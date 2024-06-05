Необычные экскурсии по Адлеру

Найдено 119 экскурсий в категории «Необычные» в Адлере, цены от 500 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная прогулка под парусом в Адлере
🛥 На яхте
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
50 отзывов
Яхтенная прогулка в Адлере: море, паруса и свобода
Исследуйте красоту Адлера с воды во время уникальной парусной прогулки. Под парусом встретьте дельфинов и Кавказ
Начало: В Адлере порт Имеретинский возле отеля Альфа Сириу...
Расписание: ежедневно в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
17881 610 за человека
Морская парусная прогулка
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
25 отзывов
Парусная яхта в Адлере: прогулка с видами Кавказа и Олимпийского парка
Погрузитесь в мир морских приключений с парусной прогулкой в Адлере. Захватывающие виды и отличные фото-воспоминания ждут вас
Начало: В Имеретинском порту Адлера
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 000 за человека
Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера или Гагры
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
11 отзывов
Автомобильный тур по неизведанной Абхазии: от Адлера до Гагры
Погрузитесь в атмосферу древних святынь и советского наследия Абхазии. Увидите уникальные места и услышите увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
15 июня в 05:30
16 июня в 05:30
12 678 за всё до 4 чел.
Приключение в окрестностях Большого Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
30 отзывов
Приключение в окрестностях Большого Сочи: экскурсия на внедорожнике
Откройте для себя уникальные локации Адлера и окрестностей Сочи на комфортабельном внедорожнике с персональным гидом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000 за всё до 6 чел.
Необыкновенная Абхазия: из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
89 отзывов
Путешествие по нетуристическим местам Абхазии из Адлера
Вас ждут древние храмы, крепости, живописные водопады и уникальные панорамы Абхазии. Путешествие вдали от туристических троп
Начало: От вашего отеля в Адлерском районе (Сочи и Кр Поля...
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Гастротур на внедорожном кабриолете
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Эксклюзивный гастротур на кабриолете: кулинарное приключение в Адлере
Вас ждет незабываемое гастрономическое приключение по живописным местам Адлера на комфортабельном кабриолете
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
14 000 за всё до 6 чел.
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: величие гор, бирюзовые озера и исторические здания. Индивидуальный маршрут и комфорт гарантированы
Начало: от вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
20 июня в 07:00
21 июня в 07:00
от 15 600 за всё до 7 чел.
Прогулка на белоснежной яхте в мини-группе
🛥 На яхте
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
11 отзывов
Групповая прогулка на яхте в Адлере с видом на горы
Исследуйте величие Черного моря и Кавказских гор, наслаждаясь комфортом и уютом белоснежной парусной яхты
Начало: Морской порт Сириус
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
21501 720 за человека
На кабриолете - в Олимпийский парк (из Адлера)
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
В тренде
На кабриолете - в Олимпийский парк
Прокатитесь на кабриолете по Олимпийскому парку и узнайте все секреты Сочи. Фотосессия на фоне пальм и шоу фонтанов ждут вас
Начало: В любой точке Сириуса
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
60004 200 за всё до 3 чел.
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
13 отзывов
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Насладиться фантастической горной природой и услышать о местных традициях и обычаях
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500 за всё до 4 чел.
Велотреккинг в сочинских горах
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
Начало: Пгт Красная Поляна
11 июня в 08:30
16 июня в 08:30
от 6 670 за всё до 10 чел.
Мотопрогулка в горы! Роза Плато
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Мотопрогулка в горы Адлера: Роза Плато - приключение жизни
Почувствуйте ветер свободы во время мотопрогулки к Роза Плато. Комфорт, безопасность и красоты Кавказа ждут вас
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500 за человека
Гастротур по Абхазии (из Адлера)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
3 отзыва
Гастротур по Абхазии (из Адлера)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
89008 010 за всё до 7 чел.
На мотоцикле - по вечернему Сочи
🏍 На мотоцикле
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
На мотоцикле по вечернему Сочи: путешествие, полное впечатлений
Почувствуйте ритм вечернего Сочи, прокатившись на мотоцикле с ветерком. Вас ждут живописные улицы, набережная и кофе на вершине башни Панорама
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000 за человека
В Красную Поляну и Розу Хутор - на кабриолете из Адлера
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
В Красную Поляну и Роза Хутор - на кабриолете из Адлера: путешествие жизни
Представьте себя на борту роскошного кабриолета, мчащегося к живописным горным курортам. Это не просто поездка, это путешествие, наполненное впечатлениями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600014 400 за всё до 3 чел.
Аренда яхты в Адлере
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
11 отзывов
Аренда яхты в Адлере: незабываемые морские прогулки и туры
Проведите день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морским бризом и великолепными видами Адлера
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000 за всё до 8 чел.
Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
🛣 Джиппинг
Групповая
9 часов
6 отзывов
Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 350 за человека
Прогулка по вечернему морю на яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
18 отзывов
Прогулка по вечернему морю на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
1 875 за человека
Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
11 часов
131 отзыв
Джип-тур Абхазия: Гагра, Рица, Гегский водопад - незабываемые впечатления
Приглашаем в увлекательный Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад в компании гостеприимных хозяев
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 1 600 за человека
Красная Поляна - «Три курорта» в мини-группе
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
70 отзывов
Групповая экскурсия по Красной Поляне: Горки Город, Роза Хутор, Газпром
Погрузитесь в атмосферу зимнего отдыха и красот природы Красной Поляны с уникальной экскурсией в мини-группе
Начало: Забираем от отеля
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 12:45
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1 900 за человека
На внедорожнике по Сочи в мини групп: ущелье, каньоны
🛣 Джиппинг
Групповая
5 часов
109 отзывов
На внедорожнике по Сочи в мини групп: ущелье, каньоны
Начало: Остановки центральных улиц Адлера. ЖД вокзал
Расписание: Ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 1 650 за человека
Увлекательный джип-тур по каньонам в Сочи
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Мини-группа
6 часов
44 отзыва
Увлекательный джип-тур по каньонам в Сочи
Начало: Сочи, Адлер и Сириус, забираем от остановок
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
от 1 800 за человека
Рыбалка в открытом море с приготовлением улова на борту (порт Адлер)
Мини-группа
3 часа
30 отзывов
Рыбалка в открытом море с приготовлением улова на борту (порт Адлер)
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 1 900 за человека
Конные прогулки
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
3 часа
15 отзывов
Конные прогулки
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 11-00, 14-00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 800 за человека
Экскурсия на джипах в пещеру и древний каньон Сочи
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
43 отзыва
Джип-тур в пещеру и древний каньон Сочи: трекинг и самшитовая роща
Приглашаем вас на захватывающий джип-тур по древнему каньону и пещерам Сочи. Окунитесь в мир природных красот и духовного обновления
Начало: Заберем вас с места где вы остановились
Расписание: Ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 1 600 за человека
«Золотая Абхазия» на люксовом микроавтобусе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
22 отзыва
«Золотая Абхазия» на люксовом микроавтобусе
Начало: Забираем от гостиницы
Расписание: Ежедневно в 6:00 - 6:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 300 за человека
Авторский джип-тур: Абхазия, Гагра - дом призрака
🛣 Джиппинг
Джиппинг в Абхазию
Групповая
11 часов
16 отзывов
Авторский джип-тур: Гагра и дом призрака из Адлера - путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в мир забытых мест и архитектурных руин. Откройте для себя уникальные виды и вкусы Абхазии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 2 150 за человека
Конная прогулка в Адлере
🐴 Конные прогулки
Групповая
2 часа
6 отзывов
Конная прогулка в Адлере: впечатляющее приключение среди природы
Подарите себе и близким незабываемые моменты во время конной прогулки по живописным уголкам Адлера
Начало: Остановка «Мацеста»
Расписание: Ежедневно: по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 100 за человека
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун» из Адлера
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
21 отзыв
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун» из Адлера
Начало: КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 12:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000 за человека
Индивидуальный тур в Абхазию: комфорт и лучшие места
Индивидуальная
12 часов
36 отзывов
Эксклюзивный тур в Абхазию с личным гидом
Получите уникальный опыт путешествия по Абхазии, наслаждаясь комфортом и знаниями личного гида
Начало: Место и время согласуется заранее
Расписание: Ежедневно! Не оплачивать пока не согласуем все детали!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 за всё до 8 чел.
Трёхчасовая рыбалка на яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
3 часа
3 отзыва
Трёхчасовая рыбалка на яхте
Начало: Морской порт Сочи, Адлер, Имеретинский или Хосты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 950 за человека
Индивидуальная морская рыбалка в Адлере
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Популярное предложение
Индивидуальная морская рыбалка в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 500 за всё до 8 чел.
Национальный парк «33 водопада» и шоу-программа с дегустациями
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
14 отзывов
Национальный парк «33 водопада»: дегустации и приключения в Адлере
Погрузитесь в мир природных чудес и культурных открытий во время посещения Национального парка «33 водопада» в Адлере
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000 за человека
Дайвинг в Чёрном море
Мини-группа
2 часа
11 отзывов
Дайвинг в Чёрном море
Начало: Заберем вас с места вашего проживания
Расписание: Ежедневно в хорошую погоду, время: 11:00, 13:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 3 350 за человека
Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
66 отзывов
Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум
Начало: Адлер, удобная для вас остановка
Расписание: По четным числам
Сегодня в 06:00
10 июня в 06:00
1 900 за человека
Термальный источник Кындыг и старый Сухум
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Термальный источник Кындыг и старый Сухум
Начало: Ваш адрес в Адлере
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600 за всё до 4 чел.
Джип тур в Солохаул
🛣 Джиппинг
Мини-группа
6 часов
3 отзыва
Джип тур в Солохаул
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 400 за человека
Джип-тур «Ущелье мамонта» - природный аквапарк в парке Юрского периода
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
3 отзыва
Джип-тур «Ущелье мамонта» - природный аквапарк в парке Юрского периода
Начало: Адлерский район, по договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно, 13-00 (выезд из Адлера)
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
2 100 за человека
Рыбалка на яхте
🛥 На яхте
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Рыбалка на яхте
Начало: Морпорт центрального ра-на Сочи, Адлера, Кудепсты
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500 за человека
Аренда яхты премиум-класса «ALISIA» в Адлере
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
12 отзывов
Аренда яхты премиум-класса «ALISIA» в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
Расписание: Каждый день, круглосуточно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 15 900 за всё до 6 чел.
Джип-тур «Волчья пасть»
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
5 отзывов
Джип-тур «Волчья пасть»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 14-00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 2 000 за человека
Долина Легенд и 33 Водопада
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
14 отзывов
Долина Легенд и 33 Водопада
Начало: Сириус-Адлер-Хоста-Центральный район
Расписание: каждый день с 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
650 за человека
Акармара - водопады и покинутый город
🛣 Джиппинг
Мини-группа
16 часов
2 отзыва
Акармара - водопады и покинутый город
Начало: Сочи и Адлер
Расписание: Ежедневно, 6:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
5 000 за человека
Абхазия: путешествие на минивэне к озеру Рица
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
16 отзывов
Абхазия: путешествие на минивэне к озеру Рица
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 300 за человека
Тайны Нового Афона в Абхазии
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Тайны Нового Афона в Абхазии
Начало: Мы заберем вас из отеля в Адлере
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Мотопрогулка в горы! Роза Плато
    Поехала на мотоцикле первый раз. Экскурсию заказывала на 18-00, на закат. Сначала было страшно. Потом поняла, что не нужно следить
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    за дорожным движением, нужно смотреть на красоту вокруг, водитель ведь профессионал. Накричалась, выпустила эмоции! Спасибо водителю Александру, поддержал 😀!!!! Эмоций от красот гор море, от езды на мотоцикле ещё больше!!! СПАСИБО!!!!

  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Джип-тур Абхазия: архитектурная Гагра, озеро Рица и Гегский водопад
    Отличная экскурсия в мини-группах, достаточно времени на разных локациях, во время экскурсии чувствуется колорит страны и гостеприимство. Спасибо нашему гид Рустаму, внимательный и с хорошим чувством юмора
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Морская парусная прогулка
    Экскурсия замечательная, превзошла наши ожидания! Организаторам спасибо - все четко, понятно, без задержек, переплат Нам повезло с погодой, вода спокойная, виды шикарные, даже увидели дельфинов) Однозначно рекомендую!
    Экскурсия замечательная, превзошла наши ожидания!Экскурсия замечательная, превзошла наши ожидания!Экскурсия замечательная, превзошла наши ожидания!
  • Н
    Наталия
    26 мая 2024
    Морская парусная прогулка
    Прогулка получилась отличная- за 1,5 часа увидели очень много дельфинов, погода хорошая - красота. Всего 7 пассажиров на борту. Идеально. Минус
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    -некорректно составлено описание. Дети до 5 лет не бесплатно! А только 1 ребенок на семью бесплатный, за другого 1400 р. Я считаю, что это должно быть прописано в описании, а не по факту. НО! Как поняла это особенность Сочи - замалчивание, обращалась к другому организатору - такая же история, в описании одно, по факту -по-другому. Я за корректное изложение стоимости перед бронирванием.

  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Необыкновенная Абхазия: из Адлера
    Замечательная экскурсия, прекрасно провели день в Абхазии с Денисом! Удачно подобраны места остановок, без толп туристов, что позволило насладиться видами.
  • А
    Анна
    24 мая 2024
    Конные прогулки
    Все понравилось. Кони спокойные. Инструктора опытные и вежливые. Отвечают позитивно на глупые вопросы. Прогулка по прекрасным местам, остановка у живописного водоёма. Спасибо
  • А
    Анна
    24 мая 2024
    Национальный парк «33 водопада» и шоу-программа с дегустациями
    Прекрасная природа Сочинского национального парка, и окрестностей. Гостеприимные хозяева дегустационных залов. Великолепный экскурсовод Тенгиз и водитель Дмитрий. Незабываемые эмоции и великолепное настроение от экскурсии.
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    На кабриолете - в Олимпийский парк
    Заказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересный собеседник,в машине комфортно, советую экскурсию не о чем не пожалеете 👍
    Заказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересныйЗаказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересныйЗаказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересный
  • В
    Виктория
    23 мая 2024
    Джип-тур с купанием в природном аквапарке
    Все было супер) Водитель хороший и экскурсия впечатления оставила отличные, вы топ
  • А
    Алексей
    22 мая 2024
    На кабриолете - в Олимпийский парк
    Экскурсия по Олимпийскому парку прошла замечательно. Большое спасибо Захару за интересные рассказы и хорошую музыку. Уже планируем экскурсию на Красную Поляну, уверены, что все будет так же интересно.
    Экскурсия по Олимпийскому парку прошла замечательно. Большое спасибо Захару за интересные рассказы и хорошую музыку. Уже

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. Душевная прогулка под парусом в Адлере
  2. Морская парусная прогулка
  3. Необычная Абхазия: автомобильный тур из Адлера или Гагры
  4. Приключение в окрестностях Большого Сочи
  5. Необыкновенная Абхазия: из Адлера
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Необычные" можно забронировать 119 экскурсий и билетов от 500 до 73 750 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 1357 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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