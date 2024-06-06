Пешие экскурсии-прогулки в Адлере с экскурсоводом

Найдено 44 экскурсии в категории «Пешеходные» в Адлере, цены от 690 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
🚶 Пешая
Мини-группа
7 часов
22 отзыва
Незабываемый треккинг к каньону Белые скалы в Адлере
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
10 июня в 09:00
2 799 за человека
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Отвлекитесь от суеты курорта и проведите день среди водопадов, скал и горных рек. Увлекательные истории и живописные виды ждут вас
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 60005 400 за всё до 15 чел.
Адлер сквозь эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Адлер сквозь эпохи
Увидеть главные места старинного курорта и узнать о них интересные факты
Начало: По договорённости
Сегодня в 16:30
10 июня в 09:00
4 010 за всё до 10 чел.
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
Погулять по таинственным лесным тропинкам и насладиться фантастической южной природой
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 000 за всё до 15 чел.
Мини-поход в каньоны реки Псахо
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Мини-поход в каньоны реки Псахо
Отдохнуть от жары на заповедной речке, услышать местные легенды и насладиться живописными пейзажами
Начало: В Адлерском районе
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
от 9 000 за всё до 15 чел.
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
Побывать в самых красивых местах парка и получить на память профессиональные снимки
Начало: В Олимпийском парке
Сегодня в 18:00
25 июня в 09:00
80005 600 за всё до 3 чел.
Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
8 отзывов
Кавказ на ладони: поход на Бзерпинский карниз
Подняться на вершину горы, наслаждаясь природой, и отдохнуть на «Альпийских лугах» Красной Поляны
Начало: У горнолыжного курорта «Газпром Лаура»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
от 11 000 за всё до 10 чел.
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Поход на пик Бзерпи и закат в горах
По заповедным альпийским лугам через две вершины
Начало: В Адлере, у здания ГК АЛЬПИКА-СЕРВИС
11 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
Таинственные Воронцовские пещеры
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
49 отзывов
Групповая экскурсия в Воронцовские пещеры: треккинг, чай и природа
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по Воронцовским пещерам, где вас ждет вкуснейший чай и удивительные пейзажи
Начало: Сириус-Адлер-Хоста, по договоренности
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:30
15 июня в 14:30
800 за человека
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун» из Адлера
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
21 отзыв
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун» из Адлера
Начало: КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 12:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000 за человека
Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
9 отзывов
Трек-тур на Агурские водопады и Орлиные скалы: путешествие и мифы
Проведите 5 часов в общении с природой, открывая легендарные Агурские водопады и Орлиные скалы в сопровождении опытного гида
Начало: Ул. Агурское ущелье д. 1
Расписание: понедельник, среда, пятница в 9:30
10 июня в 09:30
12 июня в 09:30
от 3 800 за всё до 2 чел.
Джип-тур «Волчья пасть»
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
5 отзывов
Джип-тур «Волчья пасть»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 14-00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 2 000 за человека
Абхазия: путешествие на минивэне к озеру Рица
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
16 отзывов
Абхазия: путешествие на минивэне к озеру Рица
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 300 за человека
Квест «Золото Форта Боярд» на Сочи Автодром, Формула-1, Олимпийский парк
🚶 Пешая
Квест
1 час
1 отзыв
Квест «Золото Форта Боярд» на Сочи Автодром, Формула-1, Олимпийский парк
Начало: Триумфальная ул., 26, Сириус, г. Сочи
Расписание: 10:00–19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур «Царский каньон в долине реки Псахо»
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
2 отзыва
Джип-тур «Царский каньон в долине реки Псахо»
Начало: Адлерский район, по договорённости
Расписание: Ежедневно 7-30, 13-00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
1 900 за человека
Джип-тур «Солох-аул»
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
1 отзыв
Джип-тур «Солох-аул»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 12-00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 200 за человека
Джип-тур в Абхазию из Адлера
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
10 часов
1 отзыв
Джип-тур в Абхазию из Адлера
Начало: Граница или Остановки ул. Ленина, Олимпийский парк
Расписание: Ежедневно с 6.00 до 7.00 утра.
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 000 за человека
Автобусный тур в Абхазию по Золотому Кольцу из Адлера
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
3 отзыва
Автобусный тур в Абхазию по Золотому Кольцу из Адлера
Начало: Адлер, Олимпийский парк, остановки по ул. Ленина
Расписание: Ежедневно с 6.00 до 7.00 утра.
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 500 за человека
Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия по Сочинскому «Арбату» - улице Навагинской
Начало: Сквер перед ж/д вокзалом (ул. Горького, 54)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
690 за всё до 5 чел.
Насыщенная обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера)
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
4 отзыва
Насыщенная обзорная экскурсия по Сочи (из Адлера)
Начало: Место вашего проживания в Адлере (авт. остановка)
Расписание: Ежедневно выезд с 12:00 до 13:00 часов
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
900 за человека
Прогулка по заповеднику Мюссера
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Прогулка по заповеднику Мюссера
Начало: Граница Псоу
Расписание: По договоренности
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 000 за всё до 6 чел.
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
🚶 Пешая
Билеты
4 часа
Аудиоэкскурсия по курортам Красной Поляны с билетами на канатную дорогу
Начало: Курорт Красная поляна, ул. Горная карусель, 4
Расписание: Канатная дорога работает с 08:15, последний спуск с Роза Пик в 17:15
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 590 за билет
Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
🚶 Пешая
Аудиогид
2 часа
Аудиоэкскурсия в приложении: Граффити-тур по Сочи
Начало: Железнодорожный вокзал (Сочи, ул. Горького, 53)
Расписание: Вы можете выбрать любое удобное время
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
690 за человека
В мире животных или знакомство с фауной Кавказа
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
В мире животных или знакомство с фауной Кавказа
Начало: Вольерный комплекс, Ачипсинкая 16, Сочи
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 5 чел.
Невероятный город Сочи устами Фонарщика Фаролеро
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час 15 минут
Невероятный город Сочи устами Фонарщика Фаролеро
Начало: СОЧИ, ул. Театральная, 2
Расписание: Среда, пятница, суббота и воскресенье 19:00.
Сегодня в 19:30
11 июня в 19:30
2 500 за человека
Старая Краснополянская дорога и Пасть дракона
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Старая Краснополянская дорога и Пасть дракона
Начало: Пос. Красная Поляна
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 13 950 за всё до 2 чел.
Пешеходная экскурсия «Исторический Сочи» с морской прогулкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Пешеходная экскурсия «Исторический Сочи» с морской прогулкой
Начало: Несебрская 5, стр. 8, офис 1
Расписание: Ежедневно с 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
5 000 за всё до 5 чел.
Сюда не возят туристов
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Сюда не возят туристов
Начало: Заберу из отеля
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1750015 750 за всё до 4 чел.
Пеший подьем к озеру Зеркальному с купанием в горной реке
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Пеший подьем к озеру Зеркальному с купанием в горной реке
Начало: Сочи, посёлок Красная Поляна, Калиновая улица, 9/1
Расписание: ежедневно с 8:00 до 20:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 4 чел.
Мастер-класс «Гончарный круг»
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс «Гончарный круг»
Начало: Сочи. Навагинская 9д
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
3 000 за человека
Прохлада водопадов Сочи. Прогулка в колхидском лесу. Каскад водопадов Ажек
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
6.5 часов
Прохлада водопадов Сочи. Прогулка в колхидском лесу. Каскад водопадов Ажек
Начало: Заберу из отеля
Расписание: Ежедневно, время договорное
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1750015 750 за всё до 4 чел.
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Тайна краснополянских дольменов, храм Солнца и лабиринт желаний
Начало: Железнодорожный вокзал Адлера
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Ахштырское ущелье: по следам древних
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Ахштырское ущелье: путешествие по следам древних цивилизаций
Погрузитесь в мир первобытной природы и древних легенд с экскурсией в Ахштырское ущелье. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: поселок Адлер
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 7 000 за всё до 10 чел.
Прогулка на Багги по окрестностям Сочи
🚶 Пешая
🛞 Багги
Индивидуальная
3.5 часа
Прогулка на Багги по окрестностям Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за всё до 10 чел.
Эко-туристический маршрут в Абхазию «Бронзовое ущелье»
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Индивидуальная
12 часов
Эко-туристический маршрут в Абхазию «Бронзовое ущелье»
Начало: Ул. Ленина, Адлер
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
20 000 за всё до 6 чел.
Старый Адлер и посещение парка «Южные культуры»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Старый Адлер и посещение парка «Южные культуры»
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
С детьми - в мини-поход вдоль реки Псахо
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
С детьми - в мини-поход вдоль реки Псахо
Всей семьёй пройти по колхидскому лесу и сухому каньону + устроить пикник на лугу с видом на горы
Начало: по договорённости с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
15 000 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
Фотосессия в одном из самых красивых парков Адлера: в дружеской и спокойной обстановке
Начало: У парка «Южные культуры»
23 июня в 16:00
14 июля в 16:00
83337 500 за всё до 4 чел.
Прогулка по сказочному каньону реки Псахо
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по сказочному каньону реки Псахо
Начало: Автобусная остановка «Галицыно»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 3 чел.
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
🚶 Пешая
Индивидуальная
10 часов
Поход в горы Ачишхо: самое влажное место России
Подняться на высоту 2390 м через живописные горы Красной Поляны и узнать о кавказской природе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 10 000 за всё до 10 чел.
О чем молчит Прометей: поход на Орлиные скалы в Сочи
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
О чем молчит Прометей: поход на Орлиные скалы в Сочи
Начало: Остановка автобуса МТЦ «Спутник»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
от 3 800 за всё до 2 чел.
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Фотопрогулка
6 часов
Каньон Псахо: природное чудо и одно из лучших мест для фотосессий
Отправиться в треккинг по ущелью в окружении скал и самшитового леса (в мини-группе)
Начало: У вашего отеля в Адлере/Хосте
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 800 за человека
Каньонинг с опытным инструктором в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
5.5 часов
Каньонинг с опытным инструктором в мини-группе
Пройти каньон горной реки - поплавать, попрыгать и зарядиться адреналином
Начало: По договорённости с гидом
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500 за человека
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Погрузиться в атмосферу Олимпиады-2014 и изучить ее объекты на берегу моря
Начало: У Имеретинского ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    6 июня 2024
    Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
    Даниил - увлеченный своим делом человек. Для него это не работа, а именно дело, которое приносит удовлетворение. Он искренне хочет
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    изменить этот вид бизнеса к лучшему, и начинает с самого правильного - с себя. Строит корректную коммуникацию ДО похода. Интересный рассказчик и собеседник во время похода. Выбирает не банальные варианты даже в рамках предложенных локаций. Рекомендую пройти однодневный поход именно с Даниилом

  • А
    Анастасия
    4 июня 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Интересный маршрут, но местами было сложно😅 советую пройти такое, эмоции останутся надолго!
  • Д
    Денис
    3 июня 2024
    Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
    Суперский нескучный кольцевой маршрут прошли с Владом. Гид рассказал много интересного про природу края, его флору и фауну. Обязательно вернусь за другими экскурсиями!
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Адлер сквозь эпохи
    Приятно иметь дело с человеком, любящим то, чем он занимается и открытым новым знаниям. Василиса относится к этой категории.
  • Е
    Елизавета
    28 мая 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Море впечатлений после данной экскурсии! Прогулка по лесу, пещере, особенно впечатлил путь по каньону Белые скалы, невероятный вид, куча наикрасивейших
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    локаций!!! Остановка на смотровой точке тоже оставила кучу эмоций. Отдельные спасибо Юрию, на протяжении всего маршрута рассказал нам множество интересных фактов и историй. Остались с мужем в полном восторге, всем советуем, точно не пожалеете!!!

    Море впечатлений после данной экскурсии! Прогулка по лесу, пещере, особенно впечатлил путь по каньону Белые скалыМоре впечатлений после данной экскурсии! Прогулка по лесу, пещере, особенно впечатлил путь по каньону Белые скалыМоре впечатлений после данной экскурсии! Прогулка по лесу, пещере, особенно впечатлил путь по каньону Белые скалы
  • В
    Виктория
    26 мая 2024
    Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
    Здравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 мая 2024 года. Гидом был
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    Юрий! Тактичный, специалист своего дела! Маршрут немного для меня сложновато, но мой муж, любитель природы, был в восторге! Трижды переходили реку вброд, пробирались сквозь,, джунгли,,, шли по лесу Бабы-Яги и это только малая часть. Если вы любите длительные пешие маршруты (шли около 4 часов) с элементами экстрима, то это точно для Вас. Спасибо организаторам и Юрию!

    Здравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 маяЗдравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 маяЗдравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 маяЗдравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 маяЗдравствуйте! Хотела сказать немного слов об экскурсии. Мы с мужем были на этом маршруте 19 мая
  • В
    Виктория
    21 мая 2024
    Таинственные Воронцовские пещеры
    Экскурсия понравилась. Комфортабельный автобус, виды по дороге, сама пещера, вкусная еда в кафе. Но, большой минус, что никто не предупреждает
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    о серпантине по дороге. Двум женщинам стало плохо, пришлось останавливаться, их прям выворачивало. Неприятное зрелище. При этом у экскурсовода и водителя не было даже воды. Нужно в такие поездки предусматривать наличие воды и лекарственных средств, хотя бы кислых конфеток. Еще, никто нужно понимать, что пешком в гору пройти необходимо 1.2км.

  • А
    Анна
    18 мая 2024
    Фотопрогулка по Олимпийскому парку
    Хотелось бы поблагодарить нашего чудесного фотографа-гида Светлану 🙏🏼 провели с ней чуть больше часа, но заряд положительных эмоций и бесценные
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    воспоминания, которые Светлана бережно снимала на камеру, с нами точно на всю жизнь! Мероприятие прошло ровно так, как договаривались, даже лучше, благодаря подсказкам и позитиву от Светланы 😁👍🏻 очень ждём наши снимки, будем рекомендовать всем данный фото-тур

  • Н
    Наталья
    14 мая 2024
    Адлер сквозь эпохи
    Экскурсия понравилась, узнала много нового для себя об истории города и не только.
  • О
    Оксана
    12 мая 2024
    Адлер сквозь эпохи
    Первое знакомство с Адлером решили начать с экскурсии «Адлер сквозь эпохи». Очень рады, что именно Василиса открыла нам город не
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    только как прекрасный курорт, но и как историческое место с богатейшей историей. Очень интересный, живой рассказ от основания российского города Сочи в 1838 году до наших дней. Василиса не только настоящий профессионал своего дела, но и очень обаятельный и комфортный человек. Мы впечатлены и очень ей благодарны) Всем рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Пешеходные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 44
  1. Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
  2. Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
  3. Адлер сквозь эпохи
  4. Волшебное путешествие к Ореховскому и Ажекским водопадам из Адлера
  5. Мини-поход в каньоны реки Псахо
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Пешеходные" можно забронировать 44 экскурсии от 690 до 20 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 203 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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