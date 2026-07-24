Еще несколько необычных экскурсий в Адлере

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Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум

Познакомиться со столицей республики, навестить два курорта и побывать в Новоафонском монастыре
Вы проследите судьбу многовекового города со времен греческой колонии до наших дней. В колоритных местах набережной почувствуете особенности здешнего менталитета. Познакомитесь с историческими символами и прикоснетесь к тайнам абхазского дольмена.

А по пути в Сухум посетите погуляете по курортной Гагре и осмотрите знаменитый монастырь в Новом Афоне.
5
49 отзывов
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум

Описание экскурсии

Самое-самое в Гагре

Вы побываете в средневековой крепости Абаата, погуляете по живописному Приморскому парку, рассмотрите культовый ресторан Гагрипш. Кроме того, увидите Зимний театр, замок принца Ольденбургского в стиле модерн и знаменитую колоннаду.

Новый Афон

Вы окажетесь в чарующем субтропическом мире: погуляете по кипарисовым аллеям, насладитесь ароматом магнолии и эвкалипта и увидите холмы, засаженные апельсинами и лимонами. А ещё я покажу рукотворный водопад, храм Симона Кананита и знаменитый Ново-Афонский монастырь, основанный русскими монахами в XIX веке. Также сделаем снимки с ж/д-станцией 1944 года.

Озеро Рица

Абхазия — страна с невероятной природой. Вы полюбуетесь горным озером Рица ледниково-тектонического происхождения и услышите связанные с ним легенды. Оно расположено на высоте около 950 метров над уровнем моря и окружено со всех сторон горами, поросшими густыми лесами. А также оцените водопады Мужские и Девичьи Слёзы, Висячий мост, Голубое озеро и Юпшарский каньон, заросший вековыми самшитами, мхом и плющом. Продегустируете горный мед и подниметесь на смотровую площадку «Прощай, Родина», с которой открывается потрясающий вид на Кавказские горы.

Путешествие по эпохам Сухума

Гуляя по красивому морскому курорту и одному из древнейших городов планеты, вы узнаете, что известно об истории греческой колонии, находившейся здесь 2,5 тысячи лет назад. Представите длинную череду завоеваний, разрушений и возрождений, которые испытал на своем веку Сухум. И послушаете о последствиях грузино-абхазского конфликта в современной жизни города.

Сухумская набережная

Я покажу излюбленное место сухумчан — «Брехаловку». Вы поймёте, как здесь проводят время горожане и как это характеризует особенности их менталитета. Также я расскажу о резиденции президента Республики Абхазия, драматическом театре, памятнике махаджирам, жертвам Кавказской войны 19 века, и других достопримечательностях набережной.

Другие визитные карточки абхазской столицы

В порту вы осмотрите руины стен Сухумской крепости, или Диоскурии. У одного из красивейших строений города, где располагается администрация, поговорим об историческом здании 1914 года, известном как «дом с часами». А после я отведу вас к интересному экспонату — древнему погребальному сооружению, установленному у здания Абхазского государственного музея. Вы узнаете о параметрах, возрасте и загадках мегалита, спрятанных в глубине веков Древнего Кавказа.

Организационные детали

  • Входной билет в Рицинский реликтовый национальный парк не включен в стоимость — 1000 ₽ взрослый, дети с 8 до 11 — 500 ₽ с чел.
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Пересечение границы

  • Граница Абхазии открыта для граждан РФ, РБ и Казахстана
  • Перед выездом стоит проверить возможные задолженности через службу судебных приставов
  • Взрослым понадобится внутрироссийский или заграничный паспорт
  • Детям до 14 лет — свидетельство о рождении или загранпаспорт
  • Для детей старше — общегражданский или заграничный паспорт, свидетельство о рождении (можно копию) или отметка в паспорте одного из родителей
  • Выезд ребёнка возможен в присутствии одного из родителей либо по нотариальной доверенности, в которой прописаны: страна Абхазия, дата и сроки поездки
  • Покинуть границы России не могут граждане, проходящие военную службу, имеющие проблемы с законом и причастные к сведениям, которые считаются государственной тайной
  • Абхазская граница не пускает людей с грузинской фамилией

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
КПП Псоу-Абхазия. Возможен выезд из Гагры, Пицунды, Нового Афона, Сухума +1000 рублей
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниэль
Даниэль — ваша команда гидов в Адлере
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3058 туристов
Я коренной житель Абхазии, выходец г. Гудауты. Я являюсь квалифицированным экскурсоводом, также у меня есть историческое образование. Поведаю вам историю Абхазского государства, расскажу вам подробно об обычаях и традициях моего
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народа, о морально-этическом кодексе абхазов. В настоящее время проведение экскурсии не просто работа для меня, но эта та деятельность, которая мне приносит моральное удовлетворение. Через своё позитивное настроение и любовь к Родине передам вам тепло и гостеприимство своего народа. моём деле меня поддерживает моя команда, состоящая из опытных гидов, способных также профессионально рассказать вам о величии и красоте нашей Абхазии! С нетерпением ждём вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 49 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
49
4
3
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С
Ракета-бомба-петарда!!!! Все супер отлично!!!! Максимально интересная экскурсия, незабываемые виды и комфортнейшая поездка! Даниэль - отличный рассказчик,уверенный водитель и фотограф 😂☝️!!! РЕКОМЕНДУЮ!))) В восторге сама и дети- подростки!!
Ракета-бомба-петарда!!!! Все супер отлично!!!! Максимально интересная экскурсия, незабываемые виды и комфортнейшая поездка! Даниэль - отличный рассказчик,уверенный
Ракета-бомба-петарда!!!! Все супер отлично!!!! Максимально интересная экскурсия, незабываемые виды и комфортнейшая поездка! Даниэль - отличный рассказчик,уверенный
Ракета-бомба-петарда!!!! Все супер отлично!!!! Максимально интересная экскурсия, незабываемые виды и комфортнейшая поездка! Даниэль - отличный рассказчик,уверенный
Ракета-бомба-петарда!!!! Все супер отлично!!!! Максимально интересная экскурсия, незабываемые виды и комфортнейшая поездка! Даниэль - отличный рассказчик,уверенный
Ракета-бомба-петарда!!!! Все супер отлично!!!! Максимально интересная экскурсия, незабываемые виды и комфортнейшая поездка! Даниэль - отличный рассказчик,уверенный
Ракета-бомба-петарда!!!! Все супер отлично!!!! Максимально интересная экскурсия, незабываемые виды и комфортнейшая поездка! Даниэль - отличный рассказчик,уверенный
Ракета-бомба-петарда!!!! Все супер отлично!!!! Максимально интересная экскурсия, незабываемые виды и комфортнейшая поездка! Даниэль - отличный рассказчик,уверенный
Ракета-бомба-петарда!!!! Все супер отлично!!!! Максимально интересная экскурсия, незабываемые виды и комфортнейшая поездка! Даниэль - отличный рассказчик,уверенный+2
Ракета-бомба-петарда!!!! Все супер отлично!!!! Максимально интересная экскурсия, незабываемые виды и комфортнейшая поездка! Даниэль - отличный рассказчик,уверенный
Ракета-бомба-петарда!!!! Все супер отлично!!!! Максимально интересная экскурсия, незабываемые виды и комфортнейшая поездка! Даниэль - отличный рассказчик,уверенный
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надежда
Хотим выразить огромную благодарность Даниэлю за прекрасный день в Абхазии и отличную экскурсию.
В Абхазии мы были не первый раз, но так интересно и содержательно нам ещё не рассказывали. Интересные истории,
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легенды, тонкий юмор, а самое главное безопасность. по нашему запросу было предоставлено 2 детских кресла тк мы путешествовали с малышами. мы не гнали как бешенные по дорогам, а везде ехали с аккуратно с комфортным вождением, даже при условии что мы задержались почти на 2 часа. Ещё хотелось отметить выбор места для обеда - ресторан с национальной кухней и красивым видом на горную реку.
по нашей просьбе нас завезли помимо программы на дегустацию вина, причём не магазинного, а к местной семье виноделов, которые сами, не на поток, делаю вина.
Абхазия прекрасна в любое время года, а с таким замечательным экскурсоводом открывается еще лучше.
экскурсию рекомендуем. особенно если первый раз в стране, посмотрите все.

Хотим выразить огромную благодарность Даниэлю за прекрасный день в Абхазии и отличную экскурсию.
Хотим выразить огромную благодарность Даниэлю за прекрасный день в Абхазии и отличную экскурсию.
Хотим выразить огромную благодарность Даниэлю за прекрасный день в Абхазии и отличную экскурсию.
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Анастасия
Экскурсия прошла просто замечательно! У нас группа из 4х человек, кто-то уже был в Абхазии, а кто-то был впервые, всем все понравилось! Маршрут насыщенный. Гид грамотный, рассказывает интересно. С удовольствием вернемся еще, и обязательно порекомендуем знакомым!
Экскурсия прошла просто замечательно! У нас группа из 4х человек, кто-то уже был в Абхазии, а
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М
Очень понравилась экскурсия в сопровождении Даниэля. Много локаций, которые были скоректированы по нашим пожеланиям. Нет ограничений по времени на каждой из локаций, никто не подгонял,было очень комфортно. Аккуратно вождение и интересные рассказы. Однозначно рекомендуем! Спасибо Даниэлю за запоминающийся надолго день!
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Я
Хотим выразить огромную благодарность нашему гиду Даниэлю.
Все было очень познавательно и интересно.
Даниэль чуткий отзывчивый и пунктуальный человек, рекомендуем.
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Татьяна
Ни часто пишу отзыв, но в этот раз не могу поделиться своими впечатлениями, нам очень понравилась наша экскурсия по Абхазии. Нам всю дорогу рассказывали историю этой замечательной страны и всего
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за день мы посетили достаточно много интересных мест. Нас и пофотографировали и всё рассказали, в машине было чисто и уютно. И прогуляться можно самостоятельно, а именно этого иногда хочется, пройтись самим, чтобы тебя не торопили. Однозначно рекомендую!!! Было интересно и познавательно. Ну и так же учитывали наши предпочтения. Экскурсию нам проводил Даниэль. Хочется сказать ему ещё раз огромное спасибо. 🤗

Ни часто пишу отзыв, но в этот раз не могу поделиться своими впечатлениями, нам очень понравилась
Ни часто пишу отзыв, но в этот раз не могу поделиться своими впечатлениями, нам очень понравилась
Ни часто пишу отзыв, но в этот раз не могу поделиться своими впечатлениями, нам очень понравилась
Ни часто пишу отзыв, но в этот раз не могу поделиться своими впечатлениями, нам очень понравилась
Ни часто пишу отзыв, но в этот раз не могу поделиться своими впечатлениями, нам очень понравилась
Ни часто пишу отзыв, но в этот раз не могу поделиться своими впечатлениями, нам очень понравилась
Ни часто пишу отзыв, но в этот раз не могу поделиться своими впечатлениями, нам очень понравилась
Ни часто пишу отзыв, но в этот раз не могу поделиться своими впечатлениями, нам очень понравилась
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