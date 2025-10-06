Предлагаем исследовать окрестности Адлера на квадроциклах. Вы можете выбрать один из маршрутов. Внимание! Вы платите за аренду техники, а не количество людей. На одном квадроцикле вы можете ехать в одиночестве или взять пассажира, стоимость от этого не изменится. Тур «Сказочный лес» Длительность — 1-1,5 часа, протяжённость маршрута — 15 км. Маршрут предусматривает движение по лесным тропам, с пересечением горных рек, грязевых бродов и много других разнообразных природных препятствий. Запланированы остановки:

около дерева желаний, которому более 300 лет, где у вас будет шанс соприкоснуться с историей и загадать желание;

в ущелье, где стоят вечно зеленые деревья, из-за большой влажности они обрастают мхом — очень красивое и захватывающее зрелище. По маршруту будут крутые спуски, подъемы. Тур «Царский мост» Длительность — 2.5-3 часа, протяжённость маршрута — 35 км. Через «Сказочный лес» и речные и грязевые броды мы поднимемся еще выше в горы. Доезжаем до Царского моста, который был построен во время Кавказской войны 1817 года. У вас будет возможность проехать по нему на квадроцикле, а самые смелые могут пешком прогуляться под мостом, окунуться в историю и получить незабываемые впечатления, а также сделать отличные фото. Едем дальше и еще выше в горы. Заедем в огромный каньон, сделаем пару фото и снова в гору. Доезжаем до смотровой площадки, откуда открывается вид на русло реки Мзымта, Черное море, скалы и форелевое хозяйство, а также наблюдаем как смельчаки прыгают с самого длинного пешеходного моста в мире «Скай-Парка». Важно знать:.

