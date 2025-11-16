Предлагаем вам насладиться разнообразием природных и культурных достопримечательностей Сочи: горными видами ущелья Ахцу и Ахштырского каньона, курортом «Красная Поляна», пиком Роза Хутор, а ещё — подъёмом на канатке, посещением Парка альпак и катанием на родельбане.
Описание экскурсии
- Ущелье Ахцу — вы насладитесь видом со смотровой площадки на скайпарке (15 мин).
- Ахштырский каньон — ещё одна площадка с панорамами, от которых трудно оторваться (15 мин).
- Дегустация мёда и вина — вы попробуете местные деликатесы и, при желании, пообедаете (30–40 мин).
- Красная Поляна — вы прогуляетесь по курорту, который называют «горной французской открыткой» (30 мин).
- Роза Хутор — трёхчасовая остановка: подъём на канатной дороге в олимпийскую деревню на высоту 1170 м, посещение парка альпак и катание на родельбане для тех, кто захочет добавить в день немного драйва.
- «Газпром» — финальная прогулка по зданию «Галактика» (30 мин).
Темы, которые обсудим
- История региона: основание Сочи как курорта и влияние разных культур.
- Природа и экология: флора и фауна Черноморского побережья, ключевые природные памятники.
- Культура и традиции: обычаи, праздники, кулинарные особенности.
- Спорт и активный отдых: инфраструктура после Олимпиады 2014 года и возможности для активных развлечений.
- Мифы и легенды: местные истории, связанные с природой и достопримечательностями.
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер на комфортабельном автобусе, билет в Парк альпак, 1 круг на родельбане, дегустации.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Канатная дорога — от 2450 до 2850 ₽ за взрослого. Дети до 14 лет — на 1000 ₽ дешевле.
- Обед — 800-1000 ₽ за чел.
ежедневно в 11:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4000 ₽
|Дети 8-12 лет
|3500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От ближайших к вам автобусных остановок
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 55 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Кирилл — ваша команда гидов в Адлере
Провели экскурсии для 49 туристов
Мы специализируемся на организации увлекательных экскурсий по местным достопримечательностям, а также в живописной Республике Абхазия. Понимаем, насколько важна каждая деталь в организации: от подбора интересных маршрутов до комфорта и безопасности. Каждое наше путешествие разработано так, чтобы не только познакомить вас с уникальными историческими и культурными памятниками, но и погрузить в атмосферу местной природы и традиций.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
16 ноя 2025
Отличная экскурсия! Все понравилось, организованно было все тоже довольнотаки хорошо.
