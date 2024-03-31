Экскурсии Адлера об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Адлере, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Адлера
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
2 отзыва
Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Адлера
Прикоснуться к Олимпийскому наследию России на увлекательной экскурсии в городе Адлер
Начало: От вашего отеля Адлера
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
Путешествие по Черноморскому побережью с акцентом на этнографию
Начало: У вашего отеля в Адлере
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
16 800 за всё до 3 чел.
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
Променад по Олимпийскому парку в мини-группе
Погрузиться в атмосферу Олимпиады-2014 и изучить ее объекты на берегу моря
Начало: У Имеретинского ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    31 марта 2024
    Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
    Очень интересная экскурсия, водитель - опытный, гид- профессионал. Спасибо!
  • А
    Александр
    28 июля 2023
    Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Адлера
    Спасибо Анне, экскурсия понравилась, увидели все, что хотели и услышали много интересного.
  • О
    Оксана
    6 января 2023
    Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
    Брали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожелания. Насыщенная программа на весь
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    день. Анна рассказывала легенды, историю края и обычаи. Экскурсия удобна, если вы не хотите бежать в толпе, слышать все, что говорит гид, разглядывать красоты и неспеша насладиться местной кухней. Для нас индивидуально были проведены дегустации сыров и вина. Спабибо Анне за экскурсию.

    Брали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожеланияБрали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожеланияБрали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожеланияБрали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожеланияБрали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожеланияБрали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожеланияБрали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожеланияБрали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожеланияБрали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожеланияБрали индивидуальную экскурсию 5 января 2023 года. Машина подьехала вовремя, сразу оговорили маршрут и наши пожелания
  • О
    Ольга
    7 ноября 2022
    Легенды и традиции адыгов (из Адлера)
    В последний день октября мы отправились на автомобильную экскурсию с гидом Анной. Несмотря на дождливую погоду, нам все очень понравилось!
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    Нас забрали прямо от отеля, минута в минуту, как и договаривались. Пока добирались до основных природных достопримечательностей, Анна рассказывала про коренное население Сочинского района, про традиции и уклад жизни адыгов, черкесов, упоминала важные исторические события - было интересно и мне, и моим дочкам. Прежде всего, подъехали к старому тюльпанному дереву, ему около 180 лет! Мы увидели Волконский дольмен и узнали его историю, познакомились с сероводородными источниками, полюбовались на скалы "Два брата". После этого отправились в долину реки Шахе. Побывали на сыроварне и посмотрели, как готовят сыр, проехали вдоль реки (по реке не получилось - из-за дождей уровень воды сильно поднялся). И, наконец, полюбовались каскадом "33 водопада". Природа завораживала своей красотой, а полное отсутствие посетителей добавляло чувство спокойствия и единения с природой! Спасибо огромное за чудесную экскурсию! P.S. у меня атрофия мышц и одна нога практически парализована, я с трудом хожу. Но, к счастью, сложные участки маршрута оборудованы перилами, а Анна подстраивалась под наш темп и без тени нетерпения ждала медленную меня, активно помогая при необходимости - за это отдельное спасибо!

  • Е
    Елена
    3 июля 2022
    Автомобильное путешествие в Олимпийский парк из Адлера
    Вчера я с детьми были на экскурсии «Автомобильное путешествие в Олимпийский парк», познакомились с объектами, заехали в храм-красота! Красивая роспись,
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    сказочная, послушали песнопения, шла служба. Много узнали о постройках Олимпийского. Анна Смелова, контактный, располагающий к общению человек, интересный рассказчик, с хорошо поставленной речью, таких людей всегда приятно слушать. Благодарю за интересную экскурсию. Рекомендую. Успехов в делах.

Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру в категории «История и архитектура»

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  6. Набережная
  7. Роза Хутор
  8. Олимпийский Парк
  9. Гора Ахун
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Сколько стоит экскурсия по Адлеру в июне 2024
Сейчас в Адлере в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 16 800. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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