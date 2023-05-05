Экскурсии в город-призрак из Адлера

Найдено 3 экскурсии в категории «Город-призрак» в Адлере, цены от 4 999 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Города призраки и парк водопадов
Мини-группа
16 часов
8 отзывов
Города призраки и парк водопадов
Начало: Адлерский район. КПП отеля, ближайшая остановка
«Добро пожаловать в города-призраки Акармара и Туарчал»
Расписание: Ежедневно 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
4 999 за человека
Неизведанный мир восточной Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Неизведанный мир восточной Абхазии
Гагра, Сухум и таинственные города-призраки Ткуарчал и Акармара на авто-пешеходной экскурсии
«Города-призраки и живописный Сухум»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
25 000 за всё до 4 чел.
Групповая поездка в Абхазию - к таинственным Акармаре и Ткуарчалу
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
Групповая поездка в Абхазию - к таинственным Акармаре и Ткуарчалу
Посетить города-призраки и увидеть, как природа постепенно забирает их себе
Начало: На удобной для вас остановке в Адлере
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кристина
    5 мая 2023
    Города призраки и парк водопадов
    Экскурсия просто 🔥🔥🔥 Посетили удивительные места! Проехали почти всю Абхазию, от Российской границы, до границы с Грузией. Полузаброшенные и полуразрушенные
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    города Ткварчели и Акамара, шикарные виды со смотровых площадок! Водопады это отдельная тема, красота этих мест зашкаливает! Были как раз в момент таяния снегов. На сладкое купание в термальных источниках. Водители Татьяна, Леван и Давид👍🏻👍🏻👍🏻 Спасибо им за транфер и позновательную историю Абхазии! Посещение экскурсии 27.04.2023г.

  • Т
    Татьяна
    30 марта 2023
    Города призраки и парк водопадов
    Экскурсия очень понравилась. Таких водопадов я думала у нас нигде нет, реально - великаны. Города призраки- безумно интересное, впечатляющее, и
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    конечно наводящее страх в душе от последствий войны. Горячие источники пришлись в самый раз, прогрелись всё" косточки". Дорога с приятным гидом и водителем Дмитрием - была весёлой, ненавязчивой и интересной. И всё это несмотря на непрекращающейся дождь на всём пути.

  • А
    Артем
    23 июня 2022
    Город-призрак и источники Кындыг: джип-тур по восточной Абхазии
    Все было отлично! Замечательный гид! Море впечатлений!

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Город-призрак»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Групповая поездка в Абхазию - к таинственным Акармаре и Ткуарчалу
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  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Город-призрак" можно забронировать 3 экскурсии от 4 999 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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