Для тех, кто ещё не пробовал морскую рыбалку, это отличная возможность. Путешествие начинается в Адлере, где опытный капитан поделится секретами рыбалки. Участники смогут освежиться в кристально чистой воде, позагорать и
5 причин купить эту прогулку
- 🎣 Уникальный опыт морской рыбалки
- 🚤 Комфортное судно с шезлонгами
- 🐬 Возможность увидеть дельфинов
- 🍽️ Дегустация свежего улова
- 🏖️ Купание в чистом море
Время начала: 08:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00
Что можно увидеть
- Черное море
Описание водной прогулки
Мы доставим вас в чудесные места с кристально чистой водой: вы можете освежиться, окунувшись в прохладное море, позагорать и отлично отдохнуть в дружной компании. А в утренние часы можно даже встретить дельфинов.
Капитан расскажет обо всех тонкостях морской рыбалки, поделится местными хитростями и секретами. А затем вы возьмёте снасти в руки — и попытаете удачу! Выловленную рыбку мы приготовим для вас на судне. Гарантируем, такой вкусной барабули или ставриды вы ещё не пробовали!
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер из Адлера, а также снасти и наживка
- С вами будет опытный капитан
- Судно оборудовано спасательными жилетами и кругами, перед отправлением мы проведём инструктаж по технике безопасности
- На втором ярусе есть шезлонги, вы можете взять с собой на борт любые напитки
ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 18:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2400 ₽
|Дети до 5 лет
|1000 ₽
|Школьники
|2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От остановок общественного транспорта или КПП крупных отелей
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эдуард — Организатор в Адлере
Приглашаем всех желающих открыть для себя всю красоту Сочи! Мы подскажем самые лучшие достопримечательности и выберём для вас лучшие маршруты — чтобы вы влюбились в этот город!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
13 дек 2024
Организатор ответственный, был на связи, скорректировал маршрут, чтобы забрали, где мне удобно.
Была не морская прогулка, а в горы, на море не получилось из за шторма.
Рекомендую организатора, путешествие понравилось, много локаций, красивых мест.
Была не морская прогулка, а в горы, на море не получилось из за шторма.
Рекомендую организатора, путешествие понравилось, много локаций, красивых мест.
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