Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

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Из Сочи — в сердце Абхазии, древний Сухум

Получить объемное представление об истории, культуре и природе столицы республики

Даниэль
Даниэль – Гид из Адлера
Вы проследите судьбу многовекового города со времен греческой колонии до наших дней.

В колоритных местах набережной, где любит отдыхать не одно поколение горожан, почувствуете особенности здешнего менталитета.

Познакомитесь со историческими символами и прикоснетесь к тайнам абхазского дольмена.

А в селе Черниговка откроете волшебные пейзажи ущелья и горной реки.
Задать вопросОбычно отвечает за 41 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • 99008 910 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Из Сочи — в сердце Абхазии, древний Сухум
Из Сочи — в сердце Абхазии, древний Сухум

Что вас ожидает

Путешествие по эпохам города
Гуляя по красивому морскому курорту и одному из древнейших городов планеты, вы узнаете, что известно об истории 📖 греческой колонии, находившейся здесь 2, 5 тысячи лет назад. Представите длинную череду завоеваний, разрушений и возрождений, которые испытал на своем веку Сухум. И послушаете о последствиях грузино-абхазского конфликта в современной жизни города.

Сухумская набережная
Я покажу излюбленное место сухумчан — «Брехаловку». Вы узнаете, как здесь проводят время горожане и как это характеризует особенности их менталитета. Также я расскажу о резиденции президента Республики Абхазия, драматическом театре, памятнике махаджирам, жертвам Кавказской войны 19 века, и других достопримечательностях 🏛️ набережной.

Другие визитные карточки абхазской столицы
В порту вы осмотрите руины стен Сухумской крепости, или Диоскурии. У одного из красивейших строений города, где располагается администрация, поговорим об историческом здании 1914 года, известном как «дом с часами». А после я отведу вас к интересному экспонату — древнему погребальному сооружению, установленному у здания Абхазского государственного музея. Вы узнаете о параметрах, возрасте и загадках мегалита, спрятанных в глубине веков Древнего Кавказа.

Село Черниговка и живописные окрестности Сухума
В завершение вы посетите впечатляющее ущелье с приятной и безопасной территорией для прогулок. Пройдете по руслу бурной горной речки Мачары, протекающей вдоль скал. Рассмотрите пышную субтропическую фауну и встретите небольшие водопады, которые образуют речные пороги. А в ресторане неподалеку сможете остановиться на обед из вкусных традиционных блюд национальной кухни 🥧.

Организационные детали

Отдельно оплачивается билет 🎫 в ущелье ресторана — 100 руб. /человека, а также посещение дополнительных объектов: Ботанический сад — 250 руб. /взрослого, 50 руб. /ребенка 7-13 лет, до 7 лет — бесплатно; обезьяний питомник — 250 руб. /взрослого, 50 руб. /ребенка 7-12 лет, до 7 лет — бесплатно.

Начало и место завершения
🚩 на улице Кирова
Из Сочи — в сердце Абхазии, древний Сухум
Из Сочи — в сердце Абхазии, древний Сухум
Из Сочи — в сердце Абхазии, древний Сухум
Из Сочи — в сердце Абхазии, древний Сухум
Из Сочи — в сердце Абхазии, древний Сухум
Из Сочи — в сердце Абхазии, древний Сухум

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Даниэль
Даниэль
Меня зовут Даниэль, я историк. С большим удовольствием расскажу вам о прошлом и настоящем Абхазии, ее культурном наследии, религии и невероятной природе. С нетерпением жду нашей встречи.
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