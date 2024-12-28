Приглашаем вас на экскурсию по археологическому музею-заповеднику! Вы откроете тайны Фанагории, которые стали известны благодаря работе масштабной экспедиции. Узнаете, почему древние греки переселились на Юг современной России 2500 лет назад. Как они жили, чем занимались и кто был главным покровителем города.
Описание экскурсии
Вы изучите этапы жизни Фанагории от переселения древних греков и их материальной культуры, до создания христианской епархии и вхождения города в состав Византийской империи. Пройдёте по залам и рассмотрите более 500 оригинальных экспонатов.
Вы увидите:
- уникальные артефакты античной цивилизации
- мультимедийную реконструкцию древнего города
- расписную посуду, амфоры и терракотовые статуэтки
- драгоценные монеты и клады
- древние реликвии первых христиан
Юных участников ждёт сюрприз — небольшой интерактив, в котором они почувствуют себя исследователями!
Организационные детали
- Экскурсия начинается в Сириусе: из Адлера на машине — около 15 мин.; из Центрального района Сочи на электричке — 40 мин., на машине — около часа
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|500 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В пгт. Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Павел — ваша команда гидов в Адлере
Наш музей был открыт 9 июля 2021 г. Сейчас это современное музейное пространство, наполненное мультимедийными технологиями и большим количеством древних экспонатов с многовековой историей. В музее работают профессионалы с глубокимиЗадать вопрос
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