1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
Яхтенная прогулка в Адлере: море, паруса и свобода
Исследуйте красоту Адлера с воды во время уникальной парусной прогулки. Под парусом встретьте дельфинов и Кавказ
Начало: В Адлере порт Имеретинский возле отеля Альфа Сириу...
Расписание: ежедневно в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
17881 610₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Парусная яхта в Адлере: прогулка с видами Кавказа и Олимпийского парка
Погрузитесь в мир морских приключений с парусной прогулкой в Адлере. Захватывающие виды и отличные фото-воспоминания ждут вас
Начало: В Имеретинском порту Адлера
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Морская прогулка из Адлера на белоснежной яхте
Насладитесь морской прогулкой из Адлера на современной яхте. Полюбуйтесь видами, искупайтесь и, возможно, встретите дельфинов
Начало: В Имеретинском порту Адлера
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2 000₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Рыбалка на Чёрном море в мини-группе до 10 человек
Проведите день на Чёрном море, наслаждаясь рыбалкой и видами Кавказского хребта. В мини-группе до 10 человек, с обедом из свежего улова
Начало: В морском порту «Имеретинский» в Адлере
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 800₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Популярное предложение
Морская прогулка «По следам дельфинов» в Адлере
Отправляйтесь на яхте вдоль побережья Сочи, наслаждаясь видами Кавказского хребта и Олимпийского парка
Начало: У вашего отеля или на ближашей остановке
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30 и 16:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1 800₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Групповая экскурсия: рыбалка в Адлере с купанием и угощением ухой
Проведите три часа на морской рыбалке в Адлере! Наслаждайтесь панорамами, купанием и вкуснейшей ухой, приготовленной на борту профессиональным капитаном
Начало: В порту Кудепста
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 400₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
Групповая прогулка на яхте в Адлере с видом на горы
Исследуйте величие Черного моря и Кавказских гор, наслаждаясь комфортом и уютом белоснежной парусной яхты
Начало: Морской порт Сириус
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
21501 720₽ за человека
Мини-группа
1.5 часа
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
Покорить Черное море на уютной яхте, искупаться в чистейшей воде и понаблюдать за дельфинами
Начало: В Имеретинском или Сочинском морском порту
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2 100₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в Адлере: групповой тур
Вас ждет захватывающая рыбалка на Черном море с угощением свежей рыбой и возможностью увидеть дельфинов
Начало: На ближайшей остановке общественного транспорта ил...
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500₽ за человека
Групповая
4 часа
Рафтинг по реке Мзымта и релакс в бане
Покорить стихию и получить заряд адреналина во время сплава по живописному ущелью
Начало: в Адлере
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 500₽ за человека
Групповая
3 часа
Сплав по реке Мзымта
Начало: Остановка общественного транспорта у вашего отеля
Расписание: Ежедневно 11-00
1 авг в 11:00
2 авг в 11:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в Адлере
Порыбачить в Чёрном море и полюбоваться живописными пейзажами
Начало: Порт Адлера
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 570₽ за человека
Мини-группа
3 часа
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Поймать рыбу в открытом море и насладиться горячим обедом на катере
Начало: ваше место проживания
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 999₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
С ветерком прокатиться по Чёрному морю
Начало: В порту
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
17 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий6 июня 2024🔥
- ММария28 мая 2024Экскурсия замечательная, превзошла наши ожидания! Организаторам спасибо - все четко, понятно, без задержек, переплат Нам повезло с погодой, вода спокойная, виды шикарные, даже увидели дельфинов) Однозначно рекомендую!
- ННаталия26 мая 2024Прогулка получилась отличная- за 1,5 часа увидели очень много дельфинов, погода хорошая - красота. Всего 7 пассажиров на борту. Идеально. Минус
- ЕЕкатерина19 мая 2024Нам понравилась данная экскурсия. Организация была отличная, инструктаж провели в полной мере, во время прогулки рассказывали об устройстве яхты. По возвращению видели дельфинов. Мы остались в отличном настроении и впечатление от морской прогулки. Обязательно берите, ведь море так прекрасно 🥰
- ССветлана11 мая 2024Сама рыбалка проходит на моторном двухпалобном плоту. Не из порта Адлера!! Из реки. Очень сильно укачивало. Нет туалета. Был сильный ветер, многие
- ННаталья10 мая 2024Прогулка чудесная!
- ИИрина7 мая 2024Мы выходили в море 7 мая в 10-30. Нашим капитаном был Клим. Всё было замечательно. Так спокойно и позитивно. Прогулка очень понравилась. Мы увидели целые стаи дельфинов как только вышли из порта.
- ММария3 мая 2024Самые невероятные впечатления и эмоции. Дельфины сопровождали все путешествие. Заявленную в описании воду не предоставляют, не забудьте взять с собой.
- ИИрина28 марта 2024Отличная прогулка. Нам повезло с погодой и видели ооочень много дельфинов. Все были в восторге! Спасибо.
- ССветлана25 марта 2024Рыбалка отличная тема. Единственное есть моменты с удочками (хотелось бы,чтобы были запасные на случай,если порвется леска или запутается, а не ждать по факту,когда отремонтируют). А так всё хорошо, рыбку поймали и поели. Ребенок остался довольный.
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Речные прогулки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Адлере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 14
Какие места ещё посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "Речные прогулки" можно забронировать 14 экскурсий и билетов от 1 610 до 17 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 228 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Купите самую интересную из 14 экскурсий в Адлере на 2024 год по теме «Речные прогулки», 228 ⭐ отзывов, цены от 1610₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август