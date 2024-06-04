1 чел.
По популярности
Групповая
11 часов
День в Абхазии: от Адлера до озера Рица
Погрузитесь в атмосферу Абхазии, открыв для себя сокровища природы и духовные святыни, путешествуя из Адлера
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке общ. транспо...
«Наша первая остановка после пересечение границы — знаменитый гагрский парк принца Ольденбургского»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 450₽ за человека
скидка
50%
Групповая
9 часов
Гранд-тур Красная Поляна с канаткой в Адлере
Получите незабываемые впечатления от величия гор, культуры и природы, покоряя вершины на канатной дороге
Начало: Адлер, Сириус
«На обратном пути вы объедете вокруг Олимпийского парка и увидите его знаковые объекты: Большой ледовый дворец, центр фигурного катания, теннисный центр, керлинг-центр и многое другое»
Расписание: ежедневно в 10:15
Сегодня в 10:15
Завтра в 09:15
900450₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи: культура, история и природа
Погрузитесь в многовековую историю и красоту Сочи, открывая его черкесское наследие, архитектурные шедевры и живописные парки
«Вы впечатлитесь видами на город, море и горы с башни Ахун и узнаете, почему парк Ривьера в советское время называли «парком флирта»»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Озеро Рица и живописные места Абхазии: экскурсия из Адлера
Погрузитесь в красоту Абхазии: озеро Рица, Гагра, Юпшарский каньон и водопады. Незабываемые впечатления и фото гарантированы
Начало: Граница КПП Псоу пешеходный переход
«В Старой Гагре вы посетите чудесный парк Принца Ольденбургского, оцените здание старинного ресторана Гагрипш и услышите историю средневековой крепости Абаата»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
55%
Групповая
9 часов
Красная Поляна и Олимпийский парк: групповая экскурсия
Откройте для себя величие гор, историю Олимпиады и кавказское гостеприимство в одной познавательной поездке
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Центральн...
«Полюбуетесь освещением спортивных объектов, узнаете об их назначении и посмотрите шоу «Поющих фонтанов» в Олимпийском парке»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1000450₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Красная Поляна - путешествие в русский Куршевель
Увидеть горные курорты и полюбоваться природой, открывая историю, легенды и современность края
Начало: По договоренности
«Я поделюсь историей этого яркого парка приключений»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
1.5 часа
Парусная яхта в Адлере: прогулка с видами Кавказа и Олимпийского парка
Погрузитесь в мир морских приключений с парусной прогулкой в Адлере. Захватывающие виды и отличные фото-воспоминания ждут вас
Начало: В Имеретинском порту Адлера
«Плывя по Черному морю, вы полюбуетесь заснеженными вершинами Кавказского хребта и объектами Олимпийского парка»
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная экскурсия: Курортная Гагра и озеро Рица - путешествие по истории и природе
Погрузитесь в мир кавказской красоты и истории с экскурсией по Гагре и озеру Рица. Исследуйте древние святыни и неповторимые пейзажи
Начало: На кпп Псоу
«В парке Принца Ольденбургского увидите коллекцию растений со всего мира»
Завтра в 08:00
10 июня в 09:00
9 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица
Приглашаем на увлекательное путешествие по Абхазии! Визитные карточки Гагры, пляжи Пицунды, озеро Рица, монастырь Нового Афона и набережная Сухума ждут вас
Начало: На КПП «Псоу» или от отеля по предварительной дого...
«Дополнительно оплачиваются билеты в Рицинский парк (700₽ — взрослый, 8-12 лет — 200₽, до 7 лет — бесплатно»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Абхазия из Адлера: культура, природа и история
Погрузитесь в уникальный мир Абхазии, исследуя её исторические сокровища и природные чудеса в уютной атмосфере индивидуальной экскурсии
Начало: КПП Псоу, поселок Веселое
«А еще вы, конечно, узнаете о заповедной природе: о растениях-эндемиках, фауне, геоморфологии гор и хрониках Рицинского национального парка»
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
Уникальное путешествие: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Адлера
Погрузитесь в мир красоты и истории с экскурсией по самым живописным уголкам Абхазии. Насладитесь природой, культурой и гастрономией
Начало: Из отеля в Адлере
«А также увидите другие достопримечательности Рицинского реликтового национального парка: Голубое озеро, старинный подвесной мост с чудесными видами на Юпшарское ущелье, диковинные деревья и растения»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
1800016 200₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
8 часов
Весь Сочи за 8 часов: от Красной Поляны до Олимпийского парка
Откройте для себя весь Сочи за один день: от захватывающих высот Красной Поляны до исторического центра и Олимпийского парка
Начало: Адлер
«Кроме того, мы отправимся в Олимпийский парк, где вы увидите главные объекты игр и посмотрите на фонтаны (парк особенно красив вечером)»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Отвлекитесь от суеты курорта и проведите день среди водопадов, скал и горных рек. Увлекательные истории и живописные виды ждут вас
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
«В завершение, если у вас останутся силы, мы поднимемся на смотровую башню Ахун — вы рассмотрите с нее Олимпийский парк, Адлер, центр Сочи и даже Абхазию»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 60005 400₽ за всё до 15 чел.
скидка
15%
Групповая
12 часов
VIP тур Абхазия: озеро Рица и Новый Афон из Адлера
Погрузитесь в уникальную атмосферу Абхазии, открывая её культурные сокровища и природные чудеса
Начало: В Адлере, Сириусе, из центральном Сочи забираем от...
«А в Приморском парке вас будут ждать черные и белые лебеди»
Расписание: ежедневно в 07:15
Сегодня в 07:15
Завтра в 07:15
14501 233₽ за человека
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по горным курортам Красная Поляна, Роза Хутор
Путешествие по зимним курортам Адлера с дегустацией местных деликатесов и посещением Олимпийского парка
Начало: У КПП вашего отеля или ближайшей остановки обществ...
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
800₽ за человека
Групповая
12 часов
Незабываемая групповая экскурсия из Адлера в Абхазию
На групповой экскурсии из Адлера в Абхазию вы увидите Гагры, Новый Афон, озеро Рица и другие достопримечательности. Узнайте легенды и насладитесь пейзажами
Начало: У вашего отеля или ближайшей остановки в Адлере. В...
«Гагра — здесь вы увидите колоннаду, запечатленную в фильме «Зимний вечер в Гаграх», изысканный ресторан «Гагрипш» и Приморский парк, построенные при принце Ольденбургском»
Расписание: ежедневно в 06:00
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
1 400₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Адлер сквозь эпохи
Увидеть главные места старинного курорта и узнать о них интересные факты
Начало: По договорённости
«А в парке Победы мы поговорим о значении города в годы Великой Отечественной войны»
Сегодня в 16:30
10 июня в 09:00
4 010₽ за всё до 10 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
1 час
В тренде
На кабриолете - в Олимпийский парк
Прокатитесь на кабриолете по Олимпийскому парку и узнайте все секреты Сочи. Фотосессия на фоне пальм и шоу фонтанов ждут вас
Начало: В любой точке Сириуса
«Для многих Олимпийский парк — это лишь несколько олимпийских сооружений вокруг Медальной площади»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
60004 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красная Поляна и Роза Хутор: экскурсия с личным гидом
Познайте контрасты Сочи: от древней истории до горнолыжных курортов Красная Поляна и Роза Хутор в увлекательной экскурсии
Начало: Адлер
«Пока вы будете наслаждаться панорамами, я расскажу о строительстве серпантинной дороги и особенностях парка развлечений»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
7 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Групповая
9 часов
Курорты Сочи: большое путешествие
Посетить Розу хутор, Красную поляну и Газпром Лауру и узнать их историю на групповой экскурсии
Начало: В центральном Сочи, на ближайшей остановке к вашем...
«После экскурсии вы сможете посетить шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке или же отправиться в обратный путь»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
800640₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Адлера
Прикоснуться к Олимпийскому наследию России на увлекательной экскурсии в городе Адлер
Начало: От вашего отеля Адлера
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7.5 часов
Экскурсия «Малое кольцо Абхазии» из Адлера
Откройте для себя великолепие Абхазии: Гагрская колоннада и живописное озеро Рица ждут вас в этом путешествии
Начало: Из отеля в Адлере
«Дополнительно оплачивается въезд в Рицинский парк: экологический сбор — 700 руб»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
17 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
9 часов
Красная Поляна: групповая авто-пешеходная экскурсия
Получить объемное представление о русской Швейцарии и поразиться ее красотам
Начало: В Адлере, Олимпийском парке и селе Весёлое
«После гор вы поедете в Олимпийский парк, к началу шоу поющих фонтанов»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 11:00, в воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
800₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Открытка из Сочи: экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу Сочи: старинный порт, легендарный санаторий, набережная и обед в кафе «Пацха». Увлекательная экскурсия для всей семьи
Начало: у вашего отеля
«Прогулка по тенистым дорожкам столетнего парка Ривьера»
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
13 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
20%
Мини-группа
11 часов
Групповая экскурсия «Абхазский драйв» из Адлера
Вас ждет погружение в культуру и природу Абхазии: от величественных водопадов до дегустации местных деликатесов
Начало: КПП ПСОУ - Граница, Адлер, Сириус
«Вы увидите легендарный ресторан Гагрипш и парк принца Ольденбургского, Колоннаду и заброшенный Зимний театр»
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
20001 600₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Велотреккинг в сочинских горах
Вело-путешествие по природным красотам Сочи и Красной Поляны
Начало: Пгт Красная Поляна
«Здесь мы остановимся и заглянем в Ахтырскую пещеру, где были найдены останки древнего человека, а также увидим потрясающий сочинский Скай-парк»
11 июня в 08:30
16 июня в 08:30
от 6 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
11 часов
Удивительная Абхазия
Озеро Рица, Новый Афон и Пицунда за один день на авто-пешеходной экскурсии
Начало: Сбор из отеля в Адлере
«А также увидите другие достопримечательности Рицинского реликтового национального парка: Голубое озеро, старинный подвесной мост с чудесными видами на Юпшарское ущелье, диковинные деревья и растения»
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
30%
Фотопрогулка
1 час
Фотопрогулка по Олимпийскому парку
Побывать в самых красивых местах парка и получить на память профессиональные снимки
Начало: В Олимпийском парке
«Возможно проведение прогулки в других локациях: парк Южные культуры, Орнитологический парк и т»
Сегодня в 18:00
25 июня в 09:00
80005 600₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
Большое путешествие по Абхазии (из Адлера)
Озеро Рица, Новый Афон и богатая история страны на авто-пешеходной экскурсии
«Входные билеты не включены в стоимость: экосбор в Рицинском национальном парке — 700 р»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
2150019 350₽ за всё до 7 чел.
Групповая
8 часов
В Новый Афон (от границы): святые места и природа
Экскурсия к монастырю, субтропическому парку, водопаду и пещере
Начало: На границе Абхазия-Россия (или в Абхазии у места в...
«По приезде вы в первую очередь погуляете с гидом среди буйной растительности парка Нового Афона»
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
12 июня в 08:30
1 200₽ за человека
скидка
50%
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия: Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром - Олимпийское наследие Адлера
Исследуйте великолепие Красной Поляны, Розы Хутор и ГТЦ Газпром, погрузитесь в атмосферу Олимпиады-2014
Начало: Сочи, Адлер: от КПП отеля или ближайшей остановки
«Ну а после того, как вы покорите самую высокую отметку хребта Аибга, вам откроются виды на вершины горы Фишт, в честь которой построен стадион в Олимпийском парке, гору Оштен и гору Пшехо-Су»
Расписание: Ежедневно в 10:00 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 1000500₽ за человека
Групповая
8 часов
Национальный парк «33 водопада»: дегустации и приключения в Адлере
Погрузитесь в мир природных чудес и культурных открытий во время посещения Национального парка «33 водопада» в Адлере
Начало: Ваш отель или ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 000₽ за человека
Групповая
6 часов
Джип-тур «Ущелье мамонта» - природный аквапарк в парке Юрского периода
Начало: Адлерский район, по договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно, 13-00 (выезд из Адлера)
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
2 100₽ за человека
Квест
1 час
Квест «Золото Форта Боярд» на Сочи Автодром, Формула-1, Олимпийский парк
Начало: Триумфальная ул., 26, Сириус, г. Сочи
Расписание: 10:00–19:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
16 часов
Города призраки и парк водопадов
Начало: Адлерский район. КПП отеля, ближайшая остановка
Расписание: Ежедневно 06:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
4 999₽ за человека
Групповая
9 часов
Красная Поляна и Олимпийский парк
Начало: На ближайшей к вашему отелю остановке
«На обратном пути нас ждет Олимпийский парк, мы проедем вокруг и увидим спортивные стадионы, в которых решались судьбы золотых медалей»
Расписание: Ежедневно в 8:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
700₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Конная прогулка в окрестностях Адлера
Насладиться верховой ездой и пейзажами национального парка
Начало: В Адлере
«В завершение вы полюбуетесь видом на Олимпийский парк со смотровой площадки»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 000₽ за человека
Индивидуальная
5 часов
Из Адлера - в Новый Афон
Увидеть культовые святыни и крепость, подняться в келью Апостола, и прогуляться в парке с лебедями
Начало: На КПП ПСОУ
«Давным-давно в центре Нового Афона монахи разбили чудесный Приморский парк»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Старый Адлер и посещение парка «Южные культуры»
Начало: По согласованию с гидом
«Во второй части прогулки вас ожидает визит в уникальный парк «Южные культуры», который был заложен в Адлере еще в 1911 году»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Все краски Сочи: путешествие по историческим и живописным местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Сочи, где история сочетается с красотой природы и архитектурными шедеврами
«Прогуляетесь по тенистым аллеям ландшафтного парка, сделаете фото у знаменитого фонтана «Танцующие вакханки» и увидите знакомые места, запомнившиеся по фильму «Старик Хоттабыч»»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 350₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка в парке «Южные культуры»
Фотосессия в одном из самых красивых парков Адлера: в дружеской и спокойной обстановке
Начало: У парка «Южные культуры»
«Мы устроим фотосессию в самых живописных местах парка — он прекрасен в любое время года»
23 июня в 16:00
14 июля в 16:00
83337 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
2 часа
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Погрузиться в атмосферу Олимпиады-2014 и изучить ее объекты на берегу моря
Начало: У Имеретинского ж/д вокзала
«Достопримечательности и развлечения Олимпийского парка»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
900₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Магия вечернего Сочи
Главные достопримечательности города и закат на горе Ахун на автомобильной обзорной экскурсии
Начало: По договоренности
«Парк Ривьера — одно из любимейших мест отдыха горожан»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
12 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
4.5 часа
Расписание: Среда, Пятница в 13:50
700₽ за человека
Групповая
10 часов
Красная Поляна, Олимпийский парк и шоу фонтанов
Начало: Адлер, ближайшая к вам остановка
«И теперь каждый день он радует гостей Олимпийского парка шоу»
Расписание: Ежедневно 11:15 (время ориентировочное, зависит от вашего адреса)
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий4 июня 2024🔥
- ЮЮлия3 июня 2024Большое спасибо Астамуру за отличную экскурсию "Озеро Рица и окрестности". Очень грамотное сопровождение, культурная речь гида, подробные ответы на все
- ЮЮлия3 июня 2024Были на экскурсии 02 июня с экскурсоводом Мадиной и водителем Аликом. Экскурсия очень понравилась, познавательная, интересная, много узнали о стране
- ДДенис3 июня 2024Суперский нескучный кольцевой маршрут прошли с Владом. Гид рассказал много интересного про природу края, его флору и фауну. Обязательно вернусь за другими экскурсиями!
- ВВиктория3 июня 2024Здравствуйте! 18 мая 2024 мы с мужем и друзьями заказали гранд-тур по всей Красной Поляне и не только! Спасибо организаторам
- ННаталия3 июня 2024Гид замечательный Катерина,все понравилось,ещё приеду.
- ВВаря2 июня 2024Замечательная экскурсия, очень понравилось. Первый раз была на Красной поляне и сразу все курорты посмотрела, очень красиво, канатная дорога захватывает дух. Вечером ещё и на фонтаны посмотрели, илюминацию шикарную в Олимпийском парке, спасибо за такую возможность организаторам)
- ВВалентина2 июня 2024Спасибо большое Гамлету за интереснейшую экскурсию! В Абхазии были первый раз и остались очень довольны. Всё было с комфортом - хороший чистый автомобиль, интересный рассказ, не было навязывания различных дегустаций, всё по желанию.
- ММарина1 июня 2024Приятно иметь дело с человеком, любящим то, чем он занимается и открытым новым знаниям. Василиса относится к этой категории.
- ННаталия31 мая 2024Супер,очень интересно и познавательно, гид суперский,большое ему спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Парки»
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