Города призраки и парк водопадов

Отправляемся открывать и изучать сокровища Восточной Абхазии

Мини-группа
Отправляемся открывать и изучать сокровища Восточной Абхазии.

Для начала заедем в города-призраки Акармара и Туарчал — заброшки, столь любимые сталкерами за их интересные архитектурные находки.

Посетим города: Новый Афон, Гагра и Сухум.

Восхитимся величественными водопадами и поправим здоровье в горячих водах минерального источника.
Города призраки и парк водопадов
Города призраки и парк водопадов
Города призраки и парк водопадов
Города призраки и парк водопадов
Города призраки и парк водопадов
Города призраки и парк водопадов
Города призраки и парк водопадов
Города призраки и парк водопадов
Города призраки и парк водопадов
Города призраки и парк водопадов
Города призраки и парк водопадов
Города призраки и парк водопадов
Города призраки и парк водопадов
Города призраки и парк водопадов
Города призраки и парк водопадов
Города призраки и парк водопадов
Города призраки и парк водопадов
Города призраки и парк водопадов
Города призраки и парк водопадов
Города призраки и парк водопадов
Города призраки и парк водопадов

Что вас ожидает 🤩

  • Город Гагра
  • Город Новый Афон
  • Город Сухум
  • Ткуарчал, Акармара
  • Самые большие водопады Абхазии (100м)
  • Ирина, Безымянный, Великан
  • Кындык (Термальные источник)

Что вас ожидает:

    Гагра — звезда советского кинематографа
    Здесь мы увидим известную колоннаду — локация часто встречавшаяся в советских фильмах и не менее известный ресторан Гагрипш, привезённый с парижской выставки и собранный без единого гвоздя.
    Город Новый Афон — потрясающий курортный городок
    Здесь можно увидеть памятник средневекового зодчества — Храм Симона Кананита. Посетить мужской монастырь, расположенный у подножия Афонской горы. Полюбоваться на рукотворное чудо — Новоафонский водопад, а на озере Псырцха полюбоваться на грациозных лебедей и покормить их.

    Сухум — столица Абхазии

    Здесь обязательно стоит закупиться сезонными фруктами и местными блюдами. Ну и, конечно, устроить променад по центральной набережной и заглянуть в местный порт.

    Абхазия для сталкеров

    Кажется время застыло в этих местах. Добро пожаловать в города-призраки Акармара и Туарчал. Здесь можно увидеть старые подземные шахты, крупную и запустелую электростанцию, захваченный в плен самолёт в опустевшем аэропорту и другие потрясающие архитектурные памятники, которые тесно переплелись с природой, после того как человек покинул эти места. Вы услышите интереснейшие истории послевоенной Абхазии и сделаете отличные фотографии на фоне гигантского сухогруза, в заброшенном порту.

    Природные красоты Абхазии

    Три величественных водопада на реке Аалдзга — Акармарскому водопаду, мощный водопад Ирина и один из самых высоких водопадов Европы — Великан. Ну а приятным завершением нашей поездки станет посещение одного из природных минеральных источников Абхазии. Вы сможете здесь снять усталость от насыщенного путешествия и побаловать себя СПА-процедурами.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Страховка
    • Трансфер
    Что не входит
    • Обед
    • Экологический сбор термальные источники (350)
    Где начинаем и завершаем?
    Начало: Адлерский район. КПП отеля, ближайшая остановка
    Завершение: КПП отеля, ближайшая остановка
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно 06:00
    Экскурсия длится около 16 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
    Важная информация
    • Пожалуйста
    • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно 06:00

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