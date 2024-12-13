Для тех, кто ещё не пробовал морскую рыбалку, это отличная возможность. Путешествие начинается в Адлере, где опытный капитан поделится секретами рыбалки. Участники смогут освежиться в кристально чистой воде, позагорать и

отдохнуть. В утренние часы есть шанс увидеть дельфинов. Выловленная рыба будет приготовлена на борту, и вы сможете насладиться её вкусом. В стоимость включены трансфер, снасти и наживка. Безопасность обеспечивается спасательными жилетами и инструктажем

Описание водной прогулки

Мы доставим вас в чудесные места с кристально чистой водой: вы можете освежиться, окунувшись в прохладное море, позагорать и отлично отдохнуть в дружной компании. А в утренние часы можно даже встретить дельфинов.

Капитан расскажет обо всех тонкостях морской рыбалки, поделится местными хитростями и секретами. А затем вы возьмёте снасти в руки — и попытаете удачу! Выловленную рыбку мы приготовим для вас на судне. Гарантируем, такой вкусной барабули или ставриды вы ещё не пробовали!

Организационные детали