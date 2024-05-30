1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в Адлере
Начало: Морской бульвар 1
Расписание: Ежедневно и круглый год, уточнять свободное время перед бронированием
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 000₽ за человека
Квест
1 час
Квест «Золото Форта Боярд» на Сочи Автодром, Формула-1, Олимпийский парк
Начало: Триумфальная ул., 26, Сириус, г. Сочи
Расписание: 10:00–19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Красная Поляна + аквапарк «Галактика»
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
500₽ за человека
скидка
20%
Групповая
9 часов
Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика
Начало: Центральный Сочи, Адлер, Сириус - от остановок
Расписание: Ежедневно с 9:00+- из центра Сочи, 9:30 +- из Адлера
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000800₽ за человека
Групповая
6 часов
Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо»
Начало: От ближайшей остановки Вашего отеля или КПП
Расписание: Среда и Суббота с 15:00
3 июля в 15:00
6 июля в 15:00
3 400₽ за человека
Индивидуальная
1 час
В мире животных или знакомство с фауной Кавказа
Начало: Вольерный комплекс, Ачипсинкая 16, Сочи
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
1 час 15 минут
Невероятный город Сочи устами Фонарщика Фаролеро
Начало: СОЧИ, ул. Театральная, 2
Расписание: Среда, пятница, суббота и воскресенье 19:00.
Сегодня в 19:30
11 июня в 19:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс «Гончарный круг»
Начало: Сочи. Навагинская 9д
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
Расписание: Вторник-воскресенье, по договоренности
Завтра в 15:00
11 июня в 09:00
14 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис30 мая 2024Нам всё понравилось
- ДДенис27 мая 2024Спасибо, всё понравилось!!!
- ООльга16 мая 2024Добрый день. Все хорошо, спасибо. Организовано все хорошо, постоянно на связи, куда приезжать,написали, встретили. Очень понравилось, что капитан приготовил улов и рассказывал о рыбах.
- ННадежда7 мая 2024Здравствуйте, всё понравилось!
- ТТатьяна5 мая 2024Здравствуйте, очень довольны, спасибо, очень понравился экипаж автобуса, гид и водитель, все достойно
- ЕЕлена26 апреля 2024Всё понравилось. Спасибо за отличную экскурсию!
- ССветлана19 марта 2024Экскурсия очень понравилась. Было интересно. Очень понравился гид Яков. С большим удовольствием отправились ещё раз с ним на экскурсию.
- ННаталья12 августа 2023Очень понравилась экскурсовод Полина. Смотрели Мацестинский аквариум с муреной и рыбами клоунами, потом Чайные плантации - много узнали про чай,
- ООксана8 июля 2023В общем экскурсия хорошая,но аквапарк впечатлил только видом на горы,не работала детская зона,хамам,на ресепшене немного хамоватые работники,видимо работа тяжелая
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Развлечения для детей»
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