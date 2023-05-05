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города Ткварчели и Акамара, шикарные виды со смотровых площадок! Водопады это отдельная тема, красота этих мест зашкаливает! Были как раз в момент таяния снегов. На сладкое купание в термальных источниках. Водители Татьяна, Леван и Давид👍🏻👍🏻👍🏻 Спасибо им за транфер и позновательную историю Абхазии! Посещение экскурсии 27.04.2023г.