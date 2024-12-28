Приглашаем вас на экскурсию по археологическому музею-заповеднику! Вы откроете тайны Фанагории, которые стали известны благодаря работе масштабной экспедиции. Узнаете, почему древние греки переселились на Юг современной России 2500 лет назад. Как они жили, чем занимались и кто был главным покровителем города.

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Описание экскурсии

Вы изучите этапы жизни Фанагории от переселения древних греков и их материальной культуры, до создания христианской епархии и вхождения города в состав Византийской империи. Пройдёте по залам и рассмотрите более 500 оригинальных экспонатов.

Вы увидите:

уникальные артефакты античной цивилизации

мультимедийную реконструкцию древнего города

расписную посуду, амфоры и терракотовые статуэтки

драгоценные монеты и клады

древние реликвии первых христиан

Юных участников ждёт сюрприз — небольшой интерактив, в котором они почувствуют себя исследователями!

Организационные детали