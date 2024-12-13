Из Адлера - на морскую рыбалку

Испытайте удачу на морской рыбалке в Адлере! Отличный отдых, возможность увидеть дельфинов и насладиться вкусным уловом прямо на борту
Для тех, кто ещё не пробовал морскую рыбалку, это отличная возможность. Путешествие начинается в Адлере, где опытный капитан поделится секретами рыбалки. Участники смогут освежиться в кристально чистой воде, позагорать и
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отдохнуть. В утренние часы есть шанс увидеть дельфинов. Выловленная рыба будет приготовлена на борту, и вы сможете насладиться её вкусом. В стоимость включены трансфер, снасти и наживка. Безопасность обеспечивается спасательными жилетами и инструктажем

5
1 отзыв

5 причин купить эту прогулку

  • 🎣 Уникальный опыт морской рыбалки
  • 🚤 Комфортное судно с шезлонгами
  • 🐬 Возможность увидеть дельфинов
  • 🍽️ Дегустация свежего улова
  • 🏖️ Купание в чистом море
Из Адлера - на морскую рыбалку
Из Адлера - на морскую рыбалку
Из Адлера - на морскую рыбалку
Ближайшие даты:
23
фев24
фев25
фев26
фев27
фев28
фев1
мар
Время начала: 08:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00, 18:00

Что можно увидеть

  • Черное море

Описание водной прогулки

Мы доставим вас в чудесные места с кристально чистой водой: вы можете освежиться, окунувшись в прохладное море, позагорать и отлично отдохнуть в дружной компании. А в утренние часы можно даже встретить дельфинов.

Капитан расскажет обо всех тонкостях морской рыбалки, поделится местными хитростями и секретами. А затем вы возьмёте снасти в руки — и попытаете удачу! Выловленную рыбку мы приготовим для вас на судне. Гарантируем, такой вкусной барабули или ставриды вы ещё не пробовали!

Организационные детали

  • В стоимость входит трансфер из Адлера, а также снасти и наживка
  • С вами будет опытный капитан
  • Судно оборудовано спасательными жилетами и кругами, перед отправлением мы проведём инструктаж по технике безопасности
  • На втором ярусе есть шезлонги, вы можете взять с собой на борт любые напитки

ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 18:00

Выбрать дату

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2400 ₽
Дети до 5 лет1000 ₽
Школьники2400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От остановок общественного транспорта или КПП крупных отелей
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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Наталья
13 дек 2024
Организатор ответственный, был на связи, скорректировал маршрут, чтобы забрали, где мне удобно.
Была не морская прогулка, а в горы, на море не получилось из за шторма.
Рекомендую организатора, путешествие понравилось, много локаций, красивых мест.
Организатор ответственный, был на связи, скорректировал маршрут, чтобы забрали, где мне удобно.Организатор ответственный, был на связи, скорректировал маршрут, чтобы забрали, где мне удобно.Организатор ответственный, был на связи, скорректировал маршрут, чтобы забрали, где мне удобно.Организатор ответственный, был на связи, скорректировал маршрут, чтобы забрали, где мне удобно.

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