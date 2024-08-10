Интересные программы мастер-классы Адлера

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Адлере, цены от 1 330 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Морские прогулки на парусной яхте
На яхте
скидка
5%
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Морские прогулки на парусной яхте
Отдохнуть на борту, искупаться в открытом море и получить мастер-класс от капитана
Начало: В Имеретинском порту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14001 330 за человека
Мастер-класс «Гончарный круг»
Пешая
1 час
Индивидуальная
Мастер-класс «Гончарный круг»
Начало: Сочи. Навагинская 9д
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
3 000 за человека
Завораживающие окрестности Сочи (из Адлера)
На машине
6.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Завораживающие окрестности Сочи (из Адлера)
Пещеры, горные перевалы, невероятные виды и чайный мастер-класс на автомобильной экскурсии
Начало: У станции Хоста
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
14 800 за всё до 5 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Морские прогулки на парусной яхте
  2. Мастер-класс «Гончарный круг»
  3. Завораживающие окрестности Сочи (из Адлера)
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Роза Хутор
  7. Набережная
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в августе 2024
Сейчас в Адлере в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 1 330 до 14 800 со скидкой до 5%.
Забронируйте экскурсию в Адлере на 2024 год по теме «Мастер-классы», цены от 1330₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам