Развлечения для детей – экскурсии в Адлере

Найдено 9 экскурсий в категории «Развлечения для детей» в Адлере, цены от 500 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Морская рыбалка в Адлере
Мини-группа
3 часа
9 отзывов
Морская рыбалка в Адлере
Начало: Морской бульвар 1
Расписание: Ежедневно и круглый год, уточнять свободное время перед бронированием
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 000 за человека
Квест «Золото Форта Боярд» на Сочи Автодром, Формула-1, Олимпийский парк
🚶 Пешая
Квест
1 час
1 отзыв
Квест «Золото Форта Боярд» на Сочи Автодром, Формула-1, Олимпийский парк
Начало: Триумфальная ул., 26, Сириус, г. Сочи
Расписание: 10:00–19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 500 за всё до 4 чел.
Красная Поляна + аквапарк «Галактика»
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
4 отзыва
Красная Поляна + аквапарк «Галактика»
Начало: Сочи, Адлер от КПП отеля или ближайшей остановки
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
500 за человека
Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика
🚌 На автобусе
скидка
20%
Групповая
9 часов
10 отзывов
Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика
Начало: Центральный Сочи, Адлер, Сириус - от остановок
Расписание: Ежедневно с 9:00+- из центра Сочи, 9:30 +- из Адлера
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000800 за человека
Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо»
🚌 На автобусе
🐴 Конные прогулки
Групповая
6 часов
5 отзывов
Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо»
Начало: От ближайшей остановки Вашего отеля или КПП
Расписание: Среда и Суббота с 15:00
3 июля в 15:00
6 июля в 15:00
3 400 за человека
В мире животных или знакомство с фауной Кавказа
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
В мире животных или знакомство с фауной Кавказа
Начало: Вольерный комплекс, Ачипсинкая 16, Сочи
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Невероятный город Сочи устами Фонарщика Фаролеро
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час 15 минут
Невероятный город Сочи устами Фонарщика Фаролеро
Начало: СОЧИ, ул. Театральная, 2
Расписание: Среда, пятница, суббота и воскресенье 19:00.
Сегодня в 19:30
11 июня в 19:30
2 500 за человека
Мастер-класс «Гончарный круг»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс «Гончарный круг»
Начало: Сочи. Навагинская 9д
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
6 часов
Тур на чайные плантации Мацесты и ферму Экзархо
Начало: Место вашего пребывания в Сочи/Адлере
Расписание: Вторник-воскресенье, по договоренности
Завтра в 15:00
11 июня в 09:00
14 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Развлечения для детей»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Морская рыбалка в Адлере
  2. Квест «Золото Форта Боярд» на Сочи Автодром, Формула-1, Олимпийский парк
  3. Красная Поляна + аквапарк «Галактика»
  4. Авторский тур по Красной Поляне ПРЕМИУМ + аквапарк Галактика
  5. Дары Мацесты: чайные плантации, ферма «Экзархо»
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
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