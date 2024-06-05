1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Яхтенная прогулка в Адлере: море, паруса и свобода
Исследуйте красоту Адлера с воды во время уникальной парусной прогулки. Под парусом встретьте дельфинов и Кавказ
Начало: В Адлере порт Имеретинский возле отеля Альфа Сириу...
Расписание: ежедневно в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
17881 610₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Парусная яхта в Адлере: прогулка с видами Кавказа и Олимпийского парка
Погрузитесь в мир морских приключений с парусной прогулкой в Адлере. Захватывающие виды и отличные фото-воспоминания ждут вас
Начало: В Имеретинском порту Адлера
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Автомобильный тур по неизведанной Абхазии: от Адлера до Гагры
Погрузитесь в атмосферу древних святынь и советского наследия Абхазии. Увидите уникальные места и услышите увлекательные истории
Начало: У вашего отеля
15 июня в 05:30
16 июня в 05:30
12 678₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Приключение в окрестностях Большого Сочи: экскурсия на внедорожнике
Откройте для себя уникальные локации Адлера и окрестностей Сочи на комфортабельном внедорожнике с персональным гидом
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие по нетуристическим местам Абхазии из Адлера
Вас ждут древние храмы, крепости, живописные водопады и уникальные панорамы Абхазии. Путешествие вдали от туристических троп
Начало: От вашего отеля в Адлерском районе (Сочи и Кр Поля...
13 июня в 08:00
17 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Эксклюзивный гастротур на кабриолете: кулинарное приключение в Адлере
Вас ждет незабываемое гастрономическое приключение по живописным местам Адлера на комфортабельном кабриолете
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Абхазия - авто-экскурсия в мир природной красоты из Адлера
Погрузитесь в атмосферу Абхазии: величие гор, бирюзовые озера и исторические здания. Индивидуальный маршрут и комфорт гарантированы
Начало: от вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
20 июня в 07:00
21 июня в 07:00
от 15 600₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
Групповая прогулка на яхте в Адлере с видом на горы
Исследуйте величие Черного моря и Кавказских гор, наслаждаясь комфортом и уютом белоснежной парусной яхты
Начало: Морской порт Сириус
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
21501 720₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
В тренде
На кабриолете - в Олимпийский парк
Прокатитесь на кабриолете по Олимпийскому парку и узнайте все секреты Сочи. Фотосессия на фоне пальм и шоу фонтанов ждут вас
Начало: В любой точке Сириуса
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
60004 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Чары Абхазии: Гагра и озеро Рица
Насладиться фантастической горной природой и услышать о местных традициях и обычаях
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
11 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
Начало: Пгт Красная Поляна
11 июня в 08:30
16 июня в 08:30
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Мотопрогулка в горы Адлера: Роза Плато - приключение жизни
Почувствуйте ветер свободы во время мотопрогулки к Роза Плато. Комфорт, безопасность и красоты Кавказа ждут вас
Начало: По договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5.5 часов
Гастротур по Абхазии (из Адлера)
Сыры и мясо, мед, чай и вина - продегустировать местные специалитеты и услышать о культуре региона
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
89008 010₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
На мотоцикле по вечернему Сочи: путешествие, полное впечатлений
Почувствуйте ритм вечернего Сочи, прокатившись на мотоцикле с ветерком. Вас ждут живописные улицы, набережная и кофе на вершине башни Панорама
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
В Красную Поляну и Роза Хутор - на кабриолете из Адлера: путешествие жизни
Представьте себя на борту роскошного кабриолета, мчащегося к живописным горным курортам. Это не просто поездка, это путешествие, наполненное впечатлениями
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1600014 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты в Адлере: незабываемые морские прогулки и туры
Проведите день на борту роскошной яхты, наслаждаясь морским бризом и великолепными видами Адлера
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
9 часов
Джип-тур Солохаул: чайные плантации Сочи
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 350₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Прогулка по вечернему морю на яхте
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно с 16:30, через каждые полтора часа
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
1 875₽ за человека
Групповая
11 часов
Джип-тур Абхазия: Гагра, Рица, Гегский водопад - незабываемые впечатления
Приглашаем в увлекательный Джип-тур по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад в компании гостеприимных хозяев
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 1 600₽ за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия по Красной Поляне: Горки Город, Роза Хутор, Газпром
Погрузитесь в атмосферу зимнего отдыха и красот природы Красной Поляны с уникальной экскурсией в мини-группе
Начало: Забираем от отеля
Расписание: Ежедневно с 11:00 до 12:45
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
1 900₽ за человека
Групповая
5 часов
На внедорожнике по Сочи в мини групп: ущелье, каньоны
Начало: Остановки центральных улиц Адлера. ЖД вокзал
Расписание: Ежедневно, круглогодично, без выходных и перерывов
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 1 650₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Увлекательный джип-тур по каньонам в Сочи
Начало: Сочи, Адлер и Сириус, забираем от остановок
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
от 1 800₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Рыбалка в открытом море с приготовлением улова на борту (порт Адлер)
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно 08:00, 11:00, 14:00, 17:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 1 900₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Конные прогулки
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 11-00, 14-00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 800₽ за человека
Групповая
7 часов
Джип-тур в пещеру и древний каньон Сочи: трекинг и самшитовая роща
Приглашаем вас на захватывающий джип-тур по древнему каньону и пещерам Сочи. Окунитесь в мир природных красот и духовного обновления
Начало: Заберем вас с места где вы остановились
Расписание: Ежедневно в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 1 600₽ за человека
Групповая
12 часов
«Золотая Абхазия» на люксовом микроавтобусе
Начало: Забираем от гостиницы
Расписание: Ежедневно в 6:00 - 6:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
2 300₽ за человека
Групповая
11 часов
Авторский джип-тур: Гагра и дом призрака из Адлера - путешествие в прошлое
Вас ждет погружение в мир забытых мест и архитектурных руин. Откройте для себя уникальные виды и вкусы Абхазии
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 2 150₽ за человека
Групповая
2 часа
Конная прогулка в Адлере: впечатляющее приключение среди природы
Подарите себе и близким незабываемые моменты во время конной прогулки по живописным уголкам Адлера
Начало: Остановка «Мацеста»
Расписание: Ежедневно: по договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 100₽ за человека
Групповая
6 часов
Обзорная экскурсия «Сочи и гора Ахун» из Адлера
Начало: КПП отеля или ближайшей остановки
Расписание: Ежедневно в 12:30 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
1 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Эксклюзивный тур в Абхазию с личным гидом
Получите уникальный опыт путешествия по Абхазии, наслаждаясь комфортом и знаниями личного гида
Начало: Место и время согласуется заранее
Расписание: Ежедневно! Не оплачивать пока не согласуем все детали!
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000₽ за всё до 8 чел.
Мини-группа
3 часа
Трёхчасовая рыбалка на яхте
Начало: Морской порт Сочи, Адлер, Имеретинский или Хосты
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 950₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Индивидуальная морская рыбалка в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1
Расписание: Ежедневно в 9:00, 12:00, 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
17 500₽ за всё до 8 чел.
Групповая
8 часов
Национальный парк «33 водопада»: дегустации и приключения в Адлере
Погрузитесь в мир природных чудес и культурных открытий во время посещения Национального парка «33 водопада» в Адлере
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000₽ за человека
Мини-группа
2 часа
Дайвинг в Чёрном море
Начало: Заберем вас с места вашего проживания
Расписание: Ежедневно в хорошую погоду, время: 11:00, 13:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от 3 350₽ за человека
Групповая
12 часов
Термальный источник Кындыг, Черниговка, Сухум
Начало: Адлер, удобная для вас остановка
Расписание: По четным числам
Сегодня в 06:00
10 июня в 06:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Термальный источник Кындыг и старый Сухум
Начало: Ваш адрес в Адлере
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
15 600₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Джип тур в Солохаул
Начало: Ваш адрес в Сочи или Адлере
Расписание: Ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 400₽ за человека
Групповая
6 часов
Джип-тур «Ущелье мамонта» - природный аквапарк в парке Юрского периода
Начало: Адлерский район, по договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно, 13-00 (выезд из Адлера)
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
2 100₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Рыбалка на яхте
Начало: Морпорт центрального ра-на Сочи, Адлера, Кудепсты
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда яхты премиум-класса «ALISIA» в Адлере
Начало: Адлер, Морской бульвар, 1, линия 2 (причал)
Расписание: Каждый день, круглосуточно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 15 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
6 часов
Джип-тур «Волчья пасть»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно 14-00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
от 2 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Долина Легенд и 33 Водопада
Начало: Сириус-Адлер-Хоста-Центральный район
Расписание: каждый день с 10.00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
650₽ за человека
Мини-группа
16 часов
Акармара - водопады и покинутый город
Начало: Сочи и Адлер
Расписание: Ежедневно, 6:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
5 000₽ за человека
Групповая
10 часов
Абхазия: путешествие на минивэне к озеру Рица
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 7:00 до 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Тайны Нового Афона в Абхазии
Начало: Мы заберем вас из отеля в Адлере
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Поехала на мотоцикле первый раз. Экскурсию заказывала на 18-00, на закат. Сначала было страшно. Потом поняла, что не нужно следить
- ООльга29 мая 2024Отличная экскурсия в мини-группах, достаточно времени на разных локациях, во время экскурсии чувствуется колорит страны и гостеприимство. Спасибо нашему гид Рустаму, внимательный и с хорошим чувством юмора
- ММария28 мая 2024Экскурсия замечательная, превзошла наши ожидания! Организаторам спасибо - все четко, понятно, без задержек, переплат Нам повезло с погодой, вода спокойная, виды шикарные, даже увидели дельфинов) Однозначно рекомендую!
- ННаталия26 мая 2024Прогулка получилась отличная- за 1,5 часа увидели очень много дельфинов, погода хорошая - красота. Всего 7 пассажиров на борту. Идеально. Минус
- ААнна26 мая 2024Замечательная экскурсия, прекрасно провели день в Абхазии с Денисом! Удачно подобраны места остановок, без толп туристов, что позволило насладиться видами.
- ААнна24 мая 2024Все понравилось. Кони спокойные. Инструктора опытные и вежливые. Отвечают позитивно на глупые вопросы. Прогулка по прекрасным местам, остановка у живописного водоёма. Спасибо
- ААнна24 мая 2024Прекрасная природа Сочинского национального парка, и окрестностей. Гостеприимные хозяева дегустационных залов. Великолепный экскурсовод Тенгиз и водитель Дмитрий. Незабываемые эмоции и великолепное настроение от экскурсии.
- ААнастасия23 мая 2024Заказывала экскурсию в Олимпийский парк, экскурсия состоялась, все было на высшем уровне, пожелания были учтены ✅,интересный собеседник,в машине комфортно, советую экскурсию не о чем не пожалеете 👍
- ВВиктория23 мая 2024Все было супер) Водитель хороший и экскурсия впечатления оставила отличные, вы топ
- ААлексей22 мая 2024Экскурсия по Олимпийскому парку прошла замечательно. Большое спасибо Захару за интересные рассказы и хорошую музыку. Уже планируем экскурсию на Красную Поляну, уверены, что все будет так же интересно.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Необычные»
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