Что вас ожидает:

Гагра — звезда советского кинематографа

Здесь мы увидим известную колоннаду — локация часто встречавшаяся в советских фильмах и не менее известный ресторан Гагрипш, привезённый с парижской выставки и собранный без единого гвоздя.

Город Новый Афон — потрясающий курортный городок

Здесь можно увидеть памятник средневекового зодчества — Храм Симона Кананита. Посетить мужской монастырь, расположенный у подножия Афонской горы. Полюбоваться на рукотворное чудо — Новоафонский водопад, а на озере Псырцха полюбоваться на грациозных лебедей и покормить их.

Сухум — столица Абхазии

Здесь обязательно стоит закупиться сезонными фруктами и местными блюдами. Ну и, конечно, устроить променад по центральной набережной и заглянуть в местный порт.

Абхазия для сталкеров

Кажется время застыло в этих местах. Добро пожаловать в города-призраки Акармара и Туарчал. Здесь можно увидеть старые подземные шахты, крупную и запустелую электростанцию, захваченный в плен самолёт в опустевшем аэропорту и другие потрясающие архитектурные памятники, которые тесно переплелись с природой, после того как человек покинул эти места. Вы услышите интереснейшие истории послевоенной Абхазии и сделаете отличные фотографии на фоне гигантского сухогруза, в заброшенном порту.

Природные красоты Абхазии

Три величественных водопада на реке Аалдзга — Акармарскому водопаду, мощный водопад Ирина и один из самых высоких водопадов Европы — Великан. Ну а приятным завершением нашей поездки станет посещение одного из природных минеральных источников Абхазии. Вы сможете здесь снять усталость от насыщенного путешествия и побаловать себя СПА-процедурами.

Важная информация: