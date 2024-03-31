1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Адлера
Прикоснуться к Олимпийскому наследию России на увлекательной экскурсии в городе Адлер
Начало: От вашего отеля Адлера
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
Путешествие по Черноморскому побережью с акцентом на этнографию
Начало: У вашего отеля в Адлере
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
16 800₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Погрузиться в атмосферу Олимпиады-2014 и изучить ее объекты на берегу моря
Начало: У Имеретинского ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна31 марта 2024Очень интересная экскурсия, водитель - опытный, гид- профессионал. Спасибо!
- ААлександр28 июля 2023Спасибо Анне, экскурсия понравилась, увидели все, что хотели и услышали много интересного.
- ООксана6 января 2023Брали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожелания. Насыщенная программа на весь
- ООльга7 ноября 2022В последний день октября мы отправились на автомобильную экскурсию с гидом Анной. Несмотря на дождливую погоду, нам все очень понравилось!
- ЕЕлена3 июля 2022Вчера я с детьми были на экскурсии «Автомобильное путешествие в Олимпийский парк», познакомились с объектами, заехали в храм-красота! Красивая роспись,
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «История и архитектура»
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