1 чел.
По популярности
Мини-группа
7 часов
Незабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
2 799₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Отвлекитесь от суеты курорта и проведите день среди водопадов, скал и горных рек. Увлекательные истории и живописные виды ждут вас
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 60005 400₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
2 часа
Адлер сквозь эпохи
Увидеть главные места старинного курорта и узнать о них интересные факты
Начало: По договорённости
Сегодня в 16:30
10 июня в 09:00
4 010₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
Погулять по таинственным лесным тропинкам и насладиться фантастической южной природой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 000₽ за всё до 15 чел.
Индивидуальная
6 часов
Мини-поход в каньоны реки Псахо
Отдохнуть от жары на заповедной речке, услышать местные легенды и насладиться живописными пейзажами
Начало: В Адлерском районе
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 9 000₽ за всё до 15 чел.
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
Побывать в самых красивых местах парка и получить на память профессиональные снимки
Начало: В Олимпийском парке
Сегодня в 18:00
25 июня в 09:00
80005 600₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
Подняться на вершину горы, наслаждаясь природой, и отдохнуть на «Альпийских лугах» Красной Поляны
Начало: У горнолыжного курорта «Газпром Лаура»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 11 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
По заповедным альпийским лугам через две вершины
Начало: В Адлере, у здания ГК АЛЬПИКА-СЕРВИС
11 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в Воронцовские пещеры: треккинг, чай и природа
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Воронцовским пещерам, где вас ждет вкуснейший чай и удивительные пейзажи
Начало: Сириус-Адлер-Хоста, по договоренности
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
800₽ за человека
Групповая
6 часов
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун» из Адлера
Начало: КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 12:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы: путешествие и мифы
Проведите 5 часов в общении с природой, открывая легендарные Агурские водопады и Орлиные скалы в сопровождении опытного гида
Начало: Ул. Агурское ущелье д. 1
Расписание: понедельник, среда, пятница в 9:30
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
от 3 800₽ за всё до 2 чел.
Групповая
6 часов
Джип-тур «Волчья пасть»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 14-00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 2 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Абхазия: путешествие на минивэне к озеру Рица
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 300₽ за человека
Квест
1 час
Квест «Золото Форта Боярд» на Сочи Автодром, Формула-1, Олимпийский парк
Начало: Триумфальная ул., 26, Сириус, г. Сочи
Расписание: 10:00–19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Джип-тур «Царский каньон в долине реки Псахо»
Начало: Адлерский район, по договорённости
Расписание: Ежедневно 7-30, 13-00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1 900₽ за человека
Групповая
7 часов
Джип-тур «Солох-аул»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 12-00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 200₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джип-тур в Абхазию из Адлера
Начало: Граница или Остановки ул. Ленина, Олимпийский парк
Расписание: Ежедневно с 6.00 до 7.00 утра.
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Автобусный тур в Абхазию по Золотому Кольцу из Адлера
Начало: Адлер, Олимпийский парк, остановки по ул. Ленина
Расписание: Ежедневно с 6.00 до 7.00 утра.
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 500₽ за человека
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской
Начало: Сквер перед ж/д вокзалом (ул. Горького, 54)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
690₽ за всё до 5 чел.
Групповая
6 часов
Насыщенная обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера)
Начало: Место вашего проживания в Адлере (авт. остановка)
Расписание: Ежедневно выезд с 12:00 до 13:00 часов
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
900₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Прогулка по заповеднику Мюссера
Начало: Граница Псоу
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Билеты
4 часа
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Начало: Курорт Красная поляна, ул. Горная карусель, 4
Расписание: Канатная дорога работает с 08:15, последний спуск с Роза Пик в 17:15
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 590₽ за билет
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
Начало: Железнодорожный вокзал (Сочи, ул. Горького, 53)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
690₽ за человека
Индивидуальная
1 час
В мире животных или знакомство с фауной Кавказа
Начало: Вольерный комплекс, Ачипсинкая 16, Сочи
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
1 час 15 минут
Невероятный город Сочи устами Фонарщика Фаролеро
Начало: СОЧИ, ул. Театральная, 2
Расписание: Среда, пятница, суббота и воскресенье 19:00.
Сегодня в 19:30
11 июня в 19:30
2 500₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Старая Краснополянская дорога и Пасть дракона
Начало: Пос. Красная Поляна
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 13 950₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Пешеходная экскурсия «Исторический Сочи» с морской прогулкой
Начало: Несебрская 5, стр. 8, офис 1
Расписание: Ежедневно с 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
5 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Сюда не возят туристов
Начало: Заберу из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1750015 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пеший подьем к озеру Зеркальному с купанием в горной реке
Начало: Сочи, посёлок Красная Поляна, Калиновая улица, 9/1
Расписание: ежедневно с 8:00 до 20:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс «Гончарный круг»
Начало: Сочи. Навагинская 9д
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Прохлада водопадов Сочи. Прогулка в колхидском лесу. Каскад водопадов Ажек
Начало: Заберу из отеля
Расписание: Ежедневно, время договорное
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1750015 750₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
Начало: Железнодорожный вокзал Адлера
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ахштырское ущелье: путешествие по следам древних цивилизаций
Погрузитесь в мир первобытной природы и древних легенд с экскурсией в Ахштырское ущелье. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: поселок Адлер
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка на Багги по окрестностям Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Эко-туристический маршрут в Абхазию «Бронзовое ущелье»
Начало: Ул. Ленина, Адлер
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Старый Адлер и посещение парка «Южные культуры»
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
С детьми - в мини-поход вдоль реки Псахо
Всей семьёй пройти по колхидскому лесу и сухому каньону + устроить пикник на лугу с видом на горы
Начало: по договорённости с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
15 000₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
Фотосессия в одном из самых красивых парков Адлера: в дружеской и спокойной обстановке
Начало: У парка «Южные культуры»
23 июня в 16:00
14 июля в 16:00
83337 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по сказочному каньону реки Псахо
Начало: Автобусная остановка «Галицыно»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Подняться на высоту 2390 м через живописные горы Красной Поляны и узнать о кавказской природе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
О чем молчит Прометей: поход на Орлиные скалы в Сочи
Начало: Остановка автобуса МТЦ «Спутник»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 3 800₽ за всё до 2 чел.
Фотопрогулка
6 часов
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
Отправиться в треккинг по ущелью в окружении скал и самшитового леса (в мини-группе)
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800₽ за человека
Мини-группа
5.5 часов
Каньонинг с опытным инструктором в мини-группе
Пройти каньон горной реки - поплавать, попрыгать и зарядиться адреналином
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Погрузиться в атмосферу Олимпиады-2014 и изучить ее объекты на берегу моря
Начало: У Имеретинского ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим6 июня 2024Даниил - увлеченный своим делом человек. Для него это не работа, а именно дело, которое приносит удовлетворение. Он искренне хочет
- ААнастасия4 июня 2024Интересный маршрут, но местами было сложно😅 советую пройти такое, эмоции останутся надолго!
- ДДенис3 июня 2024Суперский нескучный кольцевой маршрут прошли с Владом. Гид рассказал много интересного про природу края, его флору и фауну. Обязательно вернусь за другими экскурсиями!
- ММарина1 июня 2024Приятно иметь дело с человеком, любящим то, чем он занимается и открытым новым знаниям. Василиса относится к этой категории.
- ЕЕлизавета28 мая 2024Море впечатлений после данной экскурсии! Прогулка по лесу, пещере, особенно впечатлил путь по каньону Белые скалы, невероятный вид, куча наикрасивейших
- ВВиктория26 мая 2024Здравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 мая 2024 года. Гидом был
- ВВиктория21 мая 2024Экскурсия понравилась. Комфортабельный автобус, виды по дороге, сама пещера, вкусная еда в кафе. Но, большой минус, что никто не предупреждает
- ААнна18 мая 2024Хотелось бы поблагодарить нашего чудесного фотографа-гида Светлану 🙏🏼 провели с ней чуть больше часа, но заряд положительных эмоций и бесценные
- ННаталья14 мая 2024Экскурсия понравилась, узнала много нового для себя об истории города и не только.
- ООксана12 мая 2024Первое знакомство с Адлером решили начать с экскурсии «Адлер сквозь эпохи». Очень рады, что именно Василиса открыла нам город не
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Пешеходные»
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