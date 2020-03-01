Александр проводит ещё 1 экскурсию

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Полюбоваться заповедными пейзажами и узнать всё об истории абхазского народа

Александр
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Александр – ваш гид
В Абхазии вкусный воздух и величие гор создают непередаваемую атмосферу, красивые панорамы обостряют чувства и остаются в памяти надолго.

Какие места посетить в этом многогранном крае, вы решите сами: например, озеро Рица, Юпшарский карниз, смотровые площадки, заброшенные здания советской эпохи.

При любом выборе локаций вы поймёте, как образовались природные объекты, и узнаете хроники горной республики.
От 10300 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 6 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 7 человек
Можно с детьми
Встреча от вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне
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Абхазия — авто-экскурсия в мир природной красоты
Абхазия — авто-экскурсия в мир природной красоты

Что вас ожидает

Специально разработанный маршрут
Я избегаю шумных туристических троп, моя задача — создать максимально индивидуальную экскурсию, которая пройдёт с комфортом. Вместе мы составим план поездки по самым интересным для вас местам.

Знания об уникальной природе
Виды Абхазии, от которых захватывает дух, — гордость и достояние страны. Я расскажу, каким образом сформировались эти ландшафты. Вы услышите занимательные факты о происхождении гор и формах рельефа, удивитесь, насколько разнообразен растительный и животный мир этих мест. В зависимости от ваших интересов можно посетить:

  • Белые скалы, где вы узнаете, чем уникален этот природный объект, и полюбуетесь видом города Гагры.
  • Озеро Рица — вы посмотрите на этот бирюзовый водоём с самой высокой обзорной площадки, слушая историю его происхождения.
  • Чабгарский карниз — мы обсудим, из-за чего смотровая площадка в этой локации называется «Прощай, Родина!».
  • Юпшарский каньон — здесь вы осознаете, почему монументальный природный объект называют ландшафтным чудом.
  • Гора Мамдзышха — в этой точке красивый морской закат и вечерние Гагры предстанут перед вами как на ладони.

Рассказы о судьбе республики
История Абхазии — противоречива и трагична. Я расскажу всё о народах, когда-либо живших здесь. О первобытном периоде и советских временах, о жизни современной республики — вы познакомитесь со всеми страницами «биографии» страны, прошедшей через многие испытания. Для погружения в хроники Абхазии мы посетим значимые исторические строения (можно сосредоточиться на нескольких местах из списка или посетить каждую локацию):

  • Бзыбский храм X столетия, где вы посмотрите на руины древнего сооружения.
  • Дача Лакоба, которая хранит тайны советского прошлого.
  • Санаторий «Грузия» — здание, где некогда кипела жизнь, сегодня забыто местными. Мы поговорим о грустной судьбе этого памятника.
  • Правительственный комплекс в Мюссере: я раскрою секреты этого дома отдыха и его обитателей.
  • Две дачи Сталина: вы изучите их архитектуру и погрузитесь в быт советского вождя. Дома, принадлежавшие генсеку партии, поразят противоречивостью интерьеров.

Помимо знакомства с достопримечательностями мы пообедаем в аутентичной абхазской обстановке. Вы отведаете традиционные угощения в старейшей апацхе или ресторане.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые не любят шумные автобусные экскурсии. Ценителям природных красот и тем, кто интересуется историей и географией.

Организационные детали

  • Я заберу вас из отеля и привезу обратно. Экскурсия может начаться в Сочи, Адлере или Красной поляне.
  • Транспортные услуги включены в стоимость экскурсии (вне зависимости от места начала).
  • Дополнительные расходы: входной билет в Рицинский национальный парк — 350 рублей, обед — от 500 рублей с человека.
  • Для прохождения российско-абхазской границы вам понадобится общегражданский паспорт. Детям до 14 лет необходимо свидетельство о рождении. В случае если ребёнок едет без родителей, нужно согласие на выезд.
  • Рекомендуемое время начала поездки — 7 часов утра. Ранний выезд поможет выполнить всю программу длительностью 9-12 часов.
Абхазия — авто-экскурсия в мир природной красоты
Абхазия — авто-экскурсия в мир природной красоты
Абхазия — авто-экскурсия в мир природной красоты
Абхазия — авто-экскурсия в мир природной красоты
Абхазия — авто-экскурсия в мир природной красоты
Абхазия — авто-экскурсия в мир природной красоты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура от вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Александр
Александр
Всю сознательную жизнь связан с горами как геолог и горнолыжник и уже несколько лет живу в горах. Горы — мой образ жизни, знаю многое о них. Стараюсь научить любить их так же как я.Сделать Красную Поляну такой же интересной и популярной как французское Шамони — реально. Велотрекинг — мой уникальный проект, ориентированный на веллеров разной степени подготовки и опыта. Это не спорт, а активный отдых и единение с природой. Туристический детский досуг в Красной Поляне с походами — ежедневный формат.
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Александр проводит ещё 1 экскурсию

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