Эта поездка для тех, кто любит приключения и адреналин. На квадроциклах в составе мини-группы вы покорите самые интересные места горного Сочи. Сначала вы пройдёте инструктаж и познакомитесь с «железными конями», а затем вместе с сопровождающим отправитесь по выбранному маршруту.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Как всё устроено

Трансфер доставит вас из города на базу. Сначала вам будет проведен инструктаж по технике безопасности, затем последует короткое обучение езде на квадроцикле или багги. По желанию вы сможете надеть специальное обмундирование (шлем, перчатки, сапоги, плащ). А затем в составе мини-группы под руководством инструктора оседлать своего коня и выдвинуться по выбранному маршруту.

Маршрут прогулки

У нас подготовлено несколько вариантов поездки. Расскажем о самом доступном, он идеально подходит для первой поездки по бездорожью. Большую часть времени вас будет окружать густой самшитовый лес с тропическими лианами, мхом и древними папоротниками. Вас ждут лесные тропы, движение по руслу горной реки и оврагам. Грязь, лужи, карьер, горная река — обойдётся и не без крутые подъёмов и спусков. Опытным путешественникам по запросу мы можем предложить более сложные и продолжительные маршруты.

Организационные детали

На месте вы выберете один из предложенных маршрутов. Примерная протяжённость маршрута — 15 км. По запросу вы можете поехать на квадроциклах-великанах

На квадроцикле может ехать 1 или 2 человека, либо 1 человек с инструктором

Возможно участие детей от 5 до 18 лет по согласованию с родителями. Ребёнок может ехать с родителем или с инструктором.

Возможно проведение этой экскурсии и в индивидуальном формате (по запросу)

Трансфер до базы оплачивается отдельно — 300 ₽ за чел., 600 ₽ за 2 чел.

После согласования с диспетчером места отправки вам будет выслана информация по выезду. Трансфер осуществляется только по Адлерскому району и Сириусу. Путешественникам из других районов Сочи предлагаем приехать на ж/д станцию Адлера или на любую остановку в его пределах.