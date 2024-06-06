Речные прогулки в Адлере

Найдено 14 экскурсий в категории «Речные прогулки» в Адлере, цены от 1 610 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Душевная прогулка под парусом в Адлере
🛥 На яхте
скидка
10%
Мини-группа
1.5 часа
50 отзывов
Яхтенная прогулка в Адлере: море, паруса и свобода
Исследуйте красоту Адлера с воды во время уникальной парусной прогулки. Под парусом встретьте дельфинов и Кавказ
Начало: В Адлере порт Имеретинский возле отеля Альфа Сириу...
Расписание: ежедневно в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
17881 610 за человека
Морская парусная прогулка
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
25 отзывов
Парусная яхта в Адлере: прогулка с видами Кавказа и Олимпийского парка
Погрузитесь в мир морских приключений с парусной прогулкой в Адлере. Захватывающие виды и отличные фото-воспоминания ждут вас
Начало: В Имеретинском порту Адлера
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 000 за человека
Морская прогулка из Адлера
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
53 отзыва
Морская прогулка из Адлера на белоснежной яхте
Насладитесь морской прогулкой из Адлера на современной яхте. Полюбуйтесь видами, искупайтесь и, возможно, встретите дельфинов
Начало: В Имеретинском порту Адлера
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2 000 за человека
Рыбалка на Чёрном море в мини-группе
Мини-группа
3 часа
31 отзыв
Рыбалка на Чёрном море в мини-группе до 10 человек
Проведите день на Чёрном море, наслаждаясь рыбалкой и видами Кавказского хребта. В мини-группе до 10 человек, с обедом из свежего улова
Начало: В морском порту «Имеретинский» в Адлере
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
2 800 за человека
Морская прогулка «По следам дельфинов»
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
11 отзывов
Популярное предложение
Морская прогулка «По следам дельфинов» в Адлере
Отправляйтесь на яхте вдоль побережья Сочи, наслаждаясь видами Кавказского хребта и Олимпийского парка
Начало: У вашего отеля или на ближашей остановке
Расписание: ежедневно в 07:00, 08:30, 10:00, 11:30, 13:00, 14:30 и 16:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
1 800 за человека
Адлер: морская рыбалка с купанием
🚤 На катере
Мини-группа
3 часа
2 отзыва
Групповая экскурсия: рыбалка в Адлере с купанием и угощением ухой
Проведите три часа на морской рыбалке в Адлере! Наслаждайтесь панорамами, купанием и вкуснейшей ухой, приготовленной на борту профессиональным капитаном
Начало: В порту Кудепста
Расписание: ежедневно в 10:00, 13:00 и 16:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 400 за человека
Прогулка на белоснежной яхте в мини-группе
🛥 На яхте
скидка
20%
Мини-группа
1.5 часа
11 отзывов
Групповая прогулка на яхте в Адлере с видом на горы
Исследуйте величие Черного моря и Кавказских гор, наслаждаясь комфортом и уютом белоснежной парусной яхты
Начало: Морской порт Сириус
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00, 16:30 и 18:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
21501 720 за человека
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
🛥 На яхте
Мини-группа
1.5 часа
1 отзыв
Прогулка под парусом с купанием в море - из Сочи и Адлера
Покорить Черное море на уютной яхте, искупаться в чистейшей воде и понаблюдать за дельфинами
Начало: В Имеретинском или Сочинском морском порту
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2 100 за человека
Едем на морскую рыбалку в мини-группе
Мини-группа
3 часа
10 отзывов
Морская рыбалка в Адлере: групповой тур
Вас ждет захватывающая рыбалка на Черном море с угощением свежей рыбой и возможностью увидеть дельфинов
Начало: На ближайшей остановке общественного транспорта ил...
Расписание: ежедневно в 08:00, 11:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 500 за человека
Рафтинг по реке Мзымта и релакс в бане
Групповая
4 часа
7 отзывов
Рафтинг по реке Мзымта и релакс в бане
Покорить стихию и получить заряд адреналина во время сплава по живописному ущелью
Начало: в Адлере
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
2 500 за человека
Сплав по реке Мзымта
Групповая
3 часа
27 отзывов
Сплав по реке Мзымта
Начало: Остановка общественного транспорта у вашего отеля
Расписание: Ежедневно 11-00
1 авг в 11:00
2 авг в 11:00
4 500 за человека
Морская рыбалка в Адлере
Мини-группа
3 часа
Морская рыбалка в Адлере
Порыбачить в Чёрном море и полюбоваться живописными пейзажами
Начало: Порт Адлера
Расписание: ежедневно в 12:00 и 15:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
2 570 за человека
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
🚤 На катере
Мини-группа
3 часа
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Поймать рыбу в открытом море и насладиться горячим обедом на катере
Начало: ваше место проживания
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
2 999 за человека
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
🛥 На яхте
Индивидуальная
1 час
Аренда итальянской моторной яхты Bruno
С ветерком прокатиться по Чёрному морю
Начало: В порту
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
17 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    6 июня 2024
    Едем на морскую рыбалку в мини-группе
    🔥
  • М
    Мария
    28 мая 2024
    Морская парусная прогулка
    Экскурсия замечательная, превзошла наши ожидания! Организаторам спасибо - все четко, понятно, без задержек, переплат Нам повезло с погодой, вода спокойная, виды шикарные, даже увидели дельфинов) Однозначно рекомендую!
    Экскурсия замечательная, превзошла наши ожидания!Экскурсия замечательная, превзошла наши ожидания!Экскурсия замечательная, превзошла наши ожидания!
  • Н
    Наталия
    26 мая 2024
    Морская парусная прогулка
    Прогулка получилась отличная- за 1,5 часа увидели очень много дельфинов, погода хорошая - красота. Всего 7 пассажиров на борту. Идеально. Минус
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    -некорректно составлено описание. Дети до 5 лет не бесплатно! А только 1 ребенок на семью бесплатный, за другого 1400 р. Я считаю, что это должно быть прописано в описании, а не по факту. НО! Как поняла это особенность Сочи - замалчивание, обращалась к другому организатору - такая же история, в описании одно, по факту -по-другому. Я за корректное изложение стоимости перед бронирванием.

  • Е
    Екатерина
    19 мая 2024
    Душевная прогулка под парусом в Адлере
    Нам понравилась данная экскурсия. Организация была отличная, инструктаж провели в полной мере, во время прогулки рассказывали об устройстве яхты. По возвращению видели дельфинов. Мы остались в отличном настроении и впечатление от морской прогулки. Обязательно берите, ведь море так прекрасно 🥰
    Нам понравилась данная экскурсия. Организация была отличная, инструктаж провели в полной мере, во время прогулки рассказывалиНам понравилась данная экскурсия. Организация была отличная, инструктаж провели в полной мере, во время прогулки рассказывали
  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Едем на морскую рыбалку в мини-группе
    Сама рыбалка проходит на моторном двухпалобном плоту. Не из порта Адлера!! Из реки. Очень сильно укачивало. Нет туалета. Был сильный ветер, многие
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    были не подготовлены, отчаянно мёрзли. Организатор берет огромный сбор себе, но дойти до трансфера было сложно,менеджер никак не могла нас скоординировать с водителем трансфера. Бюро "Иван Сусанин". Мы заранее подготовились: взяли теплую одежду, куртки и шапки (хотя до экскурсии стояла жара). Поэтому наша экскурсия сопровождалась положительными эмоциями, не смотря на то, что и укачало и приходилось искать варианты туалета и тд. Экскурсии нет. Капитан позитивный привозит в море, показывает как ловить. Поймает рыбку каждый, даже ребенок. Мы хорошо повеселились, но у нас очень веселая компания, нам было очень было весело. Экскурсия была полна курьёзов, к которым мы отнеслись снисходительно. Если вы хотите тепла, комфорта- не сюда.

  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Душевная прогулка под парусом в Адлере
    Прогулка чудесная!
  • И
    Ирина
    7 мая 2024
    Душевная прогулка под парусом в Адлере
    Мы выходили в море 7 мая в 10-30. Нашим капитаном был Клим. Всё было замечательно. Так спокойно и позитивно. Прогулка очень понравилась. Мы увидели целые стаи дельфинов как только вышли из порта.
    Мы выходили в море 7 мая в 10-30. Нашим капитаном был Клим. Всё было замечательно. ТакМы выходили в море 7 мая в 10-30. Нашим капитаном был Клим. Всё было замечательно. ТакМы выходили в море 7 мая в 10-30. Нашим капитаном был Клим. Всё было замечательно. ТакМы выходили в море 7 мая в 10-30. Нашим капитаном был Клим. Всё было замечательно. Так
  • М
    Мария
    3 мая 2024
    Морская прогулка «По следам дельфинов»
    Самые невероятные впечатления и эмоции. Дельфины сопровождали все путешествие. Заявленную в описании воду не предоставляют, не забудьте взять с собой.
  • И
    Ирина
    28 марта 2024
    Прогулка на белоснежной яхте в мини-группе
    Отличная прогулка. Нам повезло с погодой и видели ооочень много дельфинов. Все были в восторге! Спасибо.
  • С
    Светлана
    25 марта 2024
    Едем на морскую рыбалку в мини-группе
    Рыбалка отличная тема. Единственное есть моменты с удочками (хотелось бы,чтобы были запасные на случай,если порвется леска или запутается, а не ждать по факту,когда отремонтируют). А так всё хорошо, рыбку поймали и поели. Ребенок остался довольный.
    Рыбалка отличная тема. Единственное есть моменты с удочками (хотелось бы,чтобы были запасные на случай,если порвется леска

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «Речные прогулки»

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  3. Морская прогулка из Адлера
  4. Рыбалка на Чёрном море в мини-группе
  5. Морская прогулка «По следам дельфинов»
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  5. Юпшарский каньон
  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
  10. Ущелье Ахцу
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