Трансфер доставит вас из города на базу. Сначала вам будет проведен инструктаж по технике безопасности, затем последует короткое обучение езде на квадроцикле или багги. По желанию вы сможете надеть специальное обмундирование (шлем, перчатки, сапоги, плащ). А затем в составе мини-группы под руководством инструктора оседлать своего коня и выдвинуться по выбранному маршруту.
Маршрут прогулки
У нас подготовлено несколько вариантов поездки. Расскажем о самом доступном, он идеально подходит для первой поездки по бездорожью. Большую часть времени вас будет окружать густой самшитовый лес с тропическими лианами, мхом и древними папоротниками. Вас ждут лесные тропы, движение по руслу горной реки и оврагам. Грязь, лужи, карьер, горная река — обойдётся и не без крутые подъёмов и спусков. Опытным путешественникам по запросу мы можем предложить более сложные и продолжительные маршруты.
Организационные детали
На месте вы выберете один из предложенных маршрутов. Примерная протяжённость маршрута — 15 км. По запросу вы можете поехать на квадроциклах-великанах
На квадроцикле может ехать 1 или 2 человека, либо 1 человек с инструктором
Возможно участие детей от 5 до 18 лет по согласованию с родителями. Ребёнок может ехать с родителем или с инструктором.
Возможно проведение этой экскурсии и в индивидуальном формате (по запросу)
Трансфер до базы оплачивается отдельно — 300 ₽ за чел., 600 ₽ за 2 чел.
После согласования с диспетчером места отправки вам будет выслана информация по выезду. Трансфер осуществляется только по Адлерскому району и Сириусу. Путешественникам из других районов Сочи предлагаем приехать на ж/д станцию Адлера или на любую остановку в его пределах.
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От Адлера или посёлка Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 9619 туристов
Здравствуйте, друзья. Я представляю команду гидов в Сочи. Мы организуем экскурсии, активные туры и морские прогулки. С радостью отвечу на ваши вопросы и сделаю все, чтобы ваш отдых удался.
И
Ирина
16 окт 2024
Была экскурсия на несколько квадроциклов. Ребята-инструктора грамотно и равномерно распределились в колонне, все продумали для безопасности участников. Четко и понятно объяснили технику безопасности, как управлять квадроциклом. Проехали и по воде, и по грязи, и в гору, и с горы, и по камням. Прочувствовали всю прелесть катания, увидели красоту природы. Делали остановки для фото. Мы остались очень довольны!!! Всем рекомендуем!
И
Илья
12 сен 2024
Все прошло отлично, для первого раза покататься на квадриках - самое то. И искупались, и продумано было чтобы пассажир подрулил. Круто
Екатерина
1 сен 2024
Все шикарно.
И
Илья
26 авг 2024
Не организован трансфер,не организована зона отдыха,переодеться негде,сам маршрут,это скорее тест драйв …. Проехать по ровной дороге большую часть пути,заплатив при этом за «навороченный квадроцикл»,и получив при этом эмоции только с 3 ямок с водой,не стоит 13т₽ поверьте мне В Дагестане за эти деньги,люди катаются по 3 часа с удовольствием!
Мария
Ответ организатора:
Жаль,что наш прекрасный маршрут не оправдал ваших надежд. Маршрут проходит не по ровной местности, там есть много препятствий, спусков, подъёмом, луж, горная река и тд. Вероятно, в следующий раз вы захотите опробовать маршрут трехчасовой, хорошего дня.
Э
Эмиль
1 авг 2024
Эмоции просто супер 🔥 Столкнулись с небольшой заминкой, но не смотря на это всё прошло просто супер, организатору спасибо за оперативность и быстрые ответы, виды в горах и у реки просто 🔥
А
Александр
8 апр 2024
Отличный опыт! Поездка по ручью 🔥 Рекомендую
А
Анна
15 июн 2023
Маршрут описанный в программе не соответствует действительности, оплачивая данную экскурсию вы получаете всего несколько километров на квадрацикле по старой Краснополянской дороге в горах, протяженностью максимум километра 3 и обратно (с читать дальше
остановками 50 минут). Но так как вы едете не за этим, то вам предлагают сразу поехать на водопады за дополнительную оплату (в итоге 7000 за квадрик) и то весь маршрут туда обратно около 10 км, подъем в гору и обратно, оффроад это вообще не большое отклонение от трассы в 50 метров бездорожья. Инструкторы нормальные ребята, работу свою знают, но впечатление от организации не очень.
Мария
Ответ организатора:
Сожалеем, что вам не понравилась поездка на квадроцикле, но в маршруте как раз и было заявлено о протяжённости маршрута в читать дальше
десять километров. Всё как в описании, инструктора работу свою знают. Сейчас у нас другие маршруты с супер крутыми трассами на выбор, где много офроад, грязи и рек. Будем рады вас видеть снова и оформим со скидкой любой понравившийся вам маршрут. Хорошего дня!
Е
Евгений
23 мая 2023
Все отлично
С
Стефания
28 апр 2023
Ужасная организация. На всех экскурсиях пишут время вечером за день до экскурсии. Мне днём этого же дня не смогли дать четкое время, хотя экскурсия планировалась в 14. Кричали в голосовых в ватсапе, что наберут за 20 минут когда выходить… Обосновали тем, что я не одна и другие люди задерживаются. Странно, в других экскурсиях таких проблем нет. Жалко денег на бронирование.