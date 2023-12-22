Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator

Индивидуально
для 11 чел.
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
Мини регата на легендарной парусной яхте Navigator
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Предлагаем вам пройтись под парусом уникальной парусной яхты Navigator - победителя многочисленных международных регат! Это титулованное судно с профессиональной командой!
Под руководством опытного капитана - настоящего морского волка, Вы сможете сами почувствовать себя настоящим моряком, постоять у штурвала! Вы пройдете краткий курс по яхтингу: попрактикуетесь в управлении яхтой, настройке парусов, отработке поворотов, удержании яхты на курсе! Поверьте, Вас ждут незабываемые впечатления!!!
На яхте есть все необходимое для комфортного отдыха: холодильник, посуда, три каюты, два душа, два туалета. Яхта оборудована аудиосистемой, Wi-Fi.
Максимальная вместимость: 11 человек.
По вашему желанию, мы можем организовать рыбалку в открытом море.
Время выхода уточняется по согласованию!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда яхты
  • Работа капитана
  • Мини курс по яхтингу
Что не входит
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
Краснодарский край, г Сочи, улица Голубая, 16 А
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, время по согласованию
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 11 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, время по согласованию

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