Александр проводит ещё 1 экскурсию

Я избегаю шумных туристических троп, моя задача — создать максимально индивидуальную поездку, которая пройдёт с комфортом. Вместе мы составим маршрут по самым интересным для вас местам.
Знания об уникальной природе
Виды Абхазии, от которых захватывает дух, — гордость и достояние страны. Я расскажу, каким образом сформировались эти ландшафты. Вы услышите занимательные факты о происхождении гор и формах рельефа, удивитесь, насколько разнообразен растительный и животный мир этих мест. В зависимости от ваших интересов можно посетить:
Белые скалы, где вы узнаете, чем уникален этот природный объект, и полюбуетесь видом города Гагры.
Озеро Рица — вы посмотрите на этот бирюзовый водоём с самой высокой обзорной площадки, слушая историю его происхождения.
Чабгарский карниз — мы обсудим, из-за чего смотровая площадка в этой локации называется «Прощай, Родина!».
Юпшарский каньон — здесь вы осознаете, почему монументальный природный объект называют ландшафтным чудом.
Гора Мамдзышха — в этой точке красивый морской закат и вечерние Гагры предстанут перед вами как на ладони.
Знаковые места республики
Для погружения в хроники Абхазии мы посетим значимые исторические строения (можно сосредоточиться на нескольких местах из списка или посетить каждую локацию):
Бзыбский храм X столетия, где вы посмотрите на руины древнего сооружения.
Дача Лакоба, которая хранит тайны советского прошлого.
Санаторий «Грузия» — здание, где некогда кипела жизнь, сегодня забыто местными.
Правительственный комплекс в Мюссере
Две дачи Сталина: вы изучите их архитектуру и быт советского вождя. Дома, принадлежавшие генсеку партии, поразят противоречивостью интерьеров.
Помимо знакомства с достопримечательностями мы пообедаем в аутентичной абхазской обстановке. Вы отведаете традиционные угощения в старейшей апацхе или ресторане.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, которые не любят шумные автобусные экскурсии. Ценителям природных красот и тем, кто интересуется историей и географией.
Организационные детали
Я заберу вас из отеля и привезу обратно. Можем начать в Сочи, Адлере или Красной поляне
Транспортные услуги включены в стоимость (вне зависимости от места начала)
Дополнительные расходы: входной билет в Рицинский национальный парк — 350 рублей, обед — от 500 рублей с человека
Рекомендуемое время начала поездки — 7 часов утра. Ранний выезд поможет выполнить всю программу длительностью 9-12 часов
Пересечение границы
Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
Детям до 14 лет — загранпаспорт
Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне. 2850 руб топливный сбор не входит в стоимость экскурсии и оплачивается отдельно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 9 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1363 туристов
Всю сознательную жизнь я связан с горами как геолог и горнолыжник и уже несколько лет живу в горах. Горы — мой образ жизни, знаю многое о них и стараюсь научить читать дальшеуменьшить
любить их так же, как я. Треккинг в горах Красной Поляны, Сочи и Абхазии — это реальное единение с природой, встреча со сказкой, релакс и поднятие тонуса всего организма. Испытано на себе — за 9 лет жизни в Красной Поляне я вылечился от хронических лёгочных заболеваний. Велотреккинг — мой уникальный проект, ориентированный на веллеров разной степени подготовки и опыта. Это не спорт, а активный отдых и единение с природой. Мы проводим велопрогулки не только на территории Сочи, но и в Абхазии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Кирилл
Брал экскурсию из-за озера Рица, горы красивые, но не впечатлили, потому что весь Кавказ объездил, но озеро-мое почтение 👍
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Е
Евгения
Я с детьми посетила эту экскурсию (детям 11 и 12лет). Нам очень понравилось!!! Александр забрал нас от отеля около 7.30, границу прошли достаточно быстро. Всю дорогу рассказывал про все достопримечательности и историю этих краёв. Показал нам все задуманные места и даже больше. Мы рассмотрели озеро Рица со всех сторон и высот))) Огромная благодарность Александру!!! Рекомендую!!!
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Мария
Поездка была великолепной для нас. Так как мы жили на Красной Поляне, было очень проблематично добраться до организованных групповых туров и начинались они очень рано. Александр забрал нас и отеля, мы читать дальшеуменьшить
выбрали время удобное для выезда в 6 и прошли границу и успели посмотреть все красивые места до толп туристов. Учитывались все наши пожелания. Рассказ о стране и местах был очень интересный, не содержащей лишней информации. Все запомнилось и с удовльсвие рассказываем друзьям о нашем путешествии. Спасибо большое 💕 Узнали,что Александр делает велотуры, будем рекомендовать
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Елена
Были на экскурсии 4 июля 2024. Александр практически весь маршрут рассказывал историю республики Абхазии, интересные факты, освещал также исторические аспекты, приводил много примеров. Было интересно, по ходу экскурсии мы задавали много вопросов. Посетили Афонскую пещеру, озеро Рицу, дачу Сталина, сделали много фотографий. Интересно и с пользой провели время. Всем рекомендую.
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Е
Евгения
Могу смело порекомендовать Александра - он отличный гид и эрудированный человек. Может показать не только природные красоты Абхазии, но и познакомить с историей этой страны. Александр скорректировал маршрут с учетом наших пожеланий. Все прошло отлично!
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О
Ольга
Экскурсия понравилась. получили достаточно информации, в связи с чем составили впечатление об Абхазии, т. к. посещали впервые. Все наши пожелания были учтены и бонусом был потрясающий закат со смотровой площадки. Спасибо большое!
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