Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

А по пути в Сухум посетите погуляете по курортной Гагре и осмотрите знаменитый монастырь в Новом Афоне.
Описание экскурсии
Самое-самое в Гагре
Вы побываете в средневековой крепости Абаата, погуляете по живописному Приморскому парку, рассмотрите культовый ресторан Гагрипш. Кроме того, увидите Зимний театр, замок принца Ольденбургского в стиле модерн и знаменитую колоннаду.
Новый Афон
Вы окажетесь в чарующем субтропическом мире: погуляете по кипарисовым аллеям, насладитесь ароматом магнолии и эвкалипта и увидите холмы, засаженные апельсинами и лимонами. А ещё я покажу рукотворный водопад, храм Симона Кананита и знаменитый Ново-Афонский монастырь, основанный русскими монахами в XIX веке. Также сделаем снимки с ж/д-станцией 1944 года.
Озеро Рица
Абхазия — страна с невероятной природой. Вы полюбуетесь горным озером Рица ледниково-тектонического происхождения и услышите связанные с ним легенды. Оно расположено на высоте около 950 метров над уровнем моря и окружено со всех сторон горами, поросшими густыми лесами. А также оцените водопады Мужские и Девичьи Слёзы, Висячий мост, Голубое озеро и Юпшарский каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом. Продегустируете горный мед и подниметесь на смотровую площадку «Прощай, Родина», с которой открывается потрясающий вид на Кавказские горы.
Путешествие по эпохам Сухума
Гуляя по красивому морскому курорту и одному из древнейших городов планеты, вы узнаете, что известно об истории греческой колонии, находившейся здесь 2,5 тысячи лет назад. Представите длинную череду завоеваний, разрушений и возрождений, которые испытал на своем веку Сухум. И послушаете о последствиях грузино-абхазского конфликта в современной жизни города.
Сухумская набережная
Я покажу излюбленное место сухумчан — «Брехаловку». Вы поймёте, как здесь проводят время горожане и как это характеризует особенности их менталитета. Также я расскажу о резиденции президента Республики Абхазия, драматическом театре, памятнике махаджирам, жертвам Кавказской войны 19 века, и других достопримечательностях набережной.
Другие визитные карточки абхазской столицы
В порту вы осмотрите руины стен Сухумской крепости, или Диоскурии. У одного из красивейших строений города, где располагается администрация, поговорим об историческом здании 1914 года, известном как «дом с часами». А после я отведу вас к интересному экспонату — древнему погребальному сооружению, установленному у здания Абхазского государственного музея. Вы узнаете о параметрах, возрасте и загадках мегалита, спрятанных в глубине веков Древнего Кавказа.
Организационные детали
- Входной билет в Рицинский реликтовый национальный парк не включен в стоимость — 1000 ₽ взрослый, дети с 8 до 11 — 500 ₽ с чел.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Пересечение границы
- Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
- Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
- Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
- Детям до 14 лет — свидетельство о рождении или загранпаспорт
- Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
- Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
- Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
- Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
В Абхазии мы были не первый раз, но так интересно и содержательно нам ещё не рассказывали. Интересные истории,
Все было очень познавательно и интересно.
Даниэль чуткий отзывчивый и пунктуальный человек, рекомендуем.