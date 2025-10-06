Приглашаем вас прокатиться с ветерком на двухместном квадроцикле по живописным местам солнечного Адлера. Вы сможете выбрать один из маршрутов разной протяженности.
Мы с вами проедем по лесным тропам, пересечем горные реки, грязевые броды и преодолеем много других природных препятствий.
Описание экскурсии
Предлагаем исследовать окрестности Адлера на квадроциклах. Вы можете выбрать один из маршрутов. Внимание! Вы платите за аренду техники, а не количество людей. На одном квадроцикле вы можете ехать в одиночестве или взять пассажира, стоимость от этого не изменится. Тур «Сказочный лес» Длительность — 1-1,5 часа, протяжённость маршрута — 15 км. Маршрут предусматривает движение по лесным тропам, с пересечением горных рек, грязевых бродов и много других разнообразных природных препятствий. Запланированы остановки:
около дерева желаний, которому более 300 лет, где у вас будет шанс соприкоснуться с историей и загадать желание;
в ущелье, где стоят вечно зеленые деревья, из-за большой влажности они обрастают мхом — очень красивое и захватывающее зрелище. По маршруту будут крутые спуски, подъемы. Тур «Царский мост» Длительность — 2.5-3 часа, протяжённость маршрута — 35 км. Через «Сказочный лес» и речные и грязевые броды мы поднимемся еще выше в горы. Доезжаем до Царского моста, который был построен во время Кавказской войны 1817 года. У вас будет возможность проехать по нему на квадроцикле, а самые смелые могут пешком прогуляться под мостом, окунуться в историю и получить незабываемые впечатления, а также сделать отличные фото. Едем дальше и еще выше в горы. Заедем в огромный каньон, сделаем пару фото и снова в гору. Доезжаем до смотровой площадки, откуда открывается вид на русло реки Мзымта, Черное море, скалы и форелевое хозяйство, а также наблюдаем как смельчаки прыгают с самого длинного пешеходного моста в мире «Скай-Парка». Важно знать:.
- Так как экскурсия относится к категории «экстремальные», то сотрудники компании оставляют за собой право отказать в услуге аренды мотовездехода лицам, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, а также с признаками неадекватного поведения.
- Компания оставляет за собой право переносить даты и время аренды в связи со стихийными бедствиями, автомобильными заторами и техническими поломками транспортных средств.
- Лицам, не достигшим 18 лет, а также девушкам и женщинам управление разрешается только совместно с инструктором по вождению на одном мотовездеходе или совместно с мужчиной, достигшим 18-летнего возраста, прошедшим обучение и тест-драйв на мотовездеходе. Вы будете самостоятельно управлять транспортным средством, просто позади вас будет сидеть мужчина в качестве пассажира для подстраховки и помощи в управлении на сложных участках трассы.
- Мужчинам, не прошедшим тест-драйв, управление разрешается только совместно с инструктором по вождению на одном мотовездеходе.
- Дети допускаются к катанию в качестве пассажиров с 3 лет, но обратите внимание! Женщины с ребенком на одном мотовездеходе к управлению не допускаются, поэтому для семьи из 3 человек (мама, папа, ребенок) необходимо бронировать 2 квадроцикла.
- Мотовездеход 2-местный, втроем на одном мотовездеходе катание запрещается.
- Во время управления мотовездеходом вы должны осознавать, что несоблюдение правил техники безопасности и скоростного режима могут привести к получению травм различной степени. Важная информация: Трансфер предоставляется только по Адлерскому району.
Ежедневно. Маршрут "Царский мост" проводится 2 раза в день 9-00 и 12-00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сказочный лес
- Царский мост (при выборе соответствующего маршрута)
- Смотровые площадки
Что включено
- Медицинская страховка
- Трансфер
- Экипировка (шлем, куртка, штаны, сапоги)
- Инструктаж
Что не входит в цену
- Профессиональная фото/видео съемка 1000 рублей
- Страхование мотовездехода: /n 1-1, 5 часа - 500 руб. /n от 2 часов - 1000 руб.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Адлерский район (по договоренности)
Завершение: По договорённости
Когда начало
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Трансфер предоставляется только по Адлерскому району
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 197 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
6 окт 2025
В моем понимании мини-группа это до 6 машин, нас же было наверное 12-15 квадроциклов, но это не помешало получить приятные впечатления. По лесным тропам, ручьям, камням и лужам кататься было очень интересно. Дали защитную куртку, штаны, шлем, резиновые сапоги. Покатушки удались! Единственное, инструктор мог бы и поспокойнее реагировать на неправильные действия и говорить заранее куда ехать и с какой скоростью…
Л
Лера
30 авг 2025
Добрый всем день! Мы обалдел от того, как классно ездить на квадриках! Не могу передать словами…
Г
Глеб
30 авг 2025
Самый быстрый тур - сесть на квадроциклы и ичаться по бездорожью!
Р
Родион
30 авг 2025
Доброго дня всем! Благодарим Lexx tour! Не в первый раз через них берём экскурсии. И по старой традиции взяли тур на квадроциклах для все семьи! Спасибо, спасибо, спасибо! МЫ в вас не ошиблись!
В
Варвара
30 авг 2025
Добрые, отзывчивые гиды были с нами, много интересного узнали в поездке от них, прокачали свои возможности, управляя квадроциклами!
К
Клара
23 авг 2025
Наша поездка невероятная, как на американских горках! Компания была весёлая, пейзажи впечатляющие! Всем советуем!
Н
Наталья
23 авг 2025
Самая популярная экскурсия сегодня - это катание на квадроциклах! Мы заценили! Не затянутая, интересная, физически активная!
Ф
Филипп
23 авг 2025
Ярко, мощно, интересно и захватывающе было катание на квадриках!
С
Сергей
16 авг 2025
Лучший отдых у нас был этим летом! Море, солнце и гонки на квадроциклах! Запомнится на весь год!
К
Карина
16 авг 2025
Сочная, насыщенная поездка у нас была! квадрики под силу каждому, вождение не вызывает каких-либо сложностей, все просто и понятно! Главное внимание!
П
Прохор
16 авг 2025
Серьёзные ребята нас встретили и сопровождали весь тур на квадроциклах! Показали лучшие панорамы!
Х
Хлебников
15 авг 2025
Все было супер! Ребята классные, любят свою работу. Час пролетел незаметно, советую однозначно!
С
Святослав
2 авг 2025
Горячая поездка была у нас! Кажется, квадроциклы дымились от наших эмоций! Охлаждались брызгами, проезжая речушки!
З
Зинаида
2 авг 2025
Хочу поблагодарить организатора тура на квадриках! Безопасность в этом деле очень важна! Мы с детьми прекрасно себя чувствовали! И здорово провели время!
М
Маргарита
2 авг 2025
Поездка семье очень понравилась! дочь с сыном были в восторге, орали так, что остались без голосов! Такие мероприятия сплочают семью, делают её одной командой!
