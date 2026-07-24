Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

Вы проследите судьбу многовекового города со времен греческой колонии до наших дней. В колоритных местах набережной почувствуете особенности здешнего менталитета. Познакомитесь с историческими символами и прикоснетесь к тайнам абхазского дольмена. А по пути в Сухум посетите погуляете по курортной Гагре и осмотрите знаменитый монастырь в Новом Афоне.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Самое-самое в Гагре

Вы побываете в средневековой крепости Абаата, погуляете по живописному Приморскому парку, рассмотрите культовый ресторан Гагрипш. Кроме того, увидите Зимний театр, замок принца Ольденбургского в стиле модерн и знаменитую колоннаду.

Новый Афон

Вы окажетесь в чарующем субтропическом мире: погуляете по кипарисовым аллеям, насладитесь ароматом магнолии и эвкалипта и увидите холмы, засаженные апельсинами и лимонами. А ещё я покажу рукотворный водопад, храм Симона Кананита и знаменитый Ново-Афонский монастырь, основанный русскими монахами в XIX веке. Также сделаем снимки с ж/д-станцией 1944 года.

Озеро Рица

Абхазия — страна с невероятной природой. Вы полюбуетесь горным озером Рица ледниково-тектонического происхождения и услышите связанные с ним легенды. Оно расположено на высоте около 950 метров над уровнем моря и окружено со всех сторон горами, поросшими густыми лесами. А также оцените водопады Мужские и Девичьи Слёзы, Висячий мост, Голубое озеро и Юпшарский каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом. Продегустируете горный мед и подниметесь на смотровую площадку «Прощай, Родина», с которой открывается потрясающий вид на Кавказские горы.

Путешествие по эпохам Сухума

Гуляя по красивому морскому курорту и одному из древнейших городов планеты, вы узнаете, что известно об истории греческой колонии, находившейся здесь 2,5 тысячи лет назад. Представите длинную череду завоеваний, разрушений и возрождений, которые испытал на своем веку Сухум. И послушаете о последствиях грузино-абхазского конфликта в современной жизни города.

Сухумская набережная

Я покажу излюбленное место сухумчан — «Брехаловку». Вы поймёте, как здесь проводят время горожане и как это характеризует особенности их менталитета. Также я расскажу о резиденции президента Республики Абхазия, драматическом театре, памятнике махаджирам, жертвам Кавказской войны 19 века, и других достопримечательностях набережной.

Другие визитные карточки абхазской столицы

В порту вы осмотрите руины стен Сухумской крепости, или Диоскурии. У одного из красивейших строений города, где располагается администрация, поговорим об историческом здании 1914 года, известном как «дом с часами». А после я отведу вас к интересному экспонату — древнему погребальному сооружению, установленному у здания Абхазского государственного музея. Вы узнаете о параметрах, возрасте и загадках мегалита, спрятанных в глубине веков Древнего Кавказа.

Организационные детали

Входной билет в Рицинский реликтовый национальный парк не включен в стоимость — 1000 ₽ взрослый, дети с 8 до 11 — 500 ₽ с чел.

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Пересечение границы