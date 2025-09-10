Предлагается отправиться на морскую рыбалку в Адлере на комфортабельном катере в группе до 11 человек. Панорамные виды на Адлер и Кавказский хребет позволят сделать отличные фото. Под руководством капитана вы
5 причин купить эту экскурсию
- 🎣 Морская рыбалка на комфортабельном катере
- 🍽️ Обед из свежего улова
- 📸 Панорамные виды на Адлер и Кавказский хребет
- 🚐 Удобный трансфер до катера и обратно
- 🏊 Возможность искупаться в Чёрном море
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Июль и август считаются лучшими месяцами для морской рыбалки в Адлере. В это время море тёплое, а погода позволяет насладиться не только рыбалкой, но и купанием. Вода в Чёрном море прогревается до комфортной температуры, что делает отдых на катере особенно приятным.
Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для водных прогулок. В эти месяцы море ещё достаточно тёплое, а количество туристов меньше, что позволяет насладиться более спокойной атмосферой.
Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для водных прогулок. В эти месяцы море ещё достаточно тёплое, а количество туристов меньше, что позволяет насладиться более спокойной атмосферой.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Олимпийские объекты
- Кавказский хребет
Описание экскурсии
Рыбалка в открытом море. Мы отправимся на 3-часовую рыбалку в открытом море на комфортабельном катере. На судне есть всё необходимое для хорошей ловли и приятного отдыха — спиннинги и снасти, тёплые пледы, питьевая вода. Капитан подскажет, где самые рыбные места, и поделится лайфхаками удачной ловли.
Горячий обед из улова. В Адлере водятся ставрида, барабуля, хек, голяк и селёдка. Капитан приготовит свежепойманную рыбу прямо на катере.
Красивые виды и купание. По пути следования катера открывается панорамный вид на Олимпийские объекты и Кавказский хребет. При желании можно искупаться в море.
Организационные детали
- Катер — тримаран комфорт-класса на 11 мест. На борту есть зона для отдыха и обеда, холодильник, навес от солнца, туалет, спасательные жилеты, вода за доплату.
- Трансфер — на микроавтобусе Mercedes Sprinter. Если вы едете с ребёнком, пожалуйста, позаботьтесь о детском кресле/бустере для него. Путь до катера и обратно занимает 10–15 минут в зависимости от расположения отеля/дома и загруженности дорог.
Что входит в стоимость
- Трансфер от вашего места проживания (забираем из сектора Олимпийского парка) до катера и обратно. Трансфер из других локаций по согласованию.
- Рыболовные снасти
- Одноразовая посуда
- Обед из свежего улова на катере
Прочитайте до бронирования
- Рыбалка не предполагает сопровождения гида. С вами на катере будет капитан из нашей команды.
- Один ребёнок до 5 лет может присоединиться бесплатно. Если детей больше, нужно оплатить полную стоимость за каждого следующего ребёнка.
- На катер можно брать небольших животных, но обязательно в специальных боксах
- Если погодные условия не позволят отправиться на рыбалку, мы предложим вам перенести её или вернём деньги
- Пожалуйста, не бронируйте заказы на 6 и 9 утра накануне ночью — такие заказы мы не увидим
ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провели экскурсии для 894 туристов
Я приехал в Сочи в 2015 году. Это был первый раз, когда я увидел море. В то время я и представить не мог, что открою тут первый бизнес и заработаю
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась прогулка с рыбалкой. Рыбу поймали все, а затем наш капитан Марк нам ее приготовил. Было вкусно. Рыбалка прошла очень весело и поэтому быстро.
Успели поплавать в море, послушать как нам играет на гитаре наш капитан, застали закат, но в самом начале другая лодка спугнула дельфинов) но не смотря на последний пункт все прошло очень здорово и интересно.
Успели поплавать в море, послушать как нам играет на гитаре наш капитан, застали закат, но в самом начале другая лодка спугнула дельфинов) но не смотря на последний пункт все прошло очень здорово и интересно.
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Доброго времени, капитал огонь, с ним хоть в огонь хоть в воду, все рассказал, показал, научил, техника безопасности на уровне, все что обещал все получилось, дельфином много обнаружили, остановка была пока не насладимся, приехали на место лова, рыбы море, вкусная хоть живую ешь, капитан приготовил сам! в ресторанах такого не подадут!! Очень вкусно!!! Рекомендуем тур, и вернемся обязательно.
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И
Приятнейшее времяпрепровождение! Не рыбалка, а настоящий аттракцион! Решили с сыном разбавить отдых морской прогулкой, а заодно попробовать порыбачить. Организация оказалась просто на высоте: пунктуальный трансфер в обе стороны, отдельное спасибо,
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Второй раз выбираем рыбалку именно здесь!) Все хорошо организовано. У сына море эмоций! Рыбу категорически не ест, но на морском воздухе, да собственно пойманную, да свежеприготовленную ел за обе щеки))
PS В идеале на судне должны быть влажные салфетки и вода в бутылках. Мы, например не успели закинуть в сумку(Но! капитан вежливо поделился своей)
Да. Трансфер был бесплатно от нашего санатория.
PS В идеале на судне должны быть влажные салфетки и вода в бутылках. Мы, например не успели закинуть в сумку(Но! капитан вежливо поделился своей)
Да. Трансфер был бесплатно от нашего санатория.
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В
Все прошло на ура несмотря на сильное волнение море. Выход был 1030. Дельфины были. Улов был. Купались кто не побоялся волн
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С
Все очень понравилось, эмоции классные, хорошо порыбачили, нам пожарили вкусную рыбку, поплавали в открытом море, а главное нам повезло повстречать семейство дельфинов, очень красивые)
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