На квадроциклах по горам Сочи с драйвом

Этот тур для тех, кто хочет приключений и адреналина

Этот тур для тех, кто хочет приключений и адреналина.

Давайте покатаемся на квадроциклах по самым интересным местам Сочи: покорим старую Краснополянскую дорогу «Пронеси, Господи», прогуляемся у лесного Ивановского водопада, исследуем каньон реки Псахо.
На квадроциклах по горам Сочи с драйвом
На квадроциклах по горам Сочи с драйвом
На квадроциклах по горам Сочи с драйвом
На квадроциклах по горам Сочи с драйвом
На квадроциклах по горам Сочи с драйвом
На квадроциклах по горам Сочи с драйвом
Ближайшие даты:
19
ноя
20
ноя
21
ноя
22
ноя
23
ноя
24
ноя
25
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даты

Что вас ожидает 🤩

  • Реки
  • Водопады
  • Каньоны
  • Ущелье
  • Лесной массив
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Как проходит тур:

  • На базе, перед поездкой, вам проведет инструктаж наш инструктор. Он же будет сопровождать вас по маршруту.
  • На квадроцикле можно ехать вдвоем или по одному или с инструктором.
Возможно участие детей старше 6 лет с инструктором за рулем (для детей любой маршрут со скидкой 50%)
Есть около 6 разных маршрутов.

Организационные детали:

  • Можно выбрать один из маршрутов. Маршруты отличаются продолжительностью и локациями.
  • Стоимость указана за один 2-х местный квадроцикл.
  • Время выезда: два раза в день.

ежедневно, 2 раза в день

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка
  • Инструктаж
  • Экипировка
Что не входит
  • Трансфер (500 рублей)
  • Сбор на водопаде (300 рублей с человека) только бронировании 3-х часового маршрута
Где начинаем и завершаем?
Начало: Центральные остановки Адлера, Ж/Д вокзал, отели
Завершение: Трансфер привезет вас к месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно, 2 раза в день
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • После бронирования с вами свяжется диспетчер
  • Согласует место встречи
  • Время отправления и даст информацию по номеру трансфера
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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