1 чел.
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Мини-группа
16 часов
Города призраки и парк водопадов
Начало: Адлерский район. КПП отеля, ближайшая остановка
«Добро пожаловать в города-призраки Акармара и Туарчал»
Расписание: Ежедневно 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
4 999₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Неизведанный мир восточной Абхазии
Гагра, Сухум и таинственные города-призраки Ткуарчал и Акармара на авто-пешеходной экскурсии
«Города-призраки и живописный Сухум»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
25 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Групповая поездка в Абхазию - к таинственным Акармаре и Ткуарчалу
Посетить города-призраки и увидеть, как природа постепенно забирает их себе
Начало: На удобной для вас остановке в Адлере
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККристина5 мая 2023Экскурсия просто 🔥🔥🔥 Посетили удивительные места! Проехали почти всю Абхазию, от Российской границы, до границы с Грузией. Полузаброшенные и полуразрушенные
- ТТатьяна30 марта 2023Экскурсия очень понравилась. Таких водопадов я думала у нас нигде нет, реально - великаны. Города призраки- безумно интересное, впечатляющее, и
- ААртем23 июня 2022Город-призрак и источники Кындыг: джип-тур по восточной АбхазииВсе было отлично! Замечательный гид! Море впечатлений!
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Город-призрак»
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