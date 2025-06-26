Проведите три незабываемых часа на морской рыбалке в окрестностях Адлера! Насладитесь чарующими пейзажами, солнечными лучами и кристально чистым воздухом.Опытный капитан поможет вам освоить многокрючковую снасть «самодур» и приготовит вкуснейшую уху

из свежевыловленной рыбы прямо на борту. В корзине с уловом чаще всего оказываются ставрида и барабулька. Трансфер из крупных отелей до порта в Кудепсте включен в стоимость. На борт можно брать еду и напитки, а при необходимости вам выдадут пледы

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для водной прогулки в Адлере - июль и август. В это время море тёплое, погода солнечная, а условия для рыбалки и купания идеальны. Май, июнь и сентябрь также подойдут для путешествия, хотя температура воды может быть чуть ниже, но зато меньше туристов и больше уединения. В остальное время года прогулка возможна, но стоит учитывать прохладную погоду и более спокойное море, что может повлиять на комфорт.

Сейчас август — это идеальное время.