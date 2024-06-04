Экскурсии по паркам Адлера

Найдено 45 экскурсий в категории «Парки» в Адлере, цены от 450 ₽, скидки до 55%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Адлера)
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
103 отзыва
День в Абхазии: от Адлера до озера Рица
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, открыв для себя сокровища природы и духовные святыни, путешествуя из Адлера
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общ. транспо...
«Наша первая остановка после пересечение границы — знаменитый гагрский парк принца Ольденбургского»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 450 за человека
Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
251 отзыв
Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере
Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге
Начало: Адлер, Сириус
«На обратном пути вы объедете вокруг Олимпийского парка и увидите его знаковые объекты: Большой ледовый дворец, центр фигурного катания, теннисный центр, керлинг-центр и многое другое»
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 09:15
900450 за человека
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи: культура, история и природа
Погрузитесь в многовековую историю и красоту Сочи, открывая его черкесское наследие, архитектурные шедевры и живописные парки
«Вы впечатлитесь видами на город, море и горы с башни Ахун и узнаете, почему парк Ривьера в советское время называли «парком флирта»»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Озеро Рица и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
36 отзывов
Озеро Рица и живописные места Абхазии: экскурсия из Адлера
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, Гагра, Юпшарский каньон и водопады. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: Граница КПП Псоу пешеходный переход
«В Старой Гагре вы посетите чудесный парк Принца Ольденбургского, оцените здание старинного ресторана Гагрипш и услышите историю средневековой крепости Абаата»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 6 чел.
3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
🚌 На автобусе
скидка
55%
Групповая
9 часов
45 отзывов
Красная Поляна и Олимпийский парк: групповая экскурсия
Откройте для себя величие гор, историю Олимпиады и кавказское гостеприимство в одной познавательной поездке
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
«Полюбуетесь освещением спортивных объектов, узнаете об их назначении и посмотрите шоу «Поющих фонтанов» в Олимпийском парке»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000450 за человека
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
🚌 На автобусе
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
Начало: По договоренности
«Я поделюсь историей этого яркого парка приключений»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Морская парусная прогулка
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
25 отзывов
Парусная яхта в Адлере: прогулка с видами Кавказа и Олимпийского парка
Погрузитесь в мир морских приключений с парусной прогулкой в Адлере. Захватывающие виды и отличные фото-воспоминания ждут вас
Начало: В Имеретинском порту Адлера
«Плывя по Черному морю, вы полюбуетесь заснеженными вершинами Кавказского хребта и объектами Олимпийского парка»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 000 за человека
Курортная Гагра и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
91 отзыв
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица - путешествие по истории и природе
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией по Гагре и озеру Рица. Исследуйте древние святыни и неповторимые пейзажи
Начало: На кпп Псоу
«В парке Принца Ольденбургского увидите коллекцию растений со всего мира»
Завтра в 08:00
10 июня в 09:00
9 800 за всё до 4 чел.
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
36 отзывов
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
Приглашаем на увлекательное путешествие по Абхазии! Визитные карточки Гагры, пляжи Пицунды, озеро Рица, монастырь Нового Афона и набережная Сухума ждут вас
Начало: На КПП «Псоу» или от отеля по предварительной дого...
«Дополнительно оплачиваются билеты в Рицинский парк (700₽ — взрослый, 8-12 лет — 200₽, до 7 лет — бесплатно»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
20 000 за всё до 6 чел.
Абхазия круглый год! (Из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
61 отзыв
Абхазия из Адлера: культура, природа и история
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии, исследуя её исторические сокровища и природные чудеса в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: КПП Псоу, поселок Веселое
«А еще вы, конечно, узнаете о заповедной природе: о растениях-эндемиках, фауне, геоморфологии гор и хрониках Рицинского национального парка»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
13 000 за всё до 4 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Адлера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
61 отзыв
Уникальное путешествие: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Адлера
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по самым живописным уголкам Абхазии. Насладитесь природой, культурой и гастрономией
Начало: Из отеля в Адлере
«А также увидите другие достопримечательности Рицинского реликтового национального парка: Голубое озеро, старинный подвесной мост с чудесными видами на Юпшарское ущелье, диковинные деревья и растения»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1800016 200 за всё до 5 чел.
Весь Сочи за 8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Весь Сочи за 8 часов: от Красной Поляны до Олимпийского парка
Откройте для себя весь Сочи за один день: от захватывающих высот Красной Поляны до исторического центра и Олимпийского парка
Начало: Адлер
«Кроме того, мы отправимся в Олимпийский парк, где вы увидите главные объекты игр и посмотрите на фонтаны (парк особенно красив вечером)»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500 за всё до 4 чел.
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Отвлекитесь от суеты курорта и проведите день среди водопадов, скал и горных рек. Увлекательные истории и живописные виды ждут вас
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
«В завершение, если у вас останутся силы, мы поднимемся на смотровую башню Ахун — вы рассмотрите с нее Олимпийский парк, Адлер, центр Сочи и даже Абхазию»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 60005 400 за всё до 15 чел.
VIP тур в самое сердце Абхазии: озеро Рица и Новый Афон
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
15%
Групповая
12 часов
146 отзывов
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
«А в Приморском парке вас будут ждать черные и белые лебеди»
Расписание: ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
14501 233 за человека
Автобусная экскурсия из Адлера «Три горных курорта»
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор
Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка
Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800 за человека
Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
41 отзыв
Незабываемая групповая экскурсия из Адлера в Абхазию
На групповой экскурсии из Адлера в Абхазию вы увидите Гагры, Новый Афон, озеро Рица и другие достопримечательности. Узнайте легенды и насладитесь пейзажами
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Адлере. В...
«Гагра — здесь вы увидите колоннаду, запечатленную в фильме «Зимний вечер в Гаграх», изысканный ресторан «Гагрипш» и Приморский парк, построенные при принце Ольденбургском»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 400 за человека
Адлер сквозь эпохи
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Адлер сквозь эпохи
Увидеть главные места старинного курорта и узнать о них интересные факты
Начало: По договорённости
«А в парке Победы мы поговорим о значении города в годы Великой Отечественной войны»
Сегодня в 16:30
10 июня в 09:00
4 010 за всё до 10 чел.
На кабриолете - в Олимпийский парк (из Адлера)
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
В тренде
На кабриолете - в Олимпийский парк
Прокатитесь на кабриолете по Олимпийскому парку и узнайте все секреты Сочи. Фотосессия на фоне пальм и шоу фонтанов ждут вас
Начало: В любой точке Сириуса
«Для многих Олимпийский парк — это лишь несколько олимпийских сооружений вокруг Медальной площади»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
60004 200 за всё до 3 чел.
Красная поляна и Роза Хутор
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Красная Поляна и Роза Хутор: экскурсия с личным гидом
Познайте контрасты Сочи: от древней истории до горнолыжных курортов Красная Поляна и Роза Хутор в увлекательной экскурсии
Начало: Адлер
«Пока вы будете наслаждаться панорамами, я расскажу о строительстве серпантинной дороги и особенностях парка развлечений»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
7 000 за всё до 7 чел.
Курорты Сочи: большое путешествие
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
9 часов
8 отзывов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
«После экскурсии вы сможете посетить шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке или же отправиться в обратный путь»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
800640 за человека
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Адлера
Прикоснуться к Олимпийскому наследию России на увлекательной экскурсии в городе Адлер
Начало: От вашего отеля Адлера
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Малое кольцо Абхазии
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
13 отзывов
Экскурсия «Малое кольцо Абхазии» из Адлера
Откройте для себя великолепие Абхазии: Гагрская колоннада и живописное озеро Рица ждут вас в этом путешествии
Начало: Из отеля в Адлере
«Дополнительно оплачивается въезд в Рицинский парк: экологический сбор — 700 руб»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000 за всё до 5 чел.
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
10 отзывов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
«После гор вы поедете в Олимпийский парк, к началу шоу поющих фонтанов»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
800 за человека
Открытка из Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Открытка из Сочи: экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Сочи: старинный порт, легендарный санаторий, набережная и обед в кафе «Пацха». Увлекательная экскурсия для всей семьи
Начало: у вашего отеля
«Прогулка по тенистым дорожкам столетнего парка Ривьера»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
13 000 за всё до 6 чел.
«Абхазский драйв»: озеро Рица и Гегский водопад
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
55 отзывов
Групповая экскурсия «Абхазский драйв» из Адлера
Вас ждет погружение в культуру и природу Абхазии: от величественных водопадов до дегустации местных деликатесов
Начало: КПП ПСОУ - Граница, Адлер, Сириус
«Вы увидите легендарный ресторан Гагрипш и парк принца Ольденбургского, Колоннаду и заброшенный Зимний театр»
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
20001 600 за человека
Велотреккинг в сочинских горах
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
Начало: Пгт Красная Поляна
«Здесь мы остановимся и заглянем в Ахтырскую пещеру, где были найдены останки древнего человека, а также увидим потрясающий сочинский Скай-парк»
11 июня в 08:30
16 июня в 08:30
от 6 670 за всё до 10 чел.
Удивительная Абхазия
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Удивительная Абхазия
Озеро Рица, Новый Афон и Пицунда за один день на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Сбор из отеля в Адлере
«А также увидите другие достопримечательности Рицинского реликтового национального парка: Голубое озеро, старинный подвесной мост с чудесными видами на Юпшарское ущелье, диковинные деревья и растения»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
18 000 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
🚶 Пешая
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
6 отзывов
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
Побывать в самых красивых местах парка и получить на память профессиональные снимки
Начало: В Олимпийском парке
«Возможно проведение прогулки в других локациях: парк Южные культуры, Орнитологический парк и т»
Сегодня в 18:00
25 июня в 09:00
80005 600 за всё до 3 чел.
Большое путешествие по Абхазии (из Адлера)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Большое путешествие по Абхазии (из Адлера)
Озеро Рица, Новый Афон и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии
«Входные билеты не включены в стоимость: экосбор в Рицинском национальном парке — 700 р»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
2150019 350 за всё до 7 чел.
В Новый Афон (от границы): святые места и природа
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
5 отзывов
В Новый Афон (от границы): святые места и природа
Экскурсия к монастырю, субтропическому парку, водопаду и пещере
Начало: На границе Абхазия-Россия (или в Абхазии у места в...
«По приезде вы в первую очередь погуляете с гидом среди буйной растительности парка Нового Афона»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
1 200 за человека
3 в 1 - Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром и Олимпийский парк
🚌 На автобусе
скидка
50%
Групповая
9 часов
677 отзывов
Групповая экскурсия: Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром - Олимпийское наследие Адлера
Исследуйте великолепие Красной Поляны, Розы Хутор и ГТЦ Газпром, погрузитесь в атмосферу Олимпиады-2014
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
«Ну а после того, как вы покорите самую высокую отметку хребта Аибга, вам откроются виды на вершины горы Фишт, в честь которой построен стадион в Олимпийском парке, гору Оштен и гору Пшехо-Су»
Расписание: Ежедневно в 10:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 1000500 за человека
Национальный парк «33 водопада» и шоу-программа с дегустациями
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
14 отзывов
Национальный парк «33 водопада»: дегустации и приключения в Адлере
Погрузитесь в мир природных чудес и культурных открытий во время посещения Национального парка «33 водопада» в Адлере
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000 за человека
Джип-тур «Ущелье мамонта» - природный аквапарк в парке Юрского периода
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
3 отзыва
Джип-тур «Ущелье мамонта» - природный аквапарк в парке Юрского периода
Начало: Адлерский район, по договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно, 13-00 (выезд из Адлера)
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
2 100 за человека
Квест «Золото Форта Боярд» на Сочи Автодром, Формула-1, Олимпийский парк
🚶 Пешая
Квест
1 час
1 отзыв
Квест «Золото Форта Боярд» на Сочи Автодром, Формула-1, Олимпийский парк
Начало: Триумфальная ул., 26, Сириус, г. Сочи
Расписание: 10:00–19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 500 за всё до 4 чел.
Города призраки и парк водопадов
Мини-группа
16 часов
8 отзывов
Города призраки и парк водопадов
Начало: Адлерский район. КПП отеля, ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
4 999 за человека
Красная Поляна и Олимпийский парк
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
1 отзыв
Красная Поляна и Олимпийский парк
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке
«На обратном пути нас ждет Олимпийский парк, мы проедем вокруг и увидим спортивные стадионы, в которых решались судьбы золотых медалей»
Расписание: Ежедневно в 8:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
700 за человека
Конная прогулка в окрестностях Адлера
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Конная прогулка в окрестностях Адлера
Насладиться верховой ездой и пейзажами национального парка
Начало: В Адлере
«В завершение вы полюбуетесь видом на Олимпийский парк со смотровой площадки»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 000 за человека
Из Адлера - в Новый Афон
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Из Адлера - в Новый Афон
Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями
Начало: На КПП ПСОУ
«Давным-давно в центре Нового Афона монахи разбили чудесный Приморский парк»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000 за всё до 4 чел.
Старый Адлер и посещение парка «Южные культуры»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
Старый Адлер и посещение парка «Южные культуры»
Начало: По согласованию с гидом
«Во второй части прогулки вас ожидает визит в уникальный парк «Южные культуры», который был заложен в Адлере еще в 1911 году»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Все краски Сочи
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Все краски Сочи: путешествие по историческим и живописным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сочи, где история сочетается с красотой природы и архитектурными шедеврами
«Прогуляетесь по тенистым аллеям ландшафтного парка, сделаете фото у знаменитого фонтана «Танцующие вакханки» и увидите знакомые места, запомнившиеся по фильму «Старик Хоттабыч»»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 350 за всё до 7 чел.
Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
🚶 Пешая
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
Фотосессия в одном из самых красивых парков Адлера: в дружеской и спокойной обстановке
Начало: У парка «Южные культуры»
«Мы устроим фотосессию в самых живописных местах парка — он прекрасен в любое время года»
23 июня в 16:00
14 июля в 16:00
83337 500 за всё до 4 чел.
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Погрузиться в атмосферу Олимпиады-2014 и изучить ее объекты на берегу моря
Начало: У Имеретинского ж/д вокзала
«Достопримечательности и развлечения Олимпийского парка»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
900 за человека
Магия вечернего Сочи
🚌 На автобусе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
«Парк Ривьера — одно из любимейших мест отдыха горожан»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
12 000 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Сочи с посещением парка Ривьера и горы Ахун
Групповая
4.5 часа
Обзорная экскурсия по Сочи с посещением парка Ривьера и горы Ахун
Расписание: Среда, Пятница в 13:50
700 за человека
Красная Поляна, Олимпийский парк и шоу фонтанов
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
Красная Поляна, Олимпийский парк и шоу фонтанов
Начало: Адлер, ближайшая к вам остановка
«И теперь каждый день он радует гостей Олимпийского парка шоу»
Расписание: Ежедневно 11:15 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    4 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    🔥
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Озеро Рица и окрестности
    Большое спасибо Астамуру за отличную экскурсию "Озеро Рица и окрестности". Очень грамотное сопровождение, культурная речь гида, подробные ответы на все
    читать дальше

    вопросы в процессе экскурсии. Астамур показал лучшие локации для фото, рассказал много интересного об Абхазии. Поездка прошла в удобном для нас темпе, комфортный транспорт. Рекомендуем всем желающим посетить озеро Рица с Астамуром.

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
    Были на экскурсии 02 июня с экскурсоводом Мадиной и водителем Аликом. Экскурсия очень понравилась, познавательная, интересная, много узнали о стране
    читать дальше

    Абхазии. Что не понравилось: водитель лихачил, выезжал на встречку, нас сильно укачало в дороге, хотя не страдаем такой проблемой. Спасибо, все остальное прошло удачно.

  • Д
    Денис
    3 июня 2024
    Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
    Суперский нескучный кольцевой маршрут прошли с Владом. Гид рассказал много интересного про природу края, его флору и фауну. Обязательно вернусь за другими экскурсиями!
  • В
    Виктория
    3 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и не только! Спасибо организаторам
    читать дальше

    данного тура! Мы не очень не беспокоились, всё было организовано на высшем уровне! Гид с прекрасным чувством юмора, рассказывала очень интересно и информативно! Воспользуйтесь услугами этой компании и не пожалеете! 🔥🔥 Спасибо большое 🙏

    Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне иЗдравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и
  • Н
    Наталия
    3 июня 2024
    3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
    Гид замечательный Катерина,все понравилось,ещё приеду.
  • В
    Варя
    2 июня 2024
    Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
    Замечательная экскурсия, очень понравилось. Первый раз была на Красной поляне и сразу все курорты посмотрела, очень красиво, канатная дорога захватывает дух. Вечером ещё и на фонтаны посмотрели, илюминацию шикарную в Олимпийском парке, спасибо за такую возможность организаторам)
  • В
    Валентина
    2 июня 2024
    Озеро Рица и окрестности
    Спасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. Всё было с комфортом - хороший чистый автомобиль, интересный рассказ, не было навязывания различных дегустаций, всё по желанию.
    Спасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. ВсёСпасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. Всё
  • М
    Марина
    1 июня 2024
    Адлер сквозь эпохи
    Приятно иметь дело с человеком, любящим то, чем он занимается и открытым новым знаниям. Василиса относится к этой категории.
  • Н
    Наталия
    31 мая 2024
    Экскурсия из Адлера в Абхазию: пять звезд
    Супер,очень интересно и познавательно, гид суперский,большое ему спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
  1. От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии (из Адлера)
  2. Гранд-тур по всей Красной поляне с канатной дорогой на выбор
  3. Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
  4. Озеро Рица и окрестности
  5. 3 курорта Красной Поляны с канатной дорогой на выбор и Олимпийский парк
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Озеро Рица
  2. Ущелья
  3. Самое главное
  4. Голубое озеро
  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Парки" можно забронировать 45 экскурсий и билетов от 450 до 20 000 со скидкой до 55%. Туристы уже оставили гидам 1877 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 45 экскурсий в Адлере на 2024 год по теме «Парки», 1877 ⭐ отзывов, цены от 450₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам