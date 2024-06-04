Отвлекитесь от суеты курорта и проведите день среди водопадов, скал и горных рек. Увлекательные истории и живописные виды ждут вас

Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...

«В завершение, если у вас останутся силы, мы поднимемся на смотровую башню Ахун — вы рассмотрите с нее Олимпийский парк, Адлер, центр Сочи и даже Абхазию»