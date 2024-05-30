Д Денис Морская рыбалка в Адлере Нам всё понравилось

Д Денис Морская рыбалка в Адлере Спасибо, всё понравилось!!!

О Ольга Морская рыбалка в Адлере Добрый день. Все хорошо, спасибо. Организовано все хорошо, постоянно на связи, куда приезжать,написали, встретили. Очень понравилось, что капитан приготовил улов и рассказывал о рыбах.

Н Надежда Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика Здравствуйте, всё понравилось!

Т Татьяна Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика Здравствуйте, очень довольны, спасибо, очень понравился экипаж автобуса, гид и водитель, все достойно

Е Елена Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика Всё понравилось. Спасибо за отличную экскурсию!

С Светлана Красная Поляна + аквапарк «Галактика» Экскурсия очень понравилась. Было интересно. Очень понравился гид Яков. С большим удовольствием отправились ещё раз с ним на экскурсию.

Н Наталья Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо» читать дальше красивые виды чайных плантаций, потом ферма с шаром, конями, козами. На ферму довольно приличный подъем - нужно иметь терпение взобраться. На ферме пересмотрели всех лошадей, кормили смешных коз, рыб и черепах в прудах. Очень понравилась экскурсовод Полина. Смотрели Мацестинский аквариум с муреной и рыбами клоунами, потом Чайные плантации - много узнали про чай,