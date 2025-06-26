Проведите три незабываемых часа на морской рыбалке в окрестностях Адлера! Насладитесь чарующими пейзажами, солнечными лучами и кристально чистым воздухом.
Опытный капитан поможет вам освоить многокрючковую снасть «самодур» и приготовит вкуснейшую уху
Опытный капитан поможет вам освоить многокрючковую снасть «самодур» и приготовит вкуснейшую уху
6 причин купить эту экскурсию
- 🎣 Увлекательная рыбалка в Черном море
- 🌅 Живописные морские пейзажи
- ☀️ Возможность позагорать и искупаться
- 👨🍳 Вкусная уха от капитана
- 🚐 Трансфер из крупных отелей включен
- 🛥️ Комфортные условия на борту
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для водной прогулки в Адлере - июль и август. В это время море тёплое, погода солнечная, а условия для рыбалки и купания идеальны. Май, июнь и сентябрь также подойдут для путешествия, хотя температура воды может быть чуть ниже, но зато меньше туристов и больше уединения. В остальное время года прогулка возможна, но стоит учитывать прохладную погоду и более спокойное море, что может повлиять на комфорт.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Черное море
- Порт в Кудепсте
Описание экскурсии
Рыбалка в Черном море
Вы выйдете из порта в Кудепсте и отправитесь в открытое море. Полюбуетесь чарующими пейзажами, искупаетесь, позагораете и порыбачите. Обычно мы используем для этого многокрючковую снасть «самодур». В корзине с уловом чаще всего оказываются ставрида и барабулька. Капитан с удовольствием сделает из них уху прямо на борту!
Организационные детали
- Трансфер из крупных отелей до порта в Кудепсте включен в стоимость
- На борт можно брать еду и напитки
- При необходимости мы выдадим вам пледы
ежедневно в 08:00, 11:00 и 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Кудепста
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00, 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альбина — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 1627 туристов
Добрый день! Меня зовут Альбина, и я хочу организовать для вас самый лучший отдых! Однажды я приехала в этот город и влюбилась в него навсегда. Мы с командой профессионалов покажем вам не только самые популярные локации Большого Сочи, но и потрясающие места, скрытые от многих глаз. Забудьте о планировании и доверьтесь нам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
p
Спасибо 🙏 Всё было супер 👍👍👍
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М
Экскурсия прошла вообще супер, капитан очень приятный, вежливый, располагающий и веселый, судно в прекрасном состоянии, чистейшая, прелесть) очень порадовали меня шезлонги и кресла-мешки на верхней палубе) купались в открытом море, рыб наловили съели, а потом мы встретили много дельфинов 🥰🥰😍😍😍 мне очень все понравилось, спасибо за экскурсию! 🤗🤗🤗
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Спасибо капитану Виталию за экскурсию! Мы подплыли к стае дельфинов, это было невероятно! Ловили рыбу, потом капитан нам пожарил ее на костре. Веселая танцевальная музыка, купание в открытом море, достаточное количество времени, чтобы половить рыбу и поплавать. Было супер!
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