Александр проводит ещё 1 экскурсию

Специально разработанный маршрут
Я избегаю шумных туристических троп, моя задача — создать максимально индивидуальную экскурсию, которая пройдёт с комфортом. Вместе мы составим план поездки по самым интересным для вас местам.
Знания об уникальной природе
Виды Абхазии, от которых захватывает дух, — гордость и достояние страны. Я расскажу, каким образом сформировались эти ландшафты. Вы услышите занимательные факты о происхождении гор и формах рельефа, удивитесь, насколько разнообразен растительный и животный мир этих мест. В зависимости от ваших интересов можно посетить:
Рассказы о судьбе республики
История Абхазии — противоречива и трагична. Я расскажу всё о народах, когда-либо живших здесь. О первобытном периоде и советских временах, о жизни современной республики — вы познакомитесь со всеми страницами «биографии» страны, прошедшей через многие испытания. Для погружения в хроники Абхазии мы посетим значимые исторические строения (можно сосредоточиться на нескольких местах из списка или посетить каждую локацию):
Помимо знакомства с достопримечательностями мы пообедаем в аутентичной абхазской обстановке. Вы отведаете традиционные угощения в старейшей апацхе или ресторане.
Путешественникам, которые не любят шумные автобусные экскурсии. Ценителям природных красот и тем, кто интересуется историей и географией.