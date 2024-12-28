Музей древней Фанагории

Погрузиться в мир древнегреческой цивилизации и рассмотреть античные артефакты
Приглашаем вас на экскурсию по археологическому музею-заповеднику! Вы откроете тайны Фанагории, которые стали известны благодаря работе масштабной экспедиции. Узнаете, почему древние греки переселились на Юг современной России 2500 лет назад. Как они жили, чем занимались и кто был главным покровителем города.
Музей древней Фанагории
Музей древней Фанагории
Музей древней Фанагории

Описание экскурсии

Вы изучите этапы жизни Фанагории от переселения древних греков и их материальной культуры, до создания христианской епархии и вхождения города в состав Византийской империи. Пройдёте по залам и рассмотрите более 500 оригинальных экспонатов.

Вы увидите:

  • уникальные артефакты античной цивилизации
  • мультимедийную реконструкцию древнего города
  • расписную посуду, амфоры и терракотовые статуэтки
  • драгоценные монеты и клады
  • древние реликвии первых христиан

Юных участников ждёт сюрприз — небольшой интерактив, в котором они почувствуют себя исследователями!

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Сириусе: из Адлера на машине — около 15 мин.; из Центрального района Сочи на электричке — 40 мин., на машине — около часа
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет500 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В пгт. Сириус
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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