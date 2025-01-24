пн, ср с 12:00 до 14:00; вт, чт с 10:00 до 13:00; пт с 10:00 до 19:00

Попробуйте себя в новом творческом деле

Возможно вы мечтали об очень красивой тарелке, но не смогли найти в магазине. А может быть хотели сделать сосуд для хранения ценных вещей? Или чудесную необычную вазу, которой ни у кого нет, в подарок? И вот, вы оказались здесь, в гончарной мастерской. Теперь наслаждайтесь процессом. Под руководством мастера научитесь работать на гончарном круге, изготовите 3 или 4 изделия за 1 час. Привет, необычная ваза, сосуд для хранения ценных вещей, красивая тарелка, ваша личная креативная кружка и много-много всего! Перед походом, запаситесь идеями, чтобы сразу «в бой». Глиняных успехов!