирования

  • Рыбалка не предполагает сопровождения гида. С вами на катере будет капитан из нашей команды.
  • Один ребёнок до 5 лет может присоединиться бесплатно. Если детей больше, нужно оплатить полную стоимость за каждого следующего ребёнка.
  • На катер можно брать небольших животных, но обязательно в специальных боксах
  • Если погодные условия не позволят отправиться на рыбалку, мы предложим вам перенести её или вернём деньги

ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00, 15:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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