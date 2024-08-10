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до 10 чел.
Морские прогулки на парусной яхте
Отдохнуть на борту, искупаться в открытом море и получить мастер-класс от капитана
Начало: В Имеретинском порту
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
14001 330₽ за человека
1 час
Индивидуальная
Мастер-класс «Гончарный круг»
Начало: Сочи. Навагинская 9д
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
12 авг в 09:00
3 000₽ за человека
6.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Завораживающие окрестности Сочи (из Адлера)
Пещеры, горные перевалы, невероятные виды и чайный мастер-класс на автомобильной экскурсии
Начало: У станции Хоста
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
14 800₽ за всё до 5 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Мастер-классы»
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