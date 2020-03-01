Александр проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Специально разработанный маршрут

Я избегаю шумных туристических троп, моя задача — создать максимально индивидуальную экскурсию, которая пройдёт с комфортом. Вместе мы составим план поездки по самым интересным для вас местам.

Знания об уникальной природе

Виды Абхазии, от которых захватывает дух, — гордость и достояние страны. Я расскажу, каким образом сформировались эти ландшафты. Вы услышите занимательные факты о происхождении гор и формах рельефа, удивитесь, насколько разнообразен растительный и животный мир этих мест. В зависимости от ваших интересов можно посетить:

Белые скалы, где вы узнаете, чем уникален этот природный объект, и полюбуетесь видом города Гагры.

Озеро Рица — вы посмотрите на этот бирюзовый водоём с самой высокой обзорной площадки, слушая историю его происхождения.

Чабгарский карниз — мы обсудим, из-за чего смотровая площадка в этой локации называется «Прощай, Родина!».

Юпшарский каньон — здесь вы осознаете, почему монументальный природный объект называют ландшафтным чудом.

Гора Мамдзышха — в этой точке красивый морской закат и вечерние Гагры предстанут перед вами как на ладони.

Рассказы о судьбе республики

История Абхазии — противоречива и трагична. Я расскажу всё о народах, когда-либо живших здесь. О первобытном периоде и советских временах, о жизни современной республики — вы познакомитесь со всеми страницами «биографии» страны, прошедшей через многие испытания. Для погружения в хроники Абхазии мы посетим значимые исторические строения (можно сосредоточиться на нескольких местах из списка или посетить каждую локацию):

Бзыбский храм X столетия, где вы посмотрите на руины древнего сооружения.

Дача Лакоба, которая хранит тайны советского прошлого.

Санаторий «Грузия» — здание, где некогда кипела жизнь, сегодня забыто местными. Мы поговорим о грустной судьбе этого памятника.

Правительственный комплекс в Мюссере: я раскрою секреты этого дома отдыха и его обитателей.

Две дачи Сталина: вы изучите их архитектуру и погрузитесь в быт советского вождя. Дома, принадлежавшие генсеку партии, поразят противоречивостью интерьеров.

Помимо знакомства с достопримечательностями мы пообедаем в аутентичной абхазской обстановке. Вы отведаете традиционные угощения в старейшей апацхе или ресторане.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, которые не любят шумные автобусные экскурсии. Ценителям природных красот и тем, кто интересуется историей и географией.